Razie de luni: șoferi prinși băuți și fără permis în Neamț, în doar câteva ore
Monitorul de Neamț , 28 octombrie 2025 12:20
Trei șoferi prinși băuți și fără permis în Neamț au fost opriți de polițiști pe 27 octombrie, în doar câteva ore. Unul dintre ei avea o alcoolemie de peste 1,17 mg/l, iar un altul s-a urcat la volan fără permis de conducere. La Luțca, un tânăr din Adjudeni prins băut la volan „La data de […]
• • •
Acum o oră
12:20
Acum 2 ore
11:10
Incendiu la o casă din Valea Ursului. Focul a pornit de la un coș de fum deteriorat # Monitorul de Neamț
Pompierii au intervenit în comuna Valea Ursului, luni noapte, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe. Un incendiu la o casă din Valea Ursului a izbucnit luni noapte, în jurul orei 23:00, iar pompierii au acționat prompt pentru a împiedica extinderea flăcărilor la întreaga locuință. Intervenție în miez de noapte în Valea Ursului […]
Acum 4 ore
10:10
Bărbat găsit fără viață în locuința din Târgu-Neamț. Intervenție de urgență a pompierilor # Monitorul de Neamț
Pompierii din Târgu-Neamț au intervenit pentru deblocarea unei locuințe de pe strada Mărășești, unde au găsit un bărbat de 57 de ani fără semne vitale. Un bărbat găsit fără viață în locuința din Târgu-Neamț a fost descoperit luni seară de echipajele de intervenție chemate să deblocheze calea de acces a unei case de pe strada […]
Acum 6 ore
09:00
Documentele sunt eliberate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, finanțat din fonduri europene. Cărțile funciare gratuite din Dămuc vor fi distribuite în perioada următoare proprietarilor celor peste 10.000 de imobile din comună. Documentele sunt eliberate prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), susținut de Guvernul României și finanțat din fonduri europene. […]
08:40
Muzică de excepție la Piatra-Neamț: recital cameral Adrian Gheorghiu și Alin Andrei Filipescu # Monitorul de Neamț
Recitalul cameral Adrian Gheorghiu și Alin Andrei Filipescu va avea loc miercuri, 29 octombrie 2025, de la ora 18:00, la sala „Calistrat Hogaș" a Consiliului Județean Neamț. Evenimentul marchează un nou moment remarcabil din cadrul Stagiunii muzicale 2025-2026. Parteneriat cultural pentru un eveniment de prestigiu Organizatorii recitalului cameral Adrian Gheorghiu și Alin Andrei Filipescu sunt, […]
Acum 24 ore
20:30
Ceahlăul – sancţiune de la Comisia de Disciplină. Pentru ce a fost depunctată echipa din Piatra # Monitorul de Neamț
CSM Ceahlăul a fost depunctată cu două puncte de Comisia de Disciplină pentru o datorie către un jucător. În plus nu mai poate transfera alţi jucători. Reprezentanţii clubului invocă o decizie a administratorului judiciar şi afirmă că vor contesta decizia şi cred că vor anula sancţiunea. „CSM Ceahlăul Piatra Neamț a primit o sancțiune din […]
19:30
Azi, România pare că merge tăcută spre propriul ei mormânt, condusă de cei care au jurat s-o apere, dar care i-au furat sufletul, demnitatea și credința. Îmbrăcați în costume scumpe, cu vorbe meșteșugite și priviri reci, ei pozează în salvatori, în timp ce țara moare puțin câte puțin — nu de foame, ci de nepăsare, […]
18:40
Jandarmii au restituit un telefon găsit pe strada Decebal, în municipiul Piatra-Neamț. În timpul patrulării, militarii au observat dispozitivul căzut pe carosabil și au reușit să îl returneze proprietarului în scurt timp. Telefon găsit pe asfalt, în fața unui magazin Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț, incidentul s-a produs astăzi, în jurul […]
17:40
Trei accidente soldate cu tot atâtea victime s-au înregistrat în Neamţ la sfârşitul trecut de săptămână. Pe 25 octombrie, la ora 09.40, polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu-Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui prim eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat în […]
