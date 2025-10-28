Cu ei ne batem Bosnia a anunțat lotul pentru meciul cu România » Probleme mari: Barbarez, nevoit să improvizeze
Golazo.ro, 28 octombrie 2025 09:50
Naționala Bosniei și Herțegovinei a publicat lotul de 24 de jucători convocați de selecționerul Sergej Barbarez pentru meciurile decisive cu România și Austria din finalul campaniei de calificare la CM 2026.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
09:50
09:50
„Avem o șansă să ajungem în Europa” Cristian Manea, după victoria cu Unirea Slobozia: „Noi și Botoșani suntem cele mai în formă” # Golazo.ro
Rapid - Unirea Slobozia 4-1. Cristian Manea (28 de ani), fundașul lateral al giuleștenilor, a vorbit despre victoria care îi ține pe bucureșteni la egalitate cu liderul Botoșani.
Acum o oră
09:40
Doi români l-au învins pe Ochotorena Povestea golurilor primite de legendarul portar spaniol în dubla europeană Valencia - Victoria București din 1989 # Golazo.ro
Fostul mare portar spaniol Jose Manuel Ochotorena, decedat la 64 de ani, a jucat de-a lungul carierei sale împotriva unei singure echipe românești: Victoria București.
Acum 2 ore
09:10
Scandal cu ultrașii în Liga 1! Au anunțat că boicotează meciul din Cupă din cauza prețurilor exagerate la bilete: „Sfidător și inacceptabil să coste atât” # Golazo.ro
Galeria UTA-ei Arad a anunțat că nu va fi prezentă pe stadion la partida cu Petrolul Ploiești din prima etapă a Cupei României.
Acum 12 ore
00:00
„Știm clar ce ne dorim” Alex Dobre visează la titlu: „Toată lumea trage, vrem să ne batem acolo sus” # Golazo.ro
Rapid - Unirea Slobozia 4-1. Alex Dobre (27 de ani), căpitanul giuleștenilor, a anunțat ce obiectiv are Rapid după ce a parcurs aproape jumătate din sezonul regular.
27 octombrie 2025
23:40
„Așa vreau să jucăm mereu” Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup # Golazo.ro
RAPID - UNIREA SLOBOZIA 4-1. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre evoluția echipei sale, la finalul partidei din Giulești.
23:20
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată” # Golazo.ro
Doi polonezi pasionați de fotbal de la „Futbol na tak” și „Laga do przodu”, cunoscuți pentru reportajele lor despre fotbalul amator, au fost în weekend la Scornicești.
23:00
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, vrea să își dea demisia după doar 10 luni pe banca oltenilor.
22:40
Zi de doliu în Spania Un mare talent a murit la doar 15 ani: „Suspendăm complet toate activitățile” # Golazo.ro
Real Zaragoza a anunțat, astăzi, că Jorge Casado (15 ani), junior în cadrul clubului, a decedat.
22:10
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia! # Golazo.ro
Claudiu Petrila (24 de ani), extrema celor de la Rapid, a deschis scorul, în meciul contra Unirii Slobozia, cu o execuție superbă din afara careului.
21:50
„Ar fi minunat pentru Ținutul Secuiesc!” Toate restricțiile, anulate înainte de Csikszereda - Sepsi: „Mă umple de mândrie ce se întâmplă” # Golazo.ro
Înainte de partida cu Sepsi OSK din Cupa României, cei de la Csikszereda au prezentat partida ca fiind una „între frați”.
21:40
Ce nu s-a văzut la TV 3 lucruri ratate de camere la Rapid - Slobozia : cum a fost primit Papeau, Prepeliță ca Iordănescu și „odele” pentru „Bocciu” # Golazo.ro
GOLAZO.ro îți prezintă 3 momente ratate de camerele TV la Rapid - Slobozia. Cum au fost primiți Jayson Papeau și Liviu Ungurean zis Bocciu la revenirea în Giulești. Andrei Prepeliță a apelat la divinitate înaintea meciului cu Rapid.
