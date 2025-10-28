Bătălie strânsă la Capitală. Fragmentarea votului dă șanse nesperate unui outsider (Adevărul)
Cine sunt candidații partidelor din coaliția de guvernare la Primăria Capitalei: Vin din zona „administrativ-tehnică”, niciunul nu este simplu „om de partid” / Ce îi unește și ce îi desparte în bătălia pentru București( G4Media) - 10 ani de la tragedia din Colectiv. „România e condamnată. Nu mai are vitalitate, vână, nu mai are simț civic”, spune medicul Ruxandra Geambaşu, care şi-a pierdut singurul copil în urma incendiului (Libertatea) - România schimbă modul cum va taxa TIR-urile care folosesc drumurile din țară. Chiar și așa va avea tarife de două ori mai mici ca-n Bulgaria și de șase ori mai mici ca-n Ungaria (HotNews)
Parcă suntem într-o cursă contracronometru. Mai sunt trei ture de stadion și urmărim cu sufletul la gură cum se va încheia competiția. Mai exact, mai sunt trei luni și vom vedea dacă România reușește să se încadreze în ținta de deficit negociată cu Comisia Europeană, de 8,4% din PIB.
O fundaţie cere Ministerului Sănătăţii să facă o anchetă la Spitalul Orăşenesc Sinaia, după decesul unei paciente de 34 de ani # RFI
Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului solicită Ministerului Sănătăţii să trimită de urgenţă Corpul de Control la Spitalul Orăşenesc Sinaia, din judeţul Prahova, după ce o pacientă în vârstă de 34 de ani a murit din cauza septicemiei şi a unei afectări severe a ficatului, la trei săptămâni de la o operaţie făcută în cadrul spitalului, potrivit News.ro.
Ukrainian MusicLab 2025 a adus la București șase proiecte ale noii generații muzicale ucrainene # RFI
Ukrainian MusicLab este un program de sprijin pentru artiștii ucraineni, conceput pentru a-i ajuta să se integreze pe piața europeană de muzică, în contextul provocărilor cauzate de război. Marie Hellstein, Nina EBA, Renata Kazhan, TYSK, Vovk, Yame, artiștii selectați pentru această a doua ediție a platformei. Ukrainian Music Lab este inițiat de Europavox, în parteneriat cu Institutul Francez din România, alături de Control Club și Music Export Ukraine.
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață. Lanțul francez de retail vrea să-și vândă magazinele din România și să iasă astfel de pe piața românească, scrie publicația franceză L’Informe. Grupul a contractat deja o bancă de investiții pentru a găsi cumpărători. De ce ar trebui să ne îngriijoreze această retragere de pe piata romanească, explică profesorul de economie, Cristian Păun.
Ucraina este pregătită să lupte împotriva Rusiei încă ”doi, trei ani”, declară premierul polonez Donald Tusk publicaţiei britanice The Sunday Times, relatează Euronews.
Alegeri pentru Primăria Capitalei | În interiorul partidelor mari nu exista prea mult entuziasm față de candidați (Analist) # RFI
Se contureaza lista candidaților pentru Primăria Capitalei. Edilul sectorului 6 Ciprian Ciucu a anunțat, că va candida pentru funcția de primar general. Liberalul a adăugat că sloganul său va fi „Bucureștiul pus la punct!”.La rândul său, Organizaţia PSD Bucureşti l-a propus pe primarul sectorului 4 Daniel Băluţă candidat la Primăria Generală. În această săptămână urmează să-și anunțe candidatura și Cătălin Drulă din partea USR. De asemenea, și jurnalista Anca Alexandrescu a precizat că intentionează să-și depună candidatura.
Primăria Braşov a decis să renunţe la focurile de artificii din noaptea de Revelion pentru a proteja animalele de companie şi anunţă că le va înlocui cu jocuri de lasere.
Petrişor Peiu (AUR), despre susţinerea Ancăi Alexandrescu pentru Primaria Capitalei: Sigur că e posibil # RFI
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat luni, despre candidatul formaţiunii la Primăria Capitalei, că formațiunea are un sondaj în derulare şi aşteaptă primele date la sfârşitul acestei săptămâni, urmâna a se lua o decizie în forurile statutare. Despre susţinerea Ancăi Alexandrescu, senatorul AUR a spus că e posibil acest lucru.
