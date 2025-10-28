Giuleștiul a „explodat” după Rapid – Unirea Slobozia, scor 4-1! Ce s-a întâmplat după meci
Adevarul.ro, 28 octombrie 2025 09:30
A fost scandal în Giulești, după Rapid – Unirea Slobozia, scor 4-1! Ultrașii i-au adresat injurii lui Mirel Rădoi, înaintea derby-ului cu Craiova.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
09:45
Ucraina a lansat atacuri cu drone asupra Moscovei pentru a doua noapte la rând, au anunțat autoritățile ruse.
Acum 30 minute
09:30
Giuleștiul a „explodat” după Rapid – Unirea Slobozia, scor 4-1! Ce s-a întâmplat după meci # Adevarul.ro
A fost scandal în Giulești, după Rapid – Unirea Slobozia, scor 4-1! Ultrașii i-au adresat injurii lui Mirel Rădoi, înaintea derby-ului cu Craiova.
09:30
Lupta disperată a unei ursoaice cu capul blocat într-un butoi și atacată de câini: ce s-a întâmplat cu animalul # Adevarul.ro
Scenă dramatică în Gheorgheni, unde o ursoaică de aproximativ doi ani și jumătate a fost găsită rătăcind cu un butoi blocat pe cap. Din această cauză, animalul nu putea vedea sau respira corespunzător și se lovea în mod repetat de copaci și garduri încercând să se elibereze.
09:30
Directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, găsită moartă în camera de gardă. Avea doar 37 de ani # Adevarul.ro
Directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, dr. Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită moartă marți dimineață, în camera de gardă. Ea intrase în tură luni dimineață și urma să iasă din gardă la ora 8:00.
Acum o oră
09:15
Toamnă neobișnuit de caldă: meteorologii anunță temperaturi peste normal până la sfârșitul lunii noiembrie # Adevarul.ro
Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în următoarele săptămâni, arată prognoza publicată marți de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
09:15
Apariție misterioasă la Cernobîl: câini cu blană albastră rătăcesc prin zona de excludere # Adevarul.ro
Mai mulți câini cu blană albastră au fost văzuți rătăcind în zona de excludere de la Cernobîl.
09:00
Mai multe state membre ale Uniunii Europene continuă să importe volume semnificative de combustibili fosili din Rusia, în pofida sancțiunilor și a apelurilor la reducerea dependenței energetice de Moscova.
09:00
Războiul care nu se mai termină. Putin se închide în propria fortăreață, iar Ucraina schimbă regulile jocului # Adevarul.ro
Negarea unui armistițiu de către Kremlin și eșecul recent al summitului de pace de la Budapesta conturează o perspectivă tot mai sumbră: războiul din Ucraina va continua ani la rând, dar într-o formă diferită de cea pe care lumea o cunoaște din 2022.
Acum 2 ore
08:45
Venezuela acuză CIA că a finanțat un complot „sub steag fals” pentru atacarea unei nave de război americane în Caraibe # Adevarul.ro
Venezuela susține că a dejucat un complot „sub steag fals” care viza un atac asupra unei nave militare americane desfășurate în sudul Mării Caraibelor. Potrivit autorităților, ar fi fost destructurată o celulă finanțată de CIA, iar cel puțin patru persoane au fost arestate.
08:15
Peste 500 de localnici din Aninoasa, județul Hunedoara, trăiesc de aproape trei ani în containere improvizate.
Acum 4 ore
07:45
Ciucu face bilanțul promisiunilor nerealizate de foștii primari ai Capitalei: „Rușinea e prea mare ca să promit cai verzi pe pereți” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a criticat bilanțul promisiunilor neonorate ale fostelor administrații.
07:30
Rapid fuge după Botoșani! Bătaia pentru primul loc în Superligă, o afacere moldoveano-giuleșteană # Adevarul.ro
Rapid s-a distrat în Giulești cu Unirea Slobozia, scor 4-1 și împarte primul loc, la golaveraj, cu FC Botoșani.
07:15
ONU acuză Rusia de crime de război: „Atacurile au răspândit teroarea în rândul populației” # Adevarul.ro
ONU acuză Rusia de crime de război și crime împotriva umanității, după ce armata rusă ar fi atacat deliberat civili și infrastructuri esențiale din Ucraina, folosind drone.
