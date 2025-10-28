Lege pentru proprietarii din România. Ce se întâmplă dacă ți s-a încălcat proprietatea
Gândul, 28 octombrie 2025 12:50
Proprietateta private este garantată și ocrotită de lege, indiferent de titularul său. Astfel, statul are obligația nu numai să recunoască acest drept, ci să îl protejeze împotriva oricărei forme de încălcare. Iată ce poți să faci dacă ți s-a încălcat proprietatea. Dreptul de proprietate este protejat de Consituție și de Codul Civil. Încălcarea proprietății poate […]
• • •
Acum 5 minute
13:10
Incident aviatic în Kenya. 12 persoane sunt date dispărute, după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit # Gândul
Un incident aviatic tragic a avut loc în Kenya, în cursul dimineții de marți, 28 octombrie 2025. În urma incidentului petrecut în regiunea de coastă Kwale, 12 persoane sunt date dispărute. Autoritățile se tem că pasagerii ar putea fi decedați. Incidentul aviatic a avut loc la circa 40 de kilometri de aerodromul Diani, în regiunea […]
13:10
Ucraina are nevoie de sprijinul financiar al Europei pentru a continua lupta împotriva forțelor ruse invadatoare încă doi sau trei ani, a afirmat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în declarații făcute presei „Am reiterat acest lucru tuturor liderilor europeni. Le-am spus că nu vom lupta zeci de ani, dar că trebuie să demonstrați că veți putea […]
13:10
Daniel Băluţă, validat de conducerea PSD pentru a fi candidatul partidului la Primăria Capitalei – SURSE # Gândul
Edilul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a primit, marţi, votul Consiliului Politic Naţional al PSD pentru a fi candidatul partidului la Primăria Capitalei. Potrivit unor surse din PSD, Daniel Băluţă a fost validat cu unanimitate de voturi de CPN pentru această candidatură. Organizaţia PSD Bucureşti l-a propus luni pe Daniel Băluţă drept candidatul partidului pentru Primăria […]
Acum 15 minute
13:00
O nouă șansă pentru românii care vor o mașină pe benzină, motorină sau hibrid. Bugetul RABLA 2025 se suplimentează cu 45 de milioane de lei # Gândul
Românii care vor să-și mai cumpere o mașină nouă pe benzină, motorină sau hibrid mai au o șansă. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat marți că suplimentează bugetul Programului Rabla Auto 2025 cu încă 45 de milioane de lei pentru mașinile cu motoare clasice și hibride. Fondurile provin din bugetul alocat inițial autovehiculelor electrice, […]
13:00
DEZVĂLUIRI din interiorul clubului Universitatea Craiova. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Mirel Rădoi # Gândul
La Craiova nu este liniște nici când echipa se află pe podium și joacă în cupele europene. Sunt de ajuns unul, două rezultate neconforme cu așteptările și spiritele se inflamează, iar intrigile de culise își fac loc. PROSPORT publică în exclusivitate un material cu dezvăluiri din interiorul clubului Universitatea și prezintă numele antrenorilor împinși în […]
13:00
DNA intră în rețelele Direcțiilor de Sănătate Publică din România. La Brașov, procurorii ar fi descoperit o adevărată REȚEA de spagă și o SCHEMĂ FINANCIARĂ cu legături până în Ministerul Sănătății. Întâlniri de taină, bani și „atenții” sub formă de carduri cosmetice și chiar mezeluri # Gândul
Procurorii anticorupție au intrat în rețelele Direcțiilor de Sănătate Publică din România, iar nereguli foarte grave ies la iveală. Un astfel de caz anchetat de Direcția Națională Anticorupție (DNA) este cel al directorului executiv al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov, Ancuța-Ofelia Blănaru. Ancuța-Ofelia Blănaru a fost plasată sub măsura preventivă a controlului judiciar pentru […]
