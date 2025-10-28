Lukoil anunță vânzarea activelor sale internaționale după sancțiunile impuse de SUA

14:10

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre majorarea salariului minim, că a cerut şi prim-ministrul a fost de acord să se vină cu un calcul de la Ministerul Muncii şi de la Ministerul Finanţelor legat de impactul pe care l-ar avea asupra bugetului, efectul nemăririi salariului minim şi care ar fi efectul […] Articolul Grindeanu, despre majorarea salariului minim: Am cerut şi prim-ministrul a fost de acord să se vină cu un calcul apare prima dată în PS News.