Ce a pățit o femeie în aeroport și ce trebuie să aibă în vedere toți cei care ies din țară. Are legătură cu pașaportul: "Multă lume nu cred că știe această informație..."
SpyNews, 28 octombrie 2025 09:20
O femeie a avut parte de o surpriză neplăcută în aeroport, chiar înainte de a urca în avion pentru a pleca în vacanță. Motivul? Băiețelul ei avea un pașaport care expira în mai puțin de șase luni de la data călătoriei, iar unele țări nu acceptă acest lucru.
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
09:40
Directoarea medicală a Spitalului Buzău a fost găsită moartă în camera de gardă! Ștefania Szabo împlinise 37 de ani pe 1 octombrie # SpyNews
Tragedie la Spitalul Județean Buzău! Directoarea medicală, Ștefania Szabo, a fost găsită moartă în camera de gardă. Împlinise 37 de ani luna aceasta, pe 1 octombrie.
Acum o oră
09:20
09:20
Influencer din România, acuzat că își teroriza vecinii în adolescență. Cum s-ar fi comportat cu un alt băiat mai mic decât el cu trei ani # SpyNews
Un influencer din România este acuzat că își teroriza vecinii în adolescență. Un tânăr care a trăit acum aproape opt ani în același cartier cu el a povestit că era bătut aproape în fiecare zi, fără motiv. Vecinii nu ar fi intervenit, iar părinții lui nu au făcut ceva în acest sens atunci.
09:00
Avertismentul unui medic! Ce a pățit un tânăr care a vrut să slăbească, dar a folosit substanțe anabolizante # SpyNews
Un medic trage un semnal de alarmă, după ce un tânăr a vrut să slăbească folosind substanțe anabolizante. Specialistul îi avertizează pe cei care folosesc astfel de metode că își pun viața în pericol, așa cum a pățit și tânărul respectiv, care în prezent se află în spital.
Acum 2 ore
08:50
Primăria Braşov a decis să nu mai organizeze focuri de artificii în Piaţa Sfatului! Cu ce vor fi înlocuite și de ce a fost luată o astfel de decizie # SpyNews
Începând din acest an, Primăria Brașov nu va mai organiza focuri de artificii în Piața Sfatului, tradiția fiind înlocuită cu un spectacol de lasere. Decizia a fost anunțată de primarul George Scripcaru, care a explicat că măsura are ca scop protejarea animalelor de companie afectate de zgomotul produs de artificii.
Acum 12 ore
00:50
Asia Express sezonul 8, 27 octombrie 2025. Prima echipă care a primit biletele către Coreea de Sud. Concurenții au primit vestea cea mare # SpyNews
Irina Fodor a anunțat prima echipă care pleacă în Coreea de Sud, în ultima etapă a sezonului 8 din Asia Express. Concurenții se pregătesc pentru marea finală a competiției, iar Irina Fodor a împărțit deja un bilet.
00:10
Bogdan de la Ploiești a recunoscut totul despre viața amoroasă, pe scenă, în fața fanilor: ”Niciodată nu mi-aș fi permis să vă mint” # SpyNews
Bogdan de la Ploiești a făcut confesiuni pe scenă, în fața fanilor săi, despre viața amoroasă! Artistul a avut un moment de sinceritate, cu care i-a lăsat fără cuvinte pe fani! Bogdan de la Ploiești a recunoscut totul
27 octombrie 2025
23:40
Oana Lis s-a pus pe slăbit! Soția lui Viorel Lis a izbucnit în lacrimi în a doua săptămână de dietă. Câte kilograme vrea "să dea jos" # SpyNews
Oana Lis a intrat în cea de-a doua săptămâna de dietă! Soția lui Viorel Lis își dorește să slăbească, dar recunoaște că nu i-a fost deloc ușor, drept dovadă, a izbucnit în lacrimi. Câte kilograme își dorește să piardă.
22:50
Claudia Puican și Armin Nicoară, ultimele pregătiri înainte de marele eveniment! Nunta anului va avea loc marți, 28 octombrie: "Am plâns..." # SpyNews
Claudia Puican și Armin Nicoară pun la punct ultimele detalii înainte de evenimentul anului care va avea loc pe 28 octombrie. La nunta celor doi vor fi prezenți peste 1.000 de oameni, iar fiecare detaliu a fost calculat minuțios. Iată cum decurg pregătirile pe ultima sută de metri!