21:30
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României # Golazo.ro
Dinamo București a anunțat, astăzi, seturile de echipament pe care le va utiliza în Cupa României.
21:20
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive” # Golazo.ro
Apple TV a achiziționat drepturile de televizare a Formulei 1 în Statele Unite pentru următorii 5 ani.
Acum 24 ore
20:50
„Procesul Secolului”, aproape de final Când ar putea afla Manchester City sancțiunea în procesul intentat de Premier League # Golazo.ro
Manchester City ar putea primi în noiembrie verdictul procesului în care clubul este ținta a 115 capete de acuzare .
20:20
Pleacă de la Barcelona? Vedeta catalanilor, în vizorul unui colos din Anglia + Ce ar putea bloca mutarea # Golazo.ro
Chelsea, formație aflată pe locul #9 în Premier League, ar lua în calcul împrumutul lui Marc-Andre ter Stegen (33 de ani).
20:00
„De ce să ne panicăm?” Dan Șucu, declarații în Italia, după ce Genoa a ajuns ultima în Serie A: „Am trăit asta și la Rapid” # Golazo.ro
Dan Șucu (62 de ani), acționarul majoritar al clubului Genoa, are încredere că echipa își va îndeplini obiectivul.
19:30
Ghinion teribil pentru Ilaș FOTO. Marele talent de la Botoșani, luat cu targă după o accidentare dură # Golazo.ro
Narcis Ilaș (18 ani), fundașul celor de la FC Botoșani, s-a accidentat, în duelul contra lui Hermannstat și nu a putut continua partida.
19:20
Benfica, alegeri istorice Clubul de pe „Da Luz”, peste 98% dintre municipiile din Portugalia + A doborât recordul deținut de FC Barcelona # Golazo.ro
Alegerile pentru funcția de președinte al clubului Benfica Lisabona au mobilizat mai mulți alegători decât în 98% din municipii la ultimele alegeri locale din Portugalia.
19:10
Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
19:00
A urcat în top 40 WTA Jaqueline Cristian este cel mai bine clasată jucătoare din România! Pe ce locuri se află celelalte românce # Golazo.ro
Jaqueline Cristian (27 de ani, #39 WTA) rămâne cel mai bine clasată jucătoare din România în clasamentul WTA simplu.
18:50
„Nu mă respecți!” Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a intervenit în conflictul dintre Florin Tănase (30 de ani) și Giovanni Becali (73 de ani).
18:40
Iese în față după El Clasico Dezvăluiri despre momentul care a declanșat haosul la Real - Barca: „Ce s-a întâmplat cu Yamal e și din vina mea” # Golazo.ro
Ibai Llanos, co-proprietarul competiției de minifotbal Kings League, își asumă parțial vina pentru conflictul dintre Lamine Yamal (18 ani) și Dani Carvajal (33 de ani), de la finalul meciului Real Madrid - FC Barcelona, 2-1.
18:20
I-a pus gând rău „Regelui” Mauro Icardi atacă recordul lui Hagi: „Înțeleg criticile, dar ăsta e scopul meu” # Golazo.ro
Mauro Icardi (32 de ani), atacantul celor de la Galatasaray, vrea să îl depășească pe Gheorghe Hagi (60 de ani) în topul celor mai buni marcatori străini din istoria formației din Istanbul.
17:50
„Se pare că sunt fotbalist” Tsitsipas, confundat de un taximetrist cu vedeta lui Atletico Madrid: „Bună încercare, tu ești!” # Golazo.ro
Stefanos Tsitsipas (27 de ani, locul 25 ATP) a împărtășit o întâmplare amuzantă petrecută în Statele Unite ale Americii. Sportivul a fost confundat de un taximetrist sârb cu celebrul fotbalist francez Antoine Griezmann (34 de ani), jucătorul lui Atletico Madrid.
