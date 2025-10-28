Ionel Dănciulescu: Cred că pentru un jucător de fotbal cel mai dureros lucru este să fie apostrofat, înjurat de către suporteri
Digi24.ro, 28 octombrie 2025 11:20
Marca goluri, făcea performanță, dar trăia un calvar: era înjurat și huiduit de proprii suporteri! E povestea lui Ionel Dănciulescu, fotbalistul care a jucat pentru două rivale, Steaua și Dinamo. "Am plâns de multe ori în vestiar", ne-a spus fostul atacant în campania "Împreună, fără ură".
• • •
Acum 5 minute
11:40
Un bărbat din Polonia a dus un obuz din al Doilea Război Mondial acasă. Proiectilul a explodat în timp ce bărbatul bea cu prietenii # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 62 de ani din sud-vestul Poloniei riscă 10 ani de închisoare după ce un obuz din al Doilea Război Mondial a explodat în apartamentul său în timpul unei petreceri cu prietenii.
11:40
Miliardarul filantrop Bill Gates a lansat un apel către liderii globali pe care îi îndeamnă să se concentreze mai degrabă la măsuri de adaptare la vremea extremă şi de îmbunătăţire a stării de sănătate a oamenilor, decât la ţintele de reducere a temperaturilor. Mesajul lui Bill Gates a fost dat publicităţii înaintea summitului COP30 din Brazilia.
11:40
Scandal în comisia unde se discută activitatea ANRE: „Vă scoatem microfonul din priză“/ „Schimbați-vă tonul, că nu suntem la Vaslui” # Digi24.ro
Senatorii și deputații s-au certat în comisia în care se dezbătea activitatea ANRE, iar unui dintre aleși a părăsit sala. Președintele de ședință, social-democratul Adrian Solomon a fost numit „vătaf”, după ce a amenințat cu scoaterea microfoanelor din priză.
11:40
„Occidentul vrea să rupă Rusia în zeci de bucăți”, acuză fostul ministru rus al Apărării, Serghei Șoigu # Digi24.ro
Serghei Șoigu se plânge că „Occidentul pune o presiune agresivă asupra Rusiei și urmărește divizarea țării în zeci de state independente. Actualul secretar al Consiliului de Securitate al Federației Ruse susține că scopul este „destrămarea țării”.
Acum 15 minute
11:30
În contextul în care SUA își sporesc presiunea asupra guvernului autoritar al Venezuelei, președintele Maduro primește sprijin de la Putin. Rusia și Venezuela au încheiat un parteneriat strategic, relatează focus.de.
Acum 30 minute
11:20
Ionel Dănciulescu: Cred că pentru un jucător de fotbal cel mai dureros lucru este să fie apostrofat, înjurat de către suporteri # Digi24.ro
Marca goluri, făcea performanță, dar trăia un calvar: era înjurat și huiduit de proprii suporteri! E povestea lui Ionel Dănciulescu, fotbalistul care a jucat pentru două rivale, Steaua și Dinamo. "Am plâns de multe ori în vestiar", ne-a spus fostul atacant în campania "Împreună, fără ură".
Acum o oră
11:10
„Rabla 2025”. AFM transferă 45 de milioane de lei de la mașini electrice la cele cu motoare termice. Când se fac înscrierile # Digi24.ro
Bugetul pentru autovehiculele termice şi hibride din Programul „Rabla 2025”, destinat persoanelor fizice, va fi suplimentat cu 45 de milioane de lei, a anunţat marţi Administraţia Fondului pentru Mediu.
11:10
„Trebuie ucisă pentru că este din Ucraina”. Mărturiile cutremurătoare ale copiilor ucraineni care au fugit din teritoriile ocupate # Digi24.ro
Șaptesprezece copii au fost aduși înapoi în Ucraina din teritoriile ocupate de Rusia. Printre ei se află un băiat pe care rușii au încercat să-l ia de la bunicii săi și un adolescent care a fost forțat să intre într-o „tabără militară”.
11:00
Doi bărbați din județul Bacău au fost prinși de jandarmii din Fălticeni cu 6,6 kilograme de trufe culese ilegal pe drumul forestier Râșcuța din comuna Râșca, în valoare de peste 10.000 lei. Toată cantitatea a fost confiscată, iar cei doi au fost amendați cu 2.000 lei fiecare.
10:50
Putin a trimis în Belarus temutele rachete Oreșnik. „O chestiune care agită anumiți politicieni nebuni” # Digi24.ro
Rusia a amplasat oficial complexul de rachete de ultimă generație „Oreșnik” în Belarus. Cel puțin asta susține dictatorul de la Minsk. Acesta declară că rachetele pe care Putin le descrie ca fiind invincibile sunt un răspuns la „acțiunile țărilor europene”.
