Fostul manager al Spitalului Rădăuţi a recunoscut că a luat 13.000 € șpagă. Ce pedeapsă a primit?

Newsweek.ro, 28 octombrie 2025 12:20

Flaviu-Emanuel Sima, fost manager al Spitalului Rădăuţi, a recunoscut că a luat circa 13.000 € șpagă...

• • •

Acum 5 minute
13:00
Un elicopter rusesc Ka-52 „Alligator”, de 16.000.000 $, s-a prăbușit. Niciun supraviețuitor Newsweek.ro
Un elicopter rusesc de atac Ka-52 „Alligator”, evaluat la 16 milioane de dolari, s-a prăbușit luni d...
13:00
De ce ar fi murit doctorita Ștefania Szabo de la Buzău? Medic: „Am văzut-o sleită de puteri” Newsweek.ro
O doctoriță de la Spitalul de Urgență Buzău a spus că este un fenomen de burnout printre medici și c...
Acum 15 minute
12:50
VIDEO Ploi record, în Vietnam: 1 metru cub, adică 1.000 de litri, în 24h. Mii de oameni, evacuați Newsweek.ro
Vietnamul a înregistrat peste 1 metru cub de precipitații în 24 de ore, ploile torențiale stabilind ...
Acum 30 minute
12:40
160.000 de lei despăgubiri acordate de la începutul anului în urma atacurilor urșilor și lupilor Newsweek.ro
Despăgubiri în valoare de aproximativ 160.000 de lei au fost acordate, de la începutul acestui an, c...
Acum o oră
12:20
Fostul manager al Spitalului Rădăuţi a recunoscut că a luat 13.000 € șpagă. Ce pedeapsă a primit? Newsweek.ro
Flaviu-Emanuel Sima, fost manager al Spitalului Rădăuţi, a recunoscut că a luat circa 13.000 € șpagă...
12:10
Sute de mii de pensionari au pierdut ajutorul de 50 lei la pensie pentru plata facturilor. De ce? Newsweek.ro
Sute de mii de pensionari au pierdut ajutorul de 50 lei la pensie pentru plata facturilor. Statul of...
Acum 2 ore
11:50
Românii nu s-au înghesuit la mașini electrice prin Rabla 2025. 45.000.000 lei, mutați la termice Newsweek.ro
Cum ecobonusul Rabla 2025 a scăut la 3.700 € pentru mașinile electrice, românii nu s-au înghesuit și...
11:30
Călin Georgescu în delir la controlul judiciar: Voi semna marea pace cu Trump și Putin la București Newsweek.ro
Călin Georgescu, fostul candidat susținut pe față de Rusia la alegerile prezidențiale din România, a...
11:20
Un gigant american dă afară 30.000 de oameni. În România, are peste 3.000 de angajați Newsweek.ro
Gigantul american al comerțului online și al tehnologiei Amazon dă afară circa 30.000 de oameni, inv...
11:10
A VI-a ediție RBL Capitalul românesc: 8 tipuri de capital, o perspectivă 360° asupra viitorului Newsweek.ro
Fundația Romanian Business Leaders (RBL) organizează cea de-a VI-a ediție a RBL Capitalul românesc. ...
11:10
Estonia, avertisment dur pentru Moscova: „Suntem gata să doborâm avioanele rusești” Newsweek.ro
Tensiunile dintre NATO și Rusia au ajuns la cote maxime, după ce Moscova continuă să alimenteze prov...
Acum 4 ore
11:00
Peste 40.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar la Catedrala Națională Newsweek.ro
Peste 40.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar la Catedrala Națională. Oamenii primesc andviș...
10:50
România, în scădere demografică. Câți locuitori mai are? Newsweek.ro
Datele INS arată o scădere demografică a României față de anul trecut. La 1 iulie 2025, mai erau apr...
10:40
Românii din Germania pot primi 5.200 € de la stat. Ce condiții trebuie să îndeplinească? Newsweek.ro
Românii din Germania pot primi până la 5.200 € de la stat dacă îndeplinesc anumite condiții. Este o ...
10:20
Ce e Marea Pensionare care va bloca sistemul de pensii? Lipsesc 7.000.000.000€ la bugetul pensiilor Newsweek.ro
Încă un specialist avertizează că pensiile ar urma să nu mai poată fi plătite. Ce e Marea Pensionare...
