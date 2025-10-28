Populația după domiciliu a României a scăzut în urban și a crescut în rural
Euractiv.ro, 28 octombrie 2025 12:20
La 1 iulie 2025, populația după domiciliu din mediul urban a fost de 11992,7 mii persoane, în scădere față 1 iulie 2024 (1,0%). Populația după domiciliu din mediul rural a fost de 9678,8 mii persoane, în creștere față 1 iulie 2024 (0,1%).
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 5 minute
13:00
Indiferent dacă vrei să montezi un raft, să renovezi o cameră sau să realizezi proiecte de bricolaj, alegerea bormașinii potrivite este importantă pentru a lucra eficient și în siguranță.
Acum o oră
12:20
La 1 iulie 2025, populația după domiciliu din mediul urban a fost de 11992,7 mii persoane, în scădere față 1 iulie 2024 (1,0%). Populația după domiciliu din mediul rural a fost de 9678,8 mii persoane, în creștere față 1 iulie 2024 (0,1%).
12:10
Moldova: Alexandru Munteanu a anunțat o parte din membrii viitorului Cabinet de Miniștri # Euractiv.ro
Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a anunțat propunerile sale pentru funcțiile de ministru al Mediului și al Muncii și Protecției Sociale.
Acum 2 ore
12:00
Secretul din spatele dezvoltării spectaculoase a Clujului. De ce aici tinerii vin și nu pleacă? # Euractiv.ro
Luni, 27 octombrie 2025, la Cluj-Napoca, a avut loc lansarea volumului „Strategia. Organizații și comunități inteligente”, semnat de profesorul Călin Hințea, decan al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării de la UBB.
Acum 4 ore
10:50
Învățători - la un program ce facilitează dezvoltarea competențelor de literație și gândire critică # Euractiv.ro
100 de învățători din Galați participă la un program inovator care le oferă acces la tehnologii educaționale moderne și instrumente practice, pentru a sprijini dezvoltarea competențelor de înțelegere a textului citit și gândirea critică a elevilor.
10:00
Hurezeanu: „Catedrala Mântuirii Neamului e o declarație despre locul României în ortodoxia globală” # Euractiv.ro
Diplomatul Emil Hurezeanu spune că sfințirea Catedralei Naționale depășește semnificația locală a unui eveniment religios, marcând poziționarea României între tradiția bizantină, modernitatea europeană și complexul echilibru al ortodoxiei mondiale.
09:30
Starmer a semnat cu Turcia un acord în valoare de 10,7 mld. $ pentru 20 de avioane Eurofighter # Euractiv.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a semnat un acord în valoare de 10,74 miliarde de dolari cu Turcia pentru vânzarea a 20 de avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon de fabricație britanică, scrie „Kathimerini” (Grecia).
09:20
Un an mai târziu, cazărmile pentru migranții ilegali ridicate în timp record în țara balcanică sunt aproape goale, scrie „La Razon” (Spania), analizând rezultatele proiectului de combatere a imigrației ilegale al Giorgiei Meloni.
09:10
Candidata independentă de stânga a câștigat alegerile prezidențiale irlandeze cu o majoritate covârșitoare sâmbăta aceasta. Pozițiile sale pro-palestiniene sunt controversate, scrie „Le Point” (Franța) sub semnătura lui Maël Narpo.
Acum 6 ore
08:50
Pe 20 ianuarie Donald Trump a depus jurământul ca președinte al SUA pentru a doua oară, dar nimeni nu se aștepta la un mandat predictibil, fie și numai având în vedere circumstanțele primei sale prezențe la Casa Albă, scrie „To Vima” (Grecia).
08:50
Articol semnat de Dr. Ion I. Jinga, ambasador, Reprezentant Permanent al României pe lângă Consiliul Europei.
08:30
Zelenski confirmă contribuția Spaniei la fondul pentru achiziționarea de arme pentru Ucraina # Euractiv.ro
Președintele ucrainean a subliniat necesitatea „de a înfrunta Rusia dintr-o poziție de forță”, notează cotidianul spaniol „20 Minutos”.
08:20
Prim-ministrul maghiar Viktor Orban se află luni la Roma și la Vatican pentru o întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea și o întâlnire informală cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
08:10
Lituania închide aeroportul din Vilnius și frontiera cu Belarus, invocând baloane suspecte # Euractiv.ro
Autoritățile din Lituania a închis duminică aeroportul din Vilnius și granița cu Belarus, după ce mai multe baloane presupus cu heliu au intrat în spațiul său aerian, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
08:00
Rusia folosește agenți secreți „de unică folosință” în Germania pentru sabotaj, spionaj și propagandă, potrivit unui raport al serviciilor de informații germane, notează „Euronews” (Italia).