13:00
Sindicatele amenință că BLOCHEAZĂ Capitala. Proteste miercuri pentru creșterea salariului minim și stoparea măsurilor de austeritate ale Guvernului # Gândul
Proteste de amploare vor fi organizate, miercuri, în Capitală de marile confederaţii sindicale. Sindicaliştii cer, printre altele, creşterea salariului minim şi a pensiilor, taxare echitabilă şi stoparea austerităţii pentru categoriile vulnerabile. Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia, CSDR şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian organizează, miercuri, un amplu protest în faţa Guvernului, reclamând „problemele sociale şi […]
Acum 30 minute
12:50
12:50
Franța face ca Poliția să intre într-o „cursă contra-cronometru”. Francezii vor înapoi „comorile“ furate de la Luvru # Gândul
Polițiștii parizieni care investighează furtul bijuteriilor coroanei de la Muzeul Luvru s-au lovit de un blocaj în anchetă. Cei doi bărbați, reținuți sâmbătă și considerații unii dintre principalii suspecți, au decis să-și exercite „dreptul la tăcere”, informează Le Parisen. Anchetatorii intră, astfel, într-o cursă contra-cronometru pentru găsirea unor indicii care să-i ducă la cele opt […]
12:50
Un român stabilit în Spania spulberă mitul îmbogățirii rapide peste hotare: „Dacă vreți să veniți aici pentru bani mulți, nu veniți!” # Gândul
Un român stabilit în Spania a lansat un avertisment pentru cei care au în plan să părăsească România, având scopul de a se îmbogăți rapid. El precizează că sunt diferențe considerabile între țara de origine și Spania, spunând că viața în Peninsula Iberică ar fi mai relaxată, iar oamenii ar fi mai prietenoși. „Dacă vreți […]
Acum o oră
12:40
FOTO. Ionuț Fulea vrea să intre din nou la REGIM. ”Eu m-aș simți bine undeva la 90 de kilograme” # Gândul
Ionuț Fulea, în vârstă de 54 de ani, vrea să treacă din nou la dietă. ”Eu m-aș simți bine undeva la 90 de kilograme”, a afirmat artistul. Ionuț Fulea este un cunoscut interpret de folclor din zona Ardealului. Are o familie frumoasă – şi-a cunoscut soţia, Brândușa, în anii de liceu – şi împreună au […]
12:40
Bolojan speră la un deficit în jur de 6% în 2026: „În noiembrie e necesar să adoptăm un pachet de măsuri” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan spune, marți, după întâlnirea cu comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, că România își propune o țintă de deficit în jur de 6% pentru anul 2026. „Ținta de deficit pe care ne-o propunem pentru anul viitor trebuie să se apropie de 6%. Pentru asta, așa cum v-am spus, măsurile care le vom […]
12:40
Vladis Dombrovskis a discutat cu Bolojan despre situația economică a României: „Ținta de deficit trebuie să fie respectată” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan l-a primit astăzi la Palatul Victoria pe Vladis Dombrovskis, comisarul european pentru economie. Principalul subiect presant de pe agenda celor doi – ținta de deficit bugetar. „Anul trecut deficitul României a fost de 9,6% din PIB, un nivel nesustenabil și cel mai mare din întreaga UE, de aceea e esențial să se […]
12:30
Valentin Stan: AUTORITĂȚILE au anunțat că cei care au lansat dronele în Varșovia erau ucraineni # Gândul
În ediția din 27 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Valentin Stan a comentat cu privire la originea dronelor implicate într-un incident recent legat de un exercițiu militar desfășurat în Polonia. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a subliniat faptul că dronele au fost inițial considerate de origine necunoscută, însă […]
12:30
FILIT 2025: cinci zile de literatură, 20.000 de participanți, 200 de evenimente. „O experiență memorabilă” # Gândul
Cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT) s-a încheiat duminică, 26 octombrie 2025. În acest interval de timp, orașul a pulsat în ritmul literaturii, peste 20.000 de participanți fiind prezenți la cele 200 de întâlniri, dezbateri și ateliere organizate. De asemenea, alte 15.000 de persoane au urmărit evenimentele online, […]
12:30
Regele Charles al III-lea a depus flori la primul monument dedicat militarilor LGBT+ din Regatul Unit # Gândul
Regele Charles al III-lea – comandantul-şef al Forţelor armate ale Regatului Unit – a inaugurat luni, în centrul Angliei, un memorial național dedicat militarilor lesbiene, gay, bisexuali şi transsexuali, care au fost mult timp victime ale discriminării, primul monument de acest fel din regat, transmite AFP. Charles a fost însoțit de zeci de membri activi […]
12:30
12:20
„Era sleită de puteri, dar rămânea în spital”. Mărturiile tulburătoare ale colegilor Ștefaniei Szabo, doctorița de 37 ani MOARTĂ în gardă la Buzău # Gândul
Zeci de medici și asistente de la Spitalul Județean de Urgență Buzău au ținut un moment de reculegere în memoria doctoriței chirurg Ștefania Szabo, găsită fără viață în timpul gărzii, la doar 37 de ani. Colegii spun că Stefania era epuizat și suferea de burnout, dar nu se plângea niciodată, preferând să rămână mereu în […]
12:20
O nouă șansă pentru românii care vor o mașină nouă pe benzină, motorină sau hibrid. Bugetul RABLA 2025 se suplimentează cu 45 de milioane de lei # Gândul
Acum 2 ore
12:10
Profesor universitar din IAȘI, acuzat de comportamente nepotrivite cu tentă sexuală față de studentele sale. Cazul este analizat de Comisia de Etică # Gândul
Dr. Corneliu Gașpar, șef de lucrări și cadru universitar cunoscut la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași, este cercetat de Comisia de Etică a instituției după ce o studentă a reclamat comportamente considerate nepotrivite. Potrivit Ziarul de Iași, care publică un material exclusiv, inițial, cazul ar fi fost făcut […]
12:00
Viktor Orban vrea să formeze o alianță cu Cehia și Slovacia pentru a se opune sprijinului acordat Ucrainei de Uniunea Europeană, a declarat Balázs Orbán, consilierul politic al premierului ungar, citat de Politico. Scopul este coordonarea pozițiilor celor trei țări pentru a adopta o poziție comună la reuniunile Consiliului European. Viktor Orban speră să formeze […]
12:00
Despărțiri neașteptate în luna noiembrie pentru zodii. Ce nativi vor descoperi infidelitatea partenerului în 2025 # Gândul
Horoscopul lunii noiembrie 2025 vine cu Venus și Uranus care provoacă rupturi amoroase și scot la iveală adevăruri dureroase pentru anumite zodii. Astrologii avertizează deci că anumite zodii vor trece prin teste de loialitate, iar pentru unii dintre nativi, descoperirea unei trădări o să marcheze finalul unei etape de viață. Printre cele mai afectate zodii […]
12:00
Iubirea bate la ușă pentru 5 zodii. Nativii singuri care își găsesc sufletul pereche, în noiembrie 2025 # Gândul
Cinci semne zodiacale se pot afla sub influența pozitivă a Universului, în noiembrie 2025, reușind să dea lovitura în planul amoros. Nativii singuri au ocazia fie să întâlnească parteneri potriviți, fie evoluează o relație de prietenie pe care o au în prezent. Destinul pare a fi scris în stele pentru aceste zodii, drumul iubirii fiind […]
11:50
Se repetă soarta lui Călin Georgescu la Capitală? Cristoiu: ”Dacă Anca Alexandrescu are șanse, o scot” # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat!, Ionuț Cristache a comentat alături de invitatul său, jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu, tabloul politic tensionat în asteptarea scrutinului care va desemna viitorul primar al Capitalei. Precedentul creat odată cu anularea alegerilor din 6 decembrie 2024 s-ar putea repeta, avertizează liderul de opinie din studioul Gândul. Provocat de […]