22:50
Un cutremur de 6,1 grade pe scara Richter și o adâncime de 10 kilometri adâncime, a zguduit partea de vest a Turciei! Seismul s-a resimțit în mai multe regiuni, inclusiv aproape de România, dar mai ales în celebrele orașe Istanbul și Izmir din Turcia, conform Agenției turce pentru gestionarea dezastrelor.
22:40
Asia Express sezonul 8, 27 octombrie 2025. Irina Fodor, surpriză emoționantă! Prezentatoarea TV a plâns când a citit # SpyNews
Irina Fodor a avut parte de o surpriză emoționantă la Asia Express, sezonul 8. După ce concurenții au primit scrisori de la familiile lor, a venit rândul prezentatoarei TV să aibă parte de un cadou! Irina Fodor nu a reușit să își stăpânească lacrimile!
22:20
EXCLUSIV! Delia, fosta soție a lui Lino Golden, pune punct speculațiilor! Vrea sau nu să se întoarcă la cântăreț, după despărțirea de Auday? # SpyNews
Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, este din nou singură! Tânăra s-a despărțit de medicul estetician Auday, după doar câteva luni de relație, iar în exclusivitate pentru Spynews.ro dezvăluie motivele separării. Totodată, Delia pune punct speculațiilor potrivit cărora, acum că este din nou liberă, ar intenționa să se întoarcă la fostul soț, Lino Golden, care între timp și-a refăcut viața sentimentală. Ea neagă vehement aceste zvonuri.
22:20
Cristi Tănase, celebrul "Dodel", se contrazice! După ce a declarat că s-a înțeles cu soția în privința copilului, aceasta îl atacă din nou # SpyNews
Cristi Tănase se contrazice! După ce a declarat că s-a înțeles cu soția în privința copilului, femeia îl atacă din nou! Fostul fotbalist ajunge, încă o dată, în fața magistraților. Ce a nemulțumit-o, de fapt, pe mama fetiței sale.
22:20
Cristina Cioran spune lucrurilor pe nume! Ce s-a întâmplat după ce și-a declarat public dragostea pentru Dan Alexa. Declarații exclusive # SpyNews
Cristina Cioran și-a declarat dragostea pentru concurentul Asia Express, Dan Alexa, iar toată lumea i-a sărit în cap! Cum au reacționat fanii vedetei, dar și ce întrebări incomode i-au pus aceștia. Declarații exclusive!
22:20
Ioana Năstase, terapie „alternativă”, înainte de a deveni femeie liberă! Cum a fost surprinsă în pragul divorțului de Ilie Năstase? Avem imaginile! # SpyNews
Mult a fost, însă puțin a mai rămas și Ioana Năstase va fi din nou liberă ca pasărea cerului...pe hârtie, căci separarea de Ilie Năstse este deja cunoscută de luni bune. Femeia a apelat la o terapie „mai altfel”, care să o facă să îl uite pe fostul tenismen, iar paparazzii Spynews.ro au surprins imagini inedite. Iată despre ce este vorba!
22:20
Scandal in complexul lui Cristian Ţânţăreanu! Fiul afaceristului a avut o altercaţie cu concubinul fostei neveste! EXCLUSIV # SpyNews
Cine spune că bogații sunt și fericiți?! Dacă credeați că a avea bani este echivalent cu a avea totul, ei bine, vă anunț că v-ați înșelat, căci poți avea de toate, dar să nu ai liniște. Și atunci, în timpurile actuale, în care cu toții fugim tot mai mult după această pace sufletească, ce mai contează banii, dacă aceasta nu există?!
22:20
Scandalul mansardei casei lui Ionuț Dolănescu a fost trașat de instanță: magistrații au respins cererile formulate de vecinii artistului, pentru că acestea nu au fost depuse la timp.
22:20
Neculai Mitrea, alias Șacalul, judecat pentru uciderea unor femei, după același tipar, s-ar putea să nu mai vadă lumina zilei, în libertate.
22:20
Punct şi de la capăt! Fostul soţ al Mariei Popovici şi-a refăcut viaţa după divorţ! Alături de cine a fost văzut în ipostaze tandre # SpyNews
Maria Popovici și fostul soț, Alexandru Minculescu, și-au încheiat socotelile la finalul lunii august. Cei doi au fost căsătoriți timp de 6 ani, dar au ajuns la concluzia că le este mai bine separat. Ei bine, atât Maria Popovici, cât și Alexandru Minculescu și-au refăcut viața. Iată alături de cine a fost văzut fostul soț al actriței!
22:00
Andrei Ștefănescu trece prin clipe cumplite! Prezentatorul TV a anunțat recent faptul că cel care i-a fost tată a murit. Acesta i-a făcut o promisiune părintelui său. Iată ce mesaj emoționant a postat!
