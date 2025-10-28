Dawa, salvat de transferul la FCSB
Cotidianul de Hunedoara, 28 octombrie 2025 12:20
Valeriu Iftime a dezvăluit, la Prima Sport, faptul că Joyskim Dawa a fost salvat, din punct de vedere financiar, de transferul la FCSB. The post Dawa, salvat de transferul la FCSB appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
13:00
Mai e Drulă favoritul lui Nicușor Dan pentru Capitală? Răspunsul președintelui # Cotidianul de Hunedoara
Președintele refuză să-și numească favoritul, pentru a nu crea tensiuni în coaliție. The post Mai e Drulă favoritul lui Nicușor Dan pentru Capitală? Răspunsul președintelui appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
12:50
INTERVIU Nicușor Dan: Nu văd de ce nu l-aș nominaliza premier pe Grindeanu. Nu se poate stabilitate fără PSD – VIDEO Partea I # Cotidianul de Hunedoara
,,Întrebarea mea este: care este alternativa la această stabilitate de care eu vorbesc? Totul e foarte frumos când emiți opinii în spațiul public, dar în momentul în care te uiți la o realitate ..." The post INTERVIU Nicușor Dan: Nu văd de ce nu l-aș nominaliza premier pe Grindeanu. Nu se poate stabilitate fără PSD – VIDEO Partea I appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
12:40
AFM suplimentează bugetul Rabla 2025 pentru mașini termice și hibride, redirecționând fonduri de la programul pentru electrice. The post AFM: bugetul Programului Rabla 2025 crește appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
12:30
Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, The post Tudorel Toader. Legea pensiilor magistraților va trece de CCR appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Ședință de coaliție la Palatul Victoria. Ce divergențe există între lideri înaintea întâlnirii # Cotidianul de Hunedoara
Candidații coaliției la Primăria București au început să se atace. Reforma administarției publice locale și salariul minim brut țin în tensiune coaliția The post Ședință de coaliție la Palatul Victoria. Ce divergențe există între lideri înaintea întâlnirii appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Valeriu Iftime a dezvăluit, la Prima Sport, faptul că Joyskim Dawa a fost salvat, din punct de vedere financiar, de transferul la FCSB. The post Dawa, salvat de transferul la FCSB appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Ministerul Educației vorbește despre plata cu ora a profesorilor, The post Ministrul David vrea să crească plata cu ora pentru profesori appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
12:00
O deputată din Peru a fost fotografiată în timp ce un consilier îi făcea masaj și îi tăia unghiile de la picioare. The post Deputată fotografiată în timp ce un consilier îi făcea pedichiura appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Transgaz și omologul său ungar FGSZ vor crește capacitatea de export/import pe gazoductul care leagă sistemele României și Ungariei. The post Crește capacitatea de export gaze către Ungaria appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Este doliu în lumea medicilor din România. Doctorița Ștefania Szabo a murit la doar 37 de ani. Ea a fost găsită decedată chiar în camera de gardă a Spitalului Jud Buzău The post Doctorița care a murit în spital trăia doar pentru halatul alb appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Compania ungara MOL este interesata de afacerile Lukoil din Bulgaria și România, dar analiștii avertizează că nu are capacitatea financiară necesară, iar cineva trebuie să fie în spatele companiei The post Ungaria lui Orban, cu ochii pe Lukoil appeared first on Cotidianul RO.
11:10
În ultimii cel puțin 15 ani a existat în fiecare an o hotărâre de guvern privind majorarea salariului minim brut pe țară. Pas cu pas, valoarea acestuia a ajuns de la câteva sute de lei, în anii 2000, la peste 4.000 de lei, în 2025. The post Blocaj în coaliție privind salariul minim. Evoluția în ultimii ani appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
11:00
Cariera didactică nu mai este suficient de atractivă. Inspectoratul Școlar București se plânge că tot mai mulți profesori își dau demisia din diferite motive. The post Profesorii pleacă din învățământ appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Grokpedia nu va include articole despre subiectele combătute de MAGA. The post Elon Musk lansează Grokipedia, o alternativă conservatoare la Wikipedia appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Jumătate dintre români trăiesc la sate, iar populația se îmbătrânește rapid, ceea ce afectează economia, infrastructura și sustenabilitatea sistemului de pensii. The post Populația României este în scădere appeared first on Cotidianul RO.
