Suporterii lui UTA Arad, indignaţi de decizia preţul biletelor la meciul cu Petrolul: „Tot ceea ce cerem este RESPECT”
Primasport.ro, 28 octombrie 2025 12:50
Suporterii lui UTA Arad, indignaţi de decizia preţul biletelor la meciul cu Petrolul: „Tot ceea ce cerem este RESPECT”
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
13:10
Daniel Pancu va fi noul antrenor de la CFR Cluj!
Acum 30 minute
12:50
Suporterii lui UTA Arad, indignaţi de decizia preţul biletelor la meciul cu Petrolul: „Tot ceea ce cerem este RESPECT” # Primasport.ro
Suporterii lui UTA Arad, indignaţi de decizia preţul biletelor la meciul cu Petrolul: „Tot ceea ce cerem este RESPECT”
Acum o oră
12:20
Adrian Mutu, uimit de condiţiile cluburilor din România: "Dezastru! Se antrenează şi Liga a 6-a acolo!" # Primasport.ro
Adrian Mutu, uimit de condiţiile cluburilor din România: "Dezastru! Se antrenează şi Liga a 6-a acolo!"
Acum 2 ore
12:00
Cotidianul.ro se relansează: ziar cu tradiţie şi suflu nou digital
11:20
EXCLUSIV | Joyskim Dawa, salvat de transferul la FCSB! Situaţia financiară precară în care se afla fundaşul camerunez înainte de a ajunge în echipa „roş-albaştrilor”: „Îi dădeau lacrimile că el pleacă, că nu are bani de autobuz în ţara lui” # Primasport.ro
EXCLUSIV | Joyskim Dawa, salvat de transferul la FCSB! Situaţia financiară precară în care se afla fundaşul camerunez înainte de a ajunge în echipa „roş-albaştrilor”: „Îi dădeau lacrimile că el pleacă, că nu are bani de autobuz în ţara lui”
Acum 4 ore
10:40
Campionatul Mondial fără Leo Messi? Starul argentinian a dezvăluit momentul în care va lua decizia: „Ar fi minunat să pot apăra titlul pe teren” # Primasport.ro
Campionatul Mondial fără Leo Messi? Starul argentinian a dezvăluit momentul în care va lua decizia: „Ar fi minunat să pot apăra titlul pe teren”
10:00
VIDEO | Alex Dobre a glumit cu Cristi Manea după victoria cu Unirea Slobozia: „Las-o mai uşor, că poate mă ajungi” # Primasport.ro
VIDEO | Alex Dobre a glumit cu Cristi Manea după victoria cu Unirea Slobozia: „Las-o mai uşor, că poate mă ajungi”
10:00
Ce s-a ales de Clinton N'Jie la 4 luni după plecarea de la Rapid!
Acum 6 ore
09:00
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! CS Dinamo - FC Dinamo, duel „frăţesc” pe Arcul de Triumf # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! CS Dinamo - FC Dinamo, duel „frăţesc” pe Arcul de Triumf
Acum 24 ore
00:00
Manny Pacquiao, numit vicepreşedinte al IBA, for interzis de CIO
27 octombrie 2025
23:30
VIDEO | Rapid face spectacol sub bagheta lui Costel Gâlcă. ”Am menţinut acelaşi ritm şi echilibru” # Primasport.ro
VIDEO | Rapid face spectacol sub bagheta lui Costel Gâlcă. ”Am menţinut acelaşi ritm şi echilibru”
23:20
EXCLUSIV | Cel mai echilibrat sezon din ultimii ani! Fostul internaţional evită să desemneze o favorită la câştigarea SuperLigii # Primasport.ro
EXCLUSIV | Cel mai echilibrat sezon din ultimii ani! Fostul internaţional evită să desemneze o favorită la câştigarea SuperLigii
23:10
Claudiu Petrila, meci de excepţie cu Slobozia. ”Mi-e era dor să înscriu”
23:10
EXCLUSIV VIDEO | Dobre, pus la zid după victoria Rapidului: "Jucăm fotbal sau ce jucăm?" # Primasport.ro
EXCLUSIV VIDEO | Dobre, pus la zid după victoria Rapidului: "Jucăm fotbal sau ce jucăm?"