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, și-a anunțat, luni, candidatura la Primăria Capitalei. # RFI
'Să știți că nu a fost o decizie ușoară. Am stat mult și am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6? Am întors decizia aceasta pe toate fețele. Acum ați aflat, nu de la mine, dar ați aflat că voi candida. De aceea vă scriu această scrisoare, pentru că este normal să vă spun de ce am luat această decizie', a scris Ciprian Ciucu, pe Facebook.
Organizația PSD București l-a propus luni pe Daniel Băluță drept candidatul partidului pentru Primăria Capitalei, urmând ca această candidatură să fie validată marți de Consiliul Politic Național, a informat președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres.
Kadjavsi este proiectul muzical al artistului Nikita Dembinski, început în 2017 ca o explorare de peisaje sonore ambientale improvizate la pian, iar noul material marchează o etapă matură pentru proiect, care leagă pop-ul alternativ de texturi electronice și accente post-rock. Vorbim despre această nouă realizare cu Nikita și Luca, de la Kadjavsi.
Iritare în PNL, în contextul atacurilor tot mai dese ale social-democraților la adresa șefului Guvernului. PSD sabotează acțiunile PNL și ale premierului Ilie Bolojan, spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău. El avertizează că la un moment dat ruptura se va produce în coaliție, dacă PSD va continua în acest fel.
Câți bani publici a înghițit Catedrala? Am compilat 15 ani de alocări bugetare și am găsit o diferență mare față de cifrele BOR (Să fie lumină) # RFI
REPORTAJ printre credincioșii care au stat toată ziua la porțile Catedralei Naționale: „Cum s-au făcut invitațiile? Eu n-am știut să cer la preotul meu” / „Pentru suflet nu e prea scump” (HotNews) - Troița legionară din Călărași care-l trimite pe Eugen Sechila în fața judecătorilor. Acuzațiile aduse aghiotantului lui Călin Georgescu (Libertatea) - Radiografie în comerț: În România se construiesc de peste trei ori mai multe supermarketuri decât piețe agroalimentare/ Lidl, Kaufland și Profi sunt cei mai puternici jucători. Compania de pe locul 4, Carrefour, pregătește vânzarea (Economedia)
Pictura Catedralei Naţionale, sfinţită de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului şi de Patriarhul Daniel # RFI
România are, de astăzi, o Catedrală Națională unică în Ortodoxia lumii. Pictura în mozaic de tradiție bizantină, a lăcașului sfânt, a fost sfințită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Zece mii de pelerini şi invitaţi oficiali, între care preşedintele Republicii Moldova, Maia Sand, omologul său Nicuşor Dan, alături de familie, Principesa Margareta şi Principele Radu au asistat la eveniment, în ziua sărbătoririi Sfântului Mare Mucenic Dumitru, Izvorâtorul de Mir. Lăcaşul de cult rămâne deschis zi și noapte, putând fi vizitat până la finalul lunii octombrie.
Maia Sandu: Rusia va încerca să influențeze alte țări în care se vor organiza alegeri. Încă își ajustează strategia # RFI
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat, sâmbătă, la Rock FM, că Federaţia Rusă a încercat să sperie moldovenii şi să le spună că dacă nu susţin politica lui Vladimir Putin, atunci li se poate întâmpla ceea ce păţesc ucrainenii. Maia Sandu se află în vizită oficială în România, unde s participat alături de omologul său român Nicușor Dan, la slujba de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume.
Pictura Catedralei Naționale, sfințită duminică de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel # RFI
Pictura Catedralei Naționale (cunoscută și drept Catedrala Mânturii Neamului) va fi sfințită duminică, de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.
România trece la ora oficială ”de iarnă”, în noaptea de sâmbătă spre duminică, adică 25-26 octombrie, când ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de 26 octombrie să fie cea mai lungă din acest an. Bruxelles-ul insistă pentru renunţarea la schimbarea orei., la şapte ani de la lansarea propunerii în acest sens.
Unul din 5 români dependenți patologic de jocurile de noroc ajung să se sinucidă, arată studii realizate de psihologii clujeni care organizează, în noiembrie, o conferință cu privire la această adicție. Acest eveniment va aborda îngrijorările tot mai mari legate de jocurile de noroc și bolile asociate acestora, promovând practicile de joc responsabile.