16:50
„Aș fi putut să-i omor” FOTO Un pilot de Formula 1 a evitat la limită un accident mortal, în Marele Premiu de la Mexico City # Golazo.ro
Liam Lawson, pilot de Formula 1 pentru Racing Bulls, a fost aproape să comită un accident grav în Marele Premiu de la Mexico City de duminică.
16:50
„Alerga cu câinele meu la veterinar” Lucescu, descris de un fost atacant al lui PAOK: „Mulți oameni nu-l plac” # Golazo.ro
Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, văzut de un spaniol cu care a lucrat trei ani la Salonic. Brandon Thomas subliniază diferența între imaginea lui Lucescu pe teren și persoana din spatele tehnicianului
16:50
Fotbalul spaniol, în doliu A murit legendarul portar de la Real Madrid și Valencia, parte din staff-ul care a scris istorie la Euro 2008, CM 2010 și Euro 2012 # Golazo.ro
Jose Manuel Ochotorena, fost portar al lui Real Madrid și antrenor de portari al naționalei Spaniei, a murit la vârsta de 64 de ani.
16:50
„Duel între bărbați și copii” Arsene Wenger a analizat duelul dintre Real Madrid și Barcelona # Golazo.ro
Real Madrid - Barcelona 2-1. Arsene Wenger, fostul antrenor al lui Arsenal, a făcut o analiză asupra ultimului El Clasico, de duminică.
16:40
București, ce paradox! Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe # Golazo.ro
În cele mai recente date ale companiei de cercetare de piață NIQ, București apare cu o putere de cumpărare de 1.900 de euro pe lună, de locuitor, peste Varșovia și Praga
16:00
Anchetă uriașă în Turcia Federația Turcă de Fotbal anunță sancțiuni după descoperirea a peste 100 de arbitri care ar fi pariat activ pe meciuri # Golazo.ro
Federația Turcă de Fotbal (TFF) a dezvăluit că mai bine de o sută de arbitri, unii dintre ei activi la cel mai înalt nivel, au pariat pe meciuri.
15:50
Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a declarat că echipa din Giulești este în căutarea unui mijlocaș ofensiv.
15:20
Incredibila transformare a lui Dani Alves De la închisoare pentru viol la predicator în biserică # Golazo.ro
Dani Alves, 42 de ani, schimbat radical. După 14 luni la închisoare sub o acuzație extrem de gravă, fostul internațional brazilian al Barcelonei apare cu o altă imagine. Apropiat de credință și vorbindu-le oamenilor despre Dumnezeu
14:40
Reacția ANS Bogdan Matei, după dezvăluirile Denisei Golgotă: „Vom declanșa un control la Federația Română de Gimnastică” # Golazo.ro
Bogdan Matei (45 de ani), președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), a reacționat după ce gimnasta Denisa Golgotă (23 de ani) a dezvăluit că a depus o plângere oficială pentru hărțuire fizică și psihică.
14:30
Camelia Voinea o amenință pe Denisa Golgotă Mama și antrenoarea Sabrinei Voinea se apără: „Voi acționa pe căi legale” # Golazo.ro
Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei, a reacționat dur după declarațiile Denisei Golgotă.
14:20
CS Dinamo - FC Dinamo Cele două echipe pregătesc un moment special mâine + absență de ultimă oră pentru echipa lui Kopic # Golazo.ro
Antrenorul dinamovist Zeljko Kopic și portarul Alexandru Roșca au vorbit despre duelul de mâine, cu echipa MAI
14:20
El Clasico versus Liga 1 Ce audiență a avut Barcelona - Real în comparație cu FCSB - UTA + Duelul Napoli - Inter vs CFR - Farul # Golazo.ro
Barcelona - Real Madrid a făcut aproape aceeași audiență ca FCSB - UTA, în timp ce Napoli - Inter a fost bătut ca rating de CFR - Farul
14:10
Avertismentul lui Mureșan Președintele de la CFR anunță: „Dacă se schimbă nimic, plec” + Când revine Louis Munteanu # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat că va demisiona în cazul în care situația echipei nu se redresează.