22:00
Asia Express sezonul 8, 27 octombrie 2025. Cum a reacționat când a aflat Cătălin Botezatu unde va dormi: ”Ai uitat ce roluri avem?” # SpyNews
Cătălin Botezatu are parte de o experiență unică la în sezonul 8 la Asia Express! Designerul a ajuns, alături de Karmen Simionescu și Olga Barcari, la un localnic acasă, unde urmează să doarmă. Condițiile din Vietnam l-au surprins profund pe Cătălin Botezatu.
21:30
Cum arată Larisa Udilă însărcinată în aproape 6 luni. Influencerița și-a pus urmăritorii pe jar | FOTO # SpyNews
Larisa Udilă le-a arătat urmăritorilor de pe rețelele sociale cum îi arată burtica de gravidă la 6 luni de sarcină. Influencerița radiază de fericire și abia așteaptă să-și țină fetița în brațe. Iată cât de bine arată!
21:20
Cât de frumoasă este fiica Danei Nălbaru și a lui Dragos Bucur! Sofia apare foarte rar în fața camerelor de filmat | FOTO # SpyNews
Dana Nălbaru are o fiică superbă! Sofia are 18 ani și este o prezentă foarte discretă în showbizul din România! Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au făcut publice cele mai recente imagini cu Sofia, iar fanii au fost uluiți de frumusețea ei!
21:00
Zi cu ghinion pentru Teodora Stoica. Ce i s-a întâmplat fiicei lui Meme Stoica: "Azi nu e ziua mea clar" # SpyNews
Teodora Stoica le-a relatat urmăritorilor cea mai recentă întâmplare prin care a trecut. Fiica lui Meme Stoica s-a confruntat cu o zi grea și s-a ales cu un mare cucui. Iată ce s-a întâmplat, de fapt!
Acum 24 ore
20:20
Alertă în centrul Bucureștiului! A fost semnalat miros puternic de gaze. Se intervine de urgență # SpyNews
Este alertă majoră în centrul Bucureștiului! Pompierii și echipele Distrigaz intervin de urgență, după ce s-a semnalat miros puternic de gaze. Circulația pe Bulevardul Ion Câmpineanu este oprită.
20:10
Bogdan de la Ploiești s-a filmat alături de o brunetă misterioasă. Să fie oare Cristina Pucean? # SpyNews
Bogdan de la Ploiești le-a oferit internauților un nou subiect de discuție în urma celui mai recent videoclip postat pe rețelele sociale. Acesta s-a filmat alături de o brunetă misterioasă, căreia nu i-a arătat chipul. Cine să fie oare? Vanessa sau Cristina Pucean?
20:10
Cine este bărbatul care a murit după ce a sărit de la etaj în Râmicu Vâlcea, sub privirile terifiate ale salvatorilor! Ar fi avut probleme mari # SpyNews
Un bărbat s-a aruncat de la etajul al patrulea unui bloc, duminică dimineață, în Râmnicu Vâlcea. Scenele s-au petrecut sub privirile terifiate ale pompierilor, care s-au grăbit să umfle salteaua gonflabilă sub geam pentru a-i salva viața. Din nefericire, salteaua nu s-a umflat la timp, iar bărbatul a sărit de la etaj și a murit. Iată cine este și cu ce probleme se confrunta.
19:30
Simona Gherghe, vacanță cu copiii ei într-un oraș de poveste din Italia! Prezentatoarea a fost vrăjită de peisaje # SpyNews
Simona Gherghe și-a luat copiii și a plecat într-o destinație de vis din Italia! Deși acest oraș este vizitat foarte des vara, prezentatoarea TV a fost vrăjită de peisajele de toamnă de care a avut parte. Iată unde se află!
19:30
Iasmina, fiica lui Miraj Tzunami, este însărcinată pentru a doua oară. Până acum, tânăra nu a dezvăluit sexul bebelușului, iar insistențele urmăritorilor au făcut-o să-l spună. Iată când va naște nepoata lui Tzancă Uraganu și ce va avea!
18:50
Am aflat cine este tânăra care a primit mașina virală pe TikTok! Cum a reacționat când a văzut surpriza care le-a vrăjit pe domnișoare # SpyNews
Cel mai scump ”Iartă-mă” a ajuns la destinație! Am aflat cine este domnișoara care a primit mașina virală de pe TikTok! Un bărbat din Cluj-Napoca i-a făcut iubitei sale o surpriză incredibilă și a ridicat ștacheta în materiede cadouri.