10:20
Pompierii au închis o stradă din București după ce o persoană a sunat la 112. Mirosea a gaze Newsweek.ro
O stradă din București, în apropiere de Primăria Capitalei, a fost închisă după ce un om a sunat la ...
10:10
Directoarea unui spital de urgență, găsită moartă în camera de gardă. „Alarma îi suna încontinuu” Newsweek.ro
Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgenţă Buzău, a fost găsită moartă în ...
10:00
Facturile uriașe la energie din România, analizate la Bruxelles. Ce măsuri urgente propune UE Newsweek.ro
Românii plătesc cea mai scumpă energie electrică din UE, raportat la venituri, iar situația a ajuns ...
09:50
4.000 lei amendă dacă stai la casă și arunci apa murdară unde nu trebuie. E strict interzis Newsweek.ro
Evacuarea apelor uzate sau pluviale în șanțuri ori pe terenuri este strict interzisă prin lege. Pers...
09:40
VIDEO Uraganul Melissa face ravagii în Caraibe cu rafale vânt de 282 km/h: „N-am mai văzut așa ceva” Newsweek.ro
Uraganul Melissa, o furtună de categoria 5, a lovit puternic Jamaica, provocând pierderi de vieți om...
09:20
Războiul lui Putin s-a mutat în Rusia. Zelenski cere extinderea atacurilor pe teritoriul rusesc Newsweek.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat o nouă etapă în strategia militară a Ucrainei: extinderea ...
09:10
Daniel Băluță, donații către familie de 370.000€. Ce afacere îi aduce sute de mii € pe an? Newsweek.ro
Daniel Băluță este candidatul PSD la primăria București. Sondajele îl arată la egalitate cu Ciprian ...
Acum 6 ore
09:00
Lukoil în colaps. Sancțiunile lui Trump forțează compania rusă să-și vândă toate activele globale Newsweek.ro
Gigantul petrolier rus Lukoil a anunțat că renunță la toate operațiunile sale internaționale, în urm...
08:50
Cea mai puternică furtună de pe planetă din 2025 lovește mai multe țări. Alertă pentru uragan Newsweek.ro
Melissa rămâne un uragan de categoria 5, cu vânturi de 175 mph, conform Centrului Naţional pentru Ur...
08:40
Cutremur puternic în Turcia. 26 de replici într-o oră după seismul de 6,1. 3 clădiri s-au prăbușit Newsweek.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a zguduit luni seara vestul Turciei, fiind urmat de 26 de replici...
08:30
Procesul generalilor SRI pornește cu o amânare neașteptată. Cum a reacționat Florian Coldea Newsweek.ro
Procesul generalilor SRI a început cu o amânare. Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au reprogramat...
08:20
Dacă pensiile speciale de 25000 lei nu sunt tăiate, guvernul Bolojan cade. Un politician avertizează Newsweek.ro
Kelemen Hunor a avertizat că guvernul Bolojan mai are o șansă să reducă pensiile speciale de 25.000 ...
08:10
Noi restricții de trafic pe Valea Oltului. Lucrările la tunelul din A1 vor fi extinse, anunță CNAIR Newsweek.ro
Lucrările la tunelul de la Robeşti, parte a lotului 2 al Autostrăzii A1 Sibiu-Piteşti, vor fi extins...
07:50
Ungaria, Cehia și Slovacia vor face un front comun anti-Ucraina. Ce au în plan? Newsweek.ro
Ungaria intenţionează să-şi unească forţele cu Cehia şi Slovacia pentru a forma o alianţă sceptică f...
07:40
Turcia cumpără 20 de avioane Eurofighter de la Marea Britanie pentru securitatea Mării Negre Newsweek.ro
Marea Britanie și Turcia finalizează o tranzacție de miliarde de dolari pentru vânzarea către Turcia...
07:30
Ce amendă uriașă poți să iei dacă nu lași femeile gravide să treacă în față la coadă la supermarket? Newsweek.ro
Ce amendă uriașă poți să iei dacă nu lași femeile gravide să treacă în față la coadă la supermarket?...
07:30
ANALIZĂ Profilul candidatului care ar putea câștiga alegerile din Capitală. Ce caută bucureștenii? Newsweek.ro
Coaliția nu s-a hotărât la un singur candidat unic la Primăria Capitalei, astfel că PNL, PSD și USR ...