07:00
Ucraina își extinde aria atacurilor asupra Rusiei: Zelenski anunță noi măsuri și contracte de înarmare pe termen lung # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va extinde aria geografică a atacurilor sale cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei.
06:45
Trump, primit cu fast de împăratul Naruhito în Japonia: „O strângere de mână foarte puternică” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a fost primit luni de împăratul Naruhito al Japoniei, într-o ceremonie plină de fast.
06:15
Rusia ar fi transformat epava feribotului MS Estonia într-o bază subacvatică de spionaj, în apele NATO # Adevarul.ro
Rusia ar fi transformat locul naufragiului feribotului MS Estonia, scufundat în Marea Baltică, într-un centru secret pentru operațiuni de spionaj subacvatic, potrivit unei anchete publicate de postul finlandez Yle.
Acum 6 ore
05:15
Plumbul, otrava care ne-a ajutat să evoluăm. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor # Adevarul.ro
Un nou studiu de specialitate vine cu informații absolut șocante. O substanță care astăzi este otrăvitoare pentru organismul uman, cu grave consecințe pentru sănătate dacă este ingerată, ar reprezenta, de fapt, secretul inteligenței umane și al graiului articulat, spun cercetătorii.
04:45
Mobilizare impresionantă. Cehii au strâns în 48 de ore suma necesară pentru achiziția unei rachete Flamingo pentru armata ucraineană # Adevarul.ro
Inițiativa cehă de strângere de fonduri supranumită „Cadouri pentru Putin” a reușit să adune o sumă impresionantă în doar 48 de ore, relatează Euronews, preluat de Yahoo News.
04:15
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm # Adevarul.ro
Paul Hollywood, supranumit ,,regele patiseriei britanice" spune că pâinea nu trebuie ținută în niciun caz la frigider, pentru că aerul rece extrage umiditatea din pâine, ceea ce o face să se învechească mult mai repede.
Acum 8 ore
03:45
Mărturiile voluntarilor chinezi care luptă de partea Ucrainei: Mi-am dorit o viață care să însemne ceva # Adevarul.ro
Jurnaliștii The Guardian au publicat mărturiile unor voluntari chinezi care au sfidat guvernul și opinia publică, luptând de partea Ucrainei și împotriva celui mai important partener geopolitic al Beijingului, Rusia.
03:15
Bătălie strânsă la Capitală. Fragmentarea votului dă șanse nesperate unui outsider. Cine ar putea fi de această dată candidatul anti-sistem # Adevarul.ro
Pe măsură ce se stabilesc candidaturile pentru Primăria Capitalei, se întrevede opțiunea unei eventuale candidaturi puternice din Opoziție. Un astfel de deznodământ depinde însă de anumiți factori, arată analiștii consultați de „Adevărul”.
02:45
Analiza medicală tot mai cerută de pacienți. „Cunoașterea valorii ajută doctorul să ajusteze agresiv ceilalți factori de risc” # Adevarul.ro
O investigație despre care pacienții încep să întrebe tot mai des medicii ar trebui făcută cel puțin o dată în viață, pentru că ne poate spune foarte multe despre riscul real de boală cardiovasculară.
02:15
Secretele morții armatei lui Napoleon: ADN-ul dezvăluie cum bacteriile și păduchii au schimbat istoria # Adevarul.ro
Cercetătorii de la Institutul Pasteur au analizat ADN-ul soldaților lui Napoleon și au descoperit boli invizibile și păduchi care au agravat retragerea din Rusia în 1812, arătând cum microorganismele au schimbat soarta unei armate legendare.
Acum 12 ore
01:45
Planul B pentru Ucraina: Uniunea Europeană ar putea lua un împrumut comun de zeci de miliarde de euro # Adevarul.ro
După ce Belgia a spus „nu” ideii de a folosi activele rusești înghețate pentru finanțarea sprijinului acordat Ucrainei, liderii europeni caută un nou plan.
01:15
Afară cu Lukoil din țară? Ce poate face România după sancțiunile lui Trump împotriva Rusiei „Avem deja un mecanism care poate fi extins” # Adevarul.ro
Decizia Oficiului pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Trezoreriei SUA de a impune sancțiuni Lukoil, poate afecta și România în condițiile în care compania deține o mare rafinărie la noi în țară și câteva sute de benzinării.
