Lovitură dură pentru FC Botoşani! Un jucător de bază, OUT pentru următoarele trei luni
Antena Sport, 28 octombrie 2025 12:20
FC Botoşani a învins-o pe FC Hermannstadt luni seară, scor 2-0, şi a rămas lider în Liga 1, după 14 etape disputate din sezonul regulat. Cu toate acestea, echipa lui Leo Grozavu a primit o lovitură dură. Jucătorul Narcis Ilaş a suferit o accidentare gravă în minutul 14 al duelului câştigat de FC Botoşani cu […] The post Lovitură dură pentru FC Botoşani! Un jucător de bază, OUT pentru următoarele trei luni appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
13:00
Neluţu Varga a anunţat negocierile avansate cu noul antrenor de la CFR Cluj! De ce a renunţat la varianta Dan Petrescu # Antena Sport
Aşa cum as.ro te-a anunţat cu două săptămâni în urmă, Daniel Pancu este favoritul celor de la CFR Cluj pentru a-l înlocui pe Mandorlini, demis după rezultatele slabe din acest sezon. Dacă Neluţu Varga a încercat mai întâi varianta Dan Petrescu, patronul clubului din Gruia nu mai aşteaptă revenirea “Bursucului” şi Daniel Pancu ar putea […] The post Neluţu Varga a anunţat negocierile avansate cu noul antrenor de la CFR Cluj! De ce a renunţat la varianta Dan Petrescu appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
12:40
San Antonio Spurs, început perfect de sezon! Echipa lui Wembanyama a ajuns la 4 victorii la rând # Antena Sport
San Antonio Spurs rămâne neînvinsă de la debutul noului sezon competiţional al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), cu patru victorii din tot atâtea meciuri, după ce s-a impus, luni, pe teren propriu, cu 121-103 în faţa formaţiei Toronto Raptors, mizând pe starul Victor Wembanyama, informează AFP. Wembanyama, desemnat cel mai bun jucător al săptămânii […] The post San Antonio Spurs, început perfect de sezon! Echipa lui Wembanyama a ajuns la 4 victorii la rând appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
12:20
Lovitură dură pentru FC Botoşani! Un jucător de bază, OUT pentru următoarele trei luni # Antena Sport
FC Botoşani a învins-o pe FC Hermannstadt luni seară, scor 2-0, şi a rămas lider în Liga 1, după 14 etape disputate din sezonul regulat. Cu toate acestea, echipa lui Leo Grozavu a primit o lovitură dură. Jucătorul Narcis Ilaş a suferit o accidentare gravă în minutul 14 al duelului câştigat de FC Botoşani cu […] The post Lovitură dură pentru FC Botoşani! Un jucător de bază, OUT pentru următoarele trei luni appeared first on Antena Sport.
12:10
Adrian Mutu, în prezent fără echipă, a vorbit despre una dintre marile probleme cu care se confruntă fotbalul românesc. “Briliantul” a vorbit despre diferenţa uriaşă dintre condiţiile din străinătate şi realitatea nefericită din Liga 1. Puţine sunt echipele din România care au baze proprii, la standarde ridicate. Cele mai multe echipe din Liga 1 sunt […] The post Fosta echipă a lui Adrian Mutu care l-a şocat: “E dezastru! Liga a 6-a” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
11:50
Afacerea “unică în Europa” a milionarului român care va câştiga o avere! “Nu am mai văzut aşa ceva” # Antena Sport
Gigi Neţoiu (66 de ani) a investit 6 milioane de euro la Angus Danubius, ferma pe care a inaugurat-o cu puţin timp în urmă. Dumitru Dragomir e convins că afacerea fostului investitor de la Dinamo poate fi vândută pe cel puţin 50 de milioane de euro, atunci când Neţoiu va atinge un anumit număr de […] The post Afacerea “unică în Europa” a milionarului român care va câştiga o avere! “Nu am mai văzut aşa ceva” appeared first on Antena Sport.