07:20
Horoscop 29 octombrie. Luna în Vărsător aduce schimbări pozitive Berbecilor. Capricornii, avantajați Newsweek.ro
Horoscop 29 octombrie. Luna în Vărsător aduce schimbări pozitive Berbecilor. Capricornii sunt avanta...
07:10
60.000 pensionari au dat Casa de Pensii în judecată. Care sunt cerințele pensionarilor în instanță? Newsweek.ro
Recalcularea celor 4.600.000 de pensii după o lege care a schimbat complet formula de calcul a dus l...
Acum 24 ore
22:40
Medicii de familie de la țară gestionează de trei ori mai mulți pacienți decât colegii de la oraș Newsweek.ro
La prima vedere, Iașul pare un județ privilegiat: medicii de familie gestionează, în medie, mai puți...
22:40
Povestea Acunei: a venit de la 10.000 km să studieze Medicina Veterinară la Iași Newsweek.ro
La peste zece mii de kilometri distanță de casă, la Iași, o poveste unește două lumi diferite: cea a...
22:20
Donald Trump nu exclude posibilitatea de a candida pentru un al treilea mandat. E neclar însă cum Newsweek.ro
Donald Trump nu exclude posibilitatea de a candida la Preşedinţia SUA, pentru un al treilea mandat. ...
22:10
Încep să se simtă efectele sancțiunilor SUA asupra Rusiei? Prețurile la carburanți au crescut ieri Newsweek.ro
După o lună marcată de ieftiniri succesive, carburanții s-au scumpit vineri, 24 octombrie, în majori...
22:00
Cancelarul Friedrich Merz vrea pentru Germania „cea mai puternică armată convențională din Europa” Newsweek.ro
Cancelarul federal Friedrich Merz vrea pentru Germania „cea mai puternică armată convențională din E...
21:40
Comisarul european pentru Economie, despre deficitul României: Readuceţi fiscalitatea pe traseu Newsweek.ro
Comisarul european pentru Economie, Valdis Dombrovskis, despre deficitul României: Fiscalitatea treb...
21:20
Ilie Bolojan: România trebuie să investească în stocare și conectarea rețelelor energetice cu Vestul Newsweek.ro
Prim-miinistrul Ilie Bolojan spune că România trebuie să investească în stocare și în conectarea reț...
21:10
Misiune operațională a SUA la Marea Neagră, pe coastele României. Ce efective ale Rusiei vizează? Newsweek.ro
Un avion RQ-4B Global Hawk al Forțelor Aeriene ale SUA, cu indicativul FORTE10, de la baza aeriană S...
20:50
Sorin Grindeanu: Eu nu concurez cu premierul Bolojan. Nu se aşteaptă nimeni la frăţii Newsweek.ro
Liderul interimar PSD, Sorin Grindeanu, spune că el nu concurează cu premierul Bolojan şi că oricum ...
20:40
Guvernul a adoptat OUG care dă liber la festivaluri şi concerte, exceptate de la austeritate Newsweek.ro
Guvernul Bolojan a adoptat ordonanţa de urgenţă care dă liber la festivaluri şi concerte, ce sunt as...
20:20
Povestea impresionantă a actorului Morgan Freeman. A suferit un accident grav și a rămas cu sechele Newsweek.ro
Povestea impresionantă a actorului Morgan Freeman. A suferit un accident grav de mașină și a rămas c...
20:20
Care este cel mai bun ceai pentru durerea de gât? Combate inflamația, crește imunitatea Newsweek.ro
Cel mai eficient ceai pentru calmarea durerilor de gât are proprietăți antiinflamatoare și antibacte...
20:20
Marile transnaţionale care pot să vină în locul Carrefour. Când vine câinele la măcelărie? Newsweek.ro
Marile transnaţionale care pot să vină în locul Carrefour, care s-a săturat de taxele din România. C...
19:30
De ce să nu lași niciodată capacul de la toaletă ridicat. Iată de ce trebuie să-l închizi mereu Newsweek.ro
De ce să nu lași niciodată capacul de la toaletă ridicat. Un obicei greșit pe care îl faci zilnic te...
19:20
Inteligența artificială poate ajuta autorii să depășească &#34;blocajul scriitorului&#34; Newsweek.ro
Inteligența artificială poate ajuta autorii să depășească "blocajul scriitorului", spune şeful Editu...
19:10
Rusia se retrage din acordul privind plutoniul. Trump: „Aveți un submarin nuclear SUA în coaste” Newsweek.ro
Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege prin care se retrage oficial din Acordul privind ges...
