VIDEO O mamă și fiul ei, de 9 ani, agresați de un bărbat pe o stradă din Făgăraș. Care ar fi fost motivul

În România, dreptul de proprietate este unul fundamental, un pilon al statului de drept. Constituția României spune clar, la articolul 44, că proprietatea privată este garantată și ocrotită de lege, indiferent cine este titularul. Asta înseamnă că statul nu doar recunoaște acest drept, ci are obligația să îl protejeze. Codul Civil completează această idee și explică, prin articolul [...]