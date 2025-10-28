Năsui (USR): Am depus un proiect de desființare a pensiilor speciale ale primarilor

Financial Intelligence, 28 octombrie 2025 09:20

Deputatul USR Claudiu Năsui a anunțat, marți, că a depus la Parlament un proiect de desființare a pensiilor speciale ale primarilor

Acum 30 minute
09:30
Ministerul Energiei a propus alegerea unui nou Consiliu de Administrație la Romgaz, ca urmare a finalizării procedurii de selecție
Ministerul Energiei a solicitat completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMGAZ, convocată pentru data
Acum o oră
09:20
09:20
Producţia de hidrocarburi a Romgaz a crescut în primele 9 luni din 2025 cu 0,61%
Romgaz a înregistrat în primele nouă luni ale acestui an o producţie totală de hidrocarburi de 23,96 milioane
09:10
Agroserv Măriuța lansează o emisiune de obligațiuni garantate în valoare de până la 3 milioane de euro
Agroserv Măriuța S.A. (BVB: MILK), companie românească din sectorul agricol și deținătoarea brandului Lăptăria cu Caimac, anunță lansarea
Acum 2 ore
08:30
Pensia reală – scădere bruscă în septembrie până la -8%
Autor: Dan Pălăngean Pensia medie pentru limită de vârstă a fost în luna septembrie 2025 de 3.161 lei
08:30
Google și NextEra vor revitaliza o centrală nucleară din Iowa, pe fondul creșterii cererii de energie, datorată inteligenței artificiale
Google și gigantul american de  utilități NextEra Energy au anunțat luni un parteneriat pentru a revitaliza singura centrală
08:00
Arabia Saudită se diversifică în afara sectorului petrolier și mizează puternic pe IA
Deși petrolul rămâne principalul motor al economiei Arabiei Saudite, regatul își diversifică acum factorii de creștere în domenii
Acum 4 ore
07:50
Traderul achitat Tom Hayes dă în judecată UBS pentru 400 de milioane de dolari în legătură cu acuzațiile privind Libor
Hayes spune că UBS l-a transformat în țap ispășitor pentru a se proteja UBS și alte bănci au
07:40
Elon Musk a lansat Grokipedia, o alternativă mai puțin părtinitoare la Wikipedia
Aşa cum anunţa în urmă cu câteva săptămâni, Elon Musk a lansat Grokipedia, despre care spune că este
07:30
Preţul aurului a scăzut luni sub pragul de 4.000 de dolari pe uncie, pe fondul progreselor în relaţiile comerciale SUA–China
Preţul aurului a coborât luni sub 4.000 de dolari pe uncie, pe măsură ce semnele de detensionare în
07:30
Miliardarul Bill Gates solicită o schimbare radicală a strategiei climatice înainte de COP30
Gates îndeamnă liderii să se concentreze pe adaptare și sănătate Discuțiile privind clima din cadrul COP30 din Brazilia
Acum 12 ore
22:50
Ungaria va lupta împotriva planului Bruxelles de a interzice complet aprovizionarea UE cu energie din Rusia – Szijjarto
Guvernul maghiar se opune planului Comisiei Europene de a interzice complet petrolul și gazul rusesc până la începutul
22:50
Qualcomm anunță lansarea unor cipuri AI pentru a concura cu AMD și Nvidia — acțiunile cresc cu 11%
Qualcomm a anunțat că va lansa noi cipuri acceleratoare AI. Nvidia a dominat piața cipurilor AI, AMD fiind
22:40
Departamentul Energiei al SUA încheie un parteneriat în valoare de 1 miliard de dolari cu AMD pentru supercomputere și inteligență artificială
Supercomputere pentru a ajuta la valorificarea energiei de fuziune și tratarea cancerului Supercomputerul Lux va fi pus în
22:40
Guvern: Clarificări aduse OUG 52/2025 în scopul menţinerii disciplinei financiare şi limitării risipei bugetare
Guvernul a aprobat luni, prin ordonanţă de urgenţă, o serie de modificări şi completări la OUG nr. 52/2025
22:40
Guvern: Ministerul Finanţelor – mandatat să cumpere acţiuni deţinute de Fundaţia Post-Privatizare la Fondul Român de Contragarantare
Guvernul a aprobat, luni, prin hotărâre, mandatarea Ministerului Finanţelor să cumpere un număr de 1.280.000 acţiuni deţinute de
22:40
Guvern: Banca de Investiţii şi Dezvoltare, mandatată în administrarea de instrumente financiare finanţate din Fondul pentru modernizare
Guvernul a aprobat, luni, introducerea mandatării Băncii de Investiţii şi Dezvoltare S.A. – BID ca entitate cu atribuţii
22:30
Compania rusă Lukoil declară că intenționează să vândă active internaționale din cauza sancțiunilor occidentale
Al doilea producător de petrol din Rusia, Lukoil (LKOH.MM) a declarat luni că va vinde activele sale internaționale
Acum 24 ore
19:50
Siegfried Mureşan: CE este pregătită să-şi ajusteze propunerea de buget multianual de 2 trilioane de euro
Comisia Europeană 'este pregătită la nivel tehnic" pentru a-şi schimba propunerea sa de buget multianual pentru perioada 2028-2034
18:50
REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI – Ion Sterian, directorul Transgaz, a avut discuţii pentru eliminarea barierelor în calea utilizării conductei Transbalcanice, dar şi pentru alimentarea cu gaze a Ucrainei
Ion Sterian, directorul Transgaz, a avut, astăzi, discuţii pentru eliminarea barierelor în calea utilizării conductei Transbalcanice, dar şi
18:30
REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI – Comisarul european pentru Energie propune plan de interconectare şi reducere a preţurilor: Nu vom mai permite ca Putin să folosească energia ca armă împotriva noastră
Comisarul european pentru Energie şi Locuinţe, Dan Jørgensen, a afirmat, luni, la reuniunea CESEC de la Bucureşti, că
18:10
REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI –  Bolojan: Investițiile în stocare și interconectare sunt esențiale pentru siguranța energetică a României
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut astăzi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru
18:00
REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI: Într-o discuţie cu preşedintele ANRE, Comisarul European pentru Energie şi-a exprimat preocuparea pentru problemele regiunii, disponibilitatea de a sprijini creșterea interconectărilor și a măsurilor de scădere a prețurilor la energie
Președintele ANRE, George Niculescu, a avut astăzi o întâlnire bilaterală cu Dan Jørgensen, Comisarul European pentru Energie și
17:50
REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI -Bogdan Ivan: Am obținut de cinci ori mai multe fonduri europene pentru interconectarea energetică a Europei: de la 6 la 30 de miliarde de euro
În cadrul reuniunii CESEC de la Bucureşti, am obținut de cinci ori mai multe fonduri europene pentru interconectarea
17:50
REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI: Comisarul European pentru Energie, vizită la Dispecerul Energetic Național: Discuții despre interconectivitatea energetică în regiune și proiectele de dezvoltare ale rețelei energetice europene
Dan Jørgensen, Comisarul European pentru Energie, a făcut astăzi o vizită la Dispecerul Energetic Național.  Transelectrica anunţă: "Am
15:50
PNRR revizuit și cursa contra cronometru (I) (opinie Europuls)
Articol realizat de specialiştii Europuls   Acum 4 ani, pe 29 octombrie 2021, România primea vestea că Planul Național de
15:50
REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI – Cristian Buşoi: Problema prețurilor la energie rămâne una dintre cele mai presante provocări pentru regiunea noastră și continuă să fie un subiect prioritar
Comisarul european pentru energie şi locuinţe, Dan Jorgensen, se află luni în România pentru a participa la reuniunea
15:30
Ovidiu Wlassopol: Măsurile impuse prin asumarea răspunderii Guvernului pentru ASF nu realizează o economie la bugetul de stat, ci măresc deficitul în 2026, prin reducerea încasărilor
Bugetul de stat nu a câştigat nimic  în urma tăierilor salariale și concedierilor impuse prin lege la ASF,
15:30
Evaziunea fiscală din Italia este mai gravă decât se credea
Evaziunea fiscală din Italia a început să crească din nou în urmă cu patru ani, după mai mulţi
15:20
Federația Patronală a Energiei și Institutul Diplomatic Român lansează programul „Diplomație Energetică"
Federația Patronală a Energiei (FPE) salută parteneriatul cu Institutul Diplomatic Român (IDR), prin care se va desfăşura programului
15:10
REUNIUNE CESEC LA BUCUREŞTI – Pentru o zi, România este capitala investiţiilor strategice în energie, avându-l pe comisarul european Dan Jorgensen aici, precum şi pe miniştrii celor 17 state din regiune – video
România este, pentru o zi, capitala investiţiilor strategice în energie, în condiţiile în care comisarului european pentru Energie
14:50
Grindeanu: PSD București l-a propus pe Daniel Băluță candidat la Primăria Capitalei; va fi validat de CPN
Organizația PSD București l-a propus luni pe Daniel Băluță drept candidatul partidului pentru Primăria Capitalei, urmând ca această
14:50
Industria de asset management din România atinge un nou maxim istoric al activelor, pe segmentul fondurilor deschise de investiții
Industria de asset management din România a atins, în luna septembrie, un nou maxim istoric al activelor nete
14:00
Exim Banca Românească asigură exporturile Maschio Gaspardo România
Exim Banca Românească și Maschio Gaspardo România derulează un parteneriat strategic prin care banca, în calitate de Agenție
13:50
Programul de investiții în capacitățile de stocare, continuat de Rompetrol Rafinare
Rompetrol Rafinare a finalizat o nouă etapă din cadrul programului de reabilitare și modernizare a parcului de rezervoare
13:30
Veniturile colectate din accize pe băuturi spirtoase, în scădere cu peste 53,8 milioane lei în primele 9 luni (asociaţie)
Veniturile colectate de stat din accizele aplicate băuturilor spirtoase au înregistrat o scădere de 53,87 milioane lei în
13:30
Deficitul bugetului consolidat a urcat la 5,39% din PIB după primele nouă luni
Deficitul bugetului consolidat a urcat la 5,39% din PIB după primele trei trimestre, de la 4,54% în primele
13:30
Acțiunile companiilor miniere de pământuri rare se prăbușesc, deoarece SUA se așteaptă ca China să amâne controalele la export
Acțiunile mai multor companii miniere de pământuri rare listate la bursa americană au scăzut luni, deoarece oficialii americani
13:10
Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la marile rețele comerciale – Metro, Selgros, Auchan, Carrefour
Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a șase mari lanțuri de retail care activează pe piața […] The post Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la marile rețele comerciale – Metro, Selgros, Auchan, Carrefour, Kaufland, Mega Image appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Numărul investitorilor de la Bursă a continuat să crească, în trimestrul al treilea Financial Intelligence
Numărul investitorilor de la Bursa de Valori București a continuat să crească, în trimestrul al treilea, potrivit raportului […] The post Numărul investitorilor de la Bursă a continuat să crească, în trimestrul al treilea appeared first on Financial Intelligence.
