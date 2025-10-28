Metaminds sprijină digitalizarea României prin migrarea aplicațiilor ADR în Cloudul Privat Guvernamental, cu cele mai înalte standarde de securitate și performanță
HotNews.ro, 28 octombrie 2025 14:20
Digitalizarea administrației publice intră într-o nouă etapă – Metaminds a semnat acordul-cadru cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) pentru migrarea aplicațiilor în Cloudul Privat Guvernamental – Lotul 1: Servicii de migrare a aplicațiilor în Cloudul…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 10 minute
14:40
Fostul șef al Intel spune că lucrează la un proiect care să „grăbească” întoarcerea lui Iisus # HotNews.ro
În luna martie, la trei luni după ce a fost forțat să părăsească funcția de director general al companiei Intel și a fost dat în judecată de acționari, Patrick Gelsinger a preluat conducerea Gloo –…
Acum 30 minute
14:30
SuperLiga: Cristiano Bergodi, antrenorul etapei după primul meci la Universitatea Cluj. Cum arată echipa ideală a rundei a 14-a # HotNews.ro
Cristiano Bergodi a fost desemnat antrenorul etapei a 14-a din SuperLiga, după ce a debutat cu o victorie pe banca tehnică a echipei Universitatea Cluj, 2-1 pe terenul celor de la Oțelul Galați. Farul ș…
14:20
Metaminds sprijină digitalizarea României prin migrarea aplicațiilor ADR în Cloudul Privat Guvernamental, cu cele mai înalte standarde de securitate și performanță # HotNews.ro
Digitalizarea administrației publice intră într-o nouă etapă – Metaminds a semnat acordul-cadru cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) pentru migrarea aplicațiilor în Cloudul Privat Guvernamental – Lotul 1: Servicii de migrare a aplicațiilor în Cloudul…
Acum o oră
14:10
SuperLiga: Narcis Ilaş a primit un diagnostic dur după ce a fost scos pe targă și dus la spital înainte ca meciul FC Botoşani – FC Hermannstadt să se termine # HotNews.ro
Fundașul Narcis Ilaş a suferit o accidentare gravă în minutul 14 al duelului câştigat luni seară de FC Botoşani cu FC Hermannstadt, scor 2-0, în Superliga, scrie News.ro. Tânărul de 18 ani a ieşit de…
14:00
Omul care a condus forțele de invazie ruse în Ucraina acuză Occidentul că vrea să împartă Rusia în zeci de state mai mici # HotNews.ro
Occidentul pune „presiune agresivă” asupra Rusiei și încearcă să împartă țara în zeci de state independente, acuză fostul ministru rus al Apărării Serghei Șoigu, în prezent secretarul Consiliului de Securitate de la Moscova, citat de…
14:00
Cum explică Jandarmeria incidentul de la Ambasada Rusiei unde un bărbat a fost imobilizat pe motiv că a încercat intre cu mașina în poartă, acuzație respinsă de procurori # HotNews.ro
Bărbatul a fost imobilizat pentru că a efectuat un viraj brusc la stânga pe Șoseaua Kiseleff, unde e sens unic, și apoi a direcționat mașina spre poarta Ambasadei Ruse, transmite marți Jandarmeria București într-un răspuns…
13:50
Producătorul român de fructe Abund Berry și-a pus panouri solare și baterii de stocare a energiei, printr-un parteneriat cu portughezii de la Greenvolt # HotNews.ro
Firma românească Abund Berry, controlată de antreprenorul gorjean Ionel Burtea, cu afaceri în producția și procesarea de mure, afine, căpșuni și alte fructe, și-a instalat o centrală de panouri fotovoltaice, cu baterii pentru stocarea energiei…
Acum 2 ore
13:40
Nicușor Dan: Nu văd de ce nu l-aș nominaliza premier pe Grindeanu. Nu se poate stabilitate fără PSD? Ce răspunde întrebat despre Ordonanța 13, dată de Grindeanu # HotNews.ro
Președintele spune, într-un interviu pentru ziarul Cotidianul, că este pregătit să-l desemneze premier pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, la rotativa guvernamentală din 2027. Întrebat dacă își amintește despre Ordonanța 13, adoptată în 2017 de Guvernul…
