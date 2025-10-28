Ședință cu scandal la Parlament: „Cum se face că numai dumneavoastră angajați toate doamnele sexy la ANRE?”
Adevarul.ro, 28 octombrie 2025 12:30
A fost scandal în ședința comisei în care a fost audiat șeful ANRE. Parlamentarii i-au adresat mai multe întrebări incomode.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
13:00
Cutremur la Celtic! Antrenorul și-a dat demisia, după ce echipa s-a prăbușit la 8 puncte de liderul-surpriză # Adevarul.ro
Brendan Rodgers, antrenorul de 52 de ani de la Celtic, și-a dat demisia după derby-ul pierdut.
13:00
Tratament revoluționar cu lumină infraroșie: distruge majoritatea celulelor canceroase în doar 30 de minute # Adevarul.ro
O nouă terapie inovatoare bazată pe lumină ar putea distruge celulele canceroase în doar 30 de minute.
13:00
Peste 600.000 de români au primit bani în septembrie pentru plata facturilor la energie # Adevarul.ro
Ministrul Muncii a anunțat marți că au fost virate sumele pentru plata facturilor din septembrie prin tichetele de energie, un sprijin în valoare de peste 34 de milioane de lei, destinat unui număr de peste 600.000 de beneficiari.
Acum 30 minute
12:45
Peste 40.000 de pelerini au trecut prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale. Pelerinajul continuă zi și noapte până pe 31 octombrie # Adevarul.ro
Peste 40.000 de pelerini au trecut până în prezent prin Sfântul Altar al Catedralei Mântuirii Neamului, după inaugurarea lăcașului de cult, care a avut loc duminică.
Acum o oră
12:30
Ședință cu scandal la Parlament: „Cum se face că numai dumneavoastră angajați toate doamnele sexy la ANRE?” # Adevarul.ro
A fost scandal în ședința comisei în care a fost audiat șeful ANRE. Parlamentarii i-au adresat mai multe întrebări incomode.
12:30
Protest de proporții în Educație. Profesorii ies în stradă și amenință cu greva generală. Se cere demisia ministrului # Adevarul.ro
Profesorii protestează joi în Piața Victoriei, alături de alte confederații sindicale, față de măsurile de austeritate. Federația „Spiru Haret” anunță declanșarea referendumului pentru greva generală, cerând abrogarea Legii 141 și demisia ministrului Educației.
12:15
Miliardarul Elon Musk a lansat luni Grokipedia, o nouă platformă online bazată pe inteligență artificială, pe care o descrie drept o alternativă la Wikipedia, enciclopedia online redactată de voluntari. Noul proiect este administrat de compania sa de inteligență artificială, xAI.
12:15
România găzduiește NATO-Industry Forum 2025. Tema anului: „Reînarmare - Inovare, Accelerare, Susținere” # Adevarul.ro
România va fi, în luna noiembrie 2025, gazda unuia dintre cele mai importante evenimente strategice ale Alianței Nord-Atlantice.
12:15
Paltoanele de damă nu sunt doar un articol practic de îmbrăcăminte exterioară, ci și un element esențial al stilizării, care permite explorarea modei și crearea unor ținute potrivite pentru orice ocazie.
12:15
Black Friday 2025: Top 10 seturi LEGO perfecte pentru copii – idei de cadouri de Moș Nicolae și Moș Crăciun # Adevarul.ro
Black Friday 2025: Descoperă 10 seturi LEGO perfecte pentru cadouri de sărbători pentru copii – idei de Moș Nicolae și Crăciun disponibile la Noriel și Ookee.
12:15
Partenera lui Nicușor Dan, criticată de stiliști pentru ținuta aleasă la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „S-a crezut la funerariile Reginei Elisabeta” # Adevarul.ro
Duminică, 26 octombrie, a avut loc inaugurarea și sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului din Capitală, în prezența a peste 2.500 de invitați oficiali. Evenimentul a atras numeroase personalități din țară și din străinătate.