11:30
Nicolai Tand, fascinat de „Notti Magiche”, la SuperFAZE: „Golul lui Hagi cu Columbia e cireașa de pe tortul naționalei” # Antena Sport
Chef-ul a vorbit despre Generația de Aur, fotbalul anilor ’90 și a primit un cadou de suflet de la Florin Răducioiu. „Deja numai genericul… când începea, era gata! Notti Magiche — și acum, când ascult piesa și văd cum era făcut totul, mi se pare fantastic. World Cup ’90 era un eveniment uriaș, cel mai […] The post Nicolai Tand, fascinat de „Notti Magiche”, la SuperFAZE: „Golul lui Hagi cu Columbia e cireașa de pe tortul naționalei” appeared first on Antena Sport.
11:20
Motivul pentru care ultraşii lui UTA boicotează meciul cu Petrolul din Cupa României: “Sfidător şi inacceptabil” # Antena Sport
Galeria celor de la UTA Arad a anunţat că nu va participa la meciul din Cupa României, cu Petrolul, ce va avea loc pe 30 octombrie, de la ora 17:00, iar motivul este unul neaşteptat. Ultraşii arădeni s-au arătat furioşi pe conducerea clubului pentru preţurile la acest meci, un bilet la peluză fiind 50 de […] The post Motivul pentru care ultraşii lui UTA boicotează meciul cu Petrolul din Cupa României: “Sfidător şi inacceptabil” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
10:50
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Hong Kong! Revenire spectaculoasă în primul set pentru româncă # Antena Sport
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, marţi, după ce a trecut de maghiara Dalma Galfi cu 7-5, 6-3. Cîrstea (35 ani, 45 WTA), a şaptea favorită, a avut nevoie de o oră şi […] The post Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Hong Kong! Revenire spectaculoasă în primul set pentru româncă appeared first on Antena Sport.
10:40
“Hai, FK, hai, Sepsi, hai, Ținutul Secuiesc!” Comunicat controversat emis de Csikszereda, înainte de meciul din Cupă cu Sepsi # Antena Sport
Csikszereda a sfidat Federaţia Română de Fotbal şi a emis un comunicat controversat, în care este menţionat Ţinutul Secuiesc, un lucru interzis de FRF, ţinând cont că nu este recunoscut de autorităţile noastre. Csikszereda a primit deja un avertisment în acest an, după ce în duelul cu Universitatea Craiova din etapa a şasea, copiii cu […] The post “Hai, FK, hai, Sepsi, hai, Ținutul Secuiesc!” Comunicat controversat emis de Csikszereda, înainte de meciul din Cupă cu Sepsi appeared first on Antena Sport.
10:40
Lionel Messi le dă emoţii argentinienilor! Anunţ despre participarea la World Cup 2026: “Este un vis” # Antena Sport
Lionel Messi, câştigător al Balonului de Aur de opt ori, a vorbit, într-un interviu pentru NBC, despre „dorinţa” sa de a participa la următoarea Cupă Mondială alături de Argentina. Însă el dă dovadă de prudenţă, explicând că nu va lua o decizie cu privire la participarea sa înainte de anul viitor. World Cup 2026, competiţie […] The post Lionel Messi le dă emoţii argentinienilor! Anunţ despre participarea la World Cup 2026: “Este un vis” appeared first on Antena Sport.
10:10
Ciprian Marica l-a taxat pe Florin Tănase, după scandalul cu Giovanni Becali: “E o vrăjeală! Îi place să fie miez” # Antena Sport
Ciprian Marica, fostul atacant al naţionalei României, nu a apreciat ieşirea lui Florin Tănase la adresa lui Giovanni Becali. Impresarul a declarat recent că Florin Tănase este jucătorul de la FCSB care îl informează pe Gigi Becali în legătură cu tot ce se petrece la campioana României. Tănase a avut o reacţie dură la adresa […] The post Ciprian Marica l-a taxat pe Florin Tănase, după scandalul cu Giovanni Becali: “E o vrăjeală! Îi place să fie miez” appeared first on Antena Sport.
