„S-a jucat” cu ordinul de protecție și s-a dus acasă peste fosta iubită, în Perșani. A plecat însă cu „duba” Poliției, spre Centrul de Arest
BizBrasov.ro, 28 octombrie 2025 12:20
Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, cu un bărbat în stare de reținere, după ce acesta ar fi încălcat măsurile dispuse împotriva sa prin ordin de protecție. Ieri, în jurul orei 13.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila au fost sesizați, printr-un apel de [...]
• • •
Acum 15 minute
12:50
Majoritatea românilor vor să scoatem gazele din Marea Neagră ca să scăpăm de dependența rusă. 30% cred însă că „Occidentul” ne va fura gazele # BizBrasov.ro
Marea majoritatea a românilor, peste 60% consideră că exploatarea gazelor din Marea Neagră în cadrul proiectului Neptun Deep, va duce la reducerea dependenței față de Rusia, arată Barometrul Securității Energetice INSCOP lansat astăzi și citat de Economica. Foarte interesant, însă, doar o mică parte văd beneficii directe în prețul pe care îl vom plăti, în [...]
12:50
Furt din cabinetul dentar, aseară. Un pacient a rămas fără telefonul mobil, după ce o femeie pe care o durea o „măsea” a controlat zona # BizBrasov.ro
Aseară în jurul orei 18:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au fost sesizați printr-un apel de urgență cu privire la faptul că, din incinta unui cabinet medical din municipiul Săcele, persoane necunoscute au sustras un telefon mobil
Acum o oră
12:30
Dâmbovițeanul care a încercat să-i mituiască pe polițiștii din Predeal, pentru a scăpa basma curată, a ajuns după gratii # BizBrasov.ro
Un bărbat de 40 de ani din județul Dâmbovița a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Brașov, după ce a încercat să ofere mită unui polițist rutier din Predeal. Incidentul a avut ieri dimineață, în timpul unui control rutier de rutină. Potrivit Inspectoratului de [...]
12:20
12:10
Doi giganți mondiali licitează pentru obținerea contractului de introducere a Sistemului European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS) pe ruta Constanța-Predeal # BizBrasov.ro
Două giganți mondiali - companii cu activitate importantă în sistemul feroviar la nivel mondial - își dispută contractul de introducere a Sistemului European de Management al Traficului Feroviar (ERTMS) pe linia ferată Constanța-Predeal
Acum 2 ore
11:30
Cel mai mare parc fotovoltaic din România va fi în județul Brașov, la Părău. Investițiile se ridică la 275 de milioane de euro # BizBrasov.ro
Cel mai mare parc fotovoltaic din România va fi în județul Brașov, la Părău. Investițiile se ridică la 275 de milioane de euro
11:30
Deratizare generală în Brașov: Coral Impex demarează o acțiune amplă pentru combaterea rozătoarelor # BizBrasov.ro
În perioada 3 – 7 noiembrie 2025, în municipiul Brașov se va desfășura o nouă acțiune de deratizare pe domeniul public și privat al orașului, anunță firma Coral Impex SRL, prestatorul serviciilor de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, în baza contractului încheiat cu Primăria Brașov. Intervențiile se vor desfășura în funcție de condițiile meteorologice, pe parcursul [...]
11:20
VIDEO O mamă și fiul ei, de 9 ani, agresați de un bărbat pe o stradă din Făgăraș. Care ar fi fost motivul # BizBrasov.ro
Scene de o violență revoltătoare au avut loc aseară pe o stradă din Făgăraș, unde o femeie și fiul ei de 9 ani au fost agresați de un bărbat furios. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere, iar imaginile arată cum femeia încearcă să își apere copilul în timp ce agresorul lovește cu [...]
Acum 4 ore
11:00
45 de milioane de lei, bugetul în plus pentru programul Rabla 2025 adresat persoanelor fizice # BizBrasov.ro
Bugetul pentru autovehiculele termice şi hibride din Programul „Rabla 2025”, destinat persoanelor fizice, va fi suplimentat cu 45 de milioane de lei, a anunţat, marţi, Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), într-un comunicat de presă transmis Agerpres. „În contextul cererii ridicate pentru achiziţia de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare [...]
