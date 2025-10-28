Cotidianul.ro se relansează: ziar cu tradiţie şi suflu nou digital
28 octombrie 2025 12:20
Cotidianul.ro se relansează: ziar cu tradiţie şi suflu nou digital
Acum 30 minute
12:40
Veniturile profesorilor, pe cale să se schimbe. Ce plan are ministrul Educaţiei
12:40
Medic decedat în camera de gardă la spitalul de Urgenţă din Buzău
12:40
Ministerul Mediului taie drastic bugetul Rabla pentru electrice şi mută banii la termice "în contextul cererii ridicate"
12:40
Ucraina se pregăteşte să lovească puternic Rusia
Acum o oră
12:30
Populaţia României scade şi îmbătrâneşte accelerat
12:20
Cotidianul.ro se relansează: ziar cu tradiţie şi suflu nou digital
12:10
România coboară în clasamentul statului de drept. Ungaria, ultima din UE
Acum 2 ore
11:30
Elon Musk ar putea pleca de la Tesla dacă nu i se aprobă pachetul salarial de aproape 1 trilion de dolari
11:30
Proiect pentru desfiinţarea pensiilor speciale ale primarilor
11:30
Marş al nemulţumirii în Piaţa Victoriei. Cele patru mari confederaţii sindicale cer creşterea salariilor şi oprirea austerităţii
Acum 4 ore
11:00
Ungaria vrea un bloc anti-Ucraina în Europa, alături de Cehia şi Slovacia
Acum 24 ore
22:00
VIDEO. Pavel Suian, fost diplomat, despre semnificaţia vizitei lui Donald Trump în Malaysia: „Un semnal strategic pentru Asia de Sud-Est”
20:40
VIDEO. Drăgoescu (USR): "PNL a încetat de mult să mai fie un partid de dreapta, în ultimii ani a devenit o remorcă a PSD" / Guran (PNL): "Eu n-am auzit de căruţă cu tracţiune spate, atât timp cât conducem Guvernul prin Bolojan"
20:40
Grindeanu: "Eu nu concurez cu premierul Bolojan. Nu avem culoare comune de alergat împreună”
20:10
VIDEO. Virgil Guran (PNL), despre un grup de lucru comun în coaliţie pentru proiectul pensiilor speciale: Eu cred că acest proiect va trece greu de CCR, dar va trece
20:00
VIDEO. Virgil Guran (PNL), despre un grup de lucru pentru proiectul pensiilor speciale: Eu cred că acest proiect va trece greu de CCR, dar va trece
17:50
Cinci români, condamnaţi în Scoţia. Racolau fete, inclusiv minore, prin violenţă şi droguri
16:10
Camerunezii l-au reales pentru a opta oară preşedinte pe omul care l-a bagat pe Milla cu forţa la Mondialul din 90 să încurce România
15:50
Anunţul AUR privind candidatul pentru Primăria Capitalei
15:30
Juventus l-a demis pe Igor Tudor după înfrângerea cu Lazio
15:20
Preşedintele Cehiei l-a însărcinat pe Andrej Babis să formeze noul guvern
15:20
Trump e din nou prieten cu Elon Musk după luni de tensiuni: Întotdeauna mi-a plăcut şi cred că îmi va plăcea mereu
15:10
Preşedintele Cehiei l-a însărcinat Andrej Babis să formeze noul guvern
15:10
VIDEO. Au început operaţiunile de dinamitare necesare construirii tunelului Robeşti al autostrăzii Sibiu-Piteşti
13:40
Grindeanu, despre pensiile magistraţilor: Până vine motivarea CCR să constituim acest grup de lucru şi 28 noiembrie să ne prindă cu legea aprobată
13:40
Grindeanu, despre majorarea salariului minim: Prim-ministrul a fost de acord să se vină cu un calcul legat de impactul pe care l-ar avea asupra bugetului
13:30
Clooney, ironic după jaful de la Luvru: Mă gândeam să facem noi Ocean’s 14, dar cineva a luat deja bijuteriile
13:30
Guvernul se reuneşte de la ora 16, pentru modificarea Ordonanţei care a provocat scandal în coaliţie
13:20
VIDEO. Daniel Băluţă, propus oficial de PSD candidat la Primăria Capitalei
13:10
Plasticul se schimbă. Noi reguli pentru sticle, paie şi ambalaje
Ieri
12:50
Gabriela Firea anunţă că nu va candida la Primăria Capitalei: Doresc să-mi continui mandatul de europarlamentar
12:40
SURSE. Grindeanu insistă cu grupul de lucru pentru pensiile magistraţilor. Şedinţă a coaliţiei, marţi
12:20
Deficitul bugetar pentru primele nouă luni a coborât uşor, la 5,39% din PIB
12:10
VIDEO. Un singur glas, o singură ţară: Hai România, la Mondial! Susţine şi tu Naţionala! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV. Câştigăm împreună!
12:00
VIDEO. Hidroterapia în lapte, remediul ideal pentru o piele mai catifelată
11:00
Ciprian Ciucu îşi anunţă oficial candidatura la Primăria Capitalei: „Vreau un Bucureşti pus la punct!”
10:50
Milei răstoarnă toate pronosticurile. Victoria din alegerile de la jumătatea mandatului îi oferă o majoritate istorică în Parlament
26 octombrie 2025
23:00
Maia Sandu, mesaj tranşant la Bucureşti: „Nu avem încă instrumente eficiente pentru a ne proteja democraţia în faţa manipulării online”
23:00
Ciprian Ciucu, desemnat oficial candidat al PNL pentru Primăria Bucureşti. Daniel Băluţă: „Candidatura mea din partea PSD este o formalitate”
22:50
Ilie Bolojan: „Miza mea nu este să fiu premier în orice condiţii, ci să fac ceea ce trebuie pentru ţară”
19:50
SUA şi China au anunţat o veste bună înainte de întâlnirea Trump - Xi
15:50
Catedrala Naţională, sfinţită în prezenţa a mii de pelerini şi oficialităţi. Când pot intra credincioşii în lăcaş
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
România trece în această noapte la ”ora de iarnă”. Ceasurile se dau înapoi cu o oră / Cum se modifică circulaţia trenurilor
19:30
Ciolacu, desemnat oficial candidatul PSD la şefia CJ Buzău: Nu este sub nicio formă un pas înapoi, dimpotrivă / Grindeanu: Ciolacu este cel mai pregătit om pe care Buzăul îl are în acest moment
13:00
VIDEO. Nicuşor Dan, de Ziua Armatei: „Modernizarea Armatei Române este o prioritate. Ca să ai pace, trebuie să te pregăteşti pentru război”
13:00
Informaţii esenţiale pentru pelerinii care participă duminică la sfinţirea Catedralei Naţionale: fără act de identitate nu pot intra
12:50
VIDEO. Ministrul Sănătăţii: „Cel mai scandalos fenomen din sistemul medical este transferul nejustificat al pacienţilor de la public la privat. Peste 90% nu sunt transferaţi la spitale private, ci la cabinete personale"
12:40
VIDEO. Rogobete: „În mentalul colectiv s-a creat ideea că la spitalul de stat te duci să mori, iar la spitalul privat totul este roz, dacă ai bani. Avem un singur sistem de sănătate”
12:30
VIDEO. Rogobete, despre explozia din sectorul 5: „Eram în SUA, am coordonat intervenţia de la distanţă, pe Zoom şi două telefoane” / "Aflu mereu primul când e o astfel de tragedie"
12:20
VIDEO. Ministrul Sănătăţii: România are doar 35 de paturi pentru arşi medii. Pe cei cu arsuri grave îi trimitem în străinătate