09:30
După primele 14 etape din actualul sezon din Liga 1, FC Botoşani şi Rapid sunt primele două echipe din clasament, ambele cu câte 31 de puncte, dar cu moldovenii având un golaveraj mai bun. Ambele au jucat luni, iar Botoşani a învins-o pe FC Hermannstadt cu 2-0, după care Rapid s-a impus cu 4-1 în […] The post Favoritele la titlu în Liga 1 după 14 etape! FCSB, peste lider. Cine are prima şansă appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
08:50
Cristi Chivu vrea să “repatrieze” un fundaş în Serie A. Inter se bate cu Juventus şi AC Milan pentru semnătura sa # Antena Sport
Interul lui Cristi Chivu a pierdut derby-ul din weekend de pe terenul lui Napoli, scor 1-3, iar problemele din defensiva finalistei UEFA Champions League din sezonul trecut au ieşit la iveală. Tocmai din acest motiv, echipa lui Cristi Chivu are nevoie de soluţii, iar nerazzurrii şi-au îndreptat atenţia către Bayern Munchen. Inter vrea să îl […] The post Cristi Chivu vrea să “repatrieze” un fundaş în Serie A. Inter se bate cu Juventus şi AC Milan pentru semnătura sa appeared first on Antena Sport.
08:30
Rapid a câştigat fără emoţii, dar Costel Gâlcă nu a scăpat. Ce i-a reproşat Florin Prunea: “E singurul lucru” # Antena Sport
Rapid s-a impus cu 4-1 în meciul de pe teren propriu cu Unirea Slobozia, în ultima partidă a etapei cu numărul 14 din Liga 1. În urma acestui succes, echipa lui Costel Gâlcă a ajuns la 31 de puncte şi este la egalitate cu liderul FC Botoşani. Giuleştenii au avut o primă repriză de vis, […] The post Rapid a câştigat fără emoţii, dar Costel Gâlcă nu a scăpat. Ce i-a reproşat Florin Prunea: “E singurul lucru” appeared first on Antena Sport.
08:10
De ce se ”scufundă” Piastri? Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Mexicului # Antena Sport
Există o teorie a conspirației potrivit căreia McLaren l-ar favoriza pe Lando Norris în lupta pentru titlul mondial cu colegul său Oscar Piastri. O amintim, dar nu o putem analiza, dintr-un motiv foarte simplu. Conține doar argumente conjuncturale, nu și dovezi. Este exact ca la judecarea unui delict: nu e suficient să prezinți fapte care […] The post De ce se ”scufundă” Piastri? Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Mexicului appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:40
Cristi Manea a dezvăluit “secretul” lui Costel Gâlcă care aduce victorii: “Sunt multe echipe” # Antena Sport
Cristi Manea a marcat şi cu Unirea Slobozia şi a dat câteva detalii importante. Cât de meticulos pregăteşte Costel Gâlcă meciurile şi care este tactica folosită la antrenamente. “Unirea Slobozia a arătat că poate face multe surprize. Am fost foarte atenţi. Am avut şi şansă să fiu acolo (n.r- gol). Trec printr-o perioadă bună. Avem […] The post Cristi Manea a dezvăluit “secretul” lui Costel Gâlcă care aduce victorii: “Sunt multe echipe” appeared first on Antena Sport.
23:40
Doliu în fotbalul spaniol! A murit un fost mare portar al lui Real Madrid şi al Valenciei # Antena Sport
José Manuel Ochotorena, fost mare portar al echipelor Real Madrid şi Valencia, antrenor al portarilor de la Liverpool şi apoi al naţionalei Spaniei din anii 2010, a murit la vârsta de 64 de ani, din cauza bolii. În timpul carierei sale de jucător (1982-1998), a câştigat de trei ori campionatul, două Cupe UEFA şi o […] The post Doliu în fotbalul spaniol! A murit un fost mare portar al lui Real Madrid şi al Valenciei appeared first on Antena Sport.
