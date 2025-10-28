Zeci de medalii pentru karateka CSM Focșani și Karate Club SATORI Focșani la Campionatul Mondial și Cupa Mondială de Karate SKDUN din Polonia

10:10

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Unui cioban beat i s-a părut extrem de amuzant să agite autoritățile din Vrancea cu o farsă pe care o putem cataloga, fără rețineri, ca fiind un gest extrem de prostesc! Duminică seara, după ce a consumat alcool pe săturate, omul nostru a sunat la 112 și a anunțat că s-a rătăcit într-o zonă împădurită […] Articolul INCREDIBIL Un cioban beat din Vrancea a pus autoritățile pe jar anunțând că s-a rătăcit în pădure! Omul a fost găsit bine – mersi, la o stână de lângă Mărășești! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.