11:40
Superchess, campioana României, a câștigat Cupa Cluburilor Europene 2025, echivalentul Ligii Campionilor la fotbal Financial Intelligence
Superchess, campioana României, a câștigat Cupa Cluburilor Europene 2025, echivalentul Ligii Campionilor la fotbal. România devine astfel, pentru […] The post Superchess, campioana României, a câștigat Cupa Cluburilor Europene 2025, echivalentul Ligii Campionilor la fotbal appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Trump face ceea ce Bruxelles-ul nu a reușit: elimină petrolul rusesc din Europa (Politico) Financial Intelligence
Noile sancțiuni impuse de SUA vor avea efecte „catastrofale” asupra operațiunilor Lukoil pe continent, avertizează un fost director […] The post Trump face ceea ce Bruxelles-ul nu a reușit: elimină petrolul rusesc din Europa (Politico) appeared first on Financial Intelligence.
11:10
APAPR a solicitat Curții Constituționale să declare că Legea privind plata pensiilor private nu încalcă dispozițiile constituționale Financial Intelligence
Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) a depus la Curtea Constituțională a României (CCR) un memoriu […] The post APAPR a solicitat Curții Constituționale să declare că Legea privind plata pensiilor private nu încalcă dispozițiile constituționale appeared first on Financial Intelligence.
11:10
Fitch Ratings menține ratingul BBB- cu perspectivă negativă (Investment Grade) acordat ROMGAZ Financial Intelligence
Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz a anunțat că, în data de 24 octombrie 2025, Agenția de rating […] The post Fitch Ratings menține ratingul BBB- cu perspectivă negativă (Investment Grade) acordat ROMGAZ appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Ciprian Ciucu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei: Vreau și eu să trăiesc într-un oraș pus la punct Financial Intelligence
Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, și-a anunțat, luni, candidatura la Primăria Capitalei. ‘Să știți că […] The post Ciprian Ciucu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei: Vreau și eu să trăiesc într-un oraș pus la punct appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
09:30
Un elicopter și un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud; Toate persoanele implicate sunt în siguranță și în stare stabilă Financial Intelligence
Un elicopter și un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbușit duminică în Marea Chinei de Sud, […] The post Un elicopter și un avion de luptă ale Marinei SUA s-au prăbușit în Marea Chinei de Sud; Toate persoanele implicate sunt în siguranță și în stare stabilă appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Analiștii CFA semnalează o posibilă intrare în recesiune a economiei românești Financial Intelligence
Analiștii CFA semnalează o posibilă intrare în recesiune a economiei românești, reiese din sondajul lunar Indicatorul de Încredere […] The post Analiștii CFA semnalează o posibilă intrare în recesiune a economiei românești appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Viteza convergenței economice europene în deteriorare în Europa Centrală și de Est (Andrei Rădulescu) Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Țările din Europa Centrală și de Est au înregistrat în ultimele decenii un ritm ridicat […] The post Viteza convergenței economice europene în deteriorare în Europa Centrală și de Est (Andrei Rădulescu) appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Cinci întrebări pentru BCE; Piețele pariază pe o reducere a dobânzii cheie anul viitor Financial Intelligence
Este aproape sigur că Banca Centrală Europeană va menține din nou rata dobânzii cheie joi, iar traderii au […] The post Cinci întrebări pentru BCE; Piețele pariază pe o reducere a dobânzii cheie anul viitor appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Dolarul atinge un maxim al ultimelor două săptămâni față de yen, pe fondul negocierilor comerciale și a ședinței Fed Financial Intelligence
Dolarul american a crescut luni la un maxim al ultimelor două săptămâni față de yen, la începutul unei […] The post Dolarul atinge un maxim al ultimelor două săptămâni față de yen, pe fondul negocierilor comerciale și a ședinței Fed appeared first on Financial Intelligence.