23:30
Costel Gâlcă a anunţat o schimbare la Rapid după ce giuleştenii au umilit-o pe Unirea Slobozia în campionat! # Antena Sport
Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53 de ani), a anunţat că va schimba echipa pentru meciul cu Dumbrăviţa, din Cupa României. Chiar dacă ar fi trebuit să evolueze în deplasare în prima partidă din grupele Cupei României, cu Dumbrăviţa, Rapid va juca în Giuleşti. Partida se va disputa joi, de la ora 21:00. Costel Gâlcă a […] The post Costel Gâlcă a anunţat o schimbare la Rapid după ce giuleştenii au umilit-o pe Unirea Slobozia în campionat! appeared first on Antena Sport.
23:20
Alex Dobre a marcat cu Unirea Slobozia şi a făcut iar un meci bun. El a discutat despre parcursul Rapidului în campionat, dar şi despre situaţia lui la echipa naţională. Jucătorul Rapidului speră să devină om de bază în viitor la prima reprezentativă a României. “Sunt fericit pentru ce am reuşit. Mă bucur că am […] The post Alex Dobre pune presiune pe Mircea Lucescu: “E o dezamăgire atunci când nu joci” appeared first on Antena Sport.
23:10
“O victorie mare” Reacţia lui Claudiu Petrila după Rapid – Unirea Slobozia 4-1! A marcat primul gol după 3 luni # Antena Sport
Claudiu Petrila (24 de ani) şi-a manifestat speranţa că şi-a revenit după ce a reuşit să “spargă gheaţa”, cu primul lui gol după o pauză de trei luni. Ultima reuşită a lui Petrila data din 25 iulie, de la victoria giuleştenilor, din deplasare, cu 2-0, cu Csikszereda. Petrila a deschis scorul în minutul 7 cu […] The post “O victorie mare” Reacţia lui Claudiu Petrila după Rapid – Unirea Slobozia 4-1! A marcat primul gol după 3 luni appeared first on Antena Sport.
23:00
“Mă simt foarte rău” Reacţia lui Papeau după ce a revenit în Giuleşti, iar echipa lui a fost umilită de Rapid! # Antena Sport
Jayson Papeau (29 de ani) a reacţionat după ce a revenit în Giuleşti, de data aceasta ca adversar al Rapidului. Echipa actuală a lui Papeau, Unirea Slobozia, a fost umilită de fosta formaţie a mijlocaşului francez, Rapid. Papeau a spus că, deşi s-a bucurat să se întoarcă pe Giuleşti, înfrângerea i-a stricat starea de spirit. […] The post “Mă simt foarte rău” Reacţia lui Papeau după ce a revenit în Giuleşti, iar echipa lui a fost umilită de Rapid! appeared first on Antena Sport.
22:50
Jean Vlădoiu nu şi-a criticat jucătorii după ce au pierdut la scor, 1-4, cu Rapid. Mai mult, el a încercat să dea o notă pozitivă jocului echipei, spunând că “este pe drumul cel bun” în perspectiva îndeplinirii obiectului: rămânerea în prima ligă. “Rapid a predat o lecţie. Învăţăm din greşeli. E o echipă foarte bună […] The post Jean Vlădoiu, despre eşecul cu Rapid: “Ne este ruşine! Ne-au predat o lecţie” appeared first on Antena Sport.
22:10
Final de an pentru Dani Carvajal! Căpitanul Realului va fi operat! Veste teribilă pentru madrileni # Antena Sport
Căpitanul lui Real Madrid, Dani Carvajal (33 de ani) va fi operat la genunchi după ce a simţit un disconfort în El Clasico. Dani Carvajal a fost trimis pe teren în derby-ul Real Madrid – Barcelona 2-1 în minutul 72, în locul lui Fede Valverde. Dani Carvajal a fost supus unor teste medicale luni dimineaţă, […] The post Final de an pentru Dani Carvajal! Căpitanul Realului va fi operat! Veste teribilă pentru madrileni appeared first on Antena Sport.
