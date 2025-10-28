Proiectul de redenumire a bazinului „Lia Manoliu” în „David Popovici”, respins de Senat
PSNews.ro, 28 octombrie 2025 12:50
Senatorii au respins proiectul de lege care prevedea schimbarea denumirii bazinului de înot „Lia Manoliu” în „David Popovici”. După cum a relatat Profit.ro, proiectul prevedea ca bazinul să fie reabilitat și modernizat, așa cum a cerut sportivul român, în vederea asigurării condițiilor necesare desfășurării antrenamentelor și competițiilor sportive la nivelul standardelor stabilite de Federația Internațională […] Articolul Proiectul de redenumire a bazinului „Lia Manoliu” în „David Popovici”, respins de Senat apare prima dată în PS News.
• • •
Acum 30 minute
12:50
Grindeanu avertizează: Coaliția, în impas dacă sunt respinse propunerile PSD privind pensiile speciale # PSNews.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, despre scenariul respingerii propunerilor PSD privind pensiile magistraţilor, că dacă se merge înainte şi vine al doilea eşec, el crede că trebuie să discute altcumva în interiorul coaliţiei, potrivit News.ro. De asemenea, acesta a criticat măsurile considerate exagerate din pachetul fiscal, precum aplicarea CASS pentru veteranii […] Articolul Grindeanu avertizează: Coaliția, în impas dacă sunt respinse propunerile PSD privind pensiile speciale apare prima dată în PS News.
12:50
Dispută între BOR și POT: Anamaria Gavrilă, nemulțumită că Georgescu nu a fost invitat la Catedrala Mântuirii Neamului # PSNews.ro
Lidera POT, Anamaria Gavrilă, a declanșat un atac public la adresa Patriarhul Daniel, reproșându-i că fostul candidat Călin Georgescu nu a primit invitație la sfințirea oficială a Catedrala Mântuirii Neamului. Gavrilă consideră că acest gest reflectă o marginalizare politică şi spirituală a lui Georgescu – ceea ce amplifică tensiunile deja existente între Biserică şi mediul […] Articolul Dispută între BOR și POT: Anamaria Gavrilă, nemulțumită că Georgescu nu a fost invitat la Catedrala Mântuirii Neamului apare prima dată în PS News.
12:50
VIDEO Silviu Iordache, fost prefect, îşi anunţă candidatura, ca independent, la preşedinţia CJ Buzău # PSNews.ro
Fostul prefect al judeţului Buzău Silviu Iordache şi-a anunţat oficial, luni, candidatura independentă pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, promiţând o alternativă la actuala clasă politică şi o administraţie ”pentru oameni, nu pentru partide”. ”Astăzi fac un pas important: candidez independent pentru Preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău. Împotriva lui Ciolacu. Împotriva sistemului. Pentru Buzău. […] Articolul VIDEO Silviu Iordache, fost prefect, îşi anunţă candidatura, ca independent, la preşedinţia CJ Buzău apare prima dată în PS News.
12:50
Nicușor Dan contestă la CCR legea care permite reorganizarea instituțiilor agricole fără cadastru # PSNews.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a trimis luni Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra legii care permite reorganizarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti” şi a instituţiilor de cercetare din agricultură, silvicultură şi industria alimentară, chiar dacă terenurile acestora nu sunt înscrise în cartea funciară, potrivit Agerpres. Şeful statului susţine că actul normativ […] Articolul Nicușor Dan contestă la CCR legea care permite reorganizarea instituțiilor agricole fără cadastru apare prima dată în PS News.