13:20
De la ANRE pleacă doar 4 oameni în urma restructurării cerute de Bolojan / Șeful instituției, întrebat dacă este justificat salariul său de 15.000 euro: Nu eu am stabilit # HotNews.ro
Doar patru oameni vor pleca de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în urma aplicării Legii adoptate de guvernul Bolojan privind restructurarea autorităților de reglementare ANRE (energie), ASF (supraveghere financiară) și ANCOM…
13:10
Nicușor Dan, întrebat de sondajele care dau AUR la 40%: ,Mă îngrijorează componenta pro-Rusia din discurs la care oamenii nu reacționează” # HotNews.ro
Scorul AUR din sondajele de opinie reprezintă „o realitate” și „exprimă o neîncredere în modul în care se gestionează politic administrația în România”, a declarat președintele Nicușor Dan într-un interviu pentru Cotidianul. Datele unui sondaj…
12:50
Noi detalii despre chirurgul Ștefania Szabo găsită moartă la spitalul din Buzău. Managaer: „Sunteți supraîncărcați, unii pot rezista, unii pot cere ajutor, dar sunt și unii care pot ceda” # HotNews.ro
Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Sorin Pătraşcu, a declarat marţi, că directorul medical al unităţii sanitare, Ștefania Szabo, era un medic dedicat iar cu o zi în urmă a avut o atitudine normală și…
Acum 4 ore
12:40
INTERVIU „Românii ar trebui să înțeleagă mai bine decât alții”. Un cunoscut avocat rus explică de ce au ajuns adolescenții din Rusia să fie arestați de pe stradă # HotNews.ro
O fată de 18 ani din Sankt Petersburg, pe nume Diana Loghinova, a fost arestată săptămâna trecută pentru că a cântat pe stradă mai multe cântece considerate „anti-regim”. HotNews a vorbit cu un avocat specializat…
12:30
Avion de mici dimensiuni prăbușit. Autoritățile din Kenya se tem că toate persoanele aflate la bord au murit # HotNews.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit marți dimineață în regiunea de coastă Kwale din Kenya, în timp ce se îndrepta spre Rezervația Națională Maasai Mara. 12 persoane sunt date dispărute, iar autoritățile se tem…
12:20
Anunțul făcut de OpenAi care ridică semne de întrebare privind sănătatea mintală a persoanelor care vorbesc cu ChatGPT # HotNews.ro
Peste un milion de persoane vorbesc săptămânal despre cum se gândesc să își facă singuri rău în conversațiile pe care le au cu ChatGPT. Anunțul făcut de compania fondată de Sam Altman sugerează că inteligența…
12:20
Somnul pierdut după 40 de ani: de ce nu te mai poți odihni și de ce femeile chiar trebuie să doarmă mai mult decât bărbații # HotNews.ro
Somnul nu este o opțiune, ci o formă de igienă biologică. De el depind memoria, echilibrul hormonal, imunitatea și sănătatea inimii. Iar cercetările arată constant același lucru: femeile au nevoie de mai mult somn decât…
12:20
Ședință la PSD. Daniel Băluță primește votul final pentru candidatura la Primăria Capitalei # HotNews.ro
Social-democrații îl desemnează oficial astăzi pe Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, drept candidat la funcția de primar general al Bucureștiului. Săptămâna trecută, coaliția a stabilit că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7…
12:10
Un jurnalist care făcea dezvăluiri despre cartelurile de droguri a fost asasinat și lăsat pe o autostradă / Alături, polițiștii au găsit un mesaj scurt # HotNews.ro
Lângă cadavru a fost găsită un mesaj pe care scria, potrivit presei locale: „Pentru că ai răspândit acuzații false împotriva locuitorilor din Durango”, scrie CNN. Un jurnalist mexican care scria despre cartelurile de droguri a…
12:10
Președintele Taiwanului citează o poveste biblică și numește modelul pentru apărarea insulei amenințate de China # HotNews.ro