21:50
Alexandru Maxim și Deian Sorescu au avut parte de un meci tare, în campionat, acasă cu Fenerbahce, în etapa zecea în Turcia. Gaziantep a pierdut într-o manieră categorică, cu 0-4. Maxim a fost titular și a rămas pe teren până la fluierul final, în timp ce Sorescu a intrat pe parcurs, la pauză. Pentru Fenerbahce […] The post Coşmar pentru Alexandru Maxim și Deian Sorescu în Turcia. Au fost învinși cu 0-4 appeared first on Antena Sport.
21:40
Jurnal Antena Sport | Fratele lui Horaţiu Moldovan, Denis, vrea să îi învingă pe “câinii” lui Kopic în Cupă # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Fratele lui Horaţiu Moldovan, Denis, vrea să îi învingă pe “câinii” lui Kopic în Cupă appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Scandal de proporţii în gimnastică! Denisa Golgotă a lansat acuzaţii şocante # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Scandal de proporţii în gimnastică! Denisa Golgotă a lansat acuzaţii şocante appeared first on Antena Sport.
21:20
Tragedie mare în Spania. Clubul Real Zaragoza a decretat zi de doliu, după moartea fulgerătoare a lui Jorge Casado Roche, un tânăr jucător în vârstă de doar 15 ani! Jorge Casado a fost găsit decedat la domiciliul său, luni dimineață. Potrivit presei locale, moartea subită a tânărului fotbalist a venit din cauze naturale. „Jorge, membru […] The post Tragedie în Spania. Fotbalistul a murit la 15 ani, s-a decretat zi de doliu appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Florin Tănase l-a făcut praf pe Giovanni Becali, după ce impresarul l-a numit “sifon” # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Florin Tănase l-a făcut praf pe Giovanni Becali, după ce impresarul l-a numit “sifon” appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Kopic l-a contrazis pe Nicolescu în privinţa meciului lui Dinamo cu CS Dinamo # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Kopic l-a contrazis pe Nicolescu în privinţa meciului lui Dinamo cu CS Dinamo appeared first on Antena Sport.
21:10
Fanii echipei de Formula 1 Red Bull vor trebui să mai aibă răbdare. Echipa a decis să amâne anunţul privind alegerea pilotului pentru 2026, iniţial prevăzut pentru Marele Premiu al Mexicului. La Mexico, consilierul Helmut Marko şi Laurent Mekies, şeful Red Bull, au decis să mai reflecteze puţin. Aşadar, cine va fi noul coechipier al […] The post Când îl anunţă Red Bull pe coechipierul lui Max Verstappen din 2026 appeared first on Antena Sport.
21:00
Anunţul tranşant al lui Mihai Rotaru după ce s-a vorbit de plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova! # Antena Sport
Patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a reacţionat după ce în spaţiul public a circulat o informaţie potrivit căreia antrenorul Mirel Rădoi (44 de ani) şi-ar putea anunţa demisia de la formaţia olteană. Mihai Rotaru a transmis că nu s-a pus problema unei discuţii legate de viitorul lui Mirel Rădoi pe banca Universităţii Craiova. El a […] The post Anunţul tranşant al lui Mihai Rotaru după ce s-a vorbit de plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova! appeared first on Antena Sport.
20:40
“Eu sunt principalul vinovat” Măldăraşanu, la pământ după o nouă înfrângere: “Trecem printr-o perioadă neagră” # Antena Sport
Marius Măldărăşanu (50 de ani) a fost vizibil afectat după înfrângerea cu Botoşani, a patra la rând pentru echipa lui. Măldărăşanu şi-a asumat eşecul din deplasarea cu Botoşani, dar nu a vorbit despre o posibilă demisie. Situaţia este foarte grea pentru Hermannstadt, care a câştigat play-out-ul sezonul trecut şi a disputat finala Cupei României, pe […] The post “Eu sunt principalul vinovat” Măldăraşanu, la pământ după o nouă înfrângere: “Trecem printr-o perioadă neagră” appeared first on Antena Sport.
