BREAKING NEWS Romgaz iese pe pieţele internaţionale pentru a se finanţa cu 500 mil. euro pe şase ani, la un an după precedenta astfel de operaţiune la care marii investitori au stat la coadă. Acţiunile, la maxim istoric şi în premieră peste 10 lei la Bursa de Valori
Ziarul Financiar, 28 octombrie 2025 11:30
BREAKING NEWS Romgaz iese pe pieţele internaţionale pentru a se finanţa cu 500 mil. euro pe şase ani, la un an după precedenta astfel de operaţiune la care marii investitori au stat la coadă. Acţiunile, la maxim istoric şi în premieră peste 10 lei la Bursa de Valori
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
11:45
Anton Niculescu, INULTA – furnizor de soluţii software pentru managementul financiar: Vizăm triplarea implementărilor în România în 2026. Soluţiile de management strategic nu mai sunt un lux, ci o necesitate. Rolul CFO-ului devine tot mai important # Ziarul Financiar
Compania românească INULTA, specializată în consultanţă şi furnizare de soluţii software dedicate managementului financiar, lanţului de aprovizionare şi performanţei vânzărilor, şi-a propus ca anul viitor să îşi tripleze prezenţa în implementările din România şi să-şi extindă operaţiunile pe pieţele din Asia-Pacific şi America Latină.
11:45
Acum 15 minute
11:30
Acum 30 minute
11:15
11:15
Cine este distribuitorul de medicamente din top zece care ia în calcul să vândă sau să închidă o parte din farmaciile mici. „Distribuţia de medicamente este tot mai puţin profitabilă“. În trecut, grupul a vândut o parte din farmacii către Help Net # Ziarul Financiar
Farmaceutica Remedia, unul dintre primii zece distribuitori de medicamente la nivel naţionali, se gândeşte să renunţe la o parte din cele 22 de mici farmacii pe care le are în mediul rural sau chiar să le închidă, deoarece distribuţia de medicamente şi chiar vânzarea lor e tot mai puţin profitabilă şi se concentrează pe o nouă divizie de business, de distribuire a roboţilor pentru farmacii şi pentru spitale.
11:15
11:15
11:15
Acum o oră
11:00
11:00
11:00
Acum 2 ore
10:45
Octavian Păltănea, Carmistin The Food Company: Noi nu mai importăm carne de porc din afara României. Jumătate din capacitate ne este asigurată de fermele proprii, iar cealaltă de alte ferme din ţară. România are un deficit de 1 mld. euro produs de carnea de porc în 2024, astfel că grupul a văzut oportunitatea de a investi # Ziarul Financiar
Carmistin The Food Company, deţinut de Justin şi Andra Paraschiv, vrea să replice modelul din sectorul cărnii de pasăre şi în sectorul cărnii de porc, un domeniu în care mulţi investitori ezită să intre din cauza virusului pestei porcine africane, prezent încă din 2017.
10:30
10:30
10:15
Scăderea voucher-ului Rabla Plus a prăbuşit piaţa de maşini electrice în România: Vânzările de maşini electrice au scăzut cu 26,5% faţă de anul trecut. Românii au cumpărat în schimb cu 23,9% mai multe hibride. Per total, în România înmatriculările noi au scăzut cu 5,8%, iar în UE cu 1% # Ziarul Financiar
10:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Franciza de educaţie matematică Mathnasium mizează pe 25 de centre în România şi promite recuperarea investiţiei în doi ani, pe o piaţă în care 80% dintre meditaţii sunt la matematică # Ziarul Financiar
Mathnasium, considerată cea mai mare reţea globală de francize specializate exclusiv în predarea matematicii, a intrat pe piaţa locală după aproape un an de adaptare a metodologiei la curriculumul naţional.
10:15
10:00
Acum 4 ore
09:15
Kaufland: Sunt esenţiale investiţiile în vremuri dificile, sunt singura cale de a menţine stabilitatea pe termen lung. Noi nu reacţionăm la context, ci construim pe termen lung # Ziarul Financiar
Kaufland, unul dintre cei mai puternici actori din comerţul autohton, vrea să ajungă la 250 de magazine în România şi Republica Moldova până în 2030, deschizând între 10 şi 15 unităţi anual. În paralel, compania pariază şi pe modernizarea reţelei existente.