Președintele taiwanez Lai Ching-te a declarat într-un mesaj publicat marți că Israelul este un model de la care țara sa poate învăța în ceea ce privește consolidării apărării, liderul de la Taipei amintind totodată de…
11:50
O femeie din nouă va primi diagnostic de cancer la sân. Dr. Andreea Crăciunescu, oncolog Regina Maria: „Cancerul mamar nu mai este o sentință. Este o provocare care, cu ajutorul științei, al medicilor și al curajului fiecărei femei, poate fi învinsă” # HotNews.ro
Multe dintre tipurile de cancer mamar pot fi tratate cu terapii noi, foarte eficiente, care nu doar că prelungesc viața pacienților, dar le asigură și o calitate foarte bună a ei. Cu o condiție: cancerul…
11:50
Un necunoscut s-a apropiat pe stradă de un trecător și a aruncat cu o mică avere în el. A rostit doar trei cuvinte și a plecat # HotNews.ro
O scenă neobișnuită a avut loc zilele trecute într-un parc din Praga, Cehia, unde un bărbat necunoscut s-a apropiat de un trecător, i-a aruncat un teanc de bancnote în valoare de 120.000 de coroane cehe,…
11:40
Colectiv, după 10 ani. Ce a supraviețuit din revolta de atunci și semnul cel mai neliniştitor al acestui deceniu pierdut # HotNews.ro
După un deceniu, numele „Colectiv“ este numele unei tragedii, dar şi al unei speranţe la care nu putem renunţa decât cu preţul abandonării propriei umanităţi. Civismul la care am sperat în clipele de după se…
11:30
VIDEO Rusia a testat al doilea prototip al avionului MC-21 cu care vrea să înlocuiască modelele Boeing și Airbus # HotNews.ro
Rusia a efectuat un zbor cu un al doilea prototip al avionului de pasageri MC-21, destinat rutelor medii, construit cu componente interne, a anunțat marți Ministerul Industriei de la Moscova în contextul în care sancțiunile…
11:30
După zece zile intense de cinema de calitate dedicate proiecțiilor, dezbaterilor, întâlnirilor cu cineaști și cu publicului din Sibiu, Astra Film Festival 2025 continuă în online. Între 26 octombrie și 9 noiembrie, iubitorii de documentar…
11:10
Deși cele două emisfere ale Pământului se află pe părți opuse ale planetei și diferă în multe privințe, ele împărtășesc o trăsătură comună ciudată – sau cel puțin așa era până recent. Emisfera Nordică și…
11:10
Sunt însărcinată și tocmai am aflat că sufăr de boală cronică de rinichi, dar sunt dispusă să lupt până la capăt # HotNews.ro
M-am așezat pe marginea patului, cu testul de sarcină în mână, iar inima îmi bătea nebunește. Bucuria s-a amestecat cu frica, dar niciun sentiment nu se compara cu vestea ce urma să vină: am boală cronică de…
11:00
O deputată fotografiată în timp ce un consilier îi făcea pedichiura în biroul din parlamentul din Peru va fi anchetată # HotNews.ro
Președintele Congresului din Peru, Fernando Rospigliosi, a calificat luni drept „reprobabil” gestul deputatei și a cerut sancționarea acesteia, informează AFP. Deputata de stânga Lucinda Vasquez a fost fotografiată așezată pe o canapea, în timp ce…
10:50
Liderii coaliției, o nouă ședință despre pensiile magistraților, respinse de CCR / Grindeanu va veni cu aceeași cerere care a generat conflict între partide # HotNews.ro
Liderii PSD, PNL, USR și UDMR se întâlnesc din nou, marți, pentru a discuta despre reforma pensiilor magistraților, după ce legea Guvernului Bolojan a fost respinsă de Curtea Constituțională din motive de procedură. Ședința Coaliției…
10:50
Adevărul pe care nu voiai să-l auzi: copilul tău e gay. Cum reacționezi, ce spui, ce simți # HotNews.ro
Poate nu te-ai gândit niciodată că vei avea această conversație. Ori poate ți-ai dat seama de mult că fiul ori fiica ta simte altfel. Momentul în care copilul chiar vine și-ți spune că e atras…
Acum 6 ore
10:40
Președintele Ucrainei a făcut un nou apel pentru ajutor financiar pe termen mediu din partea aliaților euiropeni, scriu AFP și Reuters. Ucraina va avea nevoie de sprijinul financiar al Europei încă „doi sau trei ani”…