20:20
Într-un meci, din campionat, început la ora 19:00, Pafos FC o conduce în deplasare pe Omonia Nicosia cu 1-0, gol marcat de internaționalul român Vlad Dragomir. Fotbalistul echipei naţionale a marcat în minutul 14. Dragomir se bucură de succes şi la naţională. Unde “Il Luce” a făcut o mutare surpriză cu Austria, reprezentată de titularizarea […] The post Vlad Dragomir nu se mai opreşte! Gol şi în deplasarea de la Omonia appeared first on Antena Sport.
20:10
Leo Grozavu a anunţat obiectivul surprinzător al lui Botoşani după ce liderul a obţinut a şasea victorie la rând # Antena Sport
Chiar dacă FC Botoşani a obţinut a şasea victorie la rând în campionat, în meciul cu Hermannstadt, cu 2-0, antrenorul moldovenilor, Leo Grozavu (58 de ani), a surprins când a spus care e obiectivul echipei sale. Botoşani nu se gândeşte încă la titlu, nici măcar la play-off, ci la evitarea retrogradării. “S-a întâmplat ceva (n.r: […] The post Leo Grozavu a anunţat obiectivul surprinzător al lui Botoşani după ce liderul a obţinut a şasea victorie la rând appeared first on Antena Sport.
20:00
Şase victorii la rând şi FC Botoşani şi-a schimbat obiectivul! Valeriu Iftime: “Campionatul!” # Antena Sport
FC Botoşani, liderul surprinzător al Ligii 1, a obţinut o nouă victorie, a şasea la rând în campionat, şi a ajuns la 31 de puncte. Pe un ton glumeţ, Valeriu Iftime a anunţat că sunt şanse ca echipa să se bată la titlu în acest sezon! Şi asta pentru că nu există încă echipă care […] The post Şase victorii la rând şi FC Botoşani şi-a schimbat obiectivul! Valeriu Iftime: “Campionatul!” appeared first on Antena Sport.
19:50
Comunicatul Federaţiei Române de Gimnastică după scandalul izbucnit în urma declaraţiilor Denisei Golgotă # Antena Sport
Federaţia Română de Gimnastică a transmis un comunicat după declaraţiile făcute de Denisa Golgotă la întoarcerea în ţară de după Campionatele Mondiale de la Jakarta. Denisa Golgotă a anunţat că a depus o plângere pentru hărţuire. Ea a acuzat un tratament preferenţial pentru o gimnastă a României, fără să o numească pe aceasta. Mama Sabrinei […] The post Comunicatul Federaţiei Române de Gimnastică după scandalul izbucnit în urma declaraţiilor Denisei Golgotă appeared first on Antena Sport.
19:10
Cât a costat ceasul de aur purtat de Gigi Becali la slujba de sfințire a Catedralei Naționale # Antena Sport
Gigi Becali a avut o apariţie de zile marila slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale. El a surpins asistenţa cu ţinuta aleasă, dar şi cu bijtuteriile purtate. De regulă, latifundiarul se duce la slujbe în ţinute simple, acum a surprins prin opulenţă. Duminică, 26 octombrie, a avut loc ceremonia de sfințire a picturii Catedralei […] The post Cât a costat ceasul de aur purtat de Gigi Becali la slujba de sfințire a Catedralei Naționale appeared first on Antena Sport.
18:40
Românul Cristi Chivu pregăteşte un transfer de la Real Madrid. Afacerea surpriză anunţată în presa din Italia # Antena Sport
Cristi Chivu caută să rezolve problemele pe care Inter le are la mijlocul terenului, iar o soluţie pentru echipa lui este un jucător care acum evoluează la Real Marid, Dani Ceballos. Potrivit presei din Italia, Chivu ia în serios această pistă, considerând că Andy Diouf, transferat recent cu 20 de milioane de euro, şi Piotr […] The post Românul Cristi Chivu pregăteşte un transfer de la Real Madrid. Afacerea surpriză anunţată în presa din Italia appeared first on Antena Sport.