Acum 2 ore
10:40
Ministrul David vrea să crească plata cu ora pentru profesori; „Când vom lucra la buget vom ști pe ce indicatori discutăm” # Digi24.ro
După aproape două luni de haos în școli, ministrul educației, Ministerul Educației face un pas înapoi și ia în calcul să modifice decizia privind plata cu ora a profesorilor. Măsura a generat un val de nemulțumiri în rândul cadrelor didactice și a adâncit criza de personal din școli. Plata cu ora a scăzut la 30-40 de lei în acest an școlar, de la aproximativ 75-80 lei anul trecut, a spus la Digi24 ministrul educației, Daniel David. El adaugă că o creștere a plății cu ora va fi prinsă în bugetul pe anul viitor, dar nu a precizat o sumă.
10:40
„Franța trimite Legiunea Străină în Ucraina”. Noua fumigenă lansată de către spionii lui Putin # Digi24.ro
Franța intenționează să trimită în Ucraina un contingent de aproximativ două mii de militari, transmite Serviciul de Informații Externe al Rusiei.
10:30
Președintele american Donald Trump a declarat luni că a fost supus unei examinări RMN, fără a spune de ce, relatează Reuters. „Am făcut un RMN. A fost perfect”, le-a declarat reporterilor președintele în vârstă de 79 de ani, la bordul aeronavei prezidențiale, Air Force One, în drum spre Tokyo, scrie focus.de.
10:30
„Zilele îi sunt numărate”. Un senator american îl amenință direct pe președintele venezuelean, Nicolas Maduro # Digi24.ro
Senatorul republican din Florida Rick Scott, un critic virulent al regimului venezuelean, l-a atacat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro în emisiunea CBS ”60 Minutes”, despre care a spus că ar face bine să plece din ţară ”în Rusia sau China” şi ameninţând că ”zilele îi sunt numărate”, în timp ce Statele Unite îşi intensifică prezenţa militară în Caraibe.
10:10
Sindromul de tunel carpian este una dintre cele mai întâlnite neuropatii periferice, apărând prin compresia nervului median la nivelul încheieturii mâinii. Cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Cristina Mărgărit, medic specialist neurologie
10:00
INS: Managerii români văd o iarnă cu stabilitate economică, dar cu scumpiri pe toate fronturile # Digi24.ro
Managerii români estimează, pentru perioada octombrie - decembrie 2025, o relativă stabilitate a activităţii economice în industria prelucrătoare şi servicii, precum şi o majorare a preţurilor în toate domeniile de activitate ale economiei, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).
10:00
Un cadou popular în ultimii ani a devenit popular calendarul Advent de frumusețe – un set elegant de produse cosmetice, care ridică starea de spirit și permite testarea unor noi tipuri de produse cosmetice. Surprizele de dimensiuni mici sunt ascunse în compartimente numerotate. Deschizând câte unul în fiecare zi înainte de Crăciun sau de ziua de naștere, proprietarul setului de produse cosmetice primește o porție de bucurie și o stare de spirit excelentă înainte de sărbători.
09:50
Vizita lui Donald Trump în Japonia: Premierul Sanae Takaichi promite „o nouă epocă de aur” a alianței cu SUA # Digi24.ro
Donald Trump și Sanae Takaichi au semnat marți, la Tokyo, un acord de cooperareSUA-Japonia în domeniul mineralelor critice și al pământurilor rare, axat pe investiții coordonate pentru a asigura o aprovizionare stabilă, în contextul restricțiilor la export impuse de China.
09:50
Cele mai importante evenimente petrecute pe 28 octombrie
Acum 4 ore
09:40
Ungaria stă cel mai prost dintre țările UE în ceea ce privește statul de drept, potrivit unui nou raport # Digi24.ro
Ungaria continuă să coboare în clasamentul statului de drept pe fondul unui declin global, potrivit unui nou raport al World Justice Project publicat marți, citat de POLITICO.
09:40
„China urmărește atent dacă Vestul mai are forță”. Avertismentul Finlandei: victoria Ucrainei este „cheia” stabilității în Indo-Pacific # Digi24.ro
Ministrul Apărării din Finlanda, Antti Kaikkonen, a avertizat că Europa și partenerii săi democratici, inclusiv Australia, se confruntă cu o luptă cu consecințe globale. „Înfrângerea Rusiei în Ucraina este crucială pentru a limita ambițiile Chinei în regiunea Indo-Pacific”, a declarat oficialul, potrivit The Guardian.
