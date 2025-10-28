Turcia cumpără 20 de avioane Eurofighter Typhoon, contract considerat „scandalos de mare”
Profit.ro, 28 octombrie 2025 09:20
Turcia va cumpăra 20 de avioane Eurofighter Typhoon noi de la Marea Britanie pentru 8 miliarde de lire sterline (10,7 miliarde de dolari), consolidând legăturile dintre aliații NATO și întărind apărarea aeriană turcă.
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 30 minute
09:40
Primul smartphone care se pliază în trei ar putea fi prezentat de Samsung la summitul de Cooperare Economică Asia-Pacific, care va avea loc săptămâna asta.
09:30
Claudiu Năsui, deputat USR, a anunțat că a depus la Parlament un proiect de desființare a pensiilor speciale ale primarilor.
Acum o oră
09:20
Turcia cumpără 20 de avioane Eurofighter Typhoon, contract considerat „scandalos de mare” # Profit.ro
Turcia va cumpăra 20 de avioane Eurofighter Typhoon noi de la Marea Britanie pentru 8 miliarde de lire sterline (10,7 miliarde de dolari), consolidând legăturile dintre aliații NATO și întărind apărarea aeriană turcă.
09:10
Vinul zilei: un Riesling de Rin cu note minerale și citrice, gust care amintește de piersici coapte și mere verzi, completat de o aciditate vioaie. Savuros alături de antreuri ușoare, salate proaspete sau preparate cu influențe asiatice # Profit.ro
Vinul de astăzi, The Green Hill Riesling 2023, este un vin alb sec, certificat ecologic, obținut 100% din soiul Riesling. Provine din inima regiunii Rheinhessen, Germania, o zonă renumită pentru eleganța și mineralitatea vinurilor sale.
09:00
Când folosești aceeași mașină cu mai multe persoane, e util să separi preferințele de navigație, aplicațiile vizibile și notificările.
Acum 2 ore
08:50
Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță sceptică față de Ucraina în cadrul UE, a declarat pentru POLITICO un consilier politic de rang înalt al prim-ministrului ungar Viktor Orbán.
08:40
Așa cum anunța în urmă cu câteva săptămâni, Elon Musk a lansat Grokipedia, despre care spune că este o alternativă mai puțin părtinitoare la Wikipedia.
08:30
Bogdan Ivan: România are în continuare unul dintre cele mai ridicate prețuri la energie din Europa # Profit.ro
Ministrul Energiei a prezidat la București, alături de Comisarul European pentru Energie, Dan Jørgensen, reuniunea CESEC – Grupul la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est, cu participarea a 16 miniștri din întreaga regiune.
08:20
Mustafa Tiftikcioğlu, CEO Garanti BBVA România, vine la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a # Profit.ro
Mustafa Tiftikcioğlu, CEO Garanti BBVA România, vine la Profit Financial.forum Ediția a VIII-a, programat să fie organizat pe 3 noiembrie.
08:10
Românii stabiliți în străinătate au nevoie să-și gestioneze banii în diferite valute, făcând banking de oriunde și oricând, cât mai rapid și mai simplu cu putință. Pentru aceștia, Banca Transilvania aduce noi soluții financiare.
08:00
VIDEO Profit.ro TV Academia de Guvernanță - Guvernanța ESG și Sinergia Public-Privat: Cheia Stabilității Energiei Regenerabile # Profit.ro
Sectorul energetic românesc se află într-un punct critic, marcat de provocări structurale și oportunități de modernizare. Experții subliniază nevoia de investiții majore în rețele, integrarea energiei regenerabile și adoptarea tehnologiilor inovatoare. Cultura organizațională, educația de leadership și guvernanța corporativă sunt esențiale pentru accelerarea tranziției verzi și pentru securitatea energetică a țării.
Acum 4 ore
07:50
GRAFIC Constructorii auto atrag atenția: „Subvențiile contează!”. Cota de piață a mașinilor electrice este influențată de PIB pe locuitor, iar România este la coada clasamentului # Profit.ro
„Subvențiile contează” este mesajul pe care îl transmite Asociația Constructorilor Auto din Europa (ACEA) către autoritățile europene, prin care cer stimularea cererii de autovehicule electrice cu subvenții.
07:40
Vista Bank încasează aproape 27 milioane de lei din reducerea capitalului Alpha Leasing România # Profit.ro
Alpha Leasing România își va reduce capitalul social cu 31,97 milioane de lei, de la 33,07 milioane de lei la 1,09 milioane de lei, banii urmând să acopere pierderile curente și reportate (5,13 milioane de lei), iar diferența va fi restituită acționarilor, respectiv Vista Bank - peste 99,99% și Barniveld Enterprises Limited - 1 acțiune.