18:50
Gabriel Torje își sărbătorește mama! Fotbalistul i-a pregătit o surpriză, alături de iubita lui # SpyNews
Gabriel Torje i-a pregătit o surpriză superbă mamei sale, alături de iubita sa. Cea care i-a dat viață fotbalistului a fost răsfățată la maximum, de ziua ei de naștere. Ce mesaj emoționant i-a dedicat familia.
18:20
Gimnasta Sabrina Voinea, acuzată că și-a amenințat colega! Declarații tulburătoare: ”A spus că-i dă pumni până o desfigurează” # SpyNews
Scandal uriaș în gimnastica din România! Denisa Golgotă și-a acuzat colegele că ar hărțuit-o și ar amenințat-o. Conform informațiilor din presa sportivă, ar fi vorba tocmai despre Sabrina Voinea, fiica antrenată de mama ei, fosta gimnastă Camelia Voinea. Denisa Golgotă ar fi depus plângere la Federația Română de Gimnastică, dar nu s-ar fi luat măsuri.
18:20
Moșii de toamnă în 2025. În ce zi pică și ce superstiții există în ziua pomenirii celor adormiți # SpyNews
Moșii de toamnă reprezintă o sărbătoare dedicată pomenirii celor adormiți. În acea zi, credincioșii obișnuiesc să meargă la biserică și să împartă pachete în memoria persoanelor dragi trecute în neființă. Iată în ce zi pică Moșii de toamnă în 2025!
17:40
Imaginile durerii de la mormântul lui Andrei Perneș! Cum arată locul de veci al fostului concurent Mireasa # SpyNews
Familia lui Andrei Perneș trece prin momente foarte dificile. Părinții și sora fostului concurent de la Mireasa, sezon 5, i-au pregătit locul de veci. Monumentul funerar arată spectaculos și este o dovadă a respectului și dragostei pe care familia lui o are față de el.
17:20
Jaf ca în filme, în Ungaria! Doi români au fost arestați după ce au furat bijuterii în valoare de 30.000 de euro # SpyNews
Doi români au fost prinși și arestați în Ungaria după ce au furat bijuterii dintr-un magazin. Acestea valorau 30.000 de euro, iar hoții ar fi profitat de neatenția vânzătorilor pentru a sustrage metale prețioase. Iată cum s-ar fi întâmplat totul!
17:00
Zece persoane au probleme cu legea, după ce au spus despre Brigitte Macron că este bărbat! Riscă pedeapsa cu închisoarea # SpyNews
Zece persoane sunt judecate luni și marți, după ce au spus despre soția președintelui Franței, Brigitte Macron, că este bărbat. Acestea sunt acuzate de hărţuire cibernetică sexistă și riscă pedeapsa cu închisoarea. Soția lui Emmanuel Macron a fost victima acestor zvonuri în ultimele luni.
17:00
De la străzile din Spania la succes în Anglia: Povestea impresionantă a lui Mircea Dobrea, „Am rămas pe străzi” # SpyNews
Mircea Dobrea este exemplul viu că ambiția și curajul pot transforma cele mai grele încercări în povești de succes.
17:00
Povestea șocantă a domnului Aurel a fost dezvăluită, în cadrul emisiunii Acces Direct. Bărbatul ar fi fost alungat din propria casă de sora și cumnatul lui. Acum, acesta locuiește în casa părintească.
16:40
Tânără mamă moartă după o operație banală. FACIAS cere anchetă urgentă la Spitalul Orășenesc Sinaia # SpyNews
Caz cutremurător, de posibil malpraxis, la Spitalul Orășenesc Sinaia: Claudia Georgiana Secăreanu, în vârstă de 34 de ani, a murit la trei săptămâni după o intervenție de rutină, în urma unei infecții generalizate și a unei insuficiențe hepatice grave.
16:20
Fiul lui Aurel Pădureanu, mesaj emoționant de ziua de naștere a părintelui său. Ce i-a urat Alex tatălui său: "Datorită ție..." # SpyNews
Alex, fiul lui Aurel Pădureanu, i-a transmis tatălui său un mesaj emoționant de ziua de naștere. În postarea sa, tânărul a scris că datorită părintelui său a învățat multe lecții importante și i-a mulțumit pentru tot sprijinul oferit de-a lungul anilor.
