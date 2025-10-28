Vizita lui Donald Trump în Japonia: Premierul Sanae Takaichi promite „o nouă epocă de aur” a alianței cu SUA
Digi24.ro, 28 octombrie 2025 09:50
Donald Trump și Sanae Takaichi au semnat marți, la Tokyo, un acord de cooperareSUA-Japonia în domeniul mineralelor critice și al pământurilor rare, axat pe investiții coordonate pentru a asigura o aprovizionare stabilă, în contextul restricțiilor la export impuse de China.
• • •
Acum 5 minute
10:10
Sindromul de tunel carpian este una dintre cele mai întâlnite neuropatii periferice, apărând prin compresia nervului median la nivelul încheieturii mâinii. Cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Cristina Mărgărit, medic specialist neurologie
Acum 15 minute
10:00
INS: Managerii români văd o iarnă cu stabilitate economică, dar cu scumpiri pe toate fronturile # Digi24.ro
Managerii români estimează, pentru perioada octombrie - decembrie 2025, o relativă stabilitate a activităţii economice în industria prelucrătoare şi servicii, precum şi o majorare a preţurilor în toate domeniile de activitate ale economiei, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:00
Un cadou popular în ultimii ani a devenit popular calendarul Advent de frumusețe – un set elegant de produse cosmetice, care ridică starea de spirit și permite testarea unor noi tipuri de produse cosmetice. Surprizele de dimensiuni mici sunt ascunse în compartimente numerotate. Deschizând câte unul în fiecare zi înainte de Crăciun sau de ziua de naștere, proprietarul setului de produse cosmetice primește o porție de bucurie și o stare de spirit excelentă înainte de sărbători.
Acum 30 minute
09:50
Vizita lui Donald Trump în Japonia: Premierul Sanae Takaichi promite „o nouă epocă de aur" a alianței cu SUA
09:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 28 octombrie
Acum o oră
09:40
Ungaria stă cel mai prost dintre țările UE în ceea ce privește statul de drept, potrivit unui nou raport
Ungaria continuă să coboare în clasamentul statului de drept pe fondul unui declin global, potrivit unui nou raport al World Justice Project publicat marți, citat de POLITICO.
09:40
„China urmărește atent dacă Vestul mai are forță". Avertismentul Finlandei: victoria Ucrainei este „cheia" stabilității în Indo-Pacific
Ministrul Apărării din Finlanda, Antti Kaikkonen, a avertizat că Europa și partenerii săi democratici, inclusiv Australia, se confruntă cu o luptă cu consecințe globale. „Înfrângerea Rusiei în Ucraina este crucială pentru a limita ambițiile Chinei în regiunea Indo-Pacific”, a declarat oficialul, potrivit The Guardian.
09:30
DOCUMENTE. Presate să taie cheltuielile, ANRE, ASF și ANCOM se plâng că austeritatea le va afecta performanța. Ce reduceri propun
ANRE, ASF și ANCOM se pregătesc să taie din cheltuieli, potrivit legii impuse de Guvern, dar avertizează că măsurile le vor afecta performanța. Cele trei autorități de reglementare urmează să vină în Parlament cu propriile planuri de reducere a costurilor, însă documentele consultate de Digi24.ro arată că multe dintre tăieri rămân neclare – mai ales în privința posturilor de conducere.
Acum 2 ore
09:00
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Stefania Szabo avea 37 de ani
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare, relatează News.ro.
08:50
Viktor Orban vrea o coaliție anti-Ucraina în UE. „Reconstrucția grupului Vișegrad este în desfășurare"
Ungaria încearcă să formeze o nouă alianță politică în Uniunea Europeană alături de Cehia și Slovacia, cu o poziție comună sceptică față de sprijinul pentru Ucraina. Premierul Viktor Orban mizează pe „reconstrucția grupului Vișegrad 4” pentru a-și consolida influența la Bruxelles.
08:40
Meteorologii anunţă vreme mai caldă și ploi mai puține în noiembrie. Estimările pentru următoarele patru săptămâni
Temperaturile maxime vor fi mai ridicate decât în mod normal și va ploua mai puțin decât de obicei în următoarele patru săptămâni, arată ANM, care a publicat estimările meteo pentru perioada 27 octombrie - 24 noiembrie.