10:20
O nouă taxă pentru șoferi. De data acesta au fost luați în vizor șoferii de trotinete electrice care urmează să plăteasca o poliță RCA. Costul nu depășește 300 de lei. Cu toate acestea este mai avantajos față de polițelele pentru mașini. The post Cât costă polița RCA pentru trotinete față de cea pentru o mașină appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Facturile la încălzire vor crește din noiembrie. TVA-ul crește de la 5% la 11% # Cotidianul de Hunedoara
Din noiembrie, TVA-ul pentru energia termică crește de la 5% la 11, ceea ce va duce la facturi mai mari la încălzire. The post Facturile la încălzire vor crește din noiembrie. TVA-ul crește de la 5% la 11% appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Diana Buzoianu vrea să schimbe conducerea Romsilva din Ilfov. Problemele din Codrul Vlasiei # Cotidianul de Hunedoara
Schimbarea conducerilor va veni deodată cu reforma Romsilva. Declarația vine după ce jurnaliștii au semnalat nereguli în Codrii Vlăsiei. The post Diana Buzoianu vrea să schimbe conducerea Romsilva din Ilfov. Problemele din Codrul Vlasiei appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Sunt zile în care totul se prăvale contra unui Ilie Bolojan rămas destul de singur în fața sindicatelor, a pensionarilor, a oamenilor loviți de scumpiri și a presei mult prea îndatorată guvernării PSD din mandatul lui Marcel Ciolacu. The post Ilie Bolojan, în dificultate appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Faza grupelor Cupei României la fotbal debutează astăzi cu patru meciuri. The post Începe faza grupelor în Cupa României. Duel frățesc între ”câini”. appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Facturile la energie electrică vor crește din decembrie, după ce ANRE majorează contribuția pentru cogenerare și alte taxe. The post Facturile la energie electrică cresc din nou în decembrie pentru români appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Cadrul medical a fost găsit de colegi fără suflare în camera de gardă. The post Directoarea Spitalului Județean Buzău, găsită moartă la 37 de ani appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
08:50
Decizia vine după o ședință a Statului Major condusă de președintele Ucrainei. The post Ucraina extinde atacurile cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Măsura are legătură directă cu noile restricții economice anunțate de administrația Donald Trump, menite să limiteze influența Rusiei pe piețele energetice globale. The post Lukoil vinde activele internaționale appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Președintele Franței lansează o dezbatere despre impactul rețelelor sociale și al internetului asupra democrației. The post Macron: rețelele sociale sunt un pericol pentru democrație appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
07:00
INTERVIU cu președintele Nicușor Dan, în Cotidianul. Pensii speciale, alegeri și șefia SRI # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul publică, astăzi, un interviu cu președintele Nicușor Dan în care vor fi abordate cele mai importante teme din societate - pensiile speciale, alegerile anulate, șefia serviciilor secrete. Cotidianul marchează astfel trecerea la un nou format digital, care va găzdui voci din toate zonele politice și sociale. The post INTERVIU cu președintele Nicușor Dan, în Cotidianul. Pensii speciale, alegeri și șefia SRI appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Salariile șefilor ASF, ANRE și ANCOM sunt la nivelul Franței, chiar și după tăierile Guvernului Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Codașul listei câștigǎ 9.000 de euro pe lună. Salariile sunt ținute la secret. The post Salariile șefilor ASF, ANRE și ANCOM sunt la nivelul Franței, chiar și după tăierile Guvernului Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:00
Turcia a fost lovită în această seară de un cutremur puternic. Magnitudinea seismului a fost de 6,1 au stabilit autoritățile pentru gestionarea dezastrelor din această țară. The post Cutremur de 6,1 grade pe scara Richter în Turcia appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Zece persoane au fost aduse în boxa acuzaților, la Paris, după ce au scris pe internet că Brigitte Macron, soția președintelui Emmanuel Macron, ar fi femeie transgender. The post Proces la Paris pentru hărțuirea online a primei-doamne a Franței appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Sorin Grindeanu, noi săgeți către Ilie Bolojan: „Nu aplaudăm ca-n Coreea de Nord” # Cotidianul de Hunedoara
Războiul din Coaliție continuă, iar Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, pare să fie nemulțumit de relația pe care o are cu premierul Ilie Bolojan. The post Sorin Grindeanu, noi săgeți către Ilie Bolojan: „Nu aplaudăm ca-n Coreea de Nord” appeared first on Cotidianul RO.
20:10
INTERVIU cu președintele Nicușor Dan, mâine, în Cotidianul. Pensii speciale, alegeri și șefia SRI # Cotidianul de Hunedoara
Temele abordate în interviul cu președintele Nicușor Dan: 1. Când va prezenta raportul despre anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut? 2. A încercat să medieze disputa dintre premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu? 3. Mai are Călin Georgescu viitor în politică? 4. Pe cine susține în competiția pentru Primăria Capitalei? 5. Pe cine […] The post INTERVIU cu președintele Nicușor Dan, mâine, în Cotidianul. Pensii speciale, alegeri și șefia SRI appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Ordonanța 52, care a i-a înfuriat pe primari, a fost modificată. Actul normativ le tăia bugetul pentru reparații, consultanță și studii de fezabilitate. The post Guvernul a modificat Ordonanța 52 care i-a revoltat pe primari appeared first on Cotidianul RO.
