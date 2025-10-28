Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Stefania Szabo, a fost găsită decedată în camera de gardă. Medicul avea 37 de ani

11:20

Riscul ca Rusia să încerce pe teritoriul României noi atentate în perioada următoare se menţine ridicat, avertizează expertul în relaţii internaţionale şi probleme de securitate Claudiu Degeratu, profesor asociat la Universitatea Bucureşti, într-un interviu acordat News.ro. Încercarea de a plasa colete-capcană cu bombe incendiare, dejucată de serviciile speciale din România şi Polonia, nu e un … Articolul INTERVIU – Claudiu Degeratu, expert în relaţii internaţionale: Riscul unor atentate se menţine ridicat. Acţiunile acestea de spionaj, pregătire de sabotaje şi aşa mai departe se vor intensifica. Fac parte din războiul hibrid