08:40
Moscova a fost atacată de dronele ucrainene pentru a doua noapte la rând, anunță primarul Sobianin
Ucraina a lansat atacuri cu drone asupra Moscovei pentru a doua noapte consecutiv, au anunţat marţi ministerul apărării rus şi primarul capitalei Rusiei.
08:30
ONU acuză oficial Rusia de comiterea de crime împotriva umanității și crime de război în Ucraina
Un nou raport al Organizației Națiunilor Unite acuză Federația Rusă de crime împotriva umanității și crime de război comise pe teritoriul Ucrainei. Forțele ruse au folosit drone pentru a vâna și a alunga civilii din casele lor situate în apropierea liniei frontului din Ucraina, arată noul raport al ONU prezentat Adunării Generale.
08:20
Aşa cum anunţa în urmă cu câteva săptămâni, Elon Musk a lansat Grokipedia, despre care spune că este o alternativă mai puţin părtinitoare la Wikipedia.
Acum 4 ore
07:50
Ucraina va extinde aria geografică a atacurilor cu rază lungă de acţiune pe teritoriul Rusiei
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Statul Major al comandantului suprem a stabilit sarcini pentru extinderea ariei geografice a atacurilor cu rază lungă de acţiune ale forţelor de apărare ale Ucrainei pe teritoriul Rusiei.
07:30
Cel puțin 26 de replici în decurs de o oră, după cutremurul de 6,1 din Turcia. În provincia Balîkeșir școlile sunt închise marți
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc luni seara în oraşul Sindirgi, situat în provincia Balîkeșir, din vestul Turciei, a anunţat agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor AFAD. Cutremurul, care s-a produs la ora locală 22:48 (21:48, ora României), a fost resimţit şi în multe alte oraşe din vestul ţării, printre care Istanbul şi Izmir, și a fost urmat de 26 de replici în interval de o oră, potrivit AFP și Anadolu, preluate de News.ro.
07:10
Românii reciclează puțin, în ciuda „pungii cu pungi". Șapte din 10 deșeuri din plastic sunt aruncate în continuare la întâmplare
Românii sunt printre europenii care reciclează cele mai puține ambalaje din plastic: doar o treime din cantitatea totală de deșeuri. Asta în ciuda programului național de reciclare și a faptului că în fiecare gospodărie există "o pungă cu pungi". Deși nu mai suntem la coada clasamentului european la acest capitol, cea mai mare parte de ambalajelor din plastic continuă să ajungă la gunoi, fără să fie colectată separat. „Mai multă disciplină trebuie”, sunt de părere cei care nu reușesc să recicleze întocmai cum și-ar dori.
07:10
Ce le lipseste ucrainenilor mai mult decat rachetele Tomahawk. Mărturiile soldaților din prima linie a frontului
În timp ce Zelenski speră ca Ucraina să primească rachete Tomahawk și alte arme occidentale, soldații din prima linie a frontului vorbesc despre o altă realitate. Lipsa mașinilor, a dronelor și a oamenilor face apărarea aproape imposibilă, iar pe frontul din est supraviețuirea depinde adesea de echipamente improvizate și resurse personale, scrie Kyiv Independent.
07:10
Fântâna Dragonului, o istorie ruinată. Cum arată astăzi monumentul ridicat în anii '50 de sute de deținuți din lagărele comuniste
Fântâna Dragonului, cea mai mare fântână arteziană de la malul mării, este lăsată de izbeliște. Monumentul a fost ridicat de deținuții din lagărele comuniste și, de zeci de ani deja, nu este funcțională. Autoritățile spun că nici nu va mai fi vreodată: „Specialiștii au constatat că intervențiile ar fi prea costisitoare și nesigure”, transmit reprezentanții Primăriei Constanța. În tot acest timp, localnicii și turiștii privesc dezamăgiți spre fântâna construită din peste 10.000 de blocuri de piatră.
07:10
Kelemen Hunor spune cât ar putea dura reforma administrației centrale: E nevoie de altă abordare
Kelemen Hunor a declarat luni seara la Digi24, că reforma administrației centrale ar trebui să fie în aceeași lege cu cea a reformei administrației locale. Liderul UDMR spune însă că acolo este nevoie de „altă abordare”, fiind nevoie de o lege pentru fiecare minister în parte.
