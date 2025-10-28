Arbitru ieșean delegat la etapa principală a UEFA Futsal Champions League din Malta
Arbitrul internațional Vlad Ciobanu a fost delegat de UEFA la meciuri din etapa principală (Main...
Acum 30 minute
13:00
Deputatul Bogdan Cojocaru: „Premierul Ilie Bolojan trebuie să lase scuzele și să treacă la treabă. România nu-și permite un premier în contratimp!" # TeleM Iași
Deputatul Bogdan Cojocaru, președintele PSD Iași solicită premierului Ilie Bolojan să înceteze tergiversările și să...
12:50
Acum 2 ore
12:00
Primarul comunei Grozesti, George Cristea a fost retinut pentru 24 de ore de politisti dupa...
Acum 4 ore
10:50
În România nu se face screening aşa cum ar trebui, a declarat ministrul sănătăţii. În...
10:20
Planuri pentru autostrada de 320 kilometri care va conecta orașele Iași-Ungheni-Chișinău-Odesa # TeleM Iași
Autostrada Ungheni-Chișinău-Odesa costă circa 1,2 miliarde de euro. Vladimir Bolea: „Fără suport din partea partenerilor...
10:10
O misiune a jandarmilor gălăţeni s-a încheiat cu bine în noaptea de duminică spre luni,...
10:00
Lansarea numărului 10 al revistei „Pentru localnici", care a avut loc pe 24 septembrie la...
09:50
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni seara, la Antena 1, că va...
09:50
Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a zguduit luni-noapte vestul Turciei. Seismul s-a produs aproape...
09:50
Prins băut la volan, un șofer i-a transmis polițistului tot felul de amenințări și mesaje pe whatsapp și pe Facebook # TeleM Iași
Un "zmeu" prins băut la volan după ce s-a ascuns într-un bar și le-a spus...
09:50
Sindicatele anunţă că încep proteste în toată ţara pentru că Bolojan refuză majorarea salariului minim # TeleM Iași
Dincolo de luptele politice, Coaliţia se confruntă cu încă o problemă majoră! Sindicatele au ajunţat...
09:40
Autostrada care va conecta orașele Iași-Ungheni-Chișinău-Odesa va avea peste 320 de kilometri și va costa 1,2 miliarde de euro # TeleM Iași
Autostrada Ungheni-Chișinău-Odesa costă circa 1,2 miliarde de euro. Vladimir Bolea: „Fără suport din partea partenerilor...
09:40
Tragedie la Spitalul Județean Buzău: Directorul medical, Ștefania Szabo, găsită moartă în camera de gardă la doar 37 de ani # TeleM Iași
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo, a fost găsită fără...
09:40
Fostul ministru al mediului, deputatul PNL Mircea Fechet, a depus la parlament un proiect de...
Acum 6 ore
09:00
Premierul Ilie Bolojan a afirmat la Digi 24 că, în 2026 nu va exista nicio...
08:40
Lukoil va începe să își vândă activele din străinătate din cauza sancțiunilor impuse companiei, a...
08:30
Tragedie într-un apartament din cartierul Alexandru, după ce o tânără din județul Neamț a decis...
Acum 24 ore
18:40
Autostrada A8 a fost inclusă în programul SAFE și va primi finanțare europeană pentru tronsoanele...
18:40
Palatul Culturii vine cu o serie de expozitii deosebite atat pentru publicul din Iasi cat...
16:30
La Galați va fi construit un Centru Integrat de Îngrijiri Paliative, un proiect cu o...
15:30
Lucrările de modernizare la mai multe unități de învățământ din Iași au început oficial, în...
15:30
Toamna și-a îmbrăcat haina de sărbătoare la Școala Gimnazială din comuna Rediu. Festivalul „Miracolul Toamnei",...
15:30
Zonele metropolitane Iași și Bălți vor fi mai bine pregătite pentru a face față dezastrelor...
15:30
Creșterea salariului minim pe economie a devenit un subiect fierbinte în România, generând discuții aprinse...