07:50
Vladimir Putin a reziliat oficial acordul ruso-american privind plutoniul semnat în 2000 pentru limitarea stocurilor de materiale fisionabile, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
07:40
Trump îl avetizează pe Putin după ce Rusia și-a lansat noua sa rachetă nucleară „de neînvins” # Euractiv.ro
Președintele Trump i-a adresat luni lui Vladimir Putin un avertisment dur legat de noua și „invincibila” rachetă nucleară din țara acestuia, scrie Anthony Blair în „The New York Post” (SUA).
07:30
Statele Unite și China au convenit asupra cadrului unui potențial acord comercial, marcat ca un „armistițiu” între cele două mari economii ale lumii, scrie „Avvenire” (Italia) sub semnătura lui Luca Miele.
Acum 24 ore
20:50
Senatul a adoptat o lege care promite că întărește protecția victimelor violenței domestice # Euractiv.ro
Senatul a adoptat luni, în unanimitate, un proiect de lege care aduce modificări importante pentru protejarea victimelor violenței domestice. Inițiativa a fost elaborată în cadrul Comisiei speciale comune „România fără violență domestică”.
14:50
Mai mulți politicieni germani fac acuzații grave la adresa Alternativei pentru Germania (AfD), susținând că partidul de extremă dreaptă spionează infrastructura critică a Germaniei în interesul Kremlinului.
13:50
Ucraina a avariat barajul de lângă Belgorod și a izolat trupele rusești de lângă Vovcensk # Euractiv.ro
Un atac ucrainean asupra unui baraj din apropierea orașului Belgorod, Rusia, a provocat un flux necontrolat de apă, blocând accesul unităților rusești care traversaseră râul Siverskyi Donets în apropierea orașului ucrainean Vovchansk din Harkiv.
13:30
Firea îi predă lui Băluță șefia PSD București, acesta urmând să fie candidat la Primăria Capitalei # Euractiv.ro
Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că, în urma unei ședințe a filialei București, marți, în Comitetul Politic Național se va propune ca edilul de la Sectorul 4, Daniel Băluță, să fie candidat la Primăria Capitalei.
Ieri
12:00
Milei își consolidează puterea: victoria din alegerile parțiale îi întărește „revoluția cu drujba” # Euractiv.ro
Președintele Argentinei, Javier Milei, a obținut o victorie clară în alegerile parlamentare de la mijlocul mandatului, confirmând sprijinul pentru politica de austeritate radicală și reforme de piață liberă, scrie Ione Wells pentru BBC News.
11:00
Incidentele grave pe trotinete personale, de 6 ori mai multe decât cele pe trotinete închiriate # Euractiv.ro
Trotinetele personale sunt mult mai frecvent implicate în accidente decât trotinetele de închiriat, conform datelor Inspectoratului General al Poliției Române.
10:50
Ciprian Ciucu anunță că va candida la Primăria Capitalei, cu sloganul "Bucureștiul pus la punct" # Euractiv.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunțat oficial luni că va candida la Primăria Capitalei, în alegerile de pe 7 decembrie.
09:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seară, la Digi24, că miza nu este să fie prim-ministru în orice condiții, ci să facă ceea ce trebuie pentru țară.
08:40
Ce părere are conducerea chineză despre America (sau ce dorește să creadă poporul chinez..)? Că este un „stat eșuat”. Un diagnostic teribil, chiar jignitor. Însă este exact ceea ce se poate citi într-un ziar important al guvernului de la Beijing.
08:40
H.E. Ion JINGA, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Permanent Representative Council of Europe.
08:30
Precedând o întâlnire Trump – Xi, oficiali americani și chinezi au conturat un nou acord comercial # Euractiv.ro
Duminică, negociatorii americani și chinezi din sectorul comerțului au anunțat că, înaintea apropiatei întrevederi din această săptămână, programată între liderii celor două țări, au convenit asupra unui format de acord pe tema taxelor vamale.
08:20
Tunelul Putin-Trump: percepția greșită asupra distanței geografice care separă Rusia de SUA # Euractiv.ro
Noi, europenii, tindem să avem o percepție greșită asupra distanței geografice care separă Rusia de Statele Unite, scrie editorialistul „20 Minutos” (Spania), Carmelo Encinas.
08:10
„Într-o lume în care alții se mișcă rapid, Europa trebuie să țină pasul: acesta este cel mai important mesaj de astăzi”, a declarat Ursula von der Leyen la Forumul Dialogului Global de la Berlin 2025, informează ANSA (Italia).
08:10
În cenușiul Wolfsburg, inima imperiului german Volkswagen, liniile de producție ale modelului Golf s-ar putea opri chiar de miercuri, scrie „Avvenire” (Italia).