09:00
08:45
Cu cât au crescut încasările din TVA după majorarea de la 19% la 21%? Cât a contat scăderea consumului în august? # Ziarul Financiar
Majorarea TVA cu două puncte procentuale nu se vede pregnant în încasările la buget. Creşterea încasărilor la buget, ca puncte procentuale, este cea mai mică de la criza Covid încoace. Doar un plus de 7,7%, la nouă luni, faţă de un plus de 15% în aceeaşi perioadă a anului trecut când TVA era de 19%. Nu există decât o explicaţie logică: consumul scade. Guvernul primeşte inversul a ceea ce şi-a dorit.
08:15
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Răzvan Marincoi, Generatik: Vrem să atragem o investiţie de 1-2 mil. euro în 2026 pentru a duce în Europa Centrală şi de Est platforma care reduce planificarea publicităţii din mall de la 20 de zile la 20 de minute # Ziarul Financiar
Generatik, platforma dezvoltată de compania locală Brand Management pentru automatizarea planificării şi implementării campaniilor de publicitate indoor (în special în mall-uri), se pregăteşte pentru o primă rundă de finanţare externă, vizând atragerea a 1-2 milioane de euro în al doilea trimestru din 2026.
08:15
Acum 6 ore
07:45
Bursă. Un investitor care a subscris 300 de acţiuni Cris-Tim, volumul minim permis în ofertă, va primi într-un final 7, aşa cum stau lucrurile cu două zile înainte de final, sau 9 dacă retailul primeşte o cotă mai mare prin supraalocare # Ziarul Financiar
Un investitor care a subscris 300 de acţiuni, pentru 5.250 de lei, ale producătorului de mezeluri Cris-Tim (CFH), adică volumul minim permis în oferta de listare la Bursa de Valori Bucureşti, va primi – aşa cum stau lucrurile cu două zile înainte de închiderea subscrierilor – doar 7 acţiuni pentru circa 120 de lei, în timp ce restul banilor îi vor fi returnaţi în cont, potrivit calculelor realizate de ZF
07:15
Bursă. Corneliu Manole, investitor: Văd cu ochi buni finalul de an. Listările pot aduce un suflu nou în piaţă, însă pentru mine rămân prioritare analiza şi acumularea pe termen lung # Ziarul Financiar
Participanţii bursieri locali privesc cu optimism finalul anului, care ar putea aduce noi recorduri pe indici, în lipsa unor evenimente neaşteptate, precum tensiunile politice în România, apreciază Corneliu Manole, investitor la Bursa de Valori Bucureşti.
Acum 12 ore
00:15
Sistemul RoPay Alias a depăşit 7,8 milioane de utilizatori, care sunt clienţii celor 7 bănci ce au aderat la serviciul de transferuri instant cu numărul de telefon # Ziarul Financiar
RoPay Alias, serviciu integrat în schema naţională RoPay şi care permite transferuri instant şi gratuite între persoane fizice folosind doar numărul de telefon, a ajuns la peste 7,8 milioane de utilizatori în România, adică aproape jumătate din populaţia bancarizată.
00:15
Centrul de soluţionare a litigiilor din Washington respinge cererea guvernului român de încetare a procedurilor de arbitraj iniţiate de grupul bulgar de care aparţinea Euroins, firmă intrată în faliment # Ziarul Financiar
Centrul internaţional pentru soluţionarea litigiilor privind investiţiile de la Washington (ICSID) a respins cererea guvernului român de încetare a procedurilor de arbitraj iniţiate de Eurohold Bulgaria şi Euroins Insurance Group (EIG) cu privire la revocarea licenţei Euroins România şi declararea insolvenţei acesteia de către autorităţile române, potrivit informaţiilor transmise de grupul bulgar.
00:15
Asirom a inclus kitul de testare ADN în cele cinci produse de asigurări de viaţă cu componentă de economisire şi investiţie. Prima lunară: minimum 335 de lei # Ziarul Financiar
Asirom, companie parte a grupului austriac Vienna Insurance Group, a inclus gratuit kitul de testare ADN pentru clienţii companiei cu asigurări de viaţă, pentru cele cinci produse cu componentă de economisire şi investiţie, care au o primă lunară minimă de 335 lei, potrivit informaţiilor transmise de companie.