15:30
Maine va fi semnat acordul de parteneriat între Primăria Municipiului Iași, Arhiepiscopia Iașilor, Mănăstirea Cetățuia,...
Ieri
12:50
În Franța începe procesul împotriva celor care au susținut că Brigitte Macron este bărbat # TeleM Iași
Zece persoane vor apărea în fața Tribunalului Penal din Paris în perioada 27-28 octombrie pentru...
12:40
Testare gratuită în 20 comune din județul Bacău pentru depistarea precoce a tuberculozei # TeleM Iași
In cadrul unui proiect desfășurat cu fonduri europene, Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București...
11:40
La data de 19 octombrie, ora 04.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Săbăoani...
10:10
Guvernul discută miercuri, în Consiliul Tripartit, oportunitatea creșterii salariului minim, subiect care divizează coaliția și...
09:50
În România, în acest moment, acţionează concertat patru tipuri de populism: cel politic, mediatic, intelectual...
09:50
Ilie Bolojan: Dacă în 2026 România nu se mai împrumută, ”nu îşi poate plăti niciun salariu”, ”atât de serioasă e situația” # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan avertizează că noiembrie este ultima lună în care Guvernul ar trebui să...
09:50
Luna noiembrie aduce un decalaj de două zile la plata pensiilor din mandat poștal. Din...
09:40
Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului ”Matematică Remedial” sunt deschise până la sfârşitul lunii octombrie # TeleM Iași
Ministerul Educaţiei anunţă că înscrierile în cadrul programului "Matematică Remedial", destinat sprijinirii profesorilor şi elevilor...
09:40
Simion Poiană, cunoscut sub numele de Skil, este unul dintre alpiniștii cu cea mai lungă...
09:30
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat duminică faptul că SUA și China au finalizat...
09:30
Moldova Vrea Autostradă: „Lotul 1 Bacău – Pașcani, cu un avans de 1% pe lună, ne cam uităm lung la termenul PNRR – 31 august 2026!” # TeleM Iași
Asociatia Moldova Vrea Autostrada remarca progresul slab de pe segmentul Bacău – Pașcani al Autostrăzii...
09:30
Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni” # TeleM Iași
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că indemnizațiile unor directori din sectorul transporturilor au crescut cu...
09:30
Saab investește în prezent în creșterea capacității de producție din Brazilia pentru a putea produce...
09:20
Poliția franceză caută încă doi membri ai grupului care a comis jaful de 88 de...
08:20
Exploatare masivă a trufelor din pădurile Bacăului. Garda de Mediu a găsit mai multe nereguli și a aplicat amenzi de 75.000 de euro # TeleM Iași
Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Bacău au desfășurat o serie de controale...
08:00
Începând de astazi, Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic o monedă din tombac...
26 octombrie 2025
14:00
Astazi, în jurul orei 10:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Gheorgheni au fost sesizați despre...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Craniul de Mammuthus trogontherii – descoperit în anii 1956–1957 – în zona Holboca, „Izvorul Pândarului"...
12:20
Trump spune că va fi pregătit să se întâlnească cu Putin dacă acesta este încrezător în încheierea unui acord # TeleM Iași
Liderul american și-a exprimat dezamăgirea față de progresul procesului de pace din Ucraina. Președintele SUA,...
12:10
În acest moment, constructorul este mobilizat în mod special pentru finalizarea lucrărilor la structuri (poduri,...
12:10
Iașul vrea să atragă o finanțare europeană de 63 milioane de euro pentru mai multe spații verzi și reabilitarea unor unități de învătământ # TeleM Iași
Marti este programata o ședință extraordinară a Consiliului Local în vederea adoptării unor hotărâri care...
11:50
O săptămână de vânătoare intensă a fost suficientă pentru a destructura prima parte a echipei care...
11:30
Un sondaj recent realizat de Avangarde ii plasează pe Daniel Băluță și Ciprian Ciucu în...
11:20
CFR finalizează studiul de fezabilitate pentru reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești–Vicșani–Frontieră: investiție estimată la...
10:50
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani au reușit să oprească două înșelăciuni care...