16:30
Corpul neînsufleţit al unui bărbat în vârstă de 53 de ani a fost decoperit de poliţişti într-un iaz din localitatea Ion Creangă. „La data de 25 octombrie a.c., ora 17.30 polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ion Creangă au fost sesizați cu privire la faptul că, o persoană ar pluti într-un iaz din localitatea […]
15:30
Șase șoferi din Neamț au uitat de lege – tupeul dat de alcool le-a adus dosare penale # Monitorul de Neamț
Tupeul dat de alcool le-a adus dosare penale mai multor șoferi din județul Neamț, opriți de polițiști în trafic în ultimele 48 de ore. Testările alcoolscopice au indicat valori cuprinse între 0,58 și 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șase conducători auto depistați băuți în trafic Potrivit IPJ Neamț, la data de 26 octombrie […]
14:20
O femeie cu dublă cetăţenie, română şi bulgară, a fost prinsă de poliţiştii nemţeni având în maşină 25 de kilograme de trufe, dar şi armă pentru care nu avea permis. „La data de 26 octombrie a.c., ora 12.15, polițiștii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Gârcina au oprit pentru control, în localitatea Alexandru cel Bun, […]
13:30
Cinci persoane care au agresat doi tineri au fost reţinute de poliţiştii nemţeni. „La data de 19 octombrie a.c., ora 04.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați cu privire la faptul că, un tânăr în vârstă de 29 de ani și o tânără, în vârstă de 18 ani, din aceeași […]
13:10
O tânără care a născut într-o pădure din satul Poienari a fost transportată de pompieri la spital. „În dimineața zilei de 26.10.2025, pompierii din cadrul Punctului de Lucru Poienari au intervenit în sprijinul colegilor de la ambulanță, pentru transportul unei tinere, în vârstă de 22 de ani, care a născut în pădurea din satul Poienari. […]
Ieri
12:30
Incendiu la o casă din Podoleni: acoperișul a ars pe 130 de metri pătrați, din cauza unui coș de fum # Monitorul de Neamț
Pompierii din Roznov și voluntarii din Podoleni au acționat în toiul nopții pentru a stinge un incendiu izbucnit la o locuință din satul Negritești. Un incendiu la o casă din Podoleni a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică, 26 octombrie, distrugând acoperișul locuinței pe o suprafață de aproximativ 130 de metri pătrați. Din fericire, […]
11:20
Incendiu la Vânători Neamț – neatenția se putea transforma într-o tragedie: două anexe, mistuite de flăcări # Monitorul de Neamț
Pompierii din Târgu Neamț și voluntarii din Vânători-Neamț au intervenit duminică dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din satul Nemțișor. Neatenția se putea transforma într-o tragedie duminică, 26 octombrie, în comuna Vânători Neamț, unde un incendiu a cuprins două anexe gospodărești din satul Nemțișor. Proprietara a suferit un atac de panică, însă a […]
10:20
Incendiu la o casă din Piatra-Neamț: șapte persoane, dintre care cinci minori, s-au autoevacuat la timp # Monitorul de Neamț
Flăcările au cuprins acoperișul și mansarda unei case de tip P+1 din cartierul Ciritei, în seara zilei de 26 octombrie. Un incendiu la o casă din Piatra-Neamț, produs duminică seara, 26 octombrie 2025, pe strada Tineretului (Ciritei), a mobilizat pompierii pietreni, după ce flăcările au cuprins acoperișul și o cameră de la mansardă. 2 adulți […]
08:20
Trăim într-o lume în care rușinea a devenit demodată, iar moralitatea – un moft pentru naivi. Oamenii nu mai roșesc când greșesc, nu-și mai cer iertare când înșală, nu mai evită răul, ci îl justifică. Trăim o vreme în care hoțul se laudă cu îndrăzneala sa, politicianul cu minciuna sa bine spusă, iar omul simplu, obosit […]
07:40
Una din realităţile cu care se confruntă de mai bine de doi ani de zile pietrenii, este impredictibilitate şi aberaţiile circulaţiei rutiere şi pietonale. A fost şi principala cauză a pierderii celui de al doilea mandat al fostului primar Andrei Carabelea. Această stare de lucruri îi agasează în mod special pe pietreni, care îşi văd […]