12:50
12:50
Deputatul de Prahova Ştefăniţă Avrămescu urmează să îşi anunţe candidatura la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău # PSNews.ro
Organizaţia Judeţeană a AUR Buzău urmeaază să îşi anunţe, miercuri, candidatul pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie. Reprezentantul AUR care va intra în luptă cu social-democratul Marcel Ciolacu şi cu independentul Silviu Iordache este Ştefăniţă-Alin Avrămescu, actual deputat de Prahova. Ştefăniţă-Alin Avrămescu este fratele lui Gabriel Avrămescu, actual vicepreşedinte al Autorităţii […] Articolul Deputatul de Prahova Ştefăniţă Avrămescu urmează să îşi anunţe candidatura la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
11:50
Kelemen Hunor descrie haosul din coaliție: „De două luni și jumătate coaliția se ceartă și nu am avansat” # PSNews.ro
Kelemen Hunor a descris, la Digi 24, haosul din coaliție cu cinci partide aflate la guvernare și cu un premier mai puțin flexibil. Liderul UDMR consideră că în România, când se guvernează în astfel de coaliții apar așa-zisele conflicte în spațiul public, potrivit Gândul. Totodată, Kelemen Hunor crede că PSD s-a obișnuit cu perioada Nicu-Marcel. „Eu […] Articolul Kelemen Hunor descrie haosul din coaliție: „De două luni și jumătate coaliția se ceartă și nu am avansat” apare prima dată în PS News.
11:50
O nouă ședință a coaliției de guvernare. Tensiuni privind reforma pensiilor magistraților – varianta PSD # PSNews.ro
Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților se întâlnesc marți, de la ora 14:00, la Palatul Victoria, pentru o nouă ședință a coaliției. Principalul subiect pe agendă este reforma pensiilor magistraților, jalon în PNRR. Proiectul asumat în Parlament de Ilie Bolojan a picat la CCR, din cauza lipsei avizului CSM. Sorin Grindeanu a declarat […] Articolul O nouă ședință a coaliției de guvernare. Tensiuni privind reforma pensiilor magistraților – varianta PSD apare prima dată în PS News.
11:50
Directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, Ștefania Szabo, a fost găsită moartă, marți dimineața, în camera de gardă. Avea 36 de ani. Ștefania Szabo a fost găsită moartă în cabinetul în care făcea garda, conform sansanews.ro. Nu există încă informații privind circumstanțele în care s-a produs decesul, dar nu sunt urme de violență. Femeia a fost […] Articolul Medic, găsit decedat în camera de gardă. Avea doar 37 de ani apare prima dată în PS News.
11:50
Malta, cea mai mică rată a natalității din UE: Guvernul oferă reduceri de taxe familiilor cu doi sau mai mulți copii # PSNews.ro
Guvernul Maltei a anunțat luni reduceri de taxe pentru părinții cu doi sau mai mulți copii, într-un efort al Executivului de a contracara declinul demografic. Ministrul de Finanțe din Malta, Clyde Caruana, a declarat în parlament că rata extrem de scăzută a natalității în rândul populației native a insulei mediteraneene reprezintă „cea mai mare provocare” […] Articolul Malta, cea mai mică rată a natalității din UE: Guvernul oferă reduceri de taxe familiilor cu doi sau mai mulți copii apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
10:50
Al doilea cel mai mare producător de petrol din Rusia, Lukoil, a anunțat luni că intenționează să vândă activele sale internaționale, ca urmare a sancțiunilor impuse de Statele Unite. Într-un comunicat transmis luni seară, compania energetică Lukoil, cu sediul central la Moscova, a confirmat că a început să caute cumpărători pentru afacerile sale din străinătate, informează […] Articolul Lukoil anunță vânzarea activelor sale internaționale după sancțiunile impuse de SUA apare prima dată în PS News.
10:50
Magia sportului la Școala Altfel: Patinoarul Berceni Arena, destinația preferată a elevilor din Sectorul 4 # PSNews.ro
Săptămâna aceasta, patinoarul Berceni Arena a vibrat de energie, bucurie și curiozitate, devenind destinația principală pentru sute de elevi ai școlilor din Sectorul 4, în cadrul programului național „Școala Altfel”. Câteva sute de suflete voioase și curioase au trecut pragul patinoarului. Pentru mulți, a fost prima întâlnire cu gheața, pentru alții, o ocazie să arate […] Articolul Magia sportului la Școala Altfel: Patinoarul Berceni Arena, destinația preferată a elevilor din Sectorul 4 apare prima dată în PS News.
