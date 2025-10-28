Moscova, vizată de atacuri ucrainene cu drone pentru a doua noapte consecutiv, susţine Rusia
Economica.net, 28 octombrie 2025 09:20
Ucraina a vizat Moscova cu atacuri cu drone pentru a doua noapte consecutiv, au anunţat marţi Ministerul Apărării rus şi primarul Moscovei, relatează AFP.
Acum 10 minute
09:50
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) ar putea anula licitațiile de execuție a ultimelor două tronsoane din autostrada A8, respectiv sectoarele Iași – Golăiești și Golăiești – Pod Ungheni, potrivit publicației locale APIX.ro.
Acum 30 minute
09:40
România și Bulgaria au cele mai ieftine credite ipotecare din regiune luând în considerare salariile medii la nivel național și costurile cumpărării unui apartament cu două camere printr-un credit ipotecar contractat pe o perioadă de 25 de ani, potrivit unui raport realizat de către brokerul online Ipotecare.ro.
09:40
Strategia de impunere pe piață a noii game de utilitare electrice Kia include și un record Guinness. Modelul Kia PV5 Cargo a parcurs 693,38 kilometri cu o singură încărcare în condiții de sarcină utilă maximă.
09:40
Managerii români estimează, pentru perioada octombrie - decembrie 2025, o relativă stabilitate a activităţii economice în industria prelucrătoare şi servicii, precum şi o majorare a preţurilor în toate domeniile de activitate ale economiei, potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS)
09:40
Prețurile carburanților au crescut în această dimineață la benzinăriile din România, pentru a treia oară în nici o săptămână.
Acum o oră
09:20
Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, își extinde portofoliul pe unul dintre cele mai competitive segmente de piață, cea a parfumurilor.
09:20
Platforma digitală a programului naţional de turism cultural "România Atractivă" a devenit accesibilă în şase limbi şi a fost extinsă cu 450 de noi obiective turistice pe cele 12 rute tematice care străbat toată ţara, potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii programului. Platforma digitală a programului naţional de turism cultural "România Atractivă" a devenit accesibilă în şase limbi şi a fost extinsă cu 450 de noi obiective turistice pe cele 12 rute tematice care străbat toată ţara, potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii programului.
09:20
Ucraina a vizat Moscova cu atacuri cu drone pentru a doua noapte consecutiv, au anunţat marţi Ministerul Apărării rus şi primarul Moscovei, relatează AFP.
09:20
Expoziţia de arhitectură şi memorie urbană ''Bucureştiul care n-a mai fost'', care va fi vernisată marţi, va putea fi vizitată până pe 10 noiembrie, în holul principal al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu''.
09:20
Romgaz, cel mai mare producător de gaze din România, controlat de statul român, a raportat pentru primele nouă luni ale anului o producție de hidrocarburi în creștere cu doar 0,61% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Acum 2 ore
08:30
Raportul ACEA cu privire la înmatriculările de autoturisme noi în Europa arată că România ocupă, după primele nouă luni din 2025, locul 15 din 31 de state, cu 108.770 de unități.
08:30
Uniunea Europeană și China vor purta noi negocieri în această săptămână pentru a aborda disputele comerciale, întrucât restricțiile impuse de Beijing asupra exporturilor de minerale rare și cipuri riscă să perturbe industria auto europeană.
Acum 12 ore
23:00
Lukoil, al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, a anunțat luni că va vinde activele sale internaționale, în urma sancțiunilor impuse săptămâna trecută de Statele Unite din cauza războiului din Ucraina, potrivit Reuters, care citează un comunicat al companiei ruse
22:40
O avarie s-a produs la o ţeavă subterană de gaz în centrul Capitalei, traficul a fost restricţionat în zonă, iar Distrigaz remediază situaţia, a anunţat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
22:40
Ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto a reafirmat luni că Budapesta va bloca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană atât timp cât actualul ''guvern naţional'' rămâne la putere, avertizând că iniţierea procesului ar aduce un ''pericol pentru Europa'', relatează agenția maghiară de presă MTI, transmite Agerpres.
22:40
Guvernul a aprobat, luni, prin hotărâre, mandatarea Ministerului Finanţelor să cumpere un număr de 1.280.000 acţiuni deţinute de Fundaţia Post-Privatizare la Fondul Român de Contragarantare S.A, transmite Agerpres.
22:40
O nouă acțiune în instanță a fost introdusă de către Wizz Air împotriva unui ajutor de restructurare acordat companiei TAROM. Toate acțiunile Wizz Air împotriva ajutoarelor acordate companiei naționale începând cu pandemia au fost respinse de Tribunalul Uniunii Europene.