26 octombrie 2025
20:40
Lucrări ample derulate de Drupo Neamț SA: refaceri de drumuri, covoare asfaltice și piste pentru biciclete # Monitorul de Neamț
Societatea Drupo Neamț SA continuă proiectele de modernizare a infrastructurii rutiere și urbane din județ, extinzându-și totodată colaborările cu mediul privat. Drupo Neamț SA a derulat în ultimele luni lucrări consistente pe raza județului Neamț, care includ refaceri de drumuri după lucrări edilitare, amenajări de piste pentru biciclete și marcaje rutiere pentru parteneri publici și […]
17:50
Polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară al Inspectoratului de Poliție Județean Neamț au desfășurat o serie de activități informativ-preventive în unitățile de învățământ primar, gimnazial și liceal din municipiile Piatra-Neamț și Roman, precum și în localitatea Sagna. „Aceste activități au avut ca scop creșterea gradului de siguranță în mediul școlar și formarea unui comportament responsabil […]
15:30
Municipiul Piatra-Neamț lansează proiectul „Next Generation – vocea tinerilor din Piatra-Neamț", o inițiativă care, pentru prima dată, plasează tinerii cu vârsta de peste 13 ani în centrul procesului decizional local. Acest proiect reprezintă un angajament real al administrației locale de a asculta, sprijini și integra ideile generației tinere în construirea viitorului orașului. Etapa pilot debutează […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului – împlinirea unei vocații spirituale a neamului românesc # Monitorul de Neamț
Pe 26 octombrie 2025, în ziua prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, se va săvârși sfințirea Catedralei Naționale – Catedrala Mântuirii Neamului, împlinind astfel un vis istoric și o datorie sfântă a întregului popor român. Acest moment nu este doar o împlinire arhitectonică, ci mai ales una duhovnicească, teologică și profetică, pentru că […]
25 octombrie 2025
20:20
Proverbul moștenit din moși-strămoși nu e doar o expresie a înțelepciunii populare, ci ecoul unei istorii dureroase. Un popor obosit de promisiuni și trădări a învățat, în timp, să-și anestezieze durerile prin râs, să transforme tragedia în glumă, să îmbrace suferința în ironie. Așa s-a născut, din neputință și amar, o filozofie a resemnării românești: […]
18:30
Consiliul Județean a anunțat recent că proiectul „Ecosistem Educațional Digital Integrat în Județul Neamț", finanțat prin PNRR, se află în etapa finală de implementare. Obiectivul este dotarea tuturor celor 4 școli speciale nemțene cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale, care să contribuie la crearea unui mediu educațional modern. Valoarea totală a contractului de finanțare […]
13:50
CSM Ceahlăul a suferit o înfrângere dureroasă în deplasare cu Şelimbăr. Scorul partidei disputate sâmbătă 25 octombrie a fost 3-1 pentru gazde, scor ce scuteşte de prea multe comentarii. În condiţiile în care evolua, e drept în deplasare, dar în faţa unei codaşe a clasamentului, Ceahlăul a luat gol încă din minutul 13, marcator Alexandru […]
09:50
Vernisajul Bienalei de Artă „Lascăr Vorel” are loc pe 26 octombrie 2025 la Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
26 octombrie 2025 marchează vernisajul Bienalei Naționale de Artă Plastică „Lascăr Vorel" de la Piatra-Neamț, eveniment ce aduce pe simeze peste 90 de lucrări ale artiștilor contemporani din întreaga țară. Bienala de Artă „Lascăr Vorel", ediția a XIX-a Complexul Muzeal Național Neamț organizează cea de-a XIX-a ediție a Bienalei Naționale de Artă Plastică „Lascăr Vorel" […]
24 octombrie 2025
20:30
“Puneţi presiune să se facă drumul expres”. Cărui om de afaceri din Neamţ i-a fost adresată solicitarea # Monitorul de Neamț