10:50
Guvernul a aprobat, în şedinţa de luni, modificări ale OUG 52, care a provocat scandal în coaliţie, cu scopul de a aduce clarificări şi îmbunătăţiri cadrului aplicabil angajamentelor şi cheltuielilor bugetare la categoria „Bunuri şi servicii”, potrivit Observator News. Măsura îşi propune asigurarea unei utilizări prudente şi eficiente a fondurilor publice, concomitent cu o flexibilizare […] Articolul Guvernul modifică OUG 52, ordonanța care a provocat tensiuni în coaliție apare prima dată în PS News.
10:50
Lupta pentru București: cum se împart voturile din sectoare între PNL, PSD, USR și suveraniști # PSNews.ro
Lupta pentru Primăria București se anunță a fi cea mai strânsă din ultimii ani, deoarece sondajele arată că 4 candidații au șanse la victorie. Problema cea mai mare apare pentru candidații PSD și PNL, care vor trebui să-și împartă unele sectoarele din capitală, după ce în 2024 au format o alianță. Conflict între PSD și […] Articolul Lupta pentru București: cum se împart voturile din sectoare între PNL, PSD, USR și suveraniști apare prima dată în PS News.
09:50
România a fost adesea criticată pentru modul în care își folosește resursele publice. Într-o țară cu drumuri insuficiente și spitale nemodernizate ideea de a cheltui peste 250 de milioane de euro pentru o catedrală pare o aroganță națională. Și totuși, Catedrala Națională este o investiție cu sens cultural, identitar și istoric, mult mai solidă decât […] Articolul Bogdan Stoica: 20 de catedrale din fum și ceață despre care habar n-ai apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:30
Marea împăcare dintre Becali și Simion în fața Catedralei Naționale. Cei doi au îngropat securea războiului # PSNews.ro
Duminică, 26 octombrie 2025, a avut loc ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. La eveniment au participat zeci de mii de enoriași dar și 2.500 de invitați oficiali, printre care s-au aflat și Gigi Becali și George Simion. Cu acest prilej, latifundiarul din Pipera a decis să se împace cu liderul AUR, cu care se […] Articolul Marea împăcare dintre Becali și Simion în fața Catedralei Naționale. Cei doi au îngropat securea războiului apare prima dată în PS News.
20:30
Proiectul de lege prin care se aduc modificări esenţiale pentru protejarea victimelor violenţei domestice a fost adoptat, luni, de Senat, Alina Gorghiu, preşedinta comisiei speciale comune în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – „România fără violenţă domestică” arătând că este un pas important înainte şi un semnal clar că vocea victimelor […] Articolul Alina Gorghiu: Un semnal clar că vocea victimelor se aude în Parlament apare prima dată în PS News.
20:30
PSNews Watchlist – Top 10 știri 26 octombrie 2025 | Bolojan, Ciucu validat, A7, Maia Sandu, Catedrala # PSNews.ro
Campania și guvernarea domină agenda: premierul Ilie Bolojan a livrat mesaje despre reforma pensiilor magistraților și cheltuieli la companiile de stat, iar competiția pentru Primăria Capitalei s-a strâns pe fondul validării lui Ciprian Ciucu în PNL și a unui sondaj Avangarde. Vizita Maiei Sandu rămâne relevantă extern, iar dintre temele sociale reținem doar bilanțul oficial […] Articolul PSNews Watchlist – Top 10 știri 26 octombrie 2025 | Bolojan, Ciucu validat, A7, Maia Sandu, Catedrala apare prima dată în PS News.