16:10
Doi influenceri celebri divorțează! Au împreună patru copii. De ce s-au separat după o căsnicie de opt ani # SpyNews
Doi influenceri celebri au anunțat că divorțează. Erau împreună de opt ani și sunt părinții a patru băieți. Comunitatea lor din mediul online s-a arătat surprinsă de faptul că au anunțat despărțirea, asta pentru că părea că au căsnicia perfectă.
15:40
Europa, lovită de un val de furtuni violente. Meteorologii avertizează: urmează o lună noiembrie cu vreme severă. ANM a emis prognoza pentru următoarele două săptămâni # SpyNews
Un val de furtuni puternice va traversa Europa în următoarea perioadă, aducând ploi abundente, vânturi violente și scăderi bruște de temperatură. Meteorologii avertizează că luna noiembrie va fi marcată de vreme severă și instabilitate accentuată.
15:30
Declarațiile care surprind România! Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, despre viitorul țării în campania „Proiect de țară - România 2025”: „Ne lipsește demnitatea. Educația trebuie să formeze caractere!” # SpyNews
Un interviu-eveniment, cum rar vezi în spațiul public românesc, aduce în prim-plan una dintre cele mai importante voci ale țării - Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române. Dialogul face parte din campania „Proiect de țară – România 2050”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, și va avea premiera luni, 27 octombrie, ora 19:00, pe canalul de YouTube al Fundației.
15:20
Cum încearcă Dryas, fiul lui Cornel Păsat și al soției lui în vârstă de opt ani, să îi împace. Fostul dansator vrea să își salveze căsnicia # SpyNews
Cornel Păsat și soția lui sunt împreună de 23 de ani, dar au apărut probleme în căsnicia lor. Fostul dansator nu vrea să renunțe prea ușor la Bianca și își dorește să devină bărbatul pe care ea și-l dorește. Inclusiv fiul lor vrea împăcarea.
14:50
Elisabeta Turcu, mărturisiri cutremurătoare la “Spynews TV”: „Am albit când mi-a spus că rămâne în Anglia” # SpyNews
Elisabeta Turcu, apreciata interpretă de muzică populară din România, cu o carieră îndelungată şi o prezenţă constantă în festivalurile şi emisiunile de televiziune dedicate folclorului, de-a lungul vremii, a împărtășit publicului nu doar cântecele sale, ci şi fragmente din viaţa emoţională profundă, din dorinţele şi sacrificiile pe care le-a trăit.
14:40
(P) Tu cum iei pastilele? Studiul Spring Farma arată cele mai frecvente greșeli. La ce trebuie să fim atenți # SpyNews
Automedicația este adesea un gest reflex: ne doare ceva, căutăm repede o pastilă fără să cerem sfatul unui specialist. Dar cât de sigure sunt aceste alegeri?
14:40
Marian Capet vine la MediCOOL, diseară, de la ora 18.00, pentru a vorbi despre dependența de dulciuri # SpyNews
MediCOOL reușește să ofere răspunsuri utile la toate întrebările din domeniul sănătății pentru ca telespectatorii să ajungă la un stil de viață corect, fără disconfort. Termenii medicali sunt explicați pe înțelesul tuturor, în timp ce pacienții care vin în platou oferă adevărate lecții de viață pentru ca privitorii să acționeze mult mai repede atunci când vine vorba despre bunăstarea lor, ținând cont că prevenția începe de acasă. Marian Capet este invitatul ediției de diseară, care va fi difuzată de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Acesta va discuta despre dependența de dulciuri.
14:40
O femeie de 22 de ani a născut singură, în pădure, în Neamț. În ce stare sunt mama și bebelușul # SpyNews
O femeie de 22 de ani a născut în pădure, în Neamț. Tânăra era însărcinată în 38 de săptămâni și ar fi mers la cules de ciuperci atunci când și-ar fi dat seama că a fost declanșat travaliul. Mama și bebelușul ei au fost salvați cu greu.
14:30
Maria Cârneci, dezvăluiri emoționante la șase ani de la moartea soțului. Artista a vorbit despre cel care i-a fost partener zeci de ani: "Jumătatea mea ..." # SpyNews
Invitată astăzi, 27 octombrie, în platoul emisiunii Viața fără filtru, Maria Cârneci a vorbit cu emoție despre cel care i-a fost alături zeci de ani. Artista și-a amintit cu lacrimi în ochi de soțul ei, mărturisind că dorul nu s-a stins niciodată.
14:30
Orez prăjit cu vită şi ou după rețeta lui Chef Horia Manea. Secretul pentru un preparat ca la carte # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, tofu crocant, un fel principal, orez prăjit cu vită şi ou, şi un desert, granola de casă.