10:00
Claudiu Năsui, deputat USR, a anunțat că a depus la Parlament un proiect de desființare a pensiilor speciale ale primarilor.
09:40
De la 3 la 8 aeronave simultan: Aeroportul Internațional Brașov se extinde cu 84 de milioane de lei # BizBrasov.ro
La mai bine de doi ani de la inaugurare, Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav se pregătește de prima extindere majoră. Administrația județeană, care are în proprietate infrastructura, a demarat procedurile pentru mărirea platformei de îmbarcare–debarcare, zona unde staționează aeronavele. În ședința de plen a Consiliului Județean Brașov, programată pe 30 octombrie, consilierii vor supune aprobării [...]
09:40
Meteorologii anunţă temperaturi peste cele obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul lunii noiembrie # BizBrasov.ro
Meteorologii anunță că temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul lunii noiembrie, în întreaga ţară.
09:40
„Miercurea brașovenilor” continuă în Poiana Brașov și în noul sezon de schi, dar urcarea pe munte se va scumpi cu 9% # BizBrasov.ro
Iubitorii sporturilor de iarnă care aleg Poiana Brașov ar putea plăti mai mult pentru transportul pe cablu în sezonul 2025–2026. Consiliul Local Brașov va dezbate joi, 31 octombrie, o propunere de majorare a tarifelor practicate în stațiunea montană. Conform proiectului de hotărâre, prețurile urmează să crească, în medie, cu 9,06% pentru adulți și 9,07% pentru [...]
09:20
Performanță „cu forța” la ANAF. +/-10% din salariu în funcție de îndeplinirea unor criterii # BizBrasov.ro
ANAF va introduce, ca parte a angajamentelor asumate în cadrul PNRR, un sistem de penalizare și bonusuri, aplicat în funcție de îndeplinirea unor criterii de performanță. Potrivit informațiilor obținute de Profit.ro, până la acest moment a fost înaintat în discuții un singur procentaj, de 10%, din partea experților Comisiei Europene, care consideră că acest sistem [...]
Acum 8 ore
05:40
Modul inedit în care managerul unui magazin a reacționat după ce a fost jefuit. „Fără bon fiscal nu aveți garanție” # BizBrasov.ro
Pe un grup de socializare din Iași a făcut valuri în weekend mesajul postat de managerul unui magazin unde doi indivizi au fost surprinși de camerele de luat vederi după ce au furat o pereche de căști audio.
05:40
Aproape 100.000 de lei pentru extinderea sistemului de supraveghere video din Zărnești # BizBrasov.ro
Primăria Zărnești continuă investițiile în siguranța publică și extinde sistemul de supraveghere video al orașului, în special în zonele unde au fost semnalate diverse probleme civice. Noul proiect vizează instalarea de camere de supraveghere în 10 locații, valoarea totală a investiției fiind de 96.220 de lei. Lucrările vor fi realizate de compania Flash Lighting Services. [...]
05:40
Primăria achiziționează serviciile unor avocați pentru a se judeca cu fostul edil al Brașovului în dosarul P & P în vederea recuperării unei pagube de peste 2 milioane de lei # BizBrasov.ro
Pe ordinea de zi a Consiliului Local din această săptămâna este și un proiect ce vizează achiziția de servicii de consultanță juridică și reprezentare în instanță în mai multe dosare ale Primăriei. Printre acestea se numără și procesul pe care Primăria l-a deschis în vară fostului primar Allen Coliban și fostului viceprimar Flavia Boghiu, ambii [...]
05:40
Primăria Brașov va cofinanța cu 25% investiția în amenajarea noului Stadion al Tineretului. Licitația de lucrări a fost lansată încă din decembrie de către CNI # BizBrasov.ro
Guvernul a aprobat, anul trecut, indicatorii tehnico-economici pentru construirea noului Stadion al Tineretului din Brașov. Acesta ar urma să fie construit pe amplasamentul actualei arene care urmează să fie demolată. Potrivit unei ordonanțe de urgență aprobate de Guvern în această toamnă, investițiile în infrastructura sportivă derulate prin CNI ar urma să fie cofinanțate de către [...]