19:40
În vârstă de 24 de ani, tânăra preda biologie de câțiva ani la liceul din localitatea Răducăneni. Elevii săi au fost cei care i-au descoperit pozele compromițătoare, postate pe o platformă de videochat. Profesoara se angajase cu trei ani în urmă la Liceul Teoretic din localitatea ieșeană Răducăneni, iar elevii au descoperit recent imaginile scandaloase, […] The post SCANDALOS: Ziua la școală, noaptea făcea videochat appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Activitatea infracțională a proxeneților a fost supravegheată între anii 2021 și 2022 de către autoritățile judiciare din Scoția. Oamenii legii susțin că victimele erau drogate și șantajate pentru a întreține relații sexuale. Deși inițial au negat orice acuzație, inculpații au fost condamnați de către magistrații Înaltei Curți din Glasgow. Faptele grupării i-au scandalizat pe judecători, […] The post Proxeneți români condamnați la ani grei de închisoare în Scoția appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Cinci delfini din Malta vor fi noua senzație a Delfinariului din Constanța. Mamiferele marine ar trebui să ajungă la Constanța la începutul anului viitor. Copiii îi așteaptă deja bucuroși. De anul viitor, Delfinariul din Constanța va putea organiza spectacolele care-i bucură pe copii cu ajutorul a cinci delfini care vor ajunge în România tocmai din […] The post Bucurie pentru copii: delfini din Malta, la Delfinariul din Constanța! appeared first on Cotidianul RO.
18:10
EXCLUSIV. Șefii ASF, ANRE și ANCOM, la raport, în Parlament. Cât taie din salarii și din posturi # Cotidianul de Hunedoara
Reprezentanții ANRE, ASF și ANCOM vor prezenta mâine rapoartele de reorganizare, după promulgarea Legii 145/2025, lege pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în cadrul celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Cotidianul a intrat în posesia celor trei rapoarte și vă prezintă datele în exclusivitate. The post EXCLUSIV. Șefii ASF, ANRE și ANCOM, la raport, în Parlament. Cât taie din salarii și din posturi appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Crema magistraților, lefuri duble față de salariul președintelui. Cine sunt campionii # Cotidianul de Hunedoara
Magistrații care au atacat la CCR legea privinind pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor au lefuri care ajung să depășească si 50.000 de lei (sumă brută lunară), cea mai bine plătită fiind Lia Savonea, șefa ÎCCJ. The post Crema magistraților, lefuri duble față de salariul președintelui. Cine sunt campionii appeared first on Cotidianul RO.
17:50
În ciuda austerității, zilele localităților primesc iarăși bani de la buget # Cotidianul de Hunedoara
Sărbătorile locale vor putea fi finanțate de la buget. Mai multe excepții au fost stabilite pentru Ordonanța 52. The post În ciuda austerității, zilele localităților primesc iarăși bani de la buget appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Imaginea Sfântului Dimitrie cel Nou, sărbătorit în fiecare an pe 27 octombrie, pictat desculț sau doar cu un papuc în picioare nu e nouă, dar ea rămâne vie în mintea credincioșilor. The post De ce a ales Sf. Dimitrie cel Nou să ocrotească Bucureștiul appeared first on Cotidianul RO.
17:30
„Astăzi, în jurul orei 15:30, pe strada Marchian, din municipiul Botoşani, s-a produs un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, în care a fost implicată motocicleta din dotarea Biroului Rutier. Din primele verificări a reieşit faptul că o tânără de 26 de ani, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe strada Marchian, la […] The post Motocicletă a Poliției Rutiere lovită de o șoferiță, la Botoșani appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Proiectul de lege privind SGR-ul estin va trebui să treacă de ambele foruri ale Parlamentului, însă pentru acest lucru este nevoie de consens în coaliție. The post Proiect de lege privind extinderea SGR, depus de un fost ministru appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Președintele SUA nu suspectează nicio acțiune ilegală în prăbușirea a două aeronave militare americane în Marea Chinei de Sud The post Trump, despre cauza accidentelor de pe USS Nimitz appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Starea de sănătate a antrenorului Dan Petrescu îi ingrijorează pe cei dragi. Fostul fotbalist urăște că sănătatea sa a devenit subiect de presă dar nu are ce face The post Dan Petrescu are mari probleme de sănătate appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Europa rămâne, din nou, prinsă la mijloc, cu vizita la Beijing ministrului german de Externe anulată și cu industria germana suferind de pe urma deciziilor Chinei The post Trump și Xi, aproape de un acord care lasă UE între ciocan și nicovală appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Locuitorii unui mare oraș din România nu vor avea parte de focuri de artificii. Decizia luată de Primărie are la bază The post Fără artificii de Sărbători appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Au început lucrările pentru Tunelul de la Robești, cu lungimea de 900 de metri, de pe tronsonul 2. The post Dinamitări pe Autostrada Sibiu-Pitești appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Noul edificiu creștin din România se înalță ca o barieră în fața acestui val distrugător care dorește să arunce la gunoi tradițiile și valorile naționale. The post Catedrala Națională appeared first on Cotidianul RO.
15:50
PSD, PNL și AUR ar fi blocat intrarea în procedură de urgență pentru adoptarea referendumului. The post Drulă: PSD, PNL și AUR blochează referendumul din București – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Actul normativ vizează intervenția urgentă pentru punerea în siguranță a clădirilor cu pericol real de colaps. The post Drepturi suplimentare pentru familiile afectate de accidente tehnice appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Disciplină de partid, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Disciplină de partid, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic The post Disciplină de partid appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.