11:50
Rapid continuă parcursul excelent din acest sezon și noi vă așteptam la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport, de la 18:00! # Gândul
Vorbim cu fostul președinte al Rapidului, Grigore Sichitiu și îi ascultăm pe Manea, Gâlcă și Papeau după Rapid – Slobozia 4-1. Urmează o partidă cu Dumbrăvița în Cupa României, joi, pe Giulești și un supermeci, duminică, la Craiova, iar echipa lui Costel Gâlcă arată din ce în ce mai bine. Aflați și la cine ajunge […]
11:50
„Era sleită de puteri, dar rămânea în spital”. Mărturiile șocante ale colegilor Ștefaniei Szabo, doctorița MOARTĂ în gardă la Buzău # Gândul
11:40
Valentin Stan: MINORITATEA rusă de pe teritoriul Ucrainei trebuie respectată, la fel cum este respectată minoritatea maghiară din România # Gândul
În ediția din 27 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Valentin Stan a abordat tema sensibilă a noii legi a educației din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan pune în prim-plan modificările legislative din Ucraina care separă minoritățile în două categorii: cele ale căror limbi sunt oficiale în Uniunea Europeană (precum maghiara, bulgara […]
11:40
Valentin Stan: Americanii anunțau că PUTIN nu ataca intenționat victimele civile. Își lăsa deschisă posibilitatea de a se așeza la masa negocierilor # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a continuat analiza despre propaganda de război, amintind articole și declarații din presa și administrația americană din 2022. El a subliniat că, la începutul conflictului din Ucraina, chiar oficialii SUA puneau sub semnul întrebării anumite narațiuni despre acțiunile Rusiei. Urmărește aici, integral, […]
11:40
FOTO. Câți BANI a câștigat Mihai Trăistariu din reclame. ”Am primit de la o firmă 10.000 de euro și vreo 24 de perechi de chiloți de bărbați” # Gândul
Cântărețul Mihai Trăistariu, în vârstă de 48 de ani, a dezvăluit câți bani a încasat pentru a face reclame. Acesta a vorbit și despre barterele făcute de artiști. Cântărețul face bani frumoși din spectacolele pe care le susține și de la evenimentele la care participă. În plus, are și afaceri în turism. Mihai Trăistariu deține […]
11:40
Joseph și Anda Adam sunt printre cele mai urmărite cupluri de la Asia Express 2025. Puțini dintre telespectatori știu, însă, că cei doi au trecut, de-a lungul anilor, prin câteva experiențe care au lăsat urme, scrie CANCAN.RO. Chiar dacă la filmările pentru „Cursa” o cascadorie se putea termina tragic, Anda Adam în continuare visează la […]
11:30
Călin Georgescu, după semnarea controlului judiciar: „Oamenii au început să realizeze că au fost mințiți, furați și umiliți” # Gândul
Călin Georgescu a ajuns la secția de poliție din Buftea, unde trebuie să semneze controlul judiciar. În fața instituției s-au strâns sute de susținători. Decizia de prelungire a fost contestată, iar Tribunalul București urmează să analizeze dosarul pe 30 octombrie, dată la care se va decide dacă măsura se menține sau nu. Până atunci, Călin […]
11:30
DNA a trimis în judecată un fost director al Spitalului Municipal Rădăuţi pentru că ar fi luat mită în schimbul unor angajări # Gândul
La începutul anului 2023, inculpatul Vlad-Vasile Luța era asistent medical principal în cadrul Compartimentului Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Rădăuți. Potrivit rechizitoriului prezentat de procurorii DNA, în faţa instanţei, acesta ar fi pretins și primit câte 6.000 de euro de la două persoane, pentru a interveni pe lângă managerul interimar al spitalului, cu scopul de […]
11:20