"Puneţi pres
19:30
Formaţia CSM Ceahlăul este “condamnată” la victorie în partida de sâmbătă, disputată în deplasare în compania CSC 1599 Şelimbăr. Asta dacă mai vrea să aibă vreo şansă la accederea în play-off. Cu atât mai mult cu cât adversarul este unul mai mult decât abordabil. Aflat pe penultima treaptă a clasamentului, cu doar cinci puncte, adunate […] Articolul Ceahlăul – “condamnată” la victorie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:40
Notă de autor: Acest text nu este un atac, ci un strigăt al conștiinței. O reacție firească în fața ipocriziei care a devenit regulă de guvernare. Când un popor e mințit ani la rând, adevărul devine o formă de revoltă. Ilie Bolojan spune răspicat: „Nu demisionez. Voi continua lupta cu pensiile speciale.” Dar cu […] Articolul Plecați acasă, nene – ajunge cu minciuna! apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Acțiune pentru combaterea delictelor silvice la Farcașa: lemn confiscat și amenzi de 5.000 de lei # Monitorul de Neamț
O acțiune pentru combaterea delictelor silvice la Farcașa a fost organizată pe 23 octombrie de polițiștii Secției Rurale Bicaz, împreună cu specialiștii silvici din cadrul Ocolului Silvic Poiana Teiului. Verificări la două societăți comerciale „La data de 23 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz, cu sprijinul organelor silvice din cadrul Ocolului […] Articolul Acțiune pentru combaterea delictelor silvice la Farcașa: lemn confiscat și amenzi de 5.000 de lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:40
Femei salvate de pompierii nemțeni în două intervenții succesive la Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Femei salvate de pompierii nemțeni, joi după-amiază când echipajele de intervenție din cadrul ISU Neamț au fost chemate să intervină la două apartamente din municipiul Piatra-Neamț, unde persoane vârstnice au avut nevoie urgentă de ajutor medical. Intervenție pe strada Pictor Nicolae Grigorescu: femeie de 68 de ani, găsită căzută în locuință La ora 14:16, pompierii […] Articolul Femei salvate de pompierii nemțeni în două intervenții succesive la Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Și-au forțat norocul, dar au fost opriți în trafic – o tânără din Roman și un bărbat din Grumăzești, prinși cu permisele suspendate # Monitorul de Neamț
Și-au forțat norocul, dar au fost opriți în trafic. Doi șoferi din Neamț – o tânără de 22 de ani din Roman și un bărbat de 43 de ani din Grumăzești – sunt cercetați penal după ce au fost prinși conducând deși aveau dreptul de a conduce suspendat. Tânără din Roman, prinsă cu permisul suspendat […] Articolul Și-au forțat norocul, dar au fost opriți în trafic – o tânără din Roman și un bărbat din Grumăzești, prinși cu permisele suspendate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:00
Grav accident pe E 85. Au intervenit şi pompierii nemţeni. Şapte persoane implicate, dintre care doi minori # Monitorul de Neamț
Un echipaj de pompieri cu o autospecială pentru descarcerare din cadrul Detașamentului Roman a intervenit pe E 85, la ieșirea spre județul Iași, în sprijinul colegilor de la ISU Iași la un accident rutier. Comunicatul ISU Iaşi Astăzi, 24 octombrie 2025, în jurul orei 11:45, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași […] Articolul Grav accident pe E 85. Au intervenit şi pompierii nemţeni. Şapte persoane implicate, dintre care doi minori apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:50