20:30
Petrișor Peiu: Este foarte posibil ca AUR să o susțină pe Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei # PSNews.ro
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni că este foarte posibil ca partidul său să o susțină pe jurnalista Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei, aceasta ‘ocupând un culoar foarte apropiat’ de cel al formațiunii politice. Peiu a precizat într-o conferință de presă că viitorul candidat va fi stabilit, conform statutului partidului, în forurile de […] Articolul Petrișor Peiu: Este foarte posibil ca AUR să o susțină pe Anca Alexandrescu pentru Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
20:30
Alertă în centrul Capitalei, miros puternic de gaz: Pompierii si Distrigaz intervin de urgență. O stradă e blocată # PSNews.ro
Este alertă luni seară, 27 octombrie, în centrul Bucureștiului, după ce un om a anunțat la 112 că simte miros de gaz. Echipele Distrigaz au confirmat pentru Digi24 că s-a produs o avarie în apropiere de Primăria Capitalei, pe strada Ion Câmpineanu. Strada a fost blocată de oamenii legii, iar la fața locului se află […] Articolul Alertă în centrul Capitalei, miros puternic de gaz: Pompierii si Distrigaz intervin de urgență. O stradă e blocată apare prima dată în PS News.
20:30
Moștenirea Văcăroiu, repusă în joc: Finanțele cumpără pachetul de 32% din FRC dintr-o structură aflată în colaps # PSNews.ro
Guvernul a mandatat astăzi, prin hotărâre, Ministerul Finanțelor, acționar majoritar, cu 68% din capital, al companiei financiare de stat Fondul Român de Contragarantare (FRC) SA, să cumpere și restul de 32% din acțiunile FRC, aflate în posesia Fundației Post-Privatizare, o structură juridică controlată tot de statul român, prin Ministerul Economiei, și aflată în faliment de […] Articolul Moștenirea Văcăroiu, repusă în joc: Finanțele cumpără pachetul de 32% din FRC dintr-o structură aflată în colaps apare prima dată în PS News.
20:30
VIDEO Luptă strânsă pentru Primăria Capitalei. Sociolog: „Este prematur să vorbim despre un favorit” # PSNews.ro
Bătălia pentru Primăria Capitalei se conturează tot mai clar. Primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, și primarul Sectorului 4, social-democratul Daniel Băluță, și-au anunțat oficial candidaturile pentru fotoliul de edil al Bucureștiului, lăsat liber de Nicușor Dan. Pe listă ar putea intra și liderul USR Cătălin Drulă, însă o decizie finală din partea partidului este […] Articolul VIDEO Luptă strânsă pentru Primăria Capitalei. Sociolog: „Este prematur să vorbim despre un favorit” apare prima dată în PS News.
19:30
Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat, luni, pe Patriarhul Constantinopolului, a informat Administraţia Prezidenţială. Potrivit sursei citate, la ora 18:00 au fost primiţi la Palatul Cotroceni Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. În acest context va fi decorat Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Bartolomeu I se află în […] Articolul Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat pe Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I apare prima dată în PS News.
19:20
VIDEO Surpriza Călin Georgescu la alegerile locale. „Pot exista lebede negre chiar și în București” # PSNews.ro
Sociologul Antonio Amuza a declarat, luni, în emisiunea „Puterea Știrilor”, că este puțin probabil să se repete în București scenariul „Călin Georgescu” – adică apariția unui candidat surpriză, fără vizibilitate în sondaje, dar cu un rezultat neașteptat. Totuși, el nu exclude complet posibilitatea unei „lebede negre” în cursa pentru Primăria Capitalei. „Totu-i posibil până la […] Articolul VIDEO Surpriza Călin Georgescu la alegerile locale. „Pot exista lebede negre chiar și în București” apare prima dată în PS News.
19:20
Pas de importanță geostrategică uriașă. Papa Leon alege Turcia și Libanul pentru prima sa vizită internațională # PSNews.ro
Papa Leon al XIV-lea se pregătește pentru prima sa călătorie apostolică internațională din pontificatul său, iar aceasta va fi către Turcia și Liban. Alegerea Turciei ca primă destinație a primei sale vizite internaționale are o semnificație deosebit de importantă, mai ales în contextul împlinirii a 1700 de ani de la Primul Conciliu de la Niceea, […] Articolul Pas de importanță geostrategică uriașă. Papa Leon alege Turcia și Libanul pentru prima sa vizită internațională apare prima dată în PS News.
