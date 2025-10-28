Cupa României: CS Dinamo vs Dinamo – Duel în familie pe Arcul de Triumf
Impact.ro, 28 octombrie 2025 09:50
CS Dinamo – Dinamo, meci contând pentru prima etapă a Grupei D din Cupa României, este programat, marţi, 28 octombrie 2025, de la ora 16:00, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, şi va fi transmis […]
• • •
Acum 30 minute
09:50
Acum o oră
09:30
Csikszereda – Sepsi, meci contând pentru prima etapă a Grupei C din Cupa României, este programat, marţi, 28 octombrie 2025, de la ora 16:00, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, şi va fi transmis în […]
Acum 8 ore
02:50
Mirabela Grădinaru, criticată de Dana Budeanu pentru că s-a îmbrăcat în negru la biserică. Ar trebui organizat un Ortodox Fashion Week # Impact.ro
Nu de alta, dar să știe lumea cum să se îmbrace corect pentru biserică și să nu mai aibă stiliștii ce critica. Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a fost luată în colimator de Dana […]
Acum 12 ore
00:40
Una dintre cele mai vechi comori ale României a fost expusă la Palatul Culturii din Iași: un craniu de mamut de stepă vechi de aproximativ 350.000 de ani, unic în țara noastră. Descoperit în 1956, […]
00:00
Guvernul dă liber la concerte organizate de primării pe final de an. Austeritatea fără petreceri pe bani publici nu merge # Impact.ro
Guvernul a decis că, dacă tot e greu, măcar să fie cu muzică. Executivul a modificat OUG 52, ordonanța care blocase cheltuielile primăriilor, și a introdus o excepție vitală pentru moralul național: concertele de final […]
Acum 24 ore
19:40
BNR emite prima monedă de un leu colorată, care valorează 260 de lei. Cam scumpă vopseaua # Impact.ro
Banca Națională a României a lansat prima monedă colorată din istoria țării: un leu care costă 260. Nu pentru că are diamante sau cip 5G, ci pentru că e tricolor. Dedicată scriitorului Lucian Blaga, moneda […]
19:00
După luni de ironii, postări acide și aluzii despre ale cui butoane sunt mai mari – cel de la Twitter sau cel nuclear -, Donald Trump și Elon Musk au decis să îngroape securea războiului. […]
18:30
Medicamentele s-ar putea scumpi cu 15% din 2026. Descântecul și bătutul în lemn revin la modă # Impact.ro
Vești proaste pentru cei care mai au un pic de sănătate și o farmacie preferată: din 2026, medicamentele s-ar putea scumpi cu 15%. Asta ar însemna că, pentru o simplă răceală, românii vor trebui să […]
17:50
Un meteorit a luminat cerul Moscovei. Dacă mai testează Putin multe rachete balistice, vor fi tot mai mulți astfel de meteoriți # Impact.ro
Panică și fascinație la Moscova, unde duminică seara cerul a fost brăzdat de o lumină puternică, vizibilă din mai multe cartiere ale capitalei ruse. Imaginile s-au viralizat rapid, iar internetul a început să caute explicații […]
Ieri
07:10
Rapid – Unirea Slobozia, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, luni, 27 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […]
07:00
Botoşani – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, luni, 27 octombrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Municipal, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 […]
01:30
„Cernobîlul zburător”, arma nucleară pentru care Putin și-a schimbat pamperșii și și-a pus costumul militar # Impact.ro
Vladimir Putin a apărut din nou pe ecrane în haina lui militară preferată, semn că a venit sezonul amenințărilor atomice. De data asta, a fost atât de vesel încât părea că îl gâdilă și niște […]
26 octombrie 2025
23:30
Premierul Ilie Bolojan continuă lupta cu pensiile speciale, tot pe terenul preferat al magistraților, cel al deciziilor Curții Constituționale. „Am ținut cont de practica Curții Constituționale și de realitatea europeană. Reforma trebuie să asigure o […]
20:30