07:10
Accident pe munte sau crimă? Un imperiu al modei, aproape de un scandal uriaș, la un an după moartea celui mai bogat om din Catalonia
Isak Andic, un miliardar din domeniul modei și un excursionist cu experiență, a murit după ce a căzut într-o prăpastie de la aproape 100 de metri înălțime în timp ce urca pe munte. Cu toate că părea a fi vorba despre un simplu accident, la aproape un an de la moartea sa, poliția a început să trateze cazul ca pe o posibilă crimă, potrivit unor rapoarte apărute în ziarele El Pais și La Vanguardia, ceea ce ar putea declanșa un scandal de mari proporții în jurul uneia dintre cele mai bogate familii din Spania și a imperiului de „fast-fashion” pe care îl controlează.
07:10
Cât de periculoasă este racheta rusească Burevestnik, noua armă nucleară „minune" anunțată de Putin
Vladimir Putin a anunțat că Rusia a testat cu succes Burevestnik, o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară și rază aproape nelimitată. Experții spun însă că arma, prezentată drept „minune” de Kremlin, este mai degrabă un instrument de propagandă și intimidare decât o schimbare reală în echilibrul de putere dintre Rusia și Occident.
07:10
Drama oamenilor din Aninoasa, mutați în containere și uitați acolo. Cum arată viața în 20 de mp. Edil: „Viața te încearcă în tot felul"
Peste 500 de oameni evacuați din casele lor așteaptă, de aproape 3 ani, să scape de containerele în care trăiesc. Sunt localnicii din Aninoasa, județul Hunedoara, care au fost evacuați din casele afectate de valul de cutremure din zonă, de la începutul lui 2023. Oamenii se plâng că stau în frig în containere insalubre, iar în unele plouă. Primarul promite că îi mută în apartamente luna viitoare, dar blocurile nu sunt încă gata.
07:10
Războiul de la granița NATO stârnește sentimentul de urgență în Europa. Țările care reintroduc armata obligatorie
Cu războiul la granița NATO, tot mai multe state de pe continentul european reintroduc serviciul militar sub diverse forme. Cel mai recent, croații au anunțat că toți bărbații vor trebui să treacă printr-o pregătire de două luni obligatorie. Este prima țară a Alianței Nord-Atlantice care ia această măsură. În România se discută, deocamdată, proiectul privind serviciul militar voluntar, cu un stagiu de patru luni.
07:10
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori"
Românii își pot verifica oricând vechimea în muncă și contribuțiile la pensia de stat, fără să mai depindă de adeverințe de la foștii angajatori sau de deplasări la ghișee. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziția asiguraților atât posibilitatea de a solicita o adeverință privind stagiul de cotizare
07:10
Uraganul Melissa ar putea fi cel mai puternic care a lovit vreodată Jamaica. Furtuna de categoria a cincea a ucis patru oameni în Haiti
Localnicii din Jamaica se pregătesc pentru impactul uraganului Melissa, care va lovi cu rafale puternice și cu inundații această țară din Caraibe, anunță BBC. Melissa a fost reclasificată luni dimineață drept uragan de categoria a cincea (n.r. cea mai mare intensitate), a anunțat Centrul Național pentru Uragane (NHC) din SUA. Autoritățile se tem că Melissa, care a provocat deja moartea a patru persoane pe insula Hispaniola, ar putea deveni cel mai puternic uragan care a lovit vreodată Jamaica.
07:10
Speranță pentru femeile care au cancer ovarian. Cercetătorii au descoperit un nou factor care contribuie la răspândirea bolii
Oamenii de ştiinţă din Australia au identificat un nou biomarker promiţător, o ţintă terapeutică pentru cancerul ovarian, care ar putea îmbunătăţi semnificativ şansele femeilor diagnosticate cu această boală agresivă.
07:10
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei iarnă/vară
Răbdarea Parlamentului European cu schimbarea orei a expirat la șase ani după ce propunerea a fost blocată, iar acum cere explicații din partea Comisiei și a Consiliului pentru o paralizie fără sfârșit, scrie cotidianul spaniol La Razon.
Acum 6 ore
06:10
Acum 8 ore
03:10
Szijjarto, despre aderarea Ucrainei la UE: „Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este premier, nu se va întâmpla"
Șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto, a susținut luni că Ungaria va împiedica începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană câtă vreme actualul „guvern național” rămâne la putere, relatează MTI, conform Agerpres.