19:20
Conducerile ANRE, ASF, ANCOM, chemate să dea explicaţii în Parlament despre primele de zeci de milioane de lei # PSNews.ro
Conducerile ANRE, ASF şi ANCOM trebuie să prezinte, marţi, de la ora 9:30, Comisiilor reunite de buget-finanţe, noile organigrame şi grilele de salarizare, din care să rezulte reducerea cu 10% a posturilor de specialitate şi cu 30% a posturilor din structurile de suport, precum şi reducerea cu 30% a salariilor de bază şi/sau indemnizaţiilor pe […] Articolul Conducerile ANRE, ASF, ANCOM, chemate să dea explicaţii în Parlament despre primele de zeci de milioane de lei apare prima dată în PS News.
19:20
Comisarul pentru Energie i-a transmis lui Bolojan că sunt încurajate proiectele care cresc nivelul de trai al oamenilor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a discutat, luni, cu Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie, despre programele Uniunii Europene din domeniul energiei și soluțiile care pot ajuta România să reducă prețul la energie. Nu în ultimul rând, comisarul i-a amintit că nivelul de trai al cetățenilor trebuie să fie o prioritate. Premierul Ilie Bolojan a arătat că, […] Articolul Comisarul pentru Energie i-a transmis lui Bolojan că sunt încurajate proiectele care cresc nivelul de trai al oamenilor apare prima dată în PS News.
18:20
Dispozitivele electronice folosite zilnic – de la telefoane și laptopuri la routere și monitoare – vor fi mai eficiente energetic, mai ușor de utilizat și mai puțin dăunătoare pentru mediu, în urma adoptării, luni, de către Comisia Europeană, a noilor cerințe privind proiectarea ecologică a surselor externe de alimentare (EPS-uri), informează Executivul comunitar într-un comunicat […] Articolul Uniunea Europeană introduce încărcătorul unic: ce se modifică și cine este afectat apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO 9 din 10 români, total dezamăgiți de clasa politică. Sociologul Antonio Amuza explică motivele # PSNews.ro
Sociologul Antonio Amuza a explicat, luni, în emisiunea „Puterea Știrilor”, de ce majoritatea românilor se declară profund dezamăgiți de clasa politică. Potrivit acestuia, inclusiv bucureștenii – deși mai expuși la informație – nu mai cred în rolul statului și se deconectează tot mai mult de la viața civică. „9 din 10 români sunt total dezamăgiți […] Articolul VIDEO 9 din 10 români, total dezamăgiți de clasa politică. Sociologul Antonio Amuza explică motivele apare prima dată în PS News.
18:20
Biserica intră în era inteligenței artificiale! A apărut primul AI al Ortodoxiei. Ce funcții are LOGOS # PSNews.ro
Biserica Greacă intră în era inteligenței artificiale cu un instrument de IA denumit LOGOS și dezvoltat de Mitropolia Nea Ionia, Philadelphia, Heraklion și Calcedonia, în colaborare cu Universitatea Mării Egee, potrivit portalului eKathimerini. LOGOS („cuvânt”, „rațiune”, „argument” – termen ce provine din greaca veche) funcționează ca o bibliotecă digitală, care colectează informații despre întrebări legate de credința […] Articolul Biserica intră în era inteligenței artificiale! A apărut primul AI al Ortodoxiei. Ce funcții are LOGOS apare prima dată în PS News.
18:20
Sistemul de garantare-returnare va fi extins de la 1 ianuarie 2027 cu borcane, sticle de borș, oțet, apă distilată, cafea sau produse pe bază de cafea. Deputatul liberal Mircea Fechet, fost ministru al Mediului, a depus deja un proiect de lege în acest sens. „Am depus un proiect de lege prin care modificăm legislația primară […] Articolul SGR: Lista produselor care se returnează, extinsă inclusiv cu borcane – proiect apare prima dată în PS News.
18:20
Guvernul a decis în ședința de luni exceptări de la art. XVII al OUG nr. 52/2025, care să permită, printre altele, desfășurarea normală a activității în instituțiile publice de cultură. În urma dezbaterilor și a aglutinării tuturor observațiilor depuse, inclusiv de Ministerul Culturii, Guvernul a decis în ședința de marți exceptări de la art. XVII […] Articolul Guvernul a exceptat instituțiile de cultură din ordonanța austerității apare prima dată în PS News.