Meteorologii anunță că un vortex polar neobișnuit, care se formează acum deasupra Polului Nord, ar putea aduce cea mai friguroasă iarnă din ultimii 40 de ani. Fenomenul seamănă cu cel din iarna 1981–1982, când gerul […]
16:20
Un embrion de dinozaur în stare perfectă de conservare a fost descoperit în China. Oare cum o fi rezistat negătit în China? # Impact.ro
Oamenii de știință din China au descoperit un embrion de dinozaur aflat într-o stare excepțională de conservare, chiar în momentul în care se pregătea să iasă din ou, asemenea unui pui de găină preistoric. Fosila, […]
15:40
Românii cu cel mult 8 clase cred că suntem controlaţi prin AI şi 5G. Dar știm și oameni cu două facultăți care cred asta # Impact.ro
Un nou studiu național despre credințele românilor arată că, dincolo de strigoi și blesteme, unii concetățeni se tem mai mult de inteligența artificială și de antenele 5G. Potrivit datelor, persoanele cu cel mult 8 clase […]
14:40
Surpriză de proporții pe scena politică! Grupul „Pace – Întâi România", de condus de Victor Ponta, s-a oferit să sprijine Guvernul Bolojan, dar numai dacă USR iese de la guvernare. „Suntem 30, putem compensa", au […]
14:30
Deputatul AUR Gigi Becali a ținut să iasă în evidență și la marea slujbă de sfințire a Catedralei Naționale. Becali a apărut într-un costum în dungi verticale, atrăgând imediat privirile tuturor celor prezenți. Martorii spun […]
14:10
Momente amuzante la ceremonia de sfințire a Catedralei: fiul cel mic al președintelui a fost mai amuzant decât președintele # Impact.ro
Președintele Nicușor Dan a venit duminică la ceremonia de Sfințire a Catedralei Naționale, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru, și de cei doi copii ai lor. Un moment amuzant s-a petrecut la scurt timp după […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
FCSB – UTA Arad, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, duminică, 26 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de […]
08:40
Metaloglobus – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, duminică, 26 octombrie 2025, de la ora 14:00, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct […]
25 octombrie 2025
23:50
Ora 4.00 devine ora 3.00, ceea ce va face ca ziua de duminică, 26 decembrie să fie cea mai lungă din acest an: va avea 25 de ore. O oră în plus de pierdut pe […]
22:30
Nicușor Dan folosește un telefon ieftin: merge cu el printre politicieni și nu i-l fură nimeni # Impact.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a fost surprins folosind un telefon modest, vechi de câțiva ani, spre uimirea internauților care se așteptau ca șeful statului să aibă un model de top, ca orice milionar. Într-o postare […]
21:10
O nouă planetă locuibilă, descoperită la doar 18,2 ani-lumină distanță: GJ 251c, planeta cu nume de Logan cu numere de Gorj # Impact.ro
Astronomii au descoperit o planetă de tip „super-Pământ", aflată în zona locuibilă a unei stele pitice roșii, la doar 18,2 ani-lumină distanță. Planeta, botezată GJ 251c, de parcă ar fi Logan cu numere Gorj, este […]
18:50
Marcel Ciolacu candidează la președinția Consiliului Județean Buzău. Trebuia la Galați, că acolo e și bac # Impact.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a cerut sâmbătă sprijinul organizației PSD Buzău pentru a candida la șefia Consiliului Județean. Evenimentul a avut loc la Sala Mare a CJ, unde s-au adunat delegații pentru conferința extraordinară a […]
17:30
În primele nouă luni ale anului, România a înregistrat o scădere semnificativă a infracționalității. Or fi plecat elitele pe Anglia # Impact.ro
Poliția Română anunță o veste rară: în primele nouă luni ale anului 2025, infracționalitatea a scăzut cu peste 12%. Au fost sesizate 368.493 de fapte penale, cu 51.264 mai puține decât în aceeași perioadă a […]
16:10
Gabriela Firea anunță că nu va candida pentru Primăria Capitalei. Rămâne doamna de fier a Primăriei Voluntari # Impact.ro