00:15
Să nu-ţi faci „chip cioplit“ este a doua din cele zece porunci biblice. Dar oamenii au păşit pragul şi au părăsit această poruncă. Oamenii sunt mai presus decât zeii. Catolicii îşi decorează bisericile cu statui. Ortodocşii cu picturi.
00:15
Cum s-a văzut majorarea TVA în piaţa farma. Adina Vizoli, partener taxe la PwC România: Impactul se vede imediat în preţ. Şi trebuie văzut dacă pacientul poate merge pe acelaşi tratament sau caută o variantă mai ieftină # Ziarul Financiar
Majorarea cotelor de TVA în luna august a impactat şi preţul medicamentelor şi al suplimentelor alimentare, ceea ce face ca la unii pacienţi să fie nevoie de o evaluare a situaţiei, pentru vedea dacă ei îşi permit costul tratamentului sau caută o variantă mai ieftină, este de părere Adina Vizoli, partener taxe la PwC Romania.
00:15
Urmează Gala ZF 2025, luni 17 noiembrie. Enrico Letta, invitatul special al evenimentului: În umbra războiului şi pandemiei, şapte uniuni trebuie create în UE # Ziarul Financiar
Pentru a fi o putere bazată pe valori, capabilă să apere pacea, Uniunea Europeană are nevoie de instrumente pe măsura provocărilor actuale, cât şi de o doctrină strategică pentru întărirea principiilor sale, consideră Enrico Letta, fost premier al Italiei şi invitatul special al Galei ZF 2025 din 17 noiembrie.
00:15
Afaceri de la zero. Inspirată de un brand local din Bucureşti, Andreea Ignat a început să facă eclere pe care le livra în Reghin. Astăzi, businessul are trei puncte de desfacere şi va mai deschide încă unu # Ziarul Financiar
O vizită la Bucureşti a fost decisivă pentru parcursul antreprenorial al Andreei Ignat. În vizita sa a descoperit brandul local French Revolution, care produce şi vinde eclere, mizând pe o nişă a pieţei de cofetărie. Tocmai această strategie i-a atras atenţia Andreei, care, întoarsă la Reghin, s-a hotărât să pună în aplicare un business asemănător în Reghin, judeţul Mureş, numit astăzi LaListe.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. După migrarea forţei de muncă, a venit rândul fabricilor din industria textilă să se mute în alte ţări. Sorina Luminiţa Plăcintă: Sunt societăţi care vor să se relocheze în Tunisia, Maroc, din cauza costurilor ridicate din România # Ziarul Financiar
Costurile ridicate de producţie din România, în special din industria textilă, îi determină pe antreprenorii locali să ia tot mai în serios opţiunea de a reloca fabrica într-o ţară, precum Tunisia sau Maroc, unde costul de producţie este mult mai mic.
00:15
Carmistin: Putem să avem lanţ integrat de la fermă la furculiţă şi în sectorul cărnii de porc # Ziarul Financiar
Carmistin The Food Company investeşte puternic în sectorul cărnii de porc, un domeniu în care mulţi investitori ezită să intre din cauza virusului pestei porcine africane, prezent încă din 2017.
00:15
Procesatorul de nuci Transilvania Nuts va deschide la începutul anului viitor o nouă fabrică, o investiţie de 10 milioane de euro # Ziarul Financiar
Transilvania Nuts, procesator de nuci controlat de Levente Bara şi Alexandru Chiric, va finaliza la începutul anului viitor o investiţie de peste 10 milioane de euro într-o nouă fabrică.
00:15
Detergent, deodorant şi pastă de dinţi se vând doar la discount? Vânzările promoţionale reprezintă aproape 40% din totalul vânzărilor de bunuri pentru locuinţă şi 30% din cele de îngrijire personală # Ziarul Financiar
Promoţiile au ajuns în ultima perioadă să fie cuvântul de ordine în retailul cu dominantă alimentară, într-o perioadă în care consumatorii manifestă prudenţă la shopping, iar comercianţii caută varii metode ca să îi aducă pe oameni în magazine şi să îi determine să cheltuiască bani.