Suntem din ce în ce mai puțini și mai bătrâni. INS confirmă, încă o dată, DECLINUL demografic al României # Gândul
Datele publicate marți de Institutul Național de Statistică arată că, la 1 iulie 2025, populația a scăzut la 21,67 milioane de persoane, cu 0,5% mai puțin față de anul precedent. Fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat, iar în orașe s-a produs o schimbare neașteptată: scăderea populației urbane și o ușoară creștere în mediul rural. Potrivit datelor […]
11:20
Serviciul de Spionaj al Rusiei îl ironizează pe Macron: „Visează” la gloria lui Napoleon. Franța se pregătește să trimită 2 mii de soldați în Ucraina # Gândul
În caz de scurgere de informații despre intervenția aflată în pregătire, Parisul intenționează să declare că este vorba despre un mic grup de instructori care vor sosi la Kiev. Președintele francez Emmanuel Macron, după ce a eșuat ca politician, visează la o intervenție militară în Ucraina pentru a intra în istorie ca un comandat militar, […]
11:20
Aceste ceaiuri simple reduc inflamația, calmează usturimea și întăresc imunitatea, oferind alinare în sezonul rece. Frigul și vântul favorizează iritațiile, însă natura oferă soluții blânde care îți protejează gâtul fără să apelezi la medicamente. Ceaiul de mușețel este o alegere clasică atunci când apar iritațiile gâtului și senzația neplăcută de usturime care persistă. Datorită proprietăților […]
11:20
Trump dansează în fața trupelor americane din Japonia și anunță: „Era războiului woke s-a încheiat“ # Gândul
Japonezii încearcă cu orice preț să-l câștige pe Trump. După o ceremonie de excepție de la Palatul Akasaka, președintele american a avut parte de o primire grandioasă și la baza navală Yokosuka din centrul Japoniei. Trump a călătorit la bordul navei Marine One împreună cu prim-ministrul japonez Sanai Takaichi, iar cei doi oficiali au participat […]
11:20
Tragedie la Spitalul Buzău. Medicul chirurgul Ștefania Szabo a MURIT în timpul gărzii. Poliția a deschis o anchetă penală # Gândul
Tragedie la Spitalul Județean de Urgență Buzău, unde doctorița chirurg Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită fără suflare în camera de gardă marți dimineață. Cu doar o zi înainte de tragedie, medicul participase la inaugurarea secției de pneumologie a spitalului, unde susținuse un discurs public despre proiectele de modernizare și […]
Acum 4 ore
11:10
În emisiunea „Marius Tucă Show” din 27 octombrie 2025, analistul Valentin Stan critică dur modul în care a fost gestionată mobilizarea rezerviștilor în armata română. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Valentin Stan a lansat o critică dură la adresa unui personaj public despre care a spus că „nu știe ce se întâmplă cu […]
11:10
Serviciul de Spionaj al Rusiei îl ironizează Macron: „Visează” la gloria lui Napoleon. Franța se pregătește să trimită două mii de soldați în Ucraina # Gândul
11:00
Coaliția intră în ședință după ce a fost aruncată în aer de decizia nefavorabilă a CCR pe pensiile magistraților/ PSD vrea proiect prin Parlament # Gândul
Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților se întâlnesc marți, de la ora 14:00, la Palatul Victoria, pentru o nouă ședință a coaliției. Principalul subiect pe agendă este reforma pensiilor magistraților, jalon în PNRR. Proiectul asumat în Parlament de Ilie Bolojan a picat la CCR, din cauza lipsei avizului CSM. PSD va propune în […]
11:00
10:50
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu este nici ceaiul, nici sucul de fructe # Gândul
Din vechi timpuri se spune că, dacă răceala sau gripa te țin la pat, este bine să bei un ceai cald cu miere și lămâie sau un pahar de suc proaspăt, plin de vitamine. Ei bine, cei mai mari medici din lume vin să contrazică tot ce știam și recomandă o altă băutura împotriva răcelii. […]