Gabriela Firea anunță că nu va candida pentru Primăria Capitalei. Rămâne doamna de fier a Primăriei Voluntar Gabriela Firea, fost primar al Capitalei și actual europarlamentar PSD și doamnă de fier a Voluntariului, a anunțat […]
09:10
CFR Cluj – Farul Constanţa, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 25 octombrie 2025, de la ora 21:00, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, şi va fi transmis în direct […]
08:50
Oţelul Galaţi – U Cluj, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 25 octombrie 2025, de la ora 16:00, pe Stadionul Oţelul din Galaţi, şi va fi transmis în direct […]
24 octombrie 2025
23:50
Lucian Mândruță ar candida la Primăria Capitalei ca să îi arate Ancăi Alexandrescu cum se face # Impact.ro
Domnul Mândruță a pus acest anunț pe Facebook. Vrea să îi arate Ancăi Alexandrescu cum se face. Nu zice însă ce anume. Probabil că nimic, dată fiind natura postului pentru care se candidează – un […]
21:40
Un șobolan uriaș în vitrina cu pâine a unei brutării din București. Atât de mare că, dacă îi dădeai un papuc, se încalța cu el # Impact.ro
Scene de groază (sau de documentar National Geographic, depinde cum privești) într-o brutărie din București: un șobolan de dimensiuni respectabile a fost surprins plimbându-se printre pâini, în vitrina unde ar fi trebuit să fie doar […]
20:20
Doamnelor, pentru voi a venit Moș Crăciun mai devreme: a reapărut Ionuț, SPP-istul lui Nicușor! # Impact.ro
Ionuț, pofta inimii, SPP-istul lui tata la copii, Nicușor Dan, și-a făcut astăzi repartiția în dispozitivul președintelui. Ocazia: vizita președintelui la Iași. Vizită foarte mediatizata datorită salutului făcut de președinte către cei care îl huiduiau […]
19:30
Sondaj: Dacă ar avea bani, trei români din zece ar cumpăra un automobil hibrid. Ceilalți au bani de benzină # Impact.ro
Un nou sondaj INSCOP arată ce mașini și-ar lua românii dacă ar avea bani. Aparent, visul național nu mai e vila cu piscină, ci hibridul cu autonomie decentă. 30,9% dintre români ar cumpăra o mașină […]
18:10
Nicușor Dan i-a salutat cu mâna pe cei câțiva fani Călin Georgescu care îl huiduiau. Trăiască mâna! # Impact.ro
Nicușor Dan a fost huiduit la Iași de un grup de susținători ai lui Călin Georgescu, veniți special să-l informeze că e „trădător" și că ar trebui „să meargă în Ucraina". Președintele nu s-a enervat, […]
17:10
Primul rezultat cu adevărat notabil al ultimelor guvernări: Carrefour pleacă din România # Impact.ro
Lanțul francez Carrefour face ceea ce fac, de obicei, corporațiile străine când nu mai câștigă „ca pe vremuri": pleacă înspr locuri cu vremuri mai bănoase. Potrivit publicației franceze l'Informe, citată de Bloomberg, Carrefour a mandatat […]
13:40
Pământul nu va mai fi atacat în noiembrie: „nava extraterestră” e doar o cometă. A, și nici războiul nu a început în septembrie… # Impact.ro
S-a spulberat încă un vis apocaliptic de pe internet. Obiectul cosmic 3I/ATLAS, despre care unii susțineau că ar fi o navă extraterestră în drum spre Pământ, s-a dovedit a fi – surpriză! – o simplă […]
13:10
Andi Moisescu a întinerit brusc după divorțul de Olivia Steer. O fi început și el să mănânce grătar # Impact.ro
Presa de profil monden remarcă faptul că domnul Andi Moisescu se prezintă într-o condiție fizică de invidiat, tinerească, după ce a finalizat divorțul de Olivia Steer, influencerița vegană și antivaccinistă. Să fie de la grătar, […]
10:50
Dacă mi-am pus o astfel de întrebare, ai putea spune că am o problemă. Ei bine, aflați că nu am. Sunt doar curios, dacă cineva, undeva a făcut o anliză în această direcție. Se spune […]
06:20
FC Argeş – Dinamo, meci contând pentru etapa a 12-a din campionatul României, este programat, vineri, 24 octombrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis în direct de […]
06:00
Csikszereda – Petrolul Ploieşti, meci contând pentru etapa a 14-a din campionatul României, este programat, vineri, 24 octombrie 2025, de la ora 17:30, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, şi va fi transmis în direct […]