18:20
Istoricul Ioan-Aurel Pop: Catedrala Naţională duce spre eternitate mesajul credinţei şi al identităţii româneşti # PSNews.ro
Catedrala Naţională este un monument menit să dăinuie peste secole ca un sigiliu de preţ şi să ducă spre eternitatea noastră umană mesajul credinţei şi al identităţii româneşti, afirmă istoricul Ioan-Aurel Pop. „Catedrala, ca orice lucru durabil, s-a făcut cu jertfă. Din legenda Meşterului Manole – care a clădit tot o catedrală – se ştie […] Articolul Istoricul Ioan-Aurel Pop: Catedrala Naţională duce spre eternitate mesajul credinţei şi al identităţii româneşti apare prima dată în PS News.
18:20
Cine e bărbatul prins de jandarmi la Catedrala Națională în timp ce distribuia materiale legionare – surse # PSNews.ro
Bărbatul prins duminică, 26 octombrie, de jandarmi în timp ce distribuia oamenilor prezenți la sfințirea Catedralei Naționale mai multe materiale legionare este un fost candidat din partea partidului SOS România la parlamentare, potrivit unor surse Digi24.ro. El ar fi distribuit prin mulțime revista „Certitudinea”, condusă de un senator al partidului înființat de Diana Șoșoacă. Potrivit unor surse, bărbatul s-a […] Articolul Cine e bărbatul prins de jandarmi la Catedrala Națională în timp ce distribuia materiale legionare – surse apare prima dată în PS News.
17:10
Orașul din România care renunță la focurile de artificii de Revelion pentru a proteja animalele de companie # PSNews.ro
Primăria Braşov a decis să renunţe la focurile de artificii în noaptea de Revelion pentru a proteja animalele de companie şi anunţă că le va înlocui cu jocuri de lasere. Primarul George Scripcaru a luat această hotărâre ţinând cont de studiile care arată că artificiile le provoacă animalelor stres sever, panică, pierderea auzului, răniri şi […] Articolul Orașul din România care renunță la focurile de artificii de Revelion pentru a proteja animalele de companie apare prima dată în PS News.
17:10
Locatarii blocului afectat de explozia din Rahova așteaptă ca autoritățile să înceapă punerea în siguranță a clădirii # PSNews.ro
Locatarii blocului din București devastat de explozie se tem că îi va prinde iarna pe la rude sau prin alte spații de cazare. Lucrările de punere în siguranță a clădirii depind de finalizarea anchetei și de contractarea unei firme specializate, transmite TVR. De mai bine o săptămână, de la explozia ce a avut loc la […] Articolul Locatarii blocului afectat de explozia din Rahova așteaptă ca autoritățile să înceapă punerea în siguranță a clădirii apare prima dată în PS News.
17:10
Alegeri Capitală. Analist: În interiorul partidelor mari nu exista prea mult entuziasm față de candidați # PSNews.ro
Se contureaza lista candidaților pentru Primăria Capitalei. Edilul sectorului 6 Ciprian Ciucu a anunțat, că va candida pentru funcția de primar general. Liberalul a adăugat că sloganul său va fi „Bucureștiul pus la punct!”.La rândul său, Organizaţia PSD Bucureşti l-a propus pe primarul sectorului 4 Daniel Băluţă candidat la Primăria Generală. În această săptămână urmează […] Articolul Alegeri Capitală. Analist: În interiorul partidelor mari nu exista prea mult entuziasm față de candidați apare prima dată în PS News.
17:10
Lege uitată la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a trimis Curții Constituționale o lege adoptată în 2018, dar care nu a fost niciodată promulgată. Proiectul a ajuns la Președinție în iunie 2020, în mandatul lui Klaus Iohannis, și a rămas blocat acolo până în prezent. Documentul vizează completarea art. III din Legea nr. 72/2011, care modifică […] Articolul Documentul ascuns timp de 5 ani la Cotroceni. Nicușor Dan îl scoate la lumină apare prima dată în PS News.