Acum 12 ore
00:10
Catherine Vautrin, ministra Apărării din Franța, vizită în România în această săptămână. Ionuț Moșteanu: „Am discutat în această seară"
Ionuț Moșteanu a anunțat luni seară, 27 octombrie, că ministra Apărării din Franța, Catherine Vautrin, va veni în România în această săptămână. Ministrul român al Apărării a precizat că o conversație cu aceasta a avut loc în această seară.
00:00
27 octombrie 2025
23:30
Incendiu puternic la o biserică din judeţul Prahova. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale
Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la acoperişul unei biserici din localitatea Podu Valeni, comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova. Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului.
23:30
Amazon are de gând să facă până la 30.000 de concedieri începând de marți, pentru că vrea să reducă cheltuielile și să compenseze angajările în plus din perioada de vârf a pandemiei, au dezvăluit trei persoane familiarizate cu acest subiect, relatează The Guardian.
23:10
Kelemen Hunor: Ilie Bolojan uneori e mai inflexibil. A învățat mult de când a venit de la Oradea, unde avea majoritate
Președintele UDMR Kelemen Hunor, a declarat, luni seară, la Digi24, că în societate există „nervozitate și nemulțumire” față de „neputința” Guvernului de a rezolva problema inechității în raport cu pensiile de serviciu ale magistraților. „Percepția în politică e o chestiune extrem de importantă”, mai spune liderul UDMR. Acesta a admis că este posibil ca Ilie Bolojan să fie uneori „inflexibil”, dar că „a învățat mult de când a venit în București, de la Oradea, fiindcă acolo nu avea nevoie de înțelegere, că avea majoritate”.
23:10
Accident grav în Harghita: un tânăr de 17 ani a murit, iar alți șase adolescenți au fost răniți după ce un ATV cu remorcă s-a răsturnat
Şapte adolescenţi, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, au fost implicaţi, luni seară, într-un accident grav produs pe un drum forestier din localitatea Joseni, judeţul Harghita. ATV-ul cu remorcă în care se aflau s-a răsturnat, iar unul dintre tineri a murit, ceilalţi fiind transportaţi la spital.
23:00
Kelemen Hunor: Dacă nu închidem subiectul cu magistrații, vom fi o majoritate impotentă. Lumea va zice „plecați"
Kelemen Hunor a vorbit, luni seara, în exclusivitate la Digi24, despre neînțelegerile din coaliție cu privire la pensiile magistraților, precum și despre discuția pe care Sorin Grindeanu a avut-o separat cu aceștia. „Dacă nu închidem acest subiect pierdem cu toții, vom fi o majoritate impotentă”, a afirmat liderul UDMR care a adăugat că „nu poți să spui oamenilor că ești în Parlament, ai majoritate, și există un domeniu unde tu nu poți să legiferezi de ani de zile”.
22:50
Lukoil își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Cu cât ar putea scădea veniturile și profiturile companiei
Unul dintre cele mai mari imperii industriale din Rusia își va înceta operațiunile internaționale după ce a fost vizat de sancțiuni severe din partea SUA, în contextul în care președintele Donald Trump intensifică eforturile de a forța Kremlinul să pună capăt războiului din Ucraina, relatează Politico.
22:50
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit Turcia, luni seara, a anunțat Centrul German de Cercetare pentru Geostiințe (GFZ). Seismul a avut loc la o adâncime de 10 km, a precizat GFZ, având epicentrul în orașul Sindirgi, din provincia Balikesir, conform Reuters.
22:20
Tensiuni tot mai mari în coaliţie pe tema pensiilor magistraţilor. Sorin Grindeanu: „Dacă vine al doilea eşec, discutăm altfel"
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat că, dacă propunerile partidului privind pensiile magistraţilor vor fi din nou respinse, discuţiile din coaliţia de guvernare vor trebui abordate diferit. El a criticat măsurile considerate exagerate din pachetul fiscal, precum aplicarea CASS pentru veteranii de război, călugări sau mame, potrivit News.ro.