Acum 2 ore
12:00
Simona Halep, imagine pentru Turneul Campioanelor 2025! WTA a ales-o pentru promovarea competiției de la Riad
12:00
Letonia, sub presiune: o rețea pro-rusă pregătea incendieri ale obiectivelor de apărare # Adevarul.ro
Serviciul de Securitate al Statului leton (VDD) a anunțat descoperirea unei rețele care ar fi acționat la ordinul serviciilor secrete ruse, având ca scop sabotarea infrastructurii critice a țării.
11:45
După ce l-a numit „trădător”, Ioan Becali revine cu noi aprecieri la adresa lui Cristi Chivu. Ce spune despre jocul Interului # Adevarul.ro
Cristian Chivu (45 de ani) s-a certat cu Ioan Becali (73 de ani) pentru bani.
11:45
Omenirea a ratat obiectivul climatic de 1,5 grade Celsius. Șeful ONU: „Să ne recunoaștem eșecul” # Adevarul.ro
Omenirea nu a reușit să limiteze încălzirea globală la 1,5°C și trebuie să își schimbe imediat direcția, a avertizat secretarul general al ONU, António Guterres
11:45
Craiova plătește aproape 30.000 de euro pentru a intra din nou în competiția „Best Christmas Markets in Europe” # Adevarul.ro
Municipiul Craiova va achita suma de 29.690 de euro către platforma European Best Destinations pentru ca orașul să fie inclus și în acest an în competiția internațională „Best Christmas Markets in Europe 2025 – 2026”.
11:30
Recomandări pentru întărirea imunității în sezonul rece. Dr. Monica Pop: „Urmărind aceste două sfaturi, nu veți mai răci, nu vă veți mai îmbolnăvi” # Adevarul.ro
Pe măsură ce vremea se răcește tot mai mult, organismul are nevoie de sprijin suplimentar pentru a face față variațiilor de temperatură și virozelor specifice sezonului. Medicul Monica Pop atrage atenția că imunitatea începe de la alimentație.
11:30
Cât timp mai poate Rusia să finanțeze războiul? „Scăderea exporturilor nu va opri capacitatea lui Putin de a continua conflictul“ # Adevarul.ro
Economia Rusiei se află la limita recesiunii, însă războiul ar putea continua ani la rând. În pofida sancțiunilor și a încetinirii economice, finanțarea frontului pare, pentru moment, sigură, spun experți, citați de Euronews.
11:15
O fabrică abia deschisă de patru ani în România, care a operat deja sute de concedieri, va fi vândută, a anunțat echipa de consultanți angajată să promoveze vânzarea și să negocieze termenii contractuali.
11:15
Profesoara de biologie din Iași, vedetă de videochat, și-a dat demisia. Contractul de muncă a încetat oficial # Adevarul.ro
Tânăra profesoară de biologie din județul Iași, care a fost descoperită în ipostaze indecente pe un site de videochat, și-a semnat demisia vineri, iar luni contractul de muncă a încetat oficial.
11:15
Comunitatea științifică trebuie să comunice clar și constant, iar mass-media are datoria să corecteze rapid dezinformarea și să evite senzaționalismul în abordarea subiectului reducerii efectelor nocive ale fumatului, a fost concluzia seminarului...
11:15
Orbán plănuiește o alianță anti-Ucraina, alături de Cehia și Slovacia: „Va fi din ce în ce mai vizibilă” # Adevarul.ro
Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a crea o alianță sceptică față de Ucraina.
11:15
Gigi Becali, marele absent de la o nuntă din fotbalul românesc! Mirele: „Am investit salariul pe un an # Adevarul.ro
Adi Popa a povestit cum „l-a driblat” Gigi Becali la nuntă.
11:15
PSD, CCR şi CSM nu înţeleg în ce situaţie ne aflăm. Riscăm să rămânem fără bani de pensii şi salarii, iar populaţia va exploda # Adevarul.ro
Execuţia bugetară la 9 luni ne arată un deficit bugetar de 5,39% din PIB, 102,47 miliarde de lei.