16:10
Țoiu, în rochie roșie cu decolteu, la o reuniune la Haga – un fake news care a circulat pe social media. Ce ținută avea # PSNews.ro
USR dezminte un fake news care a circulat intens pe social media weekendul trecut. În fotografia modificată cu „Inteligența Artificială, cu tupeu, fără rușine”, după cum susține formațiunea politică, ministra apare într-o rochie roșie, scurtă și decoltată la o reuniune oficială. În realitate, precizează USR, „Oana Țoiu era la Haga, în prima sa delegație ca […] Articolul Țoiu, în rochie roșie cu decolteu, la o reuniune la Haga – un fake news care a circulat pe social media. Ce ținută avea apare prima dată în PS News.
16:10
VIDEO A început dinamitarea în munte pe cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu–Pitești # PSNews.ro
Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunţă că „au început operațiunile de dinamitare necesare construcției tunelului Robești, pe secțiunea 2 (Boița – Cornetu)”, secţiune a Autostrăzii Sibiu-Piteşti. Operaţiunile, care se vor desfăşura zilnic, sunt necesare străpungerii zonelor de stâncă de pe traseul unui tunel cu o lungime de 900 m. „În […] Articolul VIDEO A început dinamitarea în munte pe cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu–Pitești apare prima dată în PS News.
16:10
Peiu (AUR): În principiu, noi dorim să intrăm la guvernare în urma unor alegeri anticipate # PSNews.ro
Senatorul AUR Petrişor Peiu a declarat, luni, că în principiu, AUR doreşte să intre la guvernare fie în urma unor alegeri anticipate fie în cazul ruperii acestei coaliţii aflate la guvernare, iar dacă cei din această coaliţie spun că nu mai pot să meargă împreună, vor solicita preşedintelui să acorde mandatul de premier lui Călin […] Articolul Peiu (AUR): În principiu, noi dorim să intrăm la guvernare în urma unor alegeri anticipate apare prima dată în PS News.
16:10
Platforma online dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou: Informații în timp real despre coada la moaște # PSNews.ro
Arhiepiscopia Bucureștilor a lansat o platformă dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou, care pune la dispoziție informații în timp real. Pelerinii pot afla durata de așteptare pentru închinare, locația capătului rândului, programul evenimentelor și rutele de acces către Dealul Patriarhiei. Platforma oferă date despre timpul de așteptare pentru închinarea la Sfintele moaște și unde […] Articolul Platforma online dedicată pelerinajului la Sf. Dimitrie cel Nou: Informații în timp real despre coada la moaște apare prima dată în PS News.
16:10
Ciolacu a răbufnit la adresa celor s-au pozat la Catedrala Mântuirii Neamului: „O plăcere să văd ipocriții” # PSNews.ro
Fostul premier al României, Marcel Ciolacu, a readus în discuție controversele legate de finanțarea Catedralei Mântuirii Neamului. Într-o emisiune online, social-democratul a amintit de valul de critici pe care l-a primit în trecut pentru decizia de a sprijini financiar proiectul. „Vă aduceți aminte cât de criticat am fost eu că am dat bani la Catedrala […] Articolul Ciolacu a răbufnit la adresa celor s-au pozat la Catedrala Mântuirii Neamului: „O plăcere să văd ipocriții” apare prima dată în PS News.
16:10
Drulă acuză PSD, PNL și AUR că s-au aliat în Parlament ca să blocheze referendumul inițiat de Nicușor Dan în București # PSNews.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă acuză, luni, o piedică pusă referendumului pe bugetul Capitalei, azi, în Parlament, de către PSD, PNL şi AUR, el precizând că, prin votul celor 3 partide, procedura de urgenţă pentru legea de implementare a Referendumului a fost respinsă. ”Piedică pusă referendumului pe bugetul Capitalei, azi, în Parlament, de către PSD, PNL […] Articolul Drulă acuză PSD, PNL și AUR că s-au aliat în Parlament ca să blocheze referendumul inițiat de Nicușor Dan în București apare prima dată în PS News.
