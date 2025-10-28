Începe faza grupelor în Cupa României. Duel frățesc între ”câini”.

18:20

Cinci delfini din Malta vor fi noua senzație a Delfinariului din Constanța. Mamiferele marine ar trebui să ajungă la Constanța la începutul anului viitor. Copiii îi așteaptă deja bucuroși. De anul viitor, Delfinariul din Constanța va putea organiza spectacolele care-i bucură pe copii cu ajutorul a cinci delfini care vor ajunge în România tocmai din […] The post Bucurie pentru copii: delfini din Malta, la Delfinariul din Constanța! appeared first on Cotidianul RO.