18:40
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 3 luni de la decesul iubitului Mihaelei Rădulescu! # Antena Sport
La 3 luni de la decesul lui Felix Baumgartner, care a avut loc pe 17 iulie, familia regretatului paraşutist austriac, care a moştenit averea acestuia, a decis să scoată la vânzare 3 dintre maşinile de lux pe care le deţinea fostul sportiv. Potrivit Marca, este vorba despre un Lamborghini Huracan Sterrato, un McLaren 620R și […] The post Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 3 luni de la decesul iubitului Mihaelei Rădulescu! appeared first on Antena Sport.
18:20
Bosnia a anunţat lotul pentru meciul cu România. Dzeko şi cei care ne-au “răpus” la Bucureşti, printre jucători # Antena Sport
Bosnia a anunţat lotul pentru partida cu România din preliminariile World Cup 2026. Vedeta Edin Dzeko (39 de ani) şi jucătorii care au conlucrat la golul cu care Bosnia ne-a învins la Bucureşti, Kolasinac şi Gigovic, se află printre cei 24 de fotbalişti convocaţi de selecţionerul Sergej Barbarez pentru meciurile cu România şi Austria. Sead […] The post Bosnia a anunţat lotul pentru meciul cu România. Dzeko şi cei care ne-au “răpus” la Bucureşti, printre jucători appeared first on Antena Sport.
18:10
Cristina Neagu s-a retras din activitatea profesionistă la handbal la începutul lunii iunie 2025, într-o gală care i-a purtat numele. Sportiva a lăsat în urmă o carieră impresionată, de peste 25 de ani, timp în care a fost de patru ori desemnată cea mai bună handbalistă din lume. După retragere, românca se bucură de timpul […] The post Ce se mai ştie de Cristina Neagu şi cu ce se ocupă. Ţara pentru care a lăsat România appeared first on Antena Sport.
18:00
Accidentare teribilă în Botoşani – Hermannstadt! Una dintre vedetele liderului a ieşit pe targă # Antena Sport
Unul dintre jucătorii importanţi ai lui FC Botoşani, Narcis Ilaş (18 ani), a suferit o accidentare gravă în partida moldovenilor cu Hermannstadt. În urma unei intervenţii asupra lui Nana Antwi (25 de ani), Narcis Ilaş a căzut rău pe genunchi şi a fost transportat cu targa la spital. Narcis Ilaş, accidentat grav în Botoşani – […] The post Accidentare teribilă în Botoşani – Hermannstadt! Una dintre vedetele liderului a ieşit pe targă appeared first on Antena Sport.
17:40
Gigi Becali, propunere uluitoare pentru unul dintre jucătorii FCSB-ului: “Îl botez şi pe el, ca pe George” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) i-a făcut o propunere uluitoare lui Dennis Politic (25 de ani). Patronul FCSB-ului i-a transmis lui Politic că îl poate boteza în religia creştin-ortodoxă, la fel cum a făcut cu Tavi Popescu (22 de ani). Octavian Popescu a primit numele George după ce a fost botezat de Becali. Dennis Politic […] The post Gigi Becali, propunere uluitoare pentru unul dintre jucătorii FCSB-ului: “Îl botez şi pe el, ca pe George” appeared first on Antena Sport.
17:30
Câţi bani sunt în conturile clubului Genoa? Datoriile pe care Dan Şucu trebuie să le plătească # Antena Sport
Dan Şucu are de traversat o perioadă dificilă la Genoa. Pe lângă situaţia proastă din clasament, în care a ajuns echipa, patronul formaţiei italiene are de achitat şi o sumă imensă! Gazzetta dello Sport a dezvăluit ultimele detalii despre situaţia finaciară a clubului. Ultimul raport financiar arată o situaţie uşor îmbunătăţită financiar, dar datoriile sunt […] The post Câţi bani sunt în conturile clubului Genoa? Datoriile pe care Dan Şucu trebuie să le plătească appeared first on Antena Sport.