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că, în cel mult trei săptămâni, partidele din coaliţie vor agrea un nou proiect privind pensiile magistraţilor.
200 de masini de epoca au putut fi admirate in acest weekend la Bucuresti, in Parcul Copilului , la Retroparada Toamnei, cel mai mare eveniment de acest tip din Romania.
"Renunţaţi la verighetă, bijuterii și unghii false sau plecaţi din ATI!" (ministrul Sănătății) # RFI
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete le-a cerut angajaţilor din secţiile de Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) să renunţe la bijuterii, verighete şi unghii false. Personalul ATI s-a opus şi a a demarat o companie intitulată: ”Nu renunţăm la verighetă”. Ministrul Sănătăţii a replicat: ”Ba renunţaţi la verighetă sau plecaţi din ATI! Pentru că acea verighetă poate omorî un om”.
O săptămână de la explozia devastatoarea din cartierul Rahova și în continuare avem multe întrebări fără răspuns. Primăria promite că va reconstrui blocul distrus, iar cei păgubiți vor rămâne proprietari. Guvernul susține însă că, odată reconstruite din bani publici, apartamentele nu vor putea fi date la cheie locatarilor, pentru că nu există cadrul legal.
Grindeanu îşi nuanţează declaraţiile în legătură cu proiectul privind pensiile magistraţilor şi eventuala plecare a premierului # RFI
reşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, şi-a nuanţat, vineri, declaraţiile cu privire la proiectul referitor la pensiile magistraţilor şi eventuala plecare a premierului, explicând că a spus ”cu totul altceva”. El a adăugat că guvernanţii nu se pot aştepta să facă totlul la fel şi să aibă un alt rezultat la Curtea Constituţională.
Pictura Catedralei va fi sfințită duminică. Slujba va fi oficiată de către Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române și Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului Bartolomeu I. Patriarhia Română organizează cu acest prilej o serie de evenimente care vor începe de sâmbătă și se vor desfășura până la 31 octombrie.
Discutăm astăzi despre risipa alimentară și despre activitatea Federației Băncilor pentru Alimente din România (FBAR), cu Lăcrămioara Rediu director fundraising, parteneriate și evenimente FBAR și Diana Benchea, director comunicare FBAR
Patriarhul Bartolomeu a sosit la Bucureşti pentru sfințirea Catedralei Naționale: „Bogăţiile teologice ale acestei Biserici sunt recunoscute în întreaga lume” # RFI
„Dimensiunile impresionante şi copleşitoare ale acestei Catedrale dau mărturie despre importanţa şi amploarea acestor celebrări legate de autodeterminarea şi demnitatea Patriarhiei Române”, a declarat Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, care va oficia, duminică, alături de Preafericirul Patriarh Daniel, slujba de sfinţire a picturii în mozaic a Catedralei Naţionale.
Bujduveanu: Blocul afectat de explozia din Rahova va fi pus în siguranţă | 148 de persoane afectate de explozie sunt în hoteluri # RFI
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a afirmat, vineri, că blocul afectat de explozia din Calea Rahovei urmează să fie pus în siguranţă, explicând că această operaţiune se referă la preluarea elementelor de risc, vor fi daţi jos pereţii şi etajele care stau să cadă. Fondurile pentru aceste operaţiuni au fost suplimentare cu 1,1 milioane de lei. Bujduveanu a precizat că 148 de persoane afectate de explozie sunt în hoteluri, dar numărul acestora va ajunge la 190 pentru că mai sunt locatari care au stat la rude şi acum au cerut ajutorul primăriei pentru găsirea unor spaţii de cazare.
Activiștii Greenpeace România au organizat vineri un protest insolit în Capitală. Ei au amplasat în mai multe stații de autobuz din centrul Bucureștiului note de plată uriașe ale crizei climatice ”pe care o alimentează companiile de petrol și gaze”. Acțiunea face parte din mișcarea globală ”Stop Drilling, Start Paying”.
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că un referendum se face atunci când echistă în societate păreri bine conturate, care sunt diametral opuse, lucru care nu se întâmplă în chestiunea pensiilor magistraţilor, unde ”suntem cu toţii de acord că e anormal ca pensia să fie cât salariul”. În plus, şeful statului precizează că ”este o aşteptare a societăţii, trebuie să o rezolvăm în mod echilibrat odată pentru totdeauna”.