08:00
Secretarul de Interne al SUA: Grecia contribuie la reducerea dependenței Europei de gazul rusesc # Euractiv.ro
Secretarul de Interne al SUA și șeful Consiliului pentru Suveranitate Energetică al SUA, Doug Burgum, a subliniat rolul Greciei pentru reducerea dependenței Europei de gazul rusesc, scrie „Trud” (Bulgaria).
07:50
Prim-ministrul belgian a emis avertismente repetate cu privire la planul Uniunii Europene de a utiliza active rusești înghețate pentru a finanța Ucraina. Comisia trebuie să găsească o soluție înainte de decembrie, scrie „Le Point” (Belgia).
07:40
Președintele rus Vladimir Putin a ovaționat Burevestink, o rachetă nucleară singulară, după ce armata a efectuat noi teste legate de această rachetă cu rază lungă de acțiune, precum și de alte câteva dintre cele mai distrugătoare arme ale Moscovei.
07:30
O nouă amenințare la adresa Ucrainei: Rusia finalizează producția în masă a unor bombe sovietice modernizate, acum autopropulsate și capabile să lovească ținte aflate la o distanță de până la 200 de kilometri, notează „La Razon” (Spania).
07:20
Zelenski insistă și cere membrilor Coaliției Voinței: „Dați-ne arme cu rază lungă de acțiune” # Euractiv.ro
Volodimir Zelenski continuă să insiste cerându-le liderilor europeni să ofere Ucrainei arme cu rază lungă de acțiune pentru a ataca ținte militare și rafinării de petrol de pe teritoriul rusesc, scrie „Il Corriere della Sera” (Italia).
07:10
Sancționarea principalilor producători de petrol i-a scumpit Moscovei prețul războiului pe care-l poartă în Ucraina, scrie editorialistul „The Financial Times” (Marea Britanie).
Mai mult de 2 zile în urmă
22:30
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat din nou vineri seară, la Iași, de ce a spus în campania electorală că nu va crește TVA-ul, dar el totuși a crescut și ce a intervenit, astfel încât nu s-a ținut de promisiune.
22:10
Ministrul Apărării, Ionuț Mosteanu, a anunțat vineri seară că o nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO.
22:00
O firmă din Suedia a cumpărat proiectul pentru cea mai mare unitate de stocare a energiei din Europa de Est. Proiectul de stocare a energiei în baterii (BESS) are o capacitate de 202 MW/404 MWh.
17:50
Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping în Coreea de Sud pe 30 octombrie, în marja unui summit din Asia, a confirmat vineri Casa Albă.
16:40
Deși Black Friday este de obicei un moment așteptat de consumatori pentru cumpărături la reducere, instabilitatea economică și scăderea puterii de cumpărare îi determină pe mulți să fie mai prudenți în acest an.
13:00
MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Jamaica asupra faptului că autoritățile naționale au emis avertismente referitoare la uraganul Melissa și au activat procedurile de urgență
12:50
Alexandru Munteanu, desemnat candidat la funcția de prim-ministru în Republica Moldova # Euractiv.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri decretul prin care îl desemnează pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.
09:10
Ilie Bolojan, cu diplomele pe Facebook: Pauza dintre liceu și facultate, pentru că am făcut armata # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan și-a publicat joi pe Facebook diplomele de absolvire, după ce informații apărute în spațiul public referitoare la studiile sale arătau niște nereguli in CV.
09:00
Bolojan, către Grindeanu: Eu pot să plec mâine. PSD să depună moțiune și să facă Guvern cu AUR # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a răspuns joi seară atacurilor venite din partea șefului interimar al PSD, Sorin Grindeanu
08:40
Răbdarea Parlamentului European cu schimbarea orei a expirat la șase ani după ce propunerea a fost blocată, iar acum cere explicații din partea Comisiei și a Consiliului pentru o paralizie fără sfârșit, scrie „La Razon” (Spania).
08:30
Răsturnare de situație în est: la ce va duce apropierea Uzbekistanului de Uniunea Europeană # Euractiv.ro
Președintele Uzbekistanului, Șavkat Mirziyoev, va vizita pe 24 octombrie Bruxellesul, unde va semna un acord privind cooperarea extinsă cu UE. Autoritățile de la Tașkent cred că după aceasta relațiile republicii cu uniunea vor trece la un nou nivel.
08:20
Regatul Unit: trei bărbați arestați sub suspiciunea de a fi ajutat serviciile de informații rusești # Euractiv.ro
Aceste persoane, în vârstă de 48, 45 și 44 de ani, „au fost arestate sub suspiciunea de a fi ajutat un serviciu de informații străin, încălcând articolului 3 din Legea privind securitatea națională”, potrivit poliției, citată de „Le Figaro” (Franța).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.