09:30
DOCUMENTE. Presate să taie cheltuielile, ANRE, ASF și ANCOM se plâng că austeritatea le va afecta performanța. Ce reduceri propun # Digi24.ro
ANRE, ASF și ANCOM se pregătesc să taie din cheltuieli, potrivit legii impuse de Guvern, dar avertizează că măsurile le vor afecta performanța. Cele trei autorități de reglementare urmează să vină în Parlament cu propriile planuri de reducere a costurilor, însă documentele consultate de Digi24.ro arată că multe dintre tăieri rămân neclare – mai ales în privința posturilor de conducere.
09:00
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Stefania Szabo avea 37 de ani # Digi24.ro
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără suflare marţi dimineaţă, în camera de gardă a unităţii sanitare, relatează News.ro.
08:50
Viktor Orban vrea o coaliție anti-Ucraina în UE. „Reconstrucția grupului Vișegrad este în desfășurare” # Digi24.ro
Ungaria încearcă să formeze o nouă alianță politică în Uniunea Europeană alături de Cehia și Slovacia, cu o poziție comună sceptică față de sprijinul pentru Ucraina. Premierul Viktor Orban mizează pe „reconstrucția grupului Vișegrad 4” pentru a-și consolida influența la Bruxelles.
08:40
Meteorologii anunţă vreme mai caldă și ploi mai puține în noiembrie. Estimările pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Temperaturile maxime vor fi mai ridicate decât în mod normal și va ploua mai puțin decât de obicei în următoarele patru săptămâni, arată ANM, care a publicat estimările meteo pentru perioada 27 octombrie - 24 noiembrie.
08:40
Moscova a fost atacată de dronele ucrainene pentru a doua noapte la rând, anunță primarul Sobianin # Digi24.ro
Ucraina a lansat atacuri cu drone asupra Moscovei pentru a doua noapte consecutiv, au anunţat marţi ministerul apărării rus şi primarul capitalei Rusiei.
08:30
ONU acuză oficial Rusia de comiterea de crime împotriva umanității și crime de război în Ucraina # Digi24.ro
Un nou raport al Organizației Națiunilor Unite acuză Federația Rusă de crime împotriva umanității și crime de război comise pe teritoriul Ucrainei. Forțele ruse au folosit drone pentru a vâna și a alunga civilii din casele lor situate în apropierea liniei frontului din Ucraina, arată noul raport al ONU prezentat Adunării Generale.
08:20
Aşa cum anunţa în urmă cu câteva săptămâni, Elon Musk a lansat Grokipedia, despre care spune că este o alternativă mai puţin părtinitoare la Wikipedia.
07:50
Ucraina va extinde aria geografică a atacurilor cu rază lungă de acţiune pe teritoriul Rusiei # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Statul Major al comandantului suprem a stabilit sarcini pentru extinderea ariei geografice a atacurilor cu rază lungă de acţiune ale forţelor de apărare ale Ucrainei pe teritoriul Rusiei.
Acum 6 ore
07:30
Cel puțin 26 de replici în decurs de o oră, după cutremurul de 6,1 din Turcia. În provincia Balîkeșir școlile sunt închise marți # Digi24.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a avut loc luni seara în oraşul Sindirgi, situat în provincia Balîkeșir, din vestul Turciei, a anunţat agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor AFAD. Cutremurul, care s-a produs la ora locală 22:48 (21:48, ora României), a fost resimţit şi în multe alte oraşe din vestul ţării, printre care Istanbul şi Izmir, și a fost urmat de 26 de replici în interval de o oră, potrivit AFP și Anadolu, preluate de News.ro.
07:10
Românii reciclează puțin, în ciuda „pungii cu pungi”. Șapte din 10 deșeuri din plastic sunt aruncate în continuare la întâmplare # Digi24.ro
Românii sunt printre europenii care reciclează cele mai puține ambalaje din plastic: doar o treime din cantitatea totală de deșeuri. Asta în ciuda programului național de reciclare și a faptului că în fiecare gospodărie există "o pungă cu pungi". Deși nu mai suntem la coada clasamentului european la acest capitol, cea mai mare parte de ambalajelor din plastic continuă să ajungă la gunoi, fără să fie colectată separat. „Mai multă disciplină trebuie”, sunt de părere cei care nu reușesc să recicleze întocmai cum și-ar dori.