15:10
Blocul Naţional Sindical (BNS) atrage atenţia că îngheţarea salariului minim în 2026 ar fi o încălcare gravă a legislaţiei naţionale şi europene şi avertizează că România riscă procedură de infringement din partea Comisiei Europene. Sindicaliştii susţin că acest lucru ar duce la o scădere reală a puterii de cumpărare, sub nivelul din 2024, afectând grav […] Articolul BNS: Guvernul este obligat prin lege să majoreze salariul minim de la 1 ianuarie 2026 apare prima dată în PS News.
15:10
Marcel Ciolacu: PSD-ul e condamnat să rămână la guvernare împreună cu Partidul Național Liberal # PSNews.ro
Fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu a declarat că PSD și PNL sunt „condamnate să rămână la guvernare”, subliniind că cetățenii români se așteaptă la soluții concrete. Întrebat despre viitorul Partidului Social Democrat, fostul președinte al formațiunii și fostul premier, Marcel Ciolacu a spus: „PSD-ul e condamnat să rămână la guvernare împreună cu Partidul Național Liberal. […] Articolul Marcel Ciolacu: PSD-ul e condamnat să rămână la guvernare împreună cu Partidul Național Liberal apare prima dată în PS News.
15:10
Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, pentru reparații la sistemul de termoficare # PSNews.ro
Compania Municipală Termoenergetica București (TEB) a anunțat lucrări de amploare pentru remedierea mai multor avarii la rețeaua termică primară din Capitală, între 27 și 31 octombrie 2025. Intervențiile vizează conducte vechi de până la 60 de ani și vor afecta temporar furnizarea agentului termic către sute de blocuri, instituții și agenți economici din sectoarele 2, […] Articolul Peste 500 de imobile din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, pentru reparații la sistemul de termoficare apare prima dată în PS News.
15:10
Tensiuni între PSD, PNL și USR pe tema pensiilor magistraților. Grindeanu: „În acest moment, Coaliția pierde timpul” # PSNews.ro
Reforma pensiilor magistraţilor provoacă din nou tensiuni în coaliţia de guvernare, după ce preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a întâlnit separat cu reprezentanţii sistemului judiciar, potrivit unei relatări HotNews.ro. PSD va cere marţi, într-o nouă şedinţă a coaliţiei, înfiinţarea unui grup de lucru pe această temă – propunere respinsă anterior, care a dus la […] Articolul Tensiuni între PSD, PNL și USR pe tema pensiilor magistraților. Grindeanu: „În acest moment, Coaliția pierde timpul” apare prima dată în PS News.
15:10
Consiliul Concurenței s-a dus peste 6 mari lanțuri de magazine din România, într-o anchetă privind lactatele # PSNews.ro
Consiliul Concurenței a efectuat inspecții inopinate la sediile a șase mari lanțuri de retail care activează pe piața comercializării produselor alimentare din România, cu accent pe segmentul lactatelor, arată un comunicat al instituției. Inspecțiile au avut loc în cadrul cercetărilor aprofundate ce vizează evaluarea modului în care marii retaileri respectă prevederile legii privind practicile comerciale […] Articolul Consiliul Concurenței s-a dus peste 6 mari lanțuri de magazine din România, într-o anchetă privind lactatele apare prima dată în PS News.
15:10
Clasamentul național cu salariile directorilor și indemnizațiile CA din 143 de companii de stat # PSNews.ro
Romatsa plătește 70.000 de lei brut lunar fiecărui membru al CA, Compania Națională de Aeroporturi București dă 69.000 de lei pe lună, iar Monitorul Oficial oferă 47.000 de lei pe lună membrilor din Consiliul de Administrație. Indemnizațiile directorilor pornesc și ele de la 85.000 brut pe lună la Romgaz și Depogaz, conform bazelor de date […] Articolul Clasamentul național cu salariile directorilor și indemnizațiile CA din 143 de companii de stat apare prima dată în PS News.