11:15
Corpul de control al Ministerului de Interne se află în acest moment la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Din primele informații pe care le deținem, acțiunea îl vizează pe șeful IGSU.
Acum 4 ore
11:00
UE presează guvernele să sprijine Ucraina: ori sunteți de acord cu utilizarea activelor rusești, ori scoateți bani din buzunare # Adevarul.ro
Comisia Europeană amenință cu alternative nepopulare pentru a obține aprobarea utilizării activelor ruse înghețate pentru Ucraina.
10:45
Kelemen Hunor, despre încercările eșuate de reducere a pensiilor speciale: „Oamenii spun «domnule, atunci mai avem nevoie de Parlament?»” # Adevarul.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni seară, că în societatea românească există „nervozitate și nemulțumire” din cauza faptului că Guvernul și Parlamentul nu reușesc să rezolve problema pensiilor magistraților.
10:45
Sorana Cîrstea, pe cai mari în China. Sportiva este în „optimi” la turneul de la Hong Kong # Adevarul.ro
Intrată în Top 50 mondial, Sorana Cîrstea nu poate fi oprit pe final de sezon.
10:15
Năsui (USR) a depus proiect pentru desființarea pensiilor speciale ale primarilor: „Guvernul n-a tăiat nimic de la politicieni” # Adevarul.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui a anunțat marți, 28 octombrie, că a depus în Parlament un proiect de lege pentru desființarea pensiilor speciale ale primarilor, acuzând Guvernul că menține aceste privilegii doar din interese politice.
10:00
Duel în familia Dinamo! Frate contra frate în Cupa României, în timp ce CFR merge la Slatina # Adevarul.ro
Cupa României Betano se reia în această săptămână, odată cu debutul fazei grupelor.
10:00
Alertă în Năvodari după ce o șoferiță a rupt o conductă de gaz: 30 de case, evacuate. „Toată lumea spunea să fug” # Adevarul.ro
Panică luni seara în Năvodari, după ce o șoferiță de 33 de ani a pierdut controlul volanului și a lovit o conductă de gaz, fisurând-o.
09:45
Ucraina a lansat atacuri cu drone asupra Moscovei pentru a doua noapte la rând, au anunțat autoritățile ruse.
09:30
Giuleștiul a „explodat” după Rapid – Unirea Slobozia, scor 4-1! Ce s-a întâmplat după meci # Adevarul.ro
A fost scandal în Giulești, după Rapid – Unirea Slobozia, scor 4-1! Ultrașii i-au adresat injurii lui Mirel Rădoi, înaintea derby-ului cu Craiova.
09:30
Lupta disperată a unei ursoaice cu capul blocat într-un butoi și atacată de câini: ce s-a întâmplat cu animalul # Adevarul.ro
Scenă dramatică în Gheorgheni, unde o ursoaică de aproximativ doi ani și jumătate a fost găsită rătăcind cu un butoi blocat pe cap. Din această cauză, animalul nu putea vedea sau respira corespunzător și se lovea în mod repetat de copaci și garduri încercând să se elibereze.
09:30
Directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, găsită moartă în camera de gardă. Avea doar 37 de ani # Adevarul.ro
Directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, dr. Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită moartă marți dimineață, în camera de gardă. Ea intrase în tură luni dimineață și urma să iasă din gardă la ora 8:00.
09:15
Toamnă neobișnuit de caldă: meteorologii anunță temperaturi peste normal până la sfârșitul lunii noiembrie # Adevarul.ro
Vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit în următoarele săptămâni, arată prognoza publicată marți de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
09:15
Apariție misterioasă la Cernobîl: câini cu blană albastră rătăcesc prin zona de excludere # Adevarul.ro
Mai mulți câini cu blană albastră au fost văzuți rătăcind în zona de excludere de la Cernobîl.
