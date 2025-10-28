Majoritatea românilor vor să scoatem gazele din Marea Neagră ca să scăpăm de Rusia, dar sub o treime cred că asta va însemna prețuri mai mici. Circa 30% cred în continuare că „Occidentul” ne va fura gazele.
Economica.net, 28 octombrie 2025 12:20
Marea majoritatea a românilor, peste 60% consideră că exploatarea gazelor din Marea Neagră în cadrul proiectului Neptun Deep, va duce la reducerea dependenței față de Rusia, arată Barometrul Securității Energetice INSCOP lansat astăzi. Foarte interesant, însă, doar o mică parte văd beneficii directe în prețul pe care îl vom plăti, în timp ce avantajul cel mai bine identificat de români este sporirea locurilor de muncă.