00:45
Industria textilă legendară a Turciei se destramă. Sute de mii de locuri de muncă pierdute # Adevarul.ro
Sectorul textil turcesc, cândva unul dintre pilonii economiei naționale, traversează cea mai gravă criză din ultimele decenii.
00:15
28 octombrie: Se naște Julia Roberts, una dintre cele ma iubite actrițe de la Hollywood # Adevarul.ro
În ziua de 28 octombrie, s-a născut celebra actriță Julia Roberts. În 1965, tot în aceeași zi, s-a stins din viață Lucian Grigorescu.
00:15
Îngrijorător. Un sfert dintre adolescenții români sunt prinși în capcana fumatului sau jocurilor de noroc. Psiholog: „Prevenția nu începe când deja sunt dependenți” # Adevarul.ro
26% dintre adolescenții de 15-16 ani din România au fumat țigări în ultimele 30 de zile, în timp media europeană este de 18%. Asta arată datele unui raport al Agenției Uniunii Europene privind Drogurile. Totodată, 25% dintre adolescenți au participat la jocuri de noroc pentru bani.
00:00
Gigantul rus Lukoil vrea să-și vândă activele internaționale din cauza sancțiunilor impuse de SUA # Adevarul.ro
Compania petrolieră rusească Lukoil își va închide operațiunile internaționale după ce a fost vizat de sancțiuni americane .
27 octombrie 2025
23:45
Bancherii devin profesori pentru AI. Fostele creiere din sistemul bancar, plătite cu ora să învețe roboții meserie # Adevarul.ro
Peste 100 de foști bancheri de investiții de la unele dintre cele mai mari bănci din lume antrenează inteligența artificială în privința modului de construire a modelelor financiare, în încercarea de a înlocui orele de muncă efectuate de bancherii juniori din industrie.
23:30
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a lovit Turcia. Seismul a fost resimțit în orașele Istanbul și Izmir # Adevarul.ro
Un cutremur semnificativ a lovit luni regiunea Balikesir din Turcia, provocând fiind resimțit într-o mare parte din provinciile de vest ale țării, inclusiv Istanbul și Izmir.
23:15
Mai mult decât cocktail-uri în vacanțe all inclusive. Experiențe noi pe care le poți încerca # Adevarul.ro
În acest articol, vom vorbi despre câteva experiențe noi pe care le poți încerca în vacanțele all inclusive, pe lângă „celebrele” cocktail-uri și mesele pline cu preparate locale și internaționale.
23:15
Cinci module și cinci vacanțe. Aceasta este structura anului școlar 2025-2026. ,,Vacanța de schi" (sau ,,mobilă") este una dintre ele și se va desfăşura într-un interval flexibil, stabilit de fiecare inspectorat şcolar judeţean.
23:00
Ambalaje reutilizabile și borcane ar putea fi incluse în sistemul de garanție-returnare din 2027. Fechet: „Ducem SGR-ul și în cămară” # Adevarul.ro
Deputatul PNL Mircea Fechet a anunțat depunerea unei inițiative legislative prin care sistemul de garanție-returnare ar urma să fie extins.
23:00
Accident în Harghita. Şapte adolescenţi răniţi după ce un ATV cu remorcă s-a răsturnat # Adevarul.ro
Şapte adolescenţi, cu vârste între 15 şi 17 ani, au fost răniţi după ce un ATV cu remorcă s-a răsturnat luni seară în Harghita. Mai mulţi tineri au fost transportaţi la spital.
22:45
Kelemen Hunor admite că există dispute în coaliție: „Nicu şi Marcel au avut altă relaţie” # Adevarul.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că în coaliția de guvernare au existat dispute încă de la început și crede că tensiunile vor continua și după ce va avea loc Congresul PSD.
22:15
Horoscop marți, 28 octombrie. Racii au stări de spirit schimbătoare, Leii pot pune brusc punct unor relații nepotrivite # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 28 octombrie.
22:15
„Pericol pentru Europa”. Ministrul de Externe al Ungariei promite ca Budapesta se va opune categoric aderării Ucrainei la UE # Adevarul.ro
Ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto a reafirmat luni că Budapesta va bloca începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană atât timp cât actualul „guvern naţional” rămâne la putere, avertizând că iniţierea procesului ar aduce un „pericol pentru Europa”.
