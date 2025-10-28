Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Stefania Szabo, a fost găsită decedată în camera de gardă. Medicul avea 37 de ani

15:00

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat că Federaţia Rusă a încercat să sperie moldovenii şi să le spună că dacă nu susţin politica lui Vladimir Putin, atunci li se poate întâmpla ceea ce păţesc ucrainenii şi a precizat că a încercat să îi încurajeze pe cetăţeni să aleagă ce este mai bine pentru ţară. Maia Sandu a mai spus că toate ţările din această regiune, mai ales care sunt vecine cu Ucraina, au fost ţinta Federaţiei Ruse.