Giorgia Meloni taxează băncile italiene: „Dacă din 44 de miliarde de profituri pun 5 miliarde pentru cei slabi, putem fi mulțumiți”

13:30

PSD nu vrea să facă majoritate cu AUR, dar nici nu poate fi „o sectă de adulatori” ai Guvernului Bolojan. Este replica președintelui interimar al PSD către premierul Ilie Bolojan, după ce acesta din urmă i-a invitat pe social-democrați să depună o moțiune de cenzură și să formeze o majoritate cu partidul condus de George […] The post Grindeanu îl atacă din nou pe Bolojan: „Nu putem să fim sectă de adulatori. Dacă vrem să facem mutări politice, nu e nevoie de moțiune first appeared on Lumea Politică.