22:40
CFR Infrastructură a deschis luni ofertele la mega-licitația ce include contracte estimate între 1,6 miliarde de lei și 1,9 miliarde de lei, pentru lucrări de semnalizare pe secțiunea de cale ferată Predeal – București – Constanța.
22:40
Mii de MW în instalații de stocare au primit primele avize pentru a fi puși în România doar în ultimele luni, iar cele mai mari ferme de baterii plănuite la noi în țară au puteri uriașe, de 400 MW fiecare și peste.
22:40
În contextul măsurilor drastice aplicate de ANAF în ceea ce privește declararea în inactivitate a societăților comerciale din așa-numitul „Cuib de fantome", identificarea promptă a remediilor juridice și formularea corectă a demersurilor procedurale, precum contestația administrativă, cererea de suspendare și acțiunea în contencios fiscal, reprezintă elemente vitale pentru continuarea activității, spune avocatul Radu Pavel.
21:00
Sculptura „The Boulder” oferă o primă idee asupra modului în care Mercedes-Benz își imaginează viitoarea generație a utilitarei Sprinter pentru a păstra valorile sale fundamentale - robustețe, fiabilitate, versatilitate și durabilitate.
21:00
Industria de asset management din România a atins, în luna septembrie, un nou maxim istoric al activelor nete acumulate în fondurile deschise de investiții, apropiindu-se de 32 miliarde lei, pe fondul creșterii susținute a interesului investitorilor pentru plasamente constante și diversificate, arată datele Asociației Administratorilor de Fonduri (AAF).
21:00
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi premierul britanic Keir Starmer au semnat luni, la Ankara, un acord în valoare de 8 miliarde de lire sterline cu Turcia pentru 20 de avioane Eurofighter Typhoon, transmit AFP, Reuters şi DPA, relatează Agerpres.
21:00
Conducerea Agroserv Măriuța S.A. informează investitorii de la Bursa de Valori București cu privire la decizia Consiliului de Administrație al companiei de aprobare a termenilor și condițiilor unei oferte de până la 30.000 de obligațiuni corporative nominative, dematerializate, garantate și neconvertibile cu o valoare totală de până la 3 milioane de euro, cu o valoare nominală de 100 de euro per obligatiune și o scadență de 36 de luni (3 ani) de la dată de emisiune.
21:00
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere şedinţa de tranzacţionare de luni, iar schimburile au depăşit 77,55 de milioane de lei (15,25 de milioane de euro), transmite Agerpres.
21:00
La Geamăna (Argeș), o comunitate tot mai activa în producția de energie verde, Distribuție Oltenia (DEO) a instalat, împreună cu producătorul român Prime Batteries, o baterie de stocare destinata testelor, potrivit unui comunicat de presă.
21:00
Guvernul a aprobat, luni, introducerea mandatării Băncii de Investiţii şi Dezvoltare S.A. - BID ca entitate cu atribuţii în administrarea de instrumente financiare sau alte forme de sprijin financiar, finanţate din Fondul pentru Modernizare, printr-o modificare adusă OUG nr. 60/2022.
Acum 24 ore
18:40
În secolul XXI, ideea de longevitate nu mai aparține SF-ului, ci este un obiectiv de business cu miză uriașă. Giganți ai tehnologiei ca Jeff Bezos, Peter Thiel, Sam Altman și Sergey Brin alături de fondurile de capital de risc investesc miliarde în startup-uri care vor să rescrie regulile biologiei. Obiectivul? Să oprească, să încetinească sau chiar să inverseze procesul de îmbătrânire.
18:40
Compania chineză de inginerie Shanghai Electric a semnat un contract de tip EPC (engineering, procurement and construction) cu firma Econergy pentru construirea unei centrale solare fotovoltaice de 342 MW în România, potrivit presei de specialitate.
18:40
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Galaţi, Costel Fotea, a semnat luni contractul de finanţare pentru construirea unui Centru Integrat de Îngrijiri Paliative, un proiect derulat prin Programul Sănătate şi evaluat la o valoare totală de aproape 30 de milioane de lei, transmite Agerpres.
18:10
Greenvolt Next, companie activă în domeniul energiei regenerabile și parte a Greenvolt Group, anunță că a finalizat o nouă centrală fotovoltaică integrată cu un sistem de stocare a energiei de înaltă performanță pentru Abund Berry, o companie din industria de procesare a fructelor de pădure, amplasată în Buftea, județul Ilfov.
18:00
Deputatul PNL Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a anunţat, luni, depunerea unei iniţiative legislative potrivit căreia se extinde sistemul de garanţie-returnare şi la ambalajele de borş, oţet, apă distilată, cafea şi produsele de cafea, precum şi la borcane şi ambalaje reutilizabile, relatează Agerpres.