07:10
Ce le lipseste ucrainenilor mai mult decat rachetele Tomahawk. Mărturiile soldaților din prima linie a frontului # Digi24.ro
În timp ce Zelenski speră ca Ucraina să primească rachete Tomahawk și alte arme occidentale, soldații din prima linie a frontului vorbesc despre o altă realitate. Lipsa mașinilor, a dronelor și a oamenilor face apărarea aproape imposibilă, iar pe frontul din est supraviețuirea depinde adesea de echipamente improvizate și resurse personale, scrie Kyiv Independent.
07:10
Fântâna Dragonului, o istorie ruinată. Cum arată astăzi monumentul ridicat în anii '50 de sute de deținuți din lagărele comuniste # Digi24.ro
Fântâna Dragonului, cea mai mare fântână arteziană de la malul mării, este lăsată de izbeliște. Monumentul a fost ridicat de deținuții din lagărele comuniste și, de zeci de ani deja, nu este funcțională. Autoritățile spun că nici nu va mai fi vreodată: „Specialiștii au constatat că intervențiile ar fi prea costisitoare și nesigure”, transmit reprezentanții Primăriei Constanța. În tot acest timp, localnicii și turiștii privesc dezamăgiți spre fântâna construită din peste 10.000 de blocuri de piatră.
07:10
Kelemen Hunor spune cât ar putea dura reforma administrației centrale: E nevoie de altă abordare # Digi24.ro
Kelemen Hunor a declarat luni seara la Digi24, că reforma administrației centrale ar trebui să fie în aceeași lege cu cea a reformei administrației locale. Liderul UDMR spune însă că acolo este nevoie de „altă abordare”, fiind nevoie de o lege pentru fiecare minister în parte.
07:10
Accident pe munte sau crimă? Un imperiu al modei, aproape de un scandal uriaș, la un an după moartea celui mai bogat om din Catalonia # Digi24.ro
Isak Andic, un miliardar din domeniul modei și un excursionist cu experiență, a murit după ce a căzut într-o prăpastie de la aproape 100 de metri înălțime în timp ce urca pe munte. Cu toate că părea a fi vorba despre un simplu accident, la aproape un an de la moartea sa, poliția a început să trateze cazul ca pe o posibilă crimă, potrivit unor rapoarte apărute în ziarele El Pais și La Vanguardia, ceea ce ar putea declanșa un scandal de mari proporții în jurul uneia dintre cele mai bogate familii din Spania și a imperiului de „fast-fashion” pe care îl controlează.
07:10
Cât de periculoasă este racheta rusească Burevestnik, noua armă nucleară „minune” anunțată de Putin # Digi24.ro
Vladimir Putin a anunțat că Rusia a testat cu succes Burevestnik, o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară și rază aproape nelimitată. Experții spun însă că arma, prezentată drept „minune” de Kremlin, este mai degrabă un instrument de propagandă și intimidare decât o schimbare reală în echilibrul de putere dintre Rusia și Occident.
07:10
Drama oamenilor din Aninoasa, mutați în containere și uitați acolo. Cum arată viața în 20 de mp. Edil: „Viața te încearcă în tot felul” # Digi24.ro
Peste 500 de oameni evacuați din casele lor așteaptă, de aproape 3 ani, să scape de containerele în care trăiesc. Sunt localnicii din Aninoasa, județul Hunedoara, care au fost evacuați din casele afectate de valul de cutremure din zonă, de la începutul lui 2023. Oamenii se plâng că stau în frig în containere insalubre, iar în unele plouă. Primarul promite că îi mută în apartamente luna viitoare, dar blocurile nu sunt încă gata.
07:10
Războiul de la granița NATO stârnește sentimentul de urgență în Europa. Țările care reintroduc armata obligatorie # Digi24.ro
Cu războiul la granița NATO, tot mai multe state de pe continentul european reintroduc serviciul militar sub diverse forme. Cel mai recent, croații au anunțat că toți bărbații vor trebui să treacă printr-o pregătire de două luni obligatorie. Este prima țară a Alianței Nord-Atlantice care ia această măsură. În România se discută, deocamdată, proiectul privind serviciul militar voluntar, cu un stagiu de patru luni.
07:10
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori” # Digi24.ro
Românii își pot verifica oricând vechimea în muncă și contribuțiile la pensia de stat, fără să mai depindă de adeverințe de la foștii angajatori sau de deplasări la ghișee. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziția asiguraților atât posibilitatea de a solicita o adeverință privind stagiul de cotizare
07:10
Uraganul Melissa ar putea fi cel mai puternic care a lovit vreodată Jamaica. Furtuna de categoria a cincea a ucis patru oameni în Haiti # Digi24.ro
Localnicii din Jamaica se pregătesc pentru impactul uraganului Melissa, care va lovi cu rafale puternice și cu inundații această țară din Caraibe, anunță BBC. Melissa a fost reclasificată luni dimineață drept uragan de categoria a cincea (n.r. cea mai mare intensitate), a anunțat Centrul Național pentru Uragane (NHC) din SUA. Autoritățile se tem că Melissa, care a provocat deja moartea a patru persoane pe insula Hispaniola, ar putea deveni cel mai puternic uragan care a lovit vreodată Jamaica.