02:50
Doi tiktokeri din Nigeria, condamnați să se căsătorească după ce s-au sărutat pe internet. Acei judecători chiar merită pensii speciale # Impact.ro
Un tribunal din Nigeria a decis ca doi influenceri de pe TikTok să fie obligați să se căsătorească după ce au postat un clip în care se sărutau, considerat „imoral" în statul Kano, unde se […]
23 octombrie 2025
22:40
Premierul Ilie Bolojan și-a publicat diplomele. Are mai multe, poate da din ele și foștilor premieri, celor care nu au deloc # Impact.ro
Premierul Ilie Bolojan a publicat joi, pe Facebook, diplomele care atestă studiile sale, demonstrând că are acte în regulă – ba chiar mai multe decât e media printre foștii ocupanți ai funcției. Bolojan a explicat […]
20:40
Şase din zece angajaţi din România sunt îngrijoraţi de stabilitatea locului de muncă. Ceilalți patru din zece sunt probabil nepoți angajați la stat # Impact.ro
Un studiu realizat de Raiffeisen Bank în parteneriat cu Appinio arată că șase din zece angajați români sunt îngrijorați de stabilitatea locului de muncă până la pensie. Restul de patru par mai liniștiți, probabil pentru […]
19:30
După Moscova, Diana Șoșoacă s-a dus la Beijing. Urmează să viziteze și Phenianul, că tocmai ce s-a făcut coaja de copac # Impact.ro
După vizita triumfală de la Moscova, Diana Șoșoacă a ajuns acum la Beijing, unde spune că se află într-o „misiune diplomatică". Ceea ce, tradus în limbaj diplomatic real, înseamnă că statul român n-are nicio idee […]
18:50
Am o veste foarte bună pentru cei care î
16:30
Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei. Va „beneficia” și ea, ca politician, de susținerea Ancăi Alexandrescu # Impact.ro
Anca Alexandrescu a decis să intre în cursa pentru Primăria Bucureștiului, punând astfel capăt unei perioade lungi în care doar îi analiza pe politicieni. Acum va avea ocazia să se analizeze pe ea însăși. După […] The post Anca Alexandrescu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei. Va „beneficia” și ea, ca politician, de susținerea Ancăi Alexandrescu appeared first on IMPACT.ro.
14:10
Diana Șoșoacă laudă orașul Moscova: „E curat de lingi pe jos”. Dacă nu era dragostea nețărmurită de patrie, rămânea acolo # Impact.ro
Diana Șoșoacă s-a întors de la Moscova cu ochii plini de admirație și cu gura plină de laude. Senatoarea a declarat că Moscova este „una dintre cele mai tehnologizate capitale din lume” și „atât de […] The post Diana Șoșoacă laudă orașul Moscova: „E curat de lingi pe jos”. Dacă nu era dragostea nețărmurită de patrie, rămânea acolo appeared first on IMPACT.ro.
12:10
Un con aproape perfect apare pe suprafața planetei Marte. O fi fost făcut de daci înainte să fie alungați și de acolo? # Impact.ro
Un nou mister a apărut pe Marte, unde un con aproape perfect, cu o suprafață netedă și strălucitoare, a fost surprins de unul dintre roverele NASA. Cercetătorii încearcă acum să afle dacă e vorba de […] The post Un con aproape perfect apare pe suprafața planetei Marte. O fi fost făcut de daci înainte să fie alungați și de acolo? appeared first on IMPACT.ro.
11:30
Marcel Ciolacu, deținătorul celei mai discrete diplome de bac, vrea să fie ales șef la Buzău # Impact.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a anunțat că va cere sâmbătă votul organizației PSD Buzău pentru a candida la șefia Consiliului Județean. Până acum, nu are contracandidat, probabil pentru că nimeni nu vrea să intre într-o […] The post Marcel Ciolacu, deținătorul celei mai discrete diplome de bac, vrea să fie ales șef la Buzău appeared first on IMPACT.ro.
10:30
Mogo România, parte a grupului internațional Eleving Group, anunță extinderea portofoliului de produse prin lansarea oficială a creditului de nevoi personale. După 9 ani în care a finanțat exclusiv achiziția autoturismelor rulate, compania își diversifică […] The post Mogo România se reinventează: credite rapide, 100% online, pentru orice nevoie appeared first on IMPACT.ro.