00:15
Anton Niculescu, INULTA: Anul viitor ne concentrăm pe expansiunea în Asia-Pacific şi America Latină # Ziarul Financiar
Compania românească INULTA, companie românească de consultanţă şi furnizor de soluţii software dedicate managementului financiar, lanţului de aprovizionare şi performanţei vânzărilor, şi-a propus ca anul viitor să-şi extindă operaţiunile pe pieţele din Asia-Pacific şi America Latină şi să îşi tripleze prezenţa în implementările din România.
00:15
Sistemul RoPay Alias a depăşit 7,8 milioane de utilizatori, care sunt clienţii celor şapte bănci care au aderat la serviciul de transferuri instant cu numărul de telefon # Ziarul Financiar
RoPay Alias transformă modul în care românii trimit şi primesc bani.
00:15
Liviu Stoleru, Symmetrica: Ne aflăm aproape de finalizarea unui amplu ciclu de investiţii, de 135 milioane de euro, direcţionat către retehnologizarea, extinderea şi echiparea fabricilor # Ziarul Financiar
Symmetrica, producător de pavele şi borduri controlat de familia Stanciu, a derulat investiţii de 135 mil. euro în retehnologizarea, extinderea şi echiparea fabricilor.
00:15
Bursa de Valori Bucureşti este de neoprit: se apropie de primul loc în Europa la capitolul cele mai mari creşteri în 2025 după un plus de 42% de la începutul anului. În primăvară era spre coada clasamentului. Cum a recuperat? # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti, unde pot fi tranzacţionate acţiuni ale unor companii fanion pentru economia României, ca OMV Petrom (SNP), Hidroelectrica (H2O), Banca Transilvania (TLV), Romgaz (SNG), a livrat una dintre cele mai bune performanţe de la începutul acestui an în Europa şi se apropie puternic de a fi campioană în 2025, iar asta după ce în primăvară era la jumătatea clasamentului.
00:15
ZF Agropower. Cum putem atrage mai mulţi tineri în agricultură? „Este nevoie de implicarea sistemului de educaţie, însă de la clasele primare, şi trebuie să schimbăm mentalitatea legată de lucratul pământului. Tinerii pot fi impulsionaţi şi prin microgranturi“ # Ziarul Financiar
Educaţia joacă un rol important în atragerea de tineri în agricultură, atât sistemul de învăţământ, cât şi fermele au responsabilitatea de a îmbunătăţi imaginea acestui domeniu în rândul tinerei generaţii, în contextul în care mulţi încă nu văd cu ochi buni lucrul în acest sector – aceasta este una dintre concluziile celei mai recente emisiuni ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny.
00:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Bodan Tudor, StarTech Team: IA ne poate da ocazia să revenim la ceea ce ne defineşte ca oameni, la partea de a crea. Sistemul de educaţie centralizat poate fi un atu în alfabetizarea digitală. Să nu uităm că România a fost a patra ţară din lume care a introdus orele de informatică # Ziarul Financiar
Centrele de date vor fi dezvoltate la nivel global, unul dintre motive fiind faptul că nevoia de securitate presupune descentralizare, răspândire geografică, iar România are un atu prin potenţialul său energetic
00:15
00:00
Restructurare masivă la Amazon: până la 30.000 de “gulere albe” îşi vor pierde locurile de muncă. Tăierile, coordonate de CEO-ul Andy Jassy, care s-a plâns de birocraţia prea mare din companie # Ziarul Financiar
Gigantul Amazon plănuieşte să taie până la 30.000 de locuri de muncă din rândul “gulerelor albe” - manageri şi angajaţi din diviziile corporate, ca parte a unui plan masiv de “reducere a birocraţiei” coordonat de CEO-ul Andy Jassy, conform Reuters.
27 octombrie 2025
23:30
ULTIMĂ ORĂ: Lukoil, al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, îşi vinde toate activele din afara Rusiei, după ultimul pachet de sancţiuni impuse de SUA. Lukoil deţine o reţea de 5.300 de staţii de alimentare în 19 ţări, inclusiv în România, precum şi rafinării în Europa # Ziarul Financiar
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.