Populația României este în scădere

14:10

Victor Ponta vrea să scoată USR de la guvernare, în colaborare cu suveraniștii. „Șantajul ăsta că nu se poate fără USR nu e adevărat, asigurăm noi voturile”, a declarat fostul premier pentru Cotidianul. The post Ponta vrea să scoată USR de la guvernare, cu mâna suveraniștilor plecați de la POT și SOS. Ce a declarat pentru Cotidianul appeared first on Cotidianul RO.