10:40
Șefii de companii se așteaptă la scumpiri în toate sectoarele economiei. Semnalul transmis de INS # HotNews.ro
Toate sectoarele economice anticipează creșteri de prețuri în următoarele luni, arată cel mai recent comunicat al Institutului Național de Statistică (INS), bazat pe „Ancheta de conjunctură” realizată în octombrie 2025. Chiar dacă activitatea economică pare…
10:30
Bill Gates, schimbare surprinzătoare despre schimbările climatice: „Nu înseamnă sfârșitul civilizației” # HotNews.ro
Miliardarul și filantropul Bill Gates le-a cerut marți liderilor mondiali, înaintea conferinței climatice COP30, să ia măsuri în vederea adaptării la fenomenele meteorologice extreme și să se concentreze pe îmbunătățirea sistemelor de sănătate, mai degrabă…
10:00
Giorgia Meloni, mesaj pentru băncile care au avut profituri de 44 de miliarde de euro în 2025 # HotNews.ro
Guvernul de la Roma și-a anunțat intenția de a strânge miliarde de euro de la bănci prin creșterea impozitului pe profit și amânarea anumitor credite fiscale, printre alte măsuri prezentate în bugetul din acest a,…
09:50
Ștefania Szabo, directorul medical de la Spitalul Județean Buzău, găsită fără suflare în camera de gardă. Abia împlinise 37 de ani # HotNews.ro
Director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, dr. Ștefania Szabo, a fost găsită moartă, marți dimineață, de către colegii ei, potrivit presei locale. Trupul medicului chirurg, care împlinise 37 de ani la începutul lunii…
09:40
VIDEO În ochiul uraganului Melissa. Momentul în care un avion al Forțelor Aeriene Americane zboară în interiorul furtunii # HotNews.ro
Forțele Aeriene ale SUA au publicat un clip video care arată cum avionul Hurricane Hunter în timp ce zbura luni în ochiul uraganului Melissa, înainte ca furtuna violentă să lovească Jamaica, relatează CNN și AFP.…
09:40
Populația României a mai scăzut cu 110.000 persoane, anunță Statistica. Iar jumătate din români trăiesc la sat, cu tot ce înseamnă asta pentru economie # HotNews.ro
Institutul Național de Statistică a publicat datele provizorii privind populația după domiciliu la 1 iulie 2025. România avre 21,67 milioane de persoane, în scădere cu aproape 110.000 de persoane față de anul trecut. Este o…
09:10
Guvernul lui Viktor Orbán pune la cale un bloc anti-Ucraina în UE / Cine sunt aliații Ungariei # HotNews.ro
Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță sceptică față de Kiev în cadrul UE, a declarat pentru Politico un consilier politic de rang înalt al prim-ministrului ungar Viktor…
08:50
Ucraina își ajustează strategia într-o direcție-cheie și se pregătește să lovească puternic Rusia # HotNews.ro
În vreme ce forțele Moscovei presează în cele mai fierbinți zone ale frontului din estul Ucrainei, Kievul a decis să își sporească atacurile asupra unor ținte din Rusia, pentru a încetini mașinăria de război a…
08:50
Greșelile făcute de hoții de la Luvru. Ce au găsit anchetatorii în cazul spectaculosului jaf de bijuterii # HotNews.ro
Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a dat asigurării că hoții vor fi găsiți, chiar înainte de reținerea celor doi suspecți în cazul marelui jaf de la muzeul Luvru, scrie Il Corrierre della Sera. Cu…
Acum 8 ore
08:40
INTERVIU O voce critică din Kiev, scriitorul Andrei Kurkov: „Să-l judece istoria pe Zelenski, pentru că el trebuie să semneze sfârșitul războiului, deoarece războiul a început în timp ce el era președinte” # HotNews.ro
„Nu am votat pentru Zelenski și nu voi vota pentru el în viitor”, spune Andrei Kurkov, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori ucraineni contemporani, într-un interviu pentru HotNews. În același timp, Kurkov spune că Rusia…
08:30
Un nou studiu confirmă activitatea simplă care poate reduce riscul problemelor cardiace # HotNews.ro