13:50
Nicolescu plânge după Selmani Președintele lui Dinamo îl regretă pe kosovar: „Dacă am fi avut un atacant cu cifrele lui, eram pe primul loc” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația din ofensiva echipei, unde clubul nu a reușit să-l înlocuiască pe Astrit Selmani, golgeterul din sezonul trecut
13:40
Rapid - Unirea Slobozia Live de la 20:30. Cu o victorie azi, giuleștenii pot urca pe #1 în Superliga # Golazo.ro
Rapid și Unirea Slobozia se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în ultimul meci al etapei #14 din Liga 1.
13:30
Edi face iar aluzie la demisie Iordănescu îi atacă pe șefii Legiei, critică jucătorii din ofensivă și repetă obsesiv un cuvânt # Golazo.ro
Edward Iordănescu reia ideea despărțirii de Legia Varșovia, deși a fost reconfirmat săptămâna trecută. Al treilea meci la rând fără victorie în campionat, 0-0 acasă cu Lech Poznan
13:10
Crede că Rădoi greșește Marius Șumudică a analizat strategia de la Universitatea Craiova „Rupi echipa în două” # Golazo.ro
Metaloglobus - U Craiova 0-0. Marius Șumudică (54 de ani) crede că a identificat o greșeală pe care Mirel Rădoi (44 de ani) o face la Universitatea Craiova.
13:00
Pe urmele lui Pique și Shakira Lamine Yamal, aproape să cumpere vila în care a locuit fostul cuplu » În ce vrea să o transforme # Golazo.ro
Lamine Yamal (18 ani), starul celor de la Barcelona, ar fi pe punctul de a cumpăra celebra vilă din Esplugues de Llobregat (Spania), în care au locuit Gerard Pique (38 de ani) și Shakira (48 de ani) în timpul relației lor.
12:50
Ce a pățit Cisotti Italianul a ieșit accidentat cu UTA și azi va face RMN. Care e primul diagnostic, pus după meci # Golazo.ro
În finalul primei reprize din meciul FCSB - UTA 4-0, Juri Cisotti a acuzat dureri la genunchi. A încercat să continue, dar n-a putut și a fost schimbat
12:30
Mărturie sfâșietoare Accidentările l-au băgat în depresie: „Așteptam să adoarmă soția ca să nu mă vadă plângând” # Golazo.ro
Cristiano Piccini (33 de ani), fost jucător la Real Betis și Valencia, a vorbit despre depresia prin care a trecut din cauza accidentărilor avute de-a lungul carierei.
12:20
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare # Golazo.ro
Detalii despre cine a amenințat-o pe Denis Golgotă cu bătaia.
12:20
Drăgușin, revenire iminentă? Când ar putea fi inclus prima oară în lotul lui Tottenham. Unica șansă pentru Bosnia # Golazo.ro
Radu Drăgușin, 23 de ani, s-ar putea întoarce pe teren la Tottenham după 272 de zile. Ar fi ocazia ideală: antrenorul lui Spurs va face rotații în Cupa Ligii. Șansa stoperului de a prinde câteva minute înaintea „dublei” cu Bosnia și San Marino
11:50
„Au încercat să mă facă să cedez psihic” Denisa Golgotă acuză: „A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează” # Golazo.ro
Gimnasta Denisa Golgotă (23 de ani) a dezvăluit că a depus o plângere oficială pentru hărțuire fizică și psihică la revenirea în țară, după Campionatele Mondiale de la Jakarta. Sportiva susține că Federația Română de Gimnastică nu a luat nicio măsură.
11:40
El Clasico, ediția de meme-uri FOTO . Lamine Yamal, „ținta” fanilor lui Real Madrid după victoria în fața Barcelonei # Golazo.ro
Real Madrid - Barcelona 2-1. Lamine Yamal este protagonistul mai multor meme-uri după înfrângerea suferită de echipa sa în El Clasico.
11:20
Dinamo nu l-a putut folosi pe Mamoudou Karamoko (26 de ani) în ultimul meci de campionat, 1-1 cu FC Argeș