05:10
Șofer în vârstă de 19 ani, cu examenul de permis de conducere luat în urmă cu mai puțin de un an, prins de radar cu 201 km/h # BizBrasov.ro
Cu permis de conducere de nici un an, zbura cu 201 km/k. Potrivit informațiilor comunicate de IPJ Covasna, evenimentul s-a petrecut sâmbătă seară, pe DN 11, Brașov- Târgu Secuiesc, în apropierea orașului covăsnean. Polițiștii rutieri au înregistrat cu aparatul radar un autoturism care se deplasa cu 201 km/h, într-o zonă unde limita de viteză este [...]
Acum 12 ore
05:00
După ce a pierdut o sumă importantă de bani la păcănele, un brașovean a vrut să fure un laptop dintr-un mall. „Din impuls”, le-a spus polițiștilor # BizBrasov.ro
04:40
Aeroportul Brașov: De astăzi, Milano vine la Brașov și Brașovul zboară la Milano. Cursa inaugurală Wizz Air spre capitala modei # BizBrasov.ro
Brașovenii au începând de astăzi o nouă destinație de zbor cu low cost-ul maghiar Wizz Air, a 7-a de la Aeroportul Brașov Ghimbav: Milano.
Acum 24 ore
17:30
Tentativă de mită la polițiștii rutieri. Un șofer băut a oferit 1.000 de lei agenților, ca să nu rămână fără permisul de conducere # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, Serviciile de Investigații Criminale și de Investigare a Criminalității Economice efectuează la acest moment cercetări, sub delegarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, după ce, în dimineața acestei zile – 27 octombrie a.c., un agent de poliție rutieră, din cadrul Poliției Stațiunii Predeal, [...]
17:10
Borcanele, sticlele de borș, oțet, apă distilată sau cafea, reciclate la aparatele SGR (PROIECT) # BizBrasov.ro
Sistemul de garantare-returnare va fi extins de la 1 ianuarie 2027 cu borcane, sticle de borș, oțet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea. Deputatul liberal Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a depus deja un proiect de lege în acest sens. „Am depus un proiect de lege prin care modificăm legislația primară [...]
16:50
Conducerea Clubului Corona, sancțiuni dure pentru antrenorul echipei de polo juniori care a înjurat un arbitru # BizBrasov.ro
Bogdan Oancea, directorul clubului Corona Brașov, a precizat că a aplicat un pachet de sancțiuni interne severe la adresa lui Maxim Crișan, antrenorul echipei de polo juniori, implicat recent într-un scandal-monstru la un turneu la Târgu Mureș. Acesta a anunțat și că ia în calcul închiderea echipei de handbal juniori din pricina comportamentelor fanatice ale [...]
16:30
La Râșnov s-a desfășurat sâmbătă „Regața Ghimbășel”, un concurs distractiv de bărcuțe fabricate manual. Râul Ghimbășel a devenit timp de 2 ore locul de joacă pentru copii și părinți, după 3 amânări cauzate de vremea neprielnică.
15:50
5,6 hectare de lângă Centrul de Afaceri CATTIA din Brașov se transformă în pădure urbană # BizBrasov.ro
Pe 1 noiembrie, CATTIA – Centrul de Afaceri, Transfer Tehnologic și Incubator de Afaceri din Brașov devine spațiul în care va fi creat cel mai mare hub pentru biodiversitate urbană din România, printr-o amplă acțiune de plantare. Evenimentul este organizat de Asociația Act for Tomorrow și Primăria Municipiului Brașov (în baza parteneriatului aprobat în această [...]
15:10
Tentative de fraudă, prin WhatsApp. Se promit, în mod mincinos, câștiguri de până la 1.000 de lei pe zi # BizBrasov.ro
Tentative de fraudă. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că pe aplicația de mesagerie WhatsApp au apărut noi tentative de fraudă. „Atenție la mesajele false care folosesc numele CERT-RO! Ați primit pe WhatsApp un mesaj de la „Departamentul de Resurse Umane CERT.RO”, care vă promite câștiguri de până la 1.000 lei/zi pentru a da [...]
14:00
Traficant de droguri în vârstă de doar 23 de ani, prins în flagrant de polițiștii brașoveni. Fumează 30 de zile în arest # BizBrasov.ro
Traficant de droguri la doar 23 de ani. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Braşov, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Braşov, au documentat activitatea infracțională a unui tânăr în vârstă de 23 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de [...]
