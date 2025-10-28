Tudor Ciumara, Empria – magazin ce oferă produse de siguranţă pentru copii: Am reuşit să atragem o bază de clienţi complet nouă prin listarea pe Trendyol. Acum vindem 500 de produse pe marketplace

08:45

Majorarea TVA cu două puncte procentuale nu se vede pregnant în încasările la buget. Creşterea încasărilor la buget, ca puncte procentuale, este cea mai mică de la criza Covid încoace. Doar un plus de 7,7%, la nouă luni, faţă de un plus de 15% în aceeaşi perioadă a anului trecut când TVA era de 19%. Nu există decât o explicaţie logică: consumul scade. Guvernul primeşte inversul a ceea ce şi-a dorit.