23:00
VIDEO | Vlădoiu a recunoscut superioritatea celor de la Rapid. ”Ne-a dat o lecţie”
22:30
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia 4-1. Demonstraţie de forţă a giuleştenilor
22:20
Vlad Dragomir a marcat pentru a treia etapa la rând în campionatul Ciprului
22:10
VIDEO | Ghinion pentru Rapid! Rareş Pop a ieşit accidentat după ce a marcat în prima repriză # Primasport.ro
VIDEO | Ghinion pentru Rapid! Rareş Pop a ieşit accidentat după ce a marcat în prima repriză
22:00
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Înscrie şi Dobre # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Înscrie şi Dobre
21:50
Jose Manuel Ochotorena, fost portar al echipelor Real Madrid şi Valencia, a murit la 64 de ani # Primasport.ro
Jose Manuel Ochotorena, fost portar al echipelor Real Madrid şi Valencia, a murit la 64 de ani
21:50
Mijlocaşul polonez Grzegorz Krychowiak se retrage din activitate la 35 de ani
21:30
Red Bull va anunţa coechipierul lui Max Verstappen pentru 2026 la începutul lunii decembrie # Primasport.ro
Red Bull va anunţa coechipierul lui Max Verstappen pentru 2026 la începutul lunii decembrie
21:30
FRG, după acuzaţia că nu a luat în seamă o plângere a sportivei Denisa Golgotă, privind tratamente preferenţiale la lot. ”Condamnăm ferm” # Primasport.ro
FRG, după acuzaţia că nu a luat în seamă o plângere a sportivei Denisa Golgotă, privind tratamente preferenţiale la lot. ”Condamnăm ferm”
21:30
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Repriză de vis pentru giuleşteni # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Repriză de vis pentru giuleşteni
21:20
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pop dublează avantajul giuleştenilor # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pop dublează avantajul giuleştenilor
21:00
VIDEO | Grozavu nu poate savura pe deplin a şasea victorie la rând. ”Nu-mi place să vorbesc despre evenimentele nefericite” # Primasport.ro
VIDEO | Grozavu nu poate savura pe deplin a şasea victorie la rând. ”Nu-mi place să vorbesc despre evenimentele nefericite”
20:50
EXCLUSIV | Au scăpat de teama retrogradării, iar acum au intrat în lupta pentru titlu! Ce obiectiv şi-a setat FC Botoşani după a şasea victorie consecutivă: ,,Suntem buni” # Primasport.ro
EXCLUSIV | Au scăpat de teama retrogradării, iar acum au intrat în lupta pentru titlu! Ce obiectiv şi-a setat FC Botoşani după a şasea victorie consecutivă: ,,Suntem buni”
20:50
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Petrila înscrie după o mare ocazie irosită de oaspeţi # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Petrila înscrie după o mare ocazie irosită de oaspeţi
20:40
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:30
Mirel Rădoi, şedinţă crucială cu patronul Mihai Rotaru. Decizia urmează să fie anunţată # Primasport.ro
Mirel Rădoi, şedinţă crucială cu patronul Mihai Rotaru. Decizia urmează să fie anunţată
20:20
Valeriu Iftime, exuberant după o nouă victorie a Botoşaniului! Jucătorul care l-a lăsat cu gura căscată pe patronul moldovenilor: „E greu să construieşti fără el. Copilul e formidabil acum” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Valeriu Iftime, exuberant după o nouă victorie a Botoşaniului! Jucătorul care l-a lăsat cu gura căscată pe patronul moldovenilor: „E greu să construieşti fără el. Copilul e formidabil acum” | VIDEO EXCLUSIV
20:10
"Trecem printr-o perioadă neagră”. Măldărăşanu a vorbit fără menajamente despre situaţia grea de la Hermannstadt # Primasport.ro
"Trecem printr-o perioadă neagră”. Măldărăşanu a vorbit fără menajamente despre situaţia grea de la Hermannstadt
20:10
EXCLUSIV VIDEO | Propunere şoc în studioul Prima Sport: "Eu aş renunţa la VAR!"
