Ora 14:00. Coaliția discută din nou pensiile magistraților, după ce la ultima ședință PSD s-a supărat și a părăsit sala

Peste 500 de oameni evacuați din casele lor așteaptă, de aproape 3 ani, să scape de containerele în care trăiesc. Sunt localnicii din Aninoasa, județul Hunedoara, care au fost evacuați din casele afectate de valul de cutremure din zonă, de la începutul lui 2023. Oamenii se plâng că stau în frig în containere insalubre, iar în unele plouă. Primarul promite că îi mută în apartamente luna viitoare, dar blocurile nu sunt încă gata.