Corpul neînsufleţit al unui bărbat a fost scos de pompieri din canalul Bistriţei, în zona Hidrocentralei Roznov, vineri, 24 octombrie. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili identitatea victimei. “La ora 12:44, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că pe canalul Bistriței, în zona Hidrocentralei Roznov, se observă o persoană. La locul […] Articolul Bărbat înecat în canalul din zona Hidrocentralei Roznov apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Acoperişul unei gospodării din comuna Podoleni a fost cuprins de flăcări, vineri, 24 octombrie. Proprietara a suferit un atac de panică. “În această dimineață, la ora 10:03, pompierii au fost solicitați să intervină în comuna Podoleni pentru stingerea unui incendiu produs la o casă situată pe strada Fântâna Crucii. La locul solicitării au fost alocate […] Articolul Acoperiş în flăcări. Proprietara a suferit un atac de panică apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:40
Incident rutier pe DN 15B, la Pipirig, provocat de un șofer care, pe fondul consumului de alcool, nu a văzut autobuzul. Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Nu a văzut autobuzul și a intrat în el „La data de 23 octombrie a.c., ora 10.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Târgu Neamț […] Articolul Nu a văzut autobuzul și a intrat în el – ce alcoolemie avea șoferul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
O ciocnire în lanț, o femeie rănită și trei mașini implicate au fost consecințele unui accident rutier petrecut la Tarcău, provocat de un șofer de 76 de ani care nu a păstrat distanța de siguranță. Nu a păstrat distanța și a provocat o coliziune în lanț „La data de 23 octombrie a.c., ora 11.00, polițiștii […] Articolul Accident la Tarcău: ciocnire în lanț, o femeie rănită și trei mașini implicate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:40
Un tânăr care a călcat prea tare pedala de acceleraţie într-o curbă a fost victima unui accident rutier, produs vineri, pe un drum comunal din Trifeşti. “La data de 24 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a […] Articolul Vitezoman, victimă într-un accident rutier apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Pahar roman din sticlă, vechi de două milenii – descoperire arheologică pe autostrada A8, la Târgu Neamț # Monitorul de Neamț
Pahar roman rar, vechi de aproape două milenii, descoperit la Târgu Neamț Descoperire arheologică pe autostrada A8. Arheologii implicați în cercetările de pe tronsonul din apropierea orașului Târgu Neamț au scos la lumină un artefact excepțional – un pahar de sticlă cu decor de tip fagure, datat în secolele II-III după Hristos. Artefact unic pentru […] Articolul Pahar roman din sticlă, vechi de două milenii – descoperire arheologică pe autostrada A8, la Târgu Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:40
Accident mortal la Vad: un bărbat din Dragomirești și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un TIR # Monitorul de Neamț
Un bărbat din Dragomirești și-a pierdut viața joi seară, după un accident produs pe DJ 208G, în localitatea Vad Un accident mortal la Vad s-a produs în seara zilei de 23 octombrie, după ce un bărbat de 50 de ani din Dragomirești a fost lovit de un ansamblu de vehicule, pe DJ 208G. Pieton accidentat […] Articolul Accident mortal la Vad: un bărbat din Dragomirești și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un TIR apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:50
Scandal în familie: un bărbat din Războieni a incendiat locuința mamei sale și a fost reținut de polițiști # Monitorul de Neamț
Incident grav în Războieni, unde o dispută familială și alcoolul au dus la un gest extrem, soldat cu pagube materiale și o reținere. Un bărbat din Războieni a incendiat locuința mamei sale, în urma unei certe izbucnite pe fondul consumului de alcool. Polițiștii au intervenit rapid, iar bărbatul a fost reținut și introdus în Centrul […] Articolul Scandal în familie: un bărbat din Războieni a incendiat locuința mamei sale și a fost reținut de polițiști apare prima dată în Monitorul de Neamț.