07:30
Plecat cu scandal, Carlos Tavares, fostul CEO al Stellantis, vorbește despre riscul de dezmembrare a companiei auto. „S-ar putea ca un producător chinez să facă o ofertă.” # Profit.ro
Plecat cu scandal din fruntea Stellantis, Carlos Tavares se întoarce în actualitate cu unele afirmații surprinzătoare, prin care susține că producătorul auto este în pericol de destrămare.
07:30
Opinii: Dacă te uiți fix în punga bugetului - banii din TVA merg în salariile statului, CAS la pensii, impozitul pe salariu la bunuri și servicii. Știi ce probleme are Guvernul la plată după taxa pe care o mărește # Profit.ro
Banii au aceeași culoare și nu poți să spui că o sumă dintr-o taxă a mers în cutare cheltuială, a spus mereu Ministerul Finanțelor întrebat ce face cu taxele, mai ales atunci când crește vreuna. Însă, analizarea structurii bugetului, în care te uiți câți și din ce sursă vin banii și spre ce sursă de cheltuială merg, arată clar că banii din taxe majore au destinații majore precise. Nu numai la “nivel mare” se întâmpă așa, ci în cam tot ce e taxă în bugetul României. Din compararea proporțiilor în bugetul total a veniturilor din diferite impozitelor, cu tipurile de cheltuieli, rezultă că TVA se duce pe salariile de la stat. Contribuția CAS merge la asigurări sociale. Impozitul pe venit merge la achizițiile de bunuri ale statului. Pe această relație, lesne poate oricine specula că, atunci când statul român crește o taxă, putem ști unde are probleme de plată.
07:20
VIDEO - Anunț în timp real cu disponibilitatea medicamentelor. Cristian Rădulescu, co-fondator MedRadar: 2026 va fi an de creștere accelerată. Am început discuțiile pentru lansarea în Bulgaria și Serbia. „We are chasing investors” - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Aplicația MedRadar, creată pentru a oferi pacienților informații în timp real despre disponibilitatea medicamentelor, a fost construită dintr-o nevoie reală identificată de fondatori. Modelul de business este B2B2C, iar obiectivul echipei este extinderea pe piețele din Europa Centrală și de Est. În prezent, aplicația are 35.000 de utilizatori lunari și date de la circa 3.000 de farmacii. Cristian Rădulescu, co-fondatorul MedRadar, spune că prioritatea companiei este atragerea de investitori, în contextul unui moment favorabil pentru finanțări.
07:10
Proiectul controversat care introduce pentru firme obligația ca avocații și notarii să ateste decizii AGA a fost trimis de Senat înapoi la comisie. Anterior, în comisia juridică au fost aduse modificări # Profit.ro
Controversatul proiect de lege care impune firmelor noi obligații, cum ar fi ca un avocat sau un notar să ateste hotărârile luate în AGA firmelor cu afaceri de peste 400.000 de lei, a fost retrimis de către plenul Senatului Comisiei juridice. Proiectul a generat controverse ample în ultimele zile, fiind criticat de către mediul privat pentru ceea ce pare a fi impunerea unui cost pentru firme și introducerea unor beneficii nejustificate pentru avocați și notari.
07:00
Incendiu la cel mai mare centru SPA din București. Unii clienți au pus substanțe volatile pe cărbunii încinși ai saunei # Profit.ro
Orhideea Spa, cel mai mare centru SPA din București, a fost obligat să închidă pentru 10 zile piscina, salina și zona de relaxare, după ce zona Ice & Fire a fost afectată de un incendiu cauzat de aplicarea de către clienți a unor substanțe volatile pe cărbunii încinși ai saunei.
06:10
Poșta Română a ales câștigătorul. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 8 ore
03:40
Grupul rus Lukoil își anunță intenția de a vinde activele externe, ca efect al introducerii unor "măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele țări”.
Acum 12 ore
01:10
Tranzacție surpriză: Holcim cumpără Xella România. Cea mai mare achiziție a grupului elvețian din ultimii aproape 5 ani # Profit.ro
Producătorul elvețian de ciment Holcim cumpără afacerea din România a grupului german Xella, unul dintre liderii pieței locale de materiale de construcții, relevă date analizate de Profit.ro.
01:10
ANAF va introduce, ca parte a angajamentelor asumate în cadrul PNRR, un sistem de penalizare și bonusuri, aplicat în funcție de îndeplinirea unor criterii de performanță. Potrivit informațiilor obținute de Profit.ro, până la acest moment a fost înaintat în discuții un singur procentaj, de 10%, din partea experților Comisiei Europene, care consideră că acest sistem de +/-10% din salariu ar trebui să se aplice tuturor celor aproape 20.000 de angajați ai Fiscului.