Bucureștiul nu este ferit de extremism, avertizează la RFI consilierul general REPER Cătălin Teniță. El atrage atenția că la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie am putea asista la un avans al forțelor populiste, care va fi greu de oprit pe termen lung.
Compania Transgaz ar trebui să prezinte un raport anual în fața Consiliului General al Municipiului București (CGMB). Iată ce spune la RFI consilierul general REPER Cătălin Teniță, în contextul exploziei care a afectat blocul din Rahova.
Piața de capital românească înregistrează recorduri istorice pentru investitori. Evoluția principalilor indici este pozitivă, dar investitorii ar trebui să rămână prudenți. Prin video: Cătălin Chivu, fondator și realizator Feel the Markets
Bolojan: Eu pot să plec mâine. Dar să mi se spună care sunt soluţiile geniale, care corectează lucruri şi nu deranjează pe nimeni (News.ro) # RFI
Opinie: Ce vrea Sorin Grindeanu? Controlul Justiției? (DW) - Cu ce tinichele de coadă candidează Marcel Ciolacu la CJ Buzău: scandalul cu jeturile private Nordis, farmaciile și fotovoltaicele nepotului, afacerile protejatei, deficitul-record (G4Media) - Cum a fost construită Catedrala Națională. Interviu cu arhitectul celei mai mari catedrale ortodoxe din lume (HotNews)
România continuă cu producția de energie electrică obținută din cărbuni. Motivul este clar: nu a putut să înlocuiască producătorii pe cărbuni cu alții care să folosească gazele naturale sau sursele regenerabile. Dar, cărbunii nu vor putea fi o soluție pe termen lung.
Adrian Negrescu:La noi, birocrația este în față, de aceea apetitul pentru investițiile din PNRR este unul foarte scăzut # RFI
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pâslaru, anunță că la Comisia Europeană a fost aprobată varianta finală a PNRR- ului României. Valoarea este de 21,41 miliarde euro, dintre care 13,57 miliarde euro granturi și 7,84 miliarde euro împrumuturi. Vor fi finanțate, printre altele, autostrada A7, care primește 2 miliarde de euro, vor fi alocate și cheltuieli de renovare energetică a cladirilor de 1.7 miliarde de euro, vor fi finanțate 8 spitale și cumpararea a 1200 de ambulanțe. În plus, potrivit Economedia, România a obținut eliminarea unui jalon prin care țara noastră trebuia să reducă deficitul de încasare de TVA.
Guvernul a stabilit, data de 7 decembrie 2025, pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, primarul general al municipiului Bucureşti şi pentru primari în mai multe localităţi din ţară. Din data de 11 noiembrie 2025 începe perioada de depunere a candidaturilor pentru funcţia de primar în cele 12 localităţi iar din data de 12 noiembrie, depunerea candidaturilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău şi pentru funcţia de primar general al municipiului Bucureşti.
„Drepturile reproductive sunt în pericol peste tot în Europa.” Semnalul de alarmă este tras de reprezentantele fem network - rețea de advocacy pentru drepturile femeilor din Europa. De ce se întâmplă asta și cu ce probleme se confruntă tinerele din UE discutăm împreună cu Victoria Carasava și Antonia Pîslariu de la A.R.T Fusion.
Nicuşor Dan la reuniunea Consiliului European: Trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei # RFI
Țările UE trebuie să se echipeze pentru a descuraja Rusia ''să se gândească la un atac asupra Europei'', a declarat joi președintele Nicușor Dan, înainte de a participa la Consiliul European.
Les Films de Cannes à Bucarest aduce producțiile premiate în mai pe Croazetă plus o selecție extraordinară de la Veneția # RFI
Începe Les Films de Cannes a Bucarest. Festivalul de film ajuns la a XVI-a ediție reunește pe afiș toate peliculele premiate pe croazetă în luna mai, dar și producții apreciate la Veneția. Regizorul Cristian Mungiu spune la RFI că filmele care, în februarie 2026, vor fi pe lista Oscarurilor se văd acum la Les Films de Cannes à Bucarest.
„Întreabă de Andreea" este și un îndemn la activare socială. Scopul demersului este ca barurile, restaurantele sau cluburile din Iași să devină spații mai sigure pentru clientele lor. Campania presupune un mecanism simplu și discret: localurile partenere afișează în baia femeilor următorul mesaj: „Întâlnirea ta nu merge bine? Nu te simți în siguranță? Întreabă de Andreea la bar.