13:50
Un bărbat din Lisa i-a servit o „tocană” soției, în loc de mic dejun. Acum este cercetat penal # BizBrasov.ro
Ieri dimineață, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Voila au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că, pe fondul unor discuții în contradictoriu, soțul acesteia, ar fi agresat-o în timp ce se aflau la domiciliu, în localitatea Lisa. Față de sesizarea pe care polițiștii au primit-o, au făcut cercetări si [...]
13:40
Turistul canadian care a fost atacat de urs în Poiana Brașov a trecut prin două noi operații # BizBrasov.ro
Cetățeanului canadian care a fost sâmbătă victima unui atac de urs în Poiana Brașov, și care este internat în Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov i s-au efectuat, ieri și astăzi, încă două intervenții chirurgicale. Acestea au fost efectuate de către aceeași echipă din specialitatea Chirurgie Plastică și Reconstructivă, condusă de dr. Dan Grigorescu, managerul [...]
13:30
VIDEO EXCLUSIV Prima lansare, în România, a unei încărcături explozive din drone. Muniție specială, inovată la Carfil Brașov. Dronele care vor fi produse la Brașov, prezentate în premieră # BizBrasov.ro
Video exclusiv: Astăzi, în poligonul de testare a muniției de luptă al producătorului brașovean Carfil SA au avut loc mai multe premiere: prezentarea unor elemente de muniție specială de aruncător sau pentru lansare din drone -împreună cu prima lansare de muniție explozivă din dronă, în România - aloturi de dronele Cuda și Sirin - care vor fi produse la Carfil - și sistemul Hidra, un lansator de rachete 4x4, dezvoltat și produs, în premieră, la fabrica brașoveană.
13:20
Deși volumul vânzărilor este gigantic, marile lanțuri de hipermarketuri au profituri destul de slabe. Lidl și Kaufland cumulează peste o treime din totalul vânzărilor # BizBrasov.ro
În România, evoluția marilor lanțuri de hipermarketuri a fost una fulminantă, dar se pare că profitabilitatea este una extrem de scăzută. Deși au vânzări uriașe, marile lanțuri de magazine au profituri destul de mici, raportat la vânzări, iar în ultimii trei ani au înregistrat o marjă de profit care a fluctuat între 2,7% și 3,4%, informează [...]
13:20
Inspecţii inopinate la Carrefour, Kaufland, Auchan, Metro, Selgros și Mega Image. Ce riscă retailerii # BizBrasov.ro
Ieri
13:00
Tot mai mulți români returnează ambalejele. Rata de returnare a urcat la peste 90% pentru a doua lună consecutiv # BizBrasov.ro
12:50
S-au lăsat românii de băut? ANAF a încasat mai puțin din accizele pe băuturi, deși au fost majorate de două ori # BizBrasov.ro
Veniturile colectate de stat din accizele aplicate băuturilor spirtoase au înregistrat o scădere de 53,87 milioane lei în primele nouă luni ale anului 2025 față de perioada similară a lui 2024, în pofida majorării nivelului accizei cu peste 14,4%. „Datele autorităților confirmă un fenomen asupra căruia noi am avertizat în repetate rânduri: majorarea accizei la [...]
12:30
Potrivit unui raport global realizat de către un broker de asigurări prețurile la medicamente ar putea să crească cu 15% în anul 2026. Factor ce plasează țara noastră peste media europeană de 8,2% și menține un ritm accelerat de creștere a prețului și în alte țări din Europa centrală și de Est, relatează Agerpres. „România [...]
12:10
Primăria speră că tot mai mulți brașoveni vor prelua exemplul și vor renunța la artificii, de Revelion, pentru a-i proteja pe prietenii necuvântători # BizBrasov.ro
În fiecare an, în perioada sărbătorilor de iarnă, animalele – fie ele de companie sau sălbatice, din interiorul sau din apropierea orașului – sunt traumatizate de zgomotul produs de artificii. Nu de puține ori, în cazul animalelor de companie, mai ales câini și pisici, stăpânii acestor animale se confruntă cu situații în care acestea fug, [...]