Acum 6 ore
09:00
Mai multe state membre ale Uniunii Europene continuă să importe volume semnificative de combustibili fosili din Rusia, în pofida sancțiunilor și a apelurilor la reducerea dependenței energetice de Moscova.
09:00
Războiul care nu se mai termină. Putin se închide în propria fortăreață, iar Ucraina schimbă regulile jocului # Adevarul.ro
Negarea unui armistițiu de către Kremlin și eșecul recent al summitului de pace de la Budapesta conturează o perspectivă tot mai sumbră: războiul din Ucraina va continua ani la rând, dar într-o formă diferită de cea pe care lumea o cunoaște din 2022.
08:45
Venezuela acuză CIA că a finanțat un complot „sub steag fals” pentru atacarea unei nave de război americane în Caraibe # Adevarul.ro
Venezuela susține că a dejucat un complot „sub steag fals” care viza un atac asupra unei nave militare americane desfășurate în sudul Mării Caraibelor. Potrivit autorităților, ar fi fost destructurată o celulă finanțată de CIA, iar cel puțin patru persoane au fost arestate.
08:15
Peste 500 de localnici din Aninoasa, județul Hunedoara, trăiesc de aproape trei ani în containere improvizate.
07:45
Ciucu face bilanțul promisiunilor nerealizate de foștii primari ai Capitalei: „Rușinea e prea mare ca să promit cai verzi pe pereți” # Adevarul.ro
Primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a criticat bilanțul promisiunilor neonorate ale fostelor administrații.
07:30
Rapid fuge după Botoșani! Bătaia pentru primul loc în Superligă, o afacere moldoveano-giuleșteană # Adevarul.ro
Rapid s-a distrat în Giulești cu Unirea Slobozia, scor 4-1 și împarte primul loc, la golaveraj, cu FC Botoșani.
07:15
ONU acuză Rusia de crime de război: „Atacurile au răspândit teroarea în rândul populației” # Adevarul.ro
ONU acuză Rusia de crime de război și crime împotriva umanității, după ce armata rusă ar fi atacat deliberat civili și infrastructuri esențiale din Ucraina, folosind drone.
Acum 8 ore
07:00
Ucraina își extinde aria atacurilor asupra Rusiei: Zelenski anunță noi măsuri și contracte de înarmare pe termen lung # Adevarul.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va extinde aria geografică a atacurilor sale cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei.
06:45
Trump, primit cu fast de împăratul Naruhito în Japonia: „O strângere de mână foarte puternică” # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a fost primit luni de împăratul Naruhito al Japoniei, într-o ceremonie plină de fast.
06:15
Rusia ar fi transformat epava feribotului MS Estonia într-o bază subacvatică de spionaj, în apele NATO # Adevarul.ro
Rusia ar fi transformat locul naufragiului feribotului MS Estonia, scufundat în Marea Baltică, într-un centru secret pentru operațiuni de spionaj subacvatic, potrivit unei anchete publicate de postul finlandez Yle.
05:15
Plumbul, otrava care ne-a ajutat să evoluăm. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor # Adevarul.ro
Un nou studiu de specialitate vine cu informații absolut șocante. O substanță care astăzi este otrăvitoare pentru organismul uman, cu grave consecințe pentru sănătate dacă este ingerată, ar reprezenta, de fapt, secretul inteligenței umane și al graiului articulat, spun cercetătorii.
Acum 12 ore
04:45
Mobilizare impresionantă. Cehii au strâns în 48 de ore suma necesară pentru achiziția unei rachete Flamingo pentru armata ucraineană # Adevarul.ro
Inițiativa cehă de strângere de fonduri supranumită „Cadouri pentru Putin” a reușit să adune o sumă impresionantă în doar 48 de ore, relatează Euronews, preluat de Yahoo News.
04:15
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm # Adevarul.ro
Paul Hollywood, supranumit ,,regele patiseriei britanice" spune că pâinea nu trebuie ținută în niciun caz la frigider, pentru că aerul rece extrage umiditatea din pâine, ceea ce o face să se învechească mult mai repede.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.