07:10
Speranță pentru femeile care au cancer ovarian. Cercetătorii au descoperit un nou factor care contribuie la răspândirea bolii # Digi24.ro
Oamenii de ştiinţă din Australia au identificat un nou biomarker promiţător, o ţintă terapeutică pentru cancerul ovarian, care ar putea îmbunătăţi semnificativ şansele femeilor diagnosticate cu această boală agresivă.
07:10
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei iarnă/vară # Digi24.ro
Răbdarea Parlamentului European cu schimbarea orei a expirat la șase ani după ce propunerea a fost blocată, iar acum cere explicații din partea Comisiei și a Consiliului pentru o paralizie fără sfârșit, scrie cotidianul spaniol La Razon.
06:10
Alegeri în București. Liderul UDMR: Ar fi o greșeală să aducem disputele în Coaliţie. Riscul să nu iasă niciunul din candidaţi crește # Digi24.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni seară, la Digi24, că bătălia electorală pentru Primăria Capitalei trebuie să rămână la nivel de Bucureşti şi să nu fie extinsă la nivel naţional, pentru a nu fi afectată guvernarea.
Acum 12 ore
03:10
Szijjarto, despre aderarea Ucrainei la UE: „Atât timp cât eu sunt ministru de externe şi Viktor Orban este premier, nu se va întâmpla” # Digi24.ro
Șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto, a susținut luni că Ungaria va împiedica începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană câtă vreme actualul „guvern național” rămâne la putere, relatează MTI, conform Agerpres.
00:10
Catherine Vautrin, ministra Apărării din Franța, vizită în România în această săptămână. Ionuț Moșteanu: „Am discutat în această seară” # Digi24.ro
Ionuț Moșteanu a anunțat luni seară, 27 octombrie, că ministra Apărării din Franța, Catherine Vautrin, va veni în România în această săptămână. Ministrul român al Apărării a precizat că o conversație cu aceasta a avut loc în această seară.
00:00
Alegeri în București. Liderul UDMR: Ar fi o greșeală să aducem disputele în Coaliţie. Riscul să nu iasă niciunul din candidaţi crește # Digi24.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni seară, la Digi24, că bătălia electorală pentru Primăria Capitalei trebuie să rămână la nivel de Bucureşti şi să nu fie extinsă la nivel naţional, pentru a nu fi afectată guvernarea.
27 octombrie 2025
23:30
Incendiu puternic la o biserică din judeţul Prahova. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale # Digi24.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la acoperişul unei biserici din localitatea Podu Valeni, comuna Poienarii Burchii, judeţul Prahova. Flăcările s-au extins pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului.
23:30
Amazon are de gând să facă până la 30.000 de concedieri începând de marți, pentru că vrea să reducă cheltuielile și să compenseze angajările în plus din perioada de vârf a pandemiei, au dezvăluit trei persoane familiarizate cu acest subiect, relatează The Guardian.
23:10
Kelemen Hunor: Ilie Bolojan uneori e mai inflexibil. A învățat mult de când a venit de la Oradea, unde avea majoritate # Digi24.ro
Președintele UDMR Kelemen Hunor, a declarat, luni seară, la Digi24, că în societate există „nervozitate și nemulțumire” față de „neputința” Guvernului de a rezolva problema inechității în raport cu pensiile de serviciu ale magistraților. „Percepția în politică e o chestiune extrem de importantă”, mai spune liderul UDMR. Acesta a admis că este posibil ca Ilie Bolojan să fie uneori „inflexibil”, dar că „a învățat mult de când a venit în București, de la Oradea, fiindcă acolo nu avea nevoie de înțelegere, că avea majoritate”.
23:10
Accident grav în Harghita: un tânăr de 17 ani a murit, iar alți șase adolescenți au fost răniți după ce un ATV cu remorcă s-a răsturnat # Digi24.ro
Şapte adolescenţi, cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, au fost implicaţi, luni seară, într-un accident grav produs pe un drum forestier din localitatea Joseni, judeţul Harghita. ATV-ul cu remorcă în care se aflau s-a răsturnat, iar unul dintre tineri a murit, ceilalţi fiind transportaţi la spital.