Persoanele care merg pe distanțe mai lungi au un risc mai mic de probleme cardiace decât cele care merg pe distanțe scurte, sugerează un nou studiu citat de BBC, care a analizat activitatea a zeci…
08:20
Moscova, vizată de un atac cu drone ucrainene pentru a doua noapte consecutiv, susțin autoritățile # HotNews.ro
Autoritățile din Rusia au anunțat că dronele ucrainene au zburat din nou spre capitală și sistemele de apărare au doborât mai multe vehicule aeriene fără pilot în mai multe regiuni, relatează Reuters. Ministerul rus al…
07:50
Uraganul Melissa, cea mai puternică furtună de pe planetă din acest an, a făcut primele victime. Jamaica se pregătește pentru un impact „castastrofal” # HotNews.ro
Autoritățile jamaicane au îndeamnat populația să se refugieze în zone mai înalte și în adăposturi înainte de sosirea uraganului, avertizând că furtuna puternică le pune viața în pericol, relatează The Guardian. Melissa a suferit o…
07:00
Compania Simedo Construct, care a dezvoltat peste 3.000 de apartamente sub brandul Confort Urban, a început construcția unui nou ansamblu rezidențial, cu 1.500 de apartamente, parte a unui mega-proiect realizat în parteneriat de cei 3…
07:00
România schimbă modul cum va taxa TIR-urile care folosesc drumurile din țară. Chiar și așa va avea tarife de două ori mai mici ca-n Bulgaria și de șase ori mai mici ca-n Ungaria / Experimentul cu un TIR care străbate cele trei țări arată câți bani pierdem # HotNews.ro
România trece de anul viitor la un sistem de taxare a transportului greu pe rutier pe bază de distanță parcursă, față de rovinietele actuale care sunt pe perioade limitate de timp. Astfel, țara noastră se…
Acum 12 ore
06:20
Rusia folosește agenți secreți „de unică folosință” în Germania pentru sabotaj, spionaj și propagandă, potrivit unui raport al serviciilor de informații germane. Serviciile secrete de la Berlin au avertizat cetățenii să nu se lase angajați…
Acum 24 ore
01:00
„Ocupanții intenționează să avanseze mai departe spre nord”. Kievul trimite întăriri în bastionul din Donețk aflat de luni de zile sub asediul armatei ruse # HotNews.ro
Kievul s-a grăbit să-și consolideze pozițiile în orașul strategic Pokrovsk din estul țării, pe măsură ce grupurile separate de trupe ruse s-au infiltrat în orașul asediat, a anunțat luni armata Kievului, potrivit Reuters. Pe fondul…
00:10
Explicația lui Trump după ce portavionul USS Nimitz al Marinei SUA a pierdut în doar 30 de minute un avion de vânătoare Super Hornet și un elicopter Sea Hawk # HotNews.ro
Cei trei membri ai echipajului elicopterului MH-60R Sea Hawk au fost salvați duminică după-amiază, iar cei doi piloți ai avionului de vânătoare F/A-18F Super Hornet s-au catapultat și au fost recuperați. Toți cinci sunt în siguranță și în stare stabilă, a precizat Flota Pacificului, într-un comunicat.
27 octombrie 2025
23:50
Un cutremur puternic a zguduit luni seară vestul Turciei, provocând prăbușirea a cel puțin trei clădiri, au declarat oficialii, potrivit Washington Post. Cutremurul cu magnitudinea de 6,1 a avut loc în orașul Sindirgi din provincia…
23:50
Rapid s-a impus categoric în duelul cu Unirea Slobozia, scor 4-1, luni seară, în Giulești, și este la egalitate de puncte cu FC Botoșani, liderul-surpriză al Superligii. Gazdele au spulberat orice fel de emoție cu…
23:40
Rusia a folosit drone pentru a vâna civili în Ucraina, arată un raport ONU / „Îi urmăresc efectiv pe oameni, fie că sunt în grădinile lor, acasă sau pe stradă” # HotNews.ro
Rusia a folosit drone pentru a urmări și alunga civili din localitățile aflate aproape de linia frontului din Ucraina, forțând mii de oameni să-și părăsească locuințele, într-o acțiune care echivalează cu o crimă împotriva umanității,…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.