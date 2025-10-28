Moscova, vizată de atacuri ucrainene cu drone pentru a doua noapte consecutiv, susţine Rusia

21:00

Conducerea Agroserv Măriuța S.A. informează investitorii de la Bursa de Valori București cu privire la decizia Consiliului de Administrație al companiei de aprobare a termenilor și condițiilor unei oferte de până la 30.000 de obligațiuni corporative nominative, dematerializate, garantate și neconvertibile cu o valoare totală de până la 3 milioane de euro, cu o valoare nominală de 100 de euro per obligatiune și o scadență de 36 de luni (3 ani) de la dată de emisiune.