17:50
Primăria Sectorului 6 a anunțat luni că arterele Drumul Bacriului și Intrarea Vorona din Militari vor fi transformate din "ulițe pline de gropi, pământ și noroaie" în șosele moderne.
17:50
Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a apărat eforturile guvernului său de a strânge cinci miliarde de euro de la bănci în acest an, după ce creditorii au profitat de condiţiile extraordinare de pe piaţă, transmite Bloomberg, transmite Agerpres.
17:40
Piețele cripto au înregistrat o creștere ușoară în weekend, în urma comentariilor secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, potrivit cărora SUA și China au convenit asupra unui cadru pozitiv privind controlul exporturilor chineze de minerale rare și evitarea amenințării cu tarife de 100% din partea SUA asupra importurilor din China.
17:40
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 1,1 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), transmite Agerpres.
17:40
Rompetrol Rafinare a finalizat o nouă etapă din cadrul programului de reabilitare și modernizare a parcului de rezervoare din rafinăria Petromidia, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
17:40
PPC Energie continuă să aducă noutăți clienților săi, transformând relația cu furnizorul de energie într-o experiență completă și avantajoasă. După extinderea portofoliului cu electrocasnice mari: frigidere, mașini de spălat, uscătoare, plite sau hote, care pot fi achiziționate în tranșe egale direct pe factura de energie, compania lansează acum și PPC myRewards, primul program de loialitate al unui furnizor de energie din România.
16:40
Un număr de 18 ferme mixte din 10 judeţe vor deveni "ferme - model" la nivel naţional, prin schema de granturi "Sprijin pentru investiţii de mediu în ferme model cu rol demonstrativ", în valoare de peste trei milioane de euro, informează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), într-un comunicat transmis, luni, AGERPRES.
16:40
AD/01, studioul de tehnologie care dezvoltă soluții digitale pentru brandurile grupului Ahold Delhaize, compania mamă a Mega Image, a atins pragul de peste 200 de profesioniști în tehnologie, în București și continuă să angajeze.
16:40
Evaziunea fiscală din Italia a început să crească din nou în urmă cu patru ani, după mai mulţi ani de scădere, şi a fost mai gravă decât se credea, arată cele mai recente date guvernamentale publicate luni, transmite Reuters.
16:40
Sute de persoane stau la coadă să intre în Catedrala Mântuirii Neamului, care a fost sfințită, ieri, 26 octombrie, arată imaginile transmise de un cititor Economica.net. Doar săptămâna aceasta poate fi vizitat și Altarul, iar accesul se face pe o singură poartă.
16:40
Bucureştenii au cumpărat peste 35 de milioane de titluri de călătorie şi două milioane de abonamente în primele nouă luni ale acestui an, în creştere faţă de aceeaşi perioadă din 2024, a anunţat, luni, Societatea de Transport Bucureşti (STB).
14:50
Exim Banca Românească și Maschio Gaspardo România derulează un parteneriat strategic prin care banca, în calitate de Agenție de Credit la Export a României, sprijină exporturile companiei, oferind protecție împotriva diverselor riscuri comerciale și politice asociate piețelor externe.
14:50
Moneda naţională s-a depreciat luni în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0848 lei, în urcare cu 0,13 bani (+0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0835 lei.
14:50
Serviciul RoPay Alias, intregrat în sistemul RoPay, care permite transferuri instant şi gratuite între persoane fizice folosind doar numărul de telefon, a ajuns la peste 7,8 milioane de utilizatori în România, se arată într-un comunicat de presă al Societăţii de Transfer de Fonduri şi Decontări - Transfond, transmis luni AGERPRES.
14:50
Asocierea de constructori turci Mapa - Cengiz a început operațiunile de dinamitare necesare construcției Tunelului Robești din secțiunea 2 Boița – Cornetu a A1 Sibiu - Pitești, informează luni Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
14:50
Un diplomat american de rang înalt a respins argumentele Ungariei, conform cărora statutul de ţară fără ieşire la mare nu îi lasă altă opţiune decât să se bazeze pe petrolul rusesc, în timp ce Washingtonul îşi intensifică presiunile asupra Budapestei să găsească furnizori alternativi, transmite Bloomberg, citată de Agerpres.
13:10
România poate fi un furnizor important de securitate energetică, dar fără preţuri competitive la energie va fi extrem de dificil să asigurăm suportul populaţiei şi al decidenţilor politici pentru tranziţia la o economie verde, a declarat, luni, într-o conferinţă de specialitate, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi, citat de Agerpres.
13:10
Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a șase mari lanțuri de retail care activează pe piața comercializării produselor alimentare din România, cu accent pe segmentul lactatelor, arată un comunicat al instituției.