20:00
”Trebuie să facem ceva şi să ieşim din situaţia asta”. Situaţia devine tot mai gravă pentru Hermannstadt # Primasport.ro
”Trebuie să facem ceva şi să ieşim din situaţia asta”. Situaţia devine tot mai gravă pentru Hermannstadt
19:30
Pilotul elveţian Noah Dettwiler, victimă a unui grav accident la Grand Prix-ul Malaeziei, este în stare stabilă, dar încă critică # Primasport.ro
Pilotul elveţian Noah Dettwiler, victimă a unui grav accident la Grand Prix-ul Malaeziei, este în stare stabilă, dar încă critică
19:30
VIDEO | FC Botoşani - FC Hermannstadt 2-0. Moldovenii mai bifează o etapă pe primul loc # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - FC Hermannstadt 2-0. Moldovenii mai bifează o etapă pe primul loc
19:00
Lamine Yamal vrea să cumpere casa în care au locuit Pique şi Shakira la Barcelona
18:10
David Popovici, printre sportivii de elită implicaţi în lansarea Adapt2Win, o campanie îndrăzneaţă de adaptare la schimbările climatice înaintea COP30 # Primasport.ro
David Popovici, printre sportivii de elită implicaţi în lansarea Adapt2Win, o campanie îndrăzneaţă de adaptare la schimbările climatice înaintea COP30
18:10
VIDEO | Accidentare gravă în Botosani - Hermannstadt! Ilaş a ieşit în lacrimi pe targă # Primasport.ro
VIDEO | Accidentare gravă în Botosani - Hermannstadt! Ilaş a ieşit în lacrimi pe targă
18:10
VIDEO | FC Botoşani - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de vis pentru gazde # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start de vis pentru gazde
18:00
Bosnia a anunţat lotul pentru meciul cu România! Trei nume importante nu vor juca
17:50
VIDEO | FC Botoşani - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Kovtalyuk bifează primul gol în Superliga # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Kovtalyuk bifează primul gol în Superliga
17:40
Marius Şumudică nu l-a iertat pe Mirel Rădoi, după ultimele rezultate ale Universităţii Craiova: „E clar că în acest moment există un recul” # Primasport.ro
Marius Şumudică nu l-a iertat pe Mirel Rădoi, după ultimele rezultate ale Universităţii Craiova: „E clar că în acest moment există un recul”
17:30
VIDEO | FC Botoşani - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | FC Botoşani - FC Hermannstadt, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
17:00
A plecat de la Dinamo la finalul sezonului, iar acum Andrei Nicolescu îi resimte absenţa: „Dacă îl aveam, eram pe primul loc acum” # Primasport.ro
A plecat de la Dinamo la finalul sezonului, iar acum Andrei Nicolescu îi resimte absenţa: „Dacă îl aveam, eram pe primul loc acum”
16:50
Veste excelentă pentru fanii CFR-ului! Clubul le-a pregătit o surpriză înaintea următorului meci # Primasport.ro
Veste excelentă pentru fanii CFR-ului! Clubul le-a pregătit o surpriză înaintea următorului meci
16:40
Iuliu Mureşan, anunţ despre noul antrenor de la CFR Cluj. Nu e Dan Petrescu!
16:30
Accidentat în timp ce marca un penalty pentru Napoli, De Bruyne va fi indisponibil câteva luni # Primasport.ro
Accidentat în timp ce marca un penalty pentru Napoli, De Bruyne va fi indisponibil câteva luni
16:30
Un nou scandal în fotbalul din Turcia! Sute de arbitri acuzaţi că au pariat pe meciuri, în ciuda interdicţiei în acest sens # Primasport.ro
Un nou scandal în fotbalul din Turcia! Sute de arbitri acuzaţi că au pariat pe meciuri, în ciuda interdicţiei în acest sens
15:50
Un singur glas, o singură ţară: Hai România, la Mondial! Susţine şi tu Naţionala! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV. Câştigăm împreună! # Primasport.ro
Un singur glas, o singură ţară: Hai România, la Mondial! Susţine şi tu Naţionala! Mesajul tău ajunge la “tricolori”. Bosnia - România, LIVE pe Prima TV. Câştigăm împreună!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.