Sorin Grindeanu încearcă să-l călărească pe premier și are o atitudine necolegială, spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, după ce președintele interimar al PSD a avut o ieșire dură la adresa lui Ilie Bolojan. Șeful Guvernului trebuie să plece acasă, dacă va propune un nou proiect privind pensiile magistraţilor, fără un dialog cu judecătorii și procurorii şi fără să ţină cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan, afirmă liderul social-democrat.
Comisia Europeană a aprobat PNRR revizuit al României. România poate primi în total 21,4 miliarde de euro, deci 7 miliarde de euro au fost pierduți definitiv (Economedia) - Coaliția, la un pas să-i ofere Bucureștiul pe tavă lui George Simion (Libertatea) - Ziua în care luminile se sting: Tot ce trebuie să știi despre blackout. De ce apare și cum te pregătești (SpotMedia)
România nu intră în război și nici nu trimite militari în Ucraina, dar „ne pregătim ca pentru un război”, spune șeful Statului Major al Armatei, generalul Gheorghiţă Vlad. El considera că cel mai mare exercițiu de mobilizare a rezerviștilor care s-a desfășurat săptămâna trecută în București și Ilfov „și-a atins toate obiectivele”, însă a existat si „o mare vulnerabilitate”.
Explozie în Capitală | O fisură la o conductă de gaze este principala ipoteză luată în calcul de anchetatori # RFI
Principala ipoteză luată în calcul de anchetatori privind cauza producerii exploziei la blocul de locuințe din Cartierul Rahova este o fisură care ar fi apărut la o conductă de gaze, a anunțat, miercuri, chestorul de poliție Cristian Gheorghe, directorul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, potrivit Agerpres.
În perioada 22 – 25 octombrie 1941 armata română a masacrat zeci de mii de evrei la Odesa în semn de represalii pentru aruncarea în aer a cartierului general al diviziei a 10-a după retragerea sovieticilor. Această crimă este în bună măsură mai puțin cunoscută de cât alte atrocități comise de naziști în războiul din URSS.
"Artist on the Go" 2025 a avut ca temă: How real is Real? O temă care și-a propus să explorează puterea textului într-o lume dominată de manipularea vizuală, fake news și realități fragmentate. Proiectul a ajuns la final, după desfășurarea a 5 rezidențe artistice în cateva orașe europene, acum fiind momentul perfect pentru a trage concluziile, iar pentru asta am discutat în RFI360 astazi cu inițiatoarea proiectului, Livia Florea, care este și fondatoarea evenimentului de artă urbană Artown Now.
Sorin Grindeanu susține că știe ”pe surse” că CCR ar fi respins reforma pensiilor magistraților și pe fond # RFI
Președintele PSD a declarat, miercuri, că a aflat „pe surse” că legea privind pensiile magistraților ar fi fost respinsă de Curtea Constituțională și pe conținut, dacă ar fi avut avizul CSM și s-ar fi trecut de analiza pe formă. Grindeanu l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că nu a avut un dialog cu magistrații și că nu a ținut cont nici de propunerile președintelui Nicușor Dan privind această lege.
Nicuşor Dan a promulgat legea care prevede că spitalele sunt obligate să aibă butoane de panică la paturile pacienţilor şi camere video # RFI
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat miercuri legea care prevede că în toate unităţile sanitare publice şi private, în fiecare salon destinat internării pacienţilor, vor trebui introduse butoane de panică. În plus, va deveni obligatorie şi instalarea unor sisteme de supraveghere video în secţiile ATI, în unităţile de primiri urgenţe şi în cele destinate pacienţilor cardiaci critici.
Camera Deputaţilor: Se va plăti asigurarea RCA obigatorie şi pentru trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare # RFI
Deputaţii au votat, miercuri, un proiect de lege care prevede că vor intra sub incidenţa asigurării obligatorii şi vehicule care, potrivit legislaţiei naţionale actuale, nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, precum trotinetele electrice, bicicletele electrice şi alte vehicule similare. Proiectul a fost adoptat cu 276 de voturi pentru şi un deputat nu a votat. Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz, astfel că proiectul merge la promulgare.