01:10
Sancțiuni SUA anti-Lukoil: Afacerile din România ale gigantului petrolier rus - ce finanțări bancare au. Credite inclusiv în dolari de la fosta EximBank # Profit.ro
Principalele operațiuni din România ale gigantului petrolier rus Lukoil, proaspăt sancționat de Trezoreria Statelor Unite și care ar putea ajunge și pe ″lista neagră″ a Uniunii Europene, au fost finanțate inclusiv în dolari de către banca de stat Exim Banca Românească, fosta EximBank, după startul agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei din 2022, relevă date analizate de Profit.ro.
01:10
Asirom Vienna Insurance Group a câștigat licitația organizată de TAROM, operatorul național de transport aerian, pentru asigurarea salariaților și personalului navigant, potrivit datelor transmise Profit.ro.
01:00
ULTIMA ORĂ Digi a angajat un grup de mari bănci pentru listare la bursă în Spania. Prima fereastră, în luna mai pentru 25-30% la evaluare de 2,5 miliarde euro - surse # Profit.ro
Operatorul român de telecomunicații Digi a angajat Barclays, Santander și UBS în calitate de coordonatori pentru listarea la bursă a filialei sale spaniole.
00:30
Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,1 grade, a lovit vestul Turciei.
27 octombrie 2025
22:00
Senatorii resping ideea ca bazinul ”Lia Manoliu” să fie numit ”David Popovici”: Proiect ”prematur și populist”, Guvernul să facă un bazin olimpic! # Profit.ro
Senatorii au respins proiectul de lege care prevedea schimbarea denumirii bazinului de not ”Lia Manoliu" în ”David Popovici".
21:50
Putin impune pe telefoanele rușilor doar un anume messenger și ajunge la un număr mare de utilizatori # Profit.ro
Numărul utilizatorilor platformei naționale rusești MAX a depășit 50 de milioane, a anunțat serviciul de presă al platformei, citat de agenția de stat RIA Novosti. Aplicația a fost concepută de statul rus și trebuie să fie preinstalată, prin lege, pe toate telefoanele din Rusia.
21:50
Amazon intenționează să elimine până la 30.000 de locuri de muncă la diviziile corporate începând de marți, în contextul în care compania vrea să reducă cheltuielile și să compenseze pentru angajările excesive din timpul pandemiei.
21:30
Grupul rus Lukoil își anunță intenția de a vinde activele externe, ca efect al introducerii unor "măsuri restrictive împotriva companiei și a filialelor sale de către unele țări”.
21:20
Honda a lansat o nouă generație pentru modelul Prelude.
Acum 24 ore
20:50
Meteorologii anunță o creștere a temperaturilor până la finalul lunii octombrie, cu maxime de 20–22°C în vest și sud.
20:30
O notă veche afișată într-un hotel din Elveția a reaprins o dezbatere generală despre etichetă, discriminare și stereotipuri culturale. Documentul, care le cerea exclusiv turiștilor din India să nu ia mâncare din bufet cu ei, a fost redistribuit masiv pe rețelele sociale, declanșând reacții puternice din partea opiniei publice, arată indianexpres.com.
20:20
Pe o piață dominată de tranzacții cu acțiuni Banca Transilvania și OMV Petrom, indicele BET doboară un nou record.
20:00
Prețul aurului a scăzut sub 4.000 de dolari pe uncie, extinzând pierderile după cea mai severă corecție din ultimul deceniu, pe fondul progreselor înregistrate în acordul comercial dintre SUA și China, care au redus cererea pentru active de refugiu.
19:40
ULTIMA ORĂ La cererea lui Nicușor Dan, senatorii au eliminat scutirea de la impozitarea unor câștiguri din vânzarea de criptomonede # Profit.ro
Scutirea temporară, până la 31 iulie, de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu monede virtuale, a fost eliminată de senatori prin votul în plen la cererea de reexaminare formulată cu privire la proiectul de lege de către președintele Nicușor Dan.
19:20
Proprietarul celui mai mare parc solar din România pregătește startul unui nou proiect, cu o capacitate mai mult decât dublă # Profit.ro
Compania israeliană Econergy, proprietarul celui mai mare parc fotovoltaic finalizat până în prezent în România, a selectat contractorul EPC pentru un nou proiect solar în țară, cu o capacitate mai mult decât dublă.
19:20
Mercedes-Benz a creat o sculptură specială, în forma unei utilitare.
19:10
Listată în anul 2021, Agroserv Măriuța vizează rostogolirea obligațiunilor scadente în acest an.