11:50
Temperaturile vor fi în creștere de la jumătatea acestei săptămâni și vor ajunge la 21-22 de grade în zonele de sud și sud-est ale României, inclusiv în București, a declarat, luni, directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu. Directorul ANM a spus, la B1TV, că luni și marți temperaturile vor fi specifice acestei perioade, cu [...]
11:30
Trupurile celor doi turiști morți în Munții Făgăraș, recuperate de salvamontiști
11:10
Cea mai lungă scrisoare din lume adresată lui Moș Crăciun a fost scrisă de peste 2.000 de elevi din Brașov # BizBrasov.ro
10:50
Constantin Grigore, Benjamin Kruithof și orchestra Filarmonicii Brașov – în concert, joi seară, la Sala Patria # BizBrasov.ro
10:20
Procurorii DNA au dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile, începând cu data de 24 octombrie 2025, față de Directorul executiv al DSP Brașov, pentru săvârșirea a 3 infracțiuni de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, dacă [...]
10:10
Deficitul bugetar pentru primele nouă luni a coborât ușor, dar suma este mai mare față de anul trecut # BizBrasov.ro
Deficitul bugetar pentru primele nouă luni ale anului 2025 s-a situat la 102,47 miliarde lei, reprezentând 5,39% din PIB, comparativ cu 96,2 miliarde lei, 5,47% din PIB, înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Ca pondere în PIB, principalul indicator, deficitul s-a redus ușor, dar în termeni nominal a crescut cu 6,3 miliarde lei. Ponderea [...]
10:00
Competiții de gaming, board games, ateliere japoneze și artiști vizuali la Fantasy Con Dracula Film Festival # BizBrasov.ro
Dracula Fantasy Con, parte integrantă din Dracula Film Festival, revine între 31 octombrie și 2 noiembrie cu o nouă ediție care transformă Brașovul într-un punct de întâlnire pentru pasionații de fantasy, jocuri video sau artă grafică. Timp de trei zile, Coresi Shopping Resort din Brașov devine locul unde fantezia iese din tipare, iar publicul este [...]
09:50
„Previziuni” economice sumbre: euro ar putea ajunge la 5,18 lei, iar inflația să fie și mai mare în următoarele 12 luni # BizBrasov.ro
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut marginal (0,3 puncte) în luna septembrie. Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni (septembrie 2026) a crescut și a atins nivelul de 7,18%, iar valoarea valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1216 lei pentru un euro, în timp [...]
09:10
Puțină ploaie și șoferii încep să aibă probleme în trafic. Mașină zburată în decor pe centură, tamponare puternică în Prejmer # BizBrasov.ro
Puțină ploaie și soferii încep să aibă probleme în trafic. Două accidente grave au avut loc în această dimineață, în zona Brașovului.
06:10
Brașovul renunță la focurile de artificii de Revelion, după ce locuitorii s-au plâns de efectele acestora asupra animalelor de companie # BizBrasov.ro
05:30
Germanii de la Kaufland deschid, miercuri, magazinul din Săcele. Investiția în construcția acestuia ar sări de 18 milioane de lei # BizBrasov.ro
05:10
Ce amendă primești dacă nu dai prioritate la coadă gravidelor și părinților cu copii mici # BizBrasov.ro
Legea Priorității (Legea 280/2023) – actul normativ care dă prioritate gravidelor și persoanelor însoțite de copii sub 5 ani la ghișee, case de marcat și parcări – a împlinit, zilele acestea doi ani, de la intrarea în vigoare. Deși cadrul legislativ e clar și sancțiunile există, realitatea arată că, pe teren, lucrurile sunt încă departe [...]
05:10
Dacia Bigster a fost declarată „Mașina Anului” în Germania și „Mașina de Familie a anului” în Marea Britanie # BizBrasov.ro
Dacia își trece în palmares două noi succese internaționale. Modelul Bigster a fost desemnat „Mașina Anului” în Germania, la categoria dedicată automobilelor cu prețuri sub 25.000 de euro, iar în Marea Britanie a fost desemnată „Mașina de Familie a Anului”, la The News UK Motor Awards 2025, conform promotor.ro. Dacia Bigster, model lansat în 2024 și [...]