08:30
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a emis o avertizare privind ofertele denumite generic “Black Friday”. „Fie că se intitulează Cyber Monday, Double Eleven, El Buen Fin sau Black Friday, fenomenul cumpărăturilor este unul global și cel puțin 129 de țări au îmbrățișat evenimentul reducerilor semnificative. Din România până în Statele Unite ale Americii, operatorii economici din întreaga lume au îmbrățișat […] Articolul Avertizare de Black Friday de la Protecţia Consumatorilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
07:30
Preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Daniel Harpa, a anunţat că finanţarea A7 a fost transferată integral din împrumuturi în granturi. „România a primit aprobarea pentru varianta finală a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) — un pas important pentru dezvoltarea și modernizarea țării. În total, 21,41 miliarde de euro vor susține transformarea României, dintre care […] Articolul A7 rămâne cu finanțare integrală nerambursabilă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
23 octombrie 2025
20:20
Viitorul CSM Ceahlăul – clarificări din partea fostului finanţator. „Suporter sunt, voi rămâne suporter şi voi ajuta echipa în măsura în care pot” # Monitorul de Neamț
Ioan Anton Măzărianu, CEO COMES SA, a adus recent o serie de clarificări privind relaţia sa cu clubul de fotbal Ceahlăul. El a spus că decizia de a se retrage din postura de unic finanţator rămâne definitivă, însă a lăsat loc de oarece speranţă afirmând că „suporter sunt, voi rămâne suporter şi voi ajuta echipa […] Articolul Viitorul CSM Ceahlăul – clarificări din partea fostului finanţator. „Suporter sunt, voi rămâne suporter şi voi ajuta echipa în măsura în care pot” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:40
Ray’s Dance strălucește la Cupa României și la competiția internațională WDSF Brno Open # Monitorul de Neamț
Rezultate de excepție pentru dansatorii Ray’s Dance la competițiile din Craiova și Brno Ray’s Dance strălucește la Cupa României și la competiția internațională WDSF Brno Open, confirmând încă o dată valoarea tinerilor dansatori pregătiți cu pasiune, muncă și disciplină. Ray’s Dance strălucește la Cupa României și la competiția internațională WDSF Brno Open Clubul Ray’s Dance […] Articolul Ray’s Dance strălucește la Cupa României și la competiția internațională WDSF Brno Open apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:30
Poliţiştii locali pietreni anunţă că au început o “vânătoare” de maşini abandonate pe raza municipiului. “Având în vedere faptul că pe raza municipiului Piatra Neamț încă se mai regăsesc autovehicule abandonate, polițiștii locali din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră – Poliția Locală Piatra Neamț au inițiat și organizat mai multe acțiuni de identificare a autovehiculelor abandonate […] Articolul Poliţiştii locali – la vânătoare de maşini abandonate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:30
Primarul municipiului Piatra Neamţ anunţă că zilele acestea vor fi asfaltate străzile Biruinţei şi progresului, din Cartierul Mărăţei. „Profităm de vremea bună și continuăm lucrările de asfaltare în oraș — acolo unde știu că le așteptați de mult. Zilele acestea intervenim pe străzile Biruinței și Progresului, în cartierul Mărăței — o zonă care până nu […] Articolul Asfaltări în Mărăţei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:30
A început din nou, ca o rană deschisă în inima țării. Capitala – cândva mândria unui popor care credea în progres, în civilizație și în demnitate – s-a transformat într-un laborator al nepăsării. România lucrului bine făcut se sufocă în gaze, arde pe dinăuntru și sare în aer, după 35 de ani de promisiuni, minciuni […] Articolul România lucrului bine făcut – țara care arde de 35 de ani apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:30
Avertizare meteo: vânt puternic în Neamț – rafale de peste 100 km/h, anunțate pentru vineri # Monitorul de Neamț
Meteorologii anunță două avertizări succesive de Cod galben de vânt, valabile joi și vineri, ce vizează majoritatea județelor din țară. Avertizare meteo vânt puternic în Neamț: județul se află sub incidența unui Cod galben emis de Administrația Națională de Meteorologie pentru ziua de vineri, 24 octombrie, între orele 10:00 și 21:00. Rafalele de vânt pot […] Articolul Avertizare meteo: vânt puternic în Neamț – rafale de peste 100 km/h, anunțate pentru vineri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