19:00
Donald Trump se confruntă cu una dintre cele mai sensibile crize economice și politice de la revenirea sa la Casa Albă: prețurile record la carnea de vită, un produs esențial pentru gospodăriile americane și un simbol al prosperității rurale.
18:30
DECIZIE după acuzație de ilegalitate. Finanțele cumpără 32% din Fondul Român de Contragarantare de la o structură de stat falimentară creată de Văcăroiu în anii ’90 # Profit.ro
Guvernul a mandatat astăzi, prin hotărâre, Ministerul Finanțelor, acționar majoritar, cu 68% din capital, al companiei financiare de stat Fondul Român de Contragarantare (FRC) SA, să cumpere și restul de 32% din acțiunile FRC, aflate în posesia Fundației Post-Privatizare, o structură juridică controlată tot de statul român, prin Ministerul Economiei, și aflată în faliment de 2 ani.
18:00
Autoritățile locale din sectorul 6 al capitalei anunță că "alte ulițe" vor fi transformate în artere civilizate. Este vorba de Drumul Bacriului și Inrtarea verona, din cartierul Militari.
18:00
DECIZIE Energia nu se descurcă cu fonduri UE de 7 miliarde euro. Sprijin de la noua bancă de stat de Investiții și Dezvoltare, precum și de la Agricultură și Digitalizare # Profit.ro
Ministerul Energiei va putea delega Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), controlată integral de Ministerul Finanțelor, atribuții de implementare și/sau administrare de instrumente financiare sau alte forme de sprijin financiar, inclusiv granturi, finanțate din Fondul pentru modernizare al UE, a decis astăzi Guvernul.
17:40
PREMIERĂ după 20 ani - Alpine, marca premium a Renault, deschide comenzile pentru primul SUV din istorie # Profit.ro
La circa 20 de ani de la startul primului proiect de relansare a mărcii Alpine și la 8 ani de la debutul oficial al lui A110, marca premium a grupului Renalul începe vânzările pentru primul SUV din istoria mărcii.
17:20
ULTIMA ORĂ VIDEO SGR - Lista produselor care se returnează, extinsă inclusiv cu borcane DOCUMENT PROIECT # Profit.ro
Sistemul de garantare-returnare va fi extins de la 1 ianuarie 2027 cu borcane, sticle de borș, oțet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea.
17:20
Bani pentru datoriile unei structuri falimentare, creată de Văcăroiu în anii ’90 CONFIRMARE # Profit.ro
Operațiunea prin care Ministerului Finanțelor, acționar majoritar, cu 68% din capital, al companiei financiare de stat Fondul Român de Contragarantare (FRC) SA, și-a adjudecat la licitație restul de 32% din acțiuni, aflat în posesia Fundației Post-Privatizare, o structură juridică controlată tot de statul român, prin Ministerul Economiei, și aflată în faliment de 2 ani, anunțată anterior de Profit.ro, va fi avizată de Guvern.
17:00
ULTIMA ORĂ Bolojan a deschis baierile bugetului pentru sărbători și concerte de final de an. Guvernul permite primarilor mai multe cheltuieli CONFIRMARE # Profit.ro
Guvernul a decis să permită autorităților locale să efectueze cheltuieli pentru zilele declarate ca fiind zile oficiale ale unităților administrativ-teritoriale, alte sărbători publice stabilite prin lege, sărbători tematice, cheltuielile cu evenimentele ocazionate de sfârșitul de an, precum și pentru instituțiile de cultură din subordine. De asemenea, primăriile vor putea finanța cheltuieli de consultanță, de studii și cercetări necesare pentru investiții, autorizații, avize și cereri de finanțare pentru apeluri de proiecte, iar excedentul bugetar va fi folosit pentru cheltuielile cu asistența socială. Administrația centrală va putea de asemenea efectua unele cheltuieli care nu pot fi amânate.
16:50
ULTIMA ORĂ SGR - Lista produselor care se returnează, extinsă inclusiv cu borcane DOCUMENT PROIECT # Profit.ro
Sistemul de garantare-returnare va fi extins de la 1 ianuarie 2027 cu borcane, sticle de borș, oțet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea.
16:40
LuxVet, principalul furnizor de servicii veterinare din Polonia, care a intrat la începutul anului pe piața din România prin preluarea spitalului veterinar VetZone din Constanța, tranzacție anunțată în premieră de Profit.ro, semnează o nouă achiziție.
16:30
Primăria Brașov a decis să renunțe la focurile de artificii în noaptea de Revelion pentru a proteja animalele de companie și anunță că le va înlocui cu jocuri de lasere
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.