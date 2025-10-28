Furt din cabinetul dentar, aseară. Un pacient a rămas fără telefonul mobil, după ce o femeie pe care o durea o „măsea” a controlat zona

13:30

Video exclusiv: Astăzi, în poligonul de testare a muniției de luptă al producătorului brașovean Carfil SA au avut loc mai multe premiere: prezentarea unor elemente de muniție specială de aruncător sau pentru lansare din drone -împreună cu prima lansare de muniție explozivă din dronă, în România - aloturi de dronele Cuda și Sirin - care vor fi produse la Carfil - și sistemul Hidra, un lansator de rachete 4x4, dezvoltat și produs, în premieră, la fabrica brașoveană.