10:50
Coaliția intră în ședință după ce a fost aruncată în aer de decizia nefavorabilă a CCR pe pensiile magistraților # Gândul
10:50
Ion Cristoiu: Ascultă Nicușor Dan de ordinele lui Macron prin campania scandaloasă împotriva rețelelor sociale? # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre dezbaterea pe care Emmanuel Macron dorește să o lanseze marți, 28 octombrie 2025, privind impactul rețelelor sociale și al internetului asupra „destructurării” dezbaterii publice și a democrației. „Suntem informați că Emmanuel Macron inițiază o dezbatere publică despre rețelele sociale. […]
10:50
Cristian Tudor Popescu, necruțător cu Drulă. Îi ridiculizează tot discursul electoral și-i lipește o etichetă greu de dus: “Drulă este ca un CANGUR în marsupiul lui Nicușor Dan” # Gândul
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu l-a ironizat pe fostul lider USR, Cătălin Drulă și a afirmat că acesta se comportă „ca un pui de cangur în marsupiul lui Nicușor Dan”. CTP consideră că Drulă încearcă fără succes să se asocieze cu Nicușor Dan, care însă „nu-l bagă în seamă”. „Domnul Drulă nu mai are în gură acum […]
10:50
(Video) Coldea a încăput pe mana protestatarului Ceaușescu: „Ai venit să te mântuiești? Pe fundal oamenii îi strigă lui Coldea “criminalule” # Gândul
Generalul Florian Coldea s-a prezentat luni la Curtea de Apel Bucureşti pentru primul termen din procedura de cameră preliminară, în dosarul în care este inculpat alături de Dumitru Dumbravă, decedat recent, avocatul Doru Trăilă și afaceristul Dan Tocaci. Coldea a intrat în gura opiniei publice care l-a acompaniat până la intrarea în sala de judecată […]
10:40
Valentin Stan: Serviciile GERMANE ne transmiteau în 2015 că rușii nu ne vor ataca și ne avertizau asupra propagandei periculoase # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a analizat declarațiile șefului serviciilor secrete germane, care a avertizat că Rusia ar putea ataca Europa. Profesorul a ironizat discursul alarmist, spunând că astfel de scenarii sunt repetate de ani de zile. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Ce înseamnă să […]
10:40
Povestea lui Rick, bărbatul „falit” care a ajuns să învârtă banii pe degete. Și-a construit un imperiu, după vânzarea unui telefon cu 75 de dolari # Gândul
Un bărbat „falit” a ajuns să construiască un imperiu de milioane de dolari, după ce a vândut un telefon cu 75 de dolari pe eBay. Totul a început în anul 2008, când băbatul era disperat să câștige suficienți bani cu scopul de a-și întreține fiul de 5 ani. Acum, bărbatul conduce una dintre cele mai […]
10:30
Rețelele radar americane și aliate din Pacificul de Vest, sub amenințarea Chinei. A fost testată drona antiradar ASN-301. „O orbire radar temporară sau permanentă, atacuri coordonate, avertizări minime” # Gândul
Comandamentul Teatrului de Acțiune Estic al Armatei Populare de Eliberare din China (PLA) a publicat imagini de la un test cu foc real al dronei antiradar ASN-301, confirmând intrarea acesteia în serviciul de linie întâi. Implementarea acestei noi arme evidențiază capacitatea tot mai mare a Beijingului de a amenința rețelele radar americane și aliate din […]
10:30
Călin Georgescu se prezintă astăzi la semnarea controlului judiciar. Liderul suveraniștilor este așteptat la Buftea de susținătorii săi # Gândul
Călin Georgescu iese astăzi în fața românilor cu un nou mesaj tranșant adresat clasei politice. Liderul suveraniștilor a contestat decizia magistraților privind prelungirea măsurii de control judiciar cu încă 60 de zile. Sute de oameni, de toate vârstele, se află în fața secție de poliție din Buftea, unde urmează să ajungă liderul suveranist. […]