17:20
Botoşani – Hermannstadt, 17:30, LIVE SCORE. Liderul Ligii 1, în căutarea unei noi victorii # Antena Sport
Meciul Botoşani – Hermannstadt e în format LIVE SCORE pe AS.ro de la ora 17:30. FC Botoşani e liderul surprinzător al Ligii 1, cu 28 de puncte. De partea cealaltă, Hermannstadt e într-o situaţie gravă în campionat. Echipa antrenată de Marius Măldărăşanu e pe penultimul loc în Liga 1, poziţie direct retrogradabilă în Liga a […] The post Botoşani – Hermannstadt, 17:30, LIVE SCORE. Liderul Ligii 1, în căutarea unei noi victorii appeared first on Antena Sport.
17:10
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 27 octombrie, de pe as.ro. Pe as.ro vezi ce a declarat Gigi Becali după ce FCSB a dat recital şi a învins-o cu 4-0 pe UTA, în etapa a 14-a din Liga 1. Campioana s-a apropiat la trei puncte de play-off. AntenaSport Update 27 […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 octombrie appeared first on Antena Sport.
17:00
Andrei Rațiu, nemulţumit că a rămas la Rayo Vallecano? Mesaj către conducere: “Depinde de ei dacă sunt fericit sau nu” # Antena Sport
Numele lui Andrei Raţiu a fost intens mediatizat în vară, când a fost dat ca şi transferat de la Rayo Vallecano! Pe urmele lui au fost mai multe echipe din Europa, printre ele Napoli, Wolverhampton sau FC Barcelona – conform presei din Spania. Suma de transfer solicitată de club, de 25 de milioane de euro, […] The post Andrei Rațiu, nemulţumit că a rămas la Rayo Vallecano? Mesaj către conducere: “Depinde de ei dacă sunt fericit sau nu” appeared first on Antena Sport.
16:40
Camelia Voinea a anunţat că deschide proces după declaraţiile Denisei Golgotă: “Am luat legătura cu avocaţii” # Antena Sport
Mama Sabrinei Voinea, Camelia Voinea, a anunţat că va merge în instanţă după declaraţiile Denisei Golgotă. Ea e de părere că declaraţiile Denisei o vizau pe fiica ei, Sabrina Maneca-Voinea. Denisa Golgotă acuza că o gimnastă, fără să îi dea numele, ar fi avantajată de Federaţie. Camelia Voinea anunţă o acţiune în instanţă: “Nu las […] The post Camelia Voinea a anunţat că deschide proces după declaraţiile Denisei Golgotă: “Am luat legătura cu avocaţii” appeared first on Antena Sport.
16:30
Anunţ oficial. Simona Halep participă la Turneul Campioanelor de la Riad: “Sunt încântată” # Antena Sport
Lovitură de imagine pentru Simona Halep. Retrasă din tenis, Simona Halep a luat o decizie interesantă. Ea a anunţat că va participa la Turneul Campioanelor de la Riad. Simona Halep va fi prezentă, în perioada 1–8 noiembrie, la Turneul Campioanelor de la Riad (Arabia Saudită), unde va reveni în circuit într-o postură oficială. Ea nu […] The post Anunţ oficial. Simona Halep participă la Turneul Campioanelor de la Riad: “Sunt încântată” appeared first on Antena Sport.
15:40
Rapid – Unirea Slobozia (LIVE TEXT, 20:30). Giuleștenii au șansa să treacă pe primul loc. Echipele probabile # Antena Sport
Rapid și Unirea Slobozia se întâlnesc astăzi în ultimul meci al etapei cu numărul 14 din Liga 1, pe terenul echipei lui Costel Gâlcă. Giuleștenii pot trece pe primul loc în funcție de ce se va întâmpla la cealaltă partidă de azi, cea dintre FC Botoșani și Hermannstadt. Rapid vine cu moral bun pe teren […] The post Rapid – Unirea Slobozia (LIVE TEXT, 20:30). Giuleștenii au șansa să treacă pe primul loc. Echipele probabile appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.