22:20
„N-am nicio îndoială că a fost neglijență". Ce soluție vede Kelemen Hunor la situația celor afectați de explozia din Rahova
Kelemen Hunor a vorbit, în exclusivitate pentru Digi24, despre situația celor care au rămas fără locuințe în urma exploziei din cartierul Rahova. Președintele UDMR a atras atenția că oamenii afectați ar trebui să primească despăgubire de la vinovați și că, la acest moment, nu există legislație prin care statul să reconstruiască și să transfere gratuit apartamentele actualilor proprietari.
22:00
Cel mai bătrân președinte din lume a obținut al optulea mandat, la 92 de ani. Liderul camerunez Paul Biya se află la putere din 1982
Președintele Camerunului, în vârstă de 92 de ani, a fost reales pentru un al optulea mandat. Paul Biya, considerat cel mai în vârstă șef de stat din lume, a obținut 53,7% din voturi, comparativ cu 35,2%, care au mers către liderul opoziției, Issa Tchiroma Bakary, a anunțat Consiliul Constituțional al Camerunului, conform BBC.
21:40
Kelemen Hunor, despre tăierea posturilor din primării: „Ne învârtim în jurul acestui subiect din august, de trei luni"
Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat luni, la Digi24, că nu s-a ajuns la un consens pe tema tăierii posturilor din primării. Deși „toată lumea este de acord cu ținta de 10%”, liderul UDMR susține că „fiecare are o altă abordare”.
21:20
Raluca Turcan, atac la ministrul UDMR al Culturii: Cere reorganizarea unei instituții unde voia să fie manager, dar nu a luat concursul
Raluca Turcan îl acuză pe actualul ministru al Culturii, András Demeter, de posibil conflict de interese. Aceasta susține că ministrul ar fi început reorganizarea instituțiilor din subordine chiar cu una la conducerea căreia ar fi dorit să ajungă, dar nu a reușit să promoveze concursul de manager.
Acum 24 ore
21:10
Mașinile chinezești inundă Europa. Comisar european: Investigăm acest lucru, am găsit finanțare care contravine regulilor UE
În ultima perioadă Europa este inundată de mașini electrice de producție chinezească, importurile devenind chiar agresive pe unele piețe. Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie și Productivitate, Implementare și Simplificare a confirmat acest lucru la Digi24 și a afirmat că în prezent Comisia Europeană derulează o investigație în acest sector.
21:10
21:00
Se pregătește Europa pentru război? Ce a răspuns Valdis Dombrovskis despre agresiunea rusă și conflictul din Ucraina
Valdis Dombrovskis, comisarul UE pentru Economie, a vorbit, în exclusivitate la Digi24, despre activele rusești confiscate de UE, care ar putea fi folosite pentru finanțarea Ucrainei.
20:50
Ce a spus Vladimir Putin despre cooperarea Rusiei cu Coreea de Nord în timpul întâlnirii cu șefa diplomației lui Kim Jong Un
Cooperarea dintre Moscova și Phenian „progresează conform acordurilor”, a spus președintele rus Vladimir Putin în cadrul unei întrevederi la Kremlin cu ministrul de Externe nord-coreean, Choe Son Hui, relatează UNN.
20:50
Valdis Dombrovskis, despre deficitul României: Fiscalitatea trebuie readusă pe traseul normal. Va fi însă creștere economică în 2025
Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că misiunea sa principală la București este aceea de a discuta cu principalii actori politici despre performanța fiscală, în acest context, fiind esențial să „aducem fiscalitatea și sistemul fiscal al României înapoi pe traseul normal”, în condițiile unui deficit bugetar „foarte mare”. Oficialul UE s-a arătat însă optimist cu privire la o creștere economică a țării noastre în 2025.
20:30
„Vocea victimelor se aude în Parlament". Alina Gorghiu: Lege mai dură împotriva violenţei domestice, adoptată de Senat
Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege care aduce modificări importante pentru protejarea victimelor violenţei domestice, inclusiv pedepse mai mari pentru agresori şi măsuri extinse de protecţie. Iniţiativa, coordonată de Alina Gorghiu în cadrul comisiei „România fără violenţă domestică”, prevede prelungirea automată a ordinului de protecţie provizoriu, sancţiuni mai dure pentru recidivişti şi eliminarea posibilităţii ca victima să renunţe la proces atunci când plângerea este formulată de autorităţi.