21:45
Comisarul european pentru Economie: „Este important să aducem fiscalitatea și sistemul fiscal al României înapoi pe traseul normal” # Adevarul.ro
Comisarul european pentru Economie, Valdis Dombrovskis, aflat în vizită oficială la București, a transmis un mesaj autorităților române: România trebuie să-și corecteze urgent derapajele fiscale, în contextul unui deficit bugetar „foarte mare”.
21:45
AUR ar putea să o susțină pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei. Peiu: „Ocupă un culoar foarte apropiat de al nostru” # Adevarul.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat luni că este foarte posibil ca partidul său să o susţină pe Anca Alexandrescu în alegerile pentru primăria Capitalei.
21:45
De ce s-a retras Gabriela Firea din cursa pentru Primăria Capitalei. „În PSD domină o grupare moderat suveranistă, pragmatică” # Adevarul.ro
Retragerea Gabrielei Firea și candidatura lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei redesenează raportul de putere din PSD și poate schimba echilibrul Coaliției. Politologul Costin Ciobanu și profesorul Antonio Momoc explică pentru „Adevărul” implicațiile și riscurile acestei mutări.
21:30
Black Friday 2025, perioada în care foarte mulți românii vânează reduceri, a demarat în acest an mai devreme decât în edițiile precedente, unii retaileri pregătindu-se chiar și pentru lansarea mai multor etape.
21:15
A murit Jack DeJohnette, marele toboșar american care a cântat cu Miles Davis, John Coltrane și Bill Evans # Adevarul.ro
Toboșarul american Jack DeJohnette a murit duminică, 26 octombrie, la vârsta de 83 de ani, în locuința sa din Woodstock, New York.
21:15
Sorin Grindeanu, despre tensiunile cu Ilie Bolojan: „Nu se aşteaptă nimeni să aplaudăm ca în Coreea de Nord” # Adevarul.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis luni că nu există nicio rivalitate între el şi premierul Ilie Bolojan, adăugând că nimeni ”nu se aşteaptă nimeni la frăţii” în coaliția de guvernare.
21:15
Sorin Huțanu a pierdut la mustață.
21:00
Europa se apără, România câștigă. Anunțul unui consilier prezidențial după ultima reuniune a Consiliului European # Adevarul.ro
Securitatea va fi o prioritate pentru UE cel puțin până în 2030, iar până atunci există termene defalcate și stadializări clar definite. Consilierul prezindențial Valentin Naumescu explică beneficiile României.
Acum 24 ore
20:45
Joe Biden denunță „zilele întunecate” provocate de Administrația Trump. „America nu este un basm” # Adevarul.ro
Joe Biden a denunțat, luni, „zilele întunecate” cu care se confruntă SUA sub mandatul lui Donald Trump, îndemnând americanii să rămână optimiști și să nu „renunțe” la modul în care politica de la Casa Albă, condusă de succesorul său, afectează națiunea.
20:45
Cum se apără omul de afaceri acuzat că a oferit „mită cu elicopterul”: „A fost un ajutor acordat pentru tratamentul medical al unui copil” # Adevarul.ro
Dumitru Gal, președintele Cooperativei „Grădina Noastră” din Beiuș și proprietarul companiei Divin Garden SRL, respinge acuzațiile potrivit cărora ar fi oferit bani unui controlor de calitate de la centrul logistic Kaufland Turda.
20:15
Frumusețea felinelor cucerește lumea. În culisele Campionatului Mondial de Pisici 2025 de la București # Adevarul.ro
România a găzduit Campionatul Mondial Felin – FIFe World Winner Show, cel mai prestigios eveniment dedicat pisicilor din lume, reunind sute de feline și iubitori de animale din peste 35 de țări
20:15
Ministrul Bogdan Ivan cere soluții pentru scăderea prețului la energie în Europa Centrală și de Sud-Est # Adevarul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezidat luni, la București, reuniunea CESEC – Grupul la nivel înalt pentru conectivitatea energetică în Europa Centrală și de Sud-Est, alături de Comisarul European pentru Energie, Dan Jørgensen.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.