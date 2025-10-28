Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar: Am convingerea că Pacea din Ucraina va fi semnată la București

20:40

Dacă nu organizăm Estul Europei așa cum vrem noi, împotriva Germaniei care vrea resursele Rusiei, vom avea o Rusie supusă Germaniei și o putere eurasiatică ce ne va depăși de departe. Spaima de Germania și de legătura ei cu Rusia și nu grija pentru Polonia (azi, Ucraina) sau România au născut această strategie geopolitică.