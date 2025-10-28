Președintele Dan anunță AUR să-și ia gândul de la postul de prim-ministru: ”Nu există o ţară europeană în care să avem un partid vădit de orientare pro-rusă care să aibă majoritate”
Aktual24, 28 octombrie 2025 14:20
Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu publicat marți de Cotidianul, că scorul ridicat al partidului AUR (uneori peste 40 % în sondaje) „exprimă o realitate”, însă a precizat că AUR nu are nicio șamsă să obțină postul de premier. ”Acest scor AUR exprimă o realitate. Exprimă o neîncredere în modul în care se gestionează […]
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu va candida la funcția de vicepreședinte în timpul campaniei prezidențiale din 2028 pentru a rămâne la putere. Trump, în vârstă de 79 de ani, a făcut aceste remarci când un reporter l-a întrebat despre afirmația fostului său strateg șef, Steve Bannon, conform căreia un plan secret ar […]
Google și NextEra vor revitaliza o importantă centrală nucleară din Iowa, pe fondul creșterii cererii de energie bazată pe inteligența artificială # Aktual24
Google și gigantul american al utilităților electrice NextEra Energy au anunțat luni un parteneriat pentru a revitaliza singura centrală nucleară din Iowa, pentru a satisface cererea tot mai mare de energie cu emisii reduse de carbon provenită de la inteligența artificială. Centrul Energetic Duane Arnold, care s-a închis în 2020, ar putea începe să funcționeze […]
Ungaria stă cel mai rău dintre statele UE în ceea ce privește respectarea statului de drept # Aktual24
Ungaria continuă să scadă în clasamentul statului de drept și se clasează pe ultimul loc în UE, potrivit unui nou studiu al World Justice Project publicat marți. Ungaria a primit 0,50 puncte din 1,0. Acesta este cel mai mic scor al statului de drept dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și cu […]
Voci critice în Turcia. Lui Erdogan i s-a pus pata pe vedete: „Ori sunteți artiștii noștri – ori e rândul vostru” # Aktual24
La începutul lunii octombrie, o știre a provocat mare agitație în Turcia: raiduri antidrog împotriva a 19 vedete pop, actori și influenceri turci, printre care vedete pop celebre precum Hadise, care a participat pentru Turcia la Concursul Eurovision în 2009. Ea și ceilalți artiști nu fuseseră prinși consumând droguri împreună, ci fuseseră doar chemați sub […]
56% dintre cetățeni susțin extinderea UE – sondaj Eurobarometru. Care țări sunt puternic în favoarea primirii de noi membri # Aktual24
În timp ce dicuțiile de la Bruxeșșes despre extinderea UE câștigă un nou avânt politic, un nou sondaj indică faptul că mai mult de jumătate dintre europeni susțin procesul. Mai exact, 56% dintre cetățeni aprobă deschiderea proiectului european către alte țări, relatează Euronews. Conform unui sondaj Eurobarometru, statele membre care susțin cel mai mult extinderea […]
Surse: Bolojan a făcut eforturi la UE să prelungească data-limită pentru anularea pensiilor speciale, a fost refuzat. UE nu mai acceptă tergiversări # Aktual24
Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că primieril Ilie Bolojan a incercat să renegocieze termenul de 28 noiembrie pemtru adoptarea legii privind pensiile speciale. Însă comisarul de resort a refuzat. Bolojan a încercat să amâne data limită pentru adoptarea legii, astfel încât România să nu piardă 231 milioane euro din PNRR, însă comisarul UE de […]
Marea Britanie livrează Turciei 20 de avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon. Premierul UK: ”Turcia va apăra flancul sud-estic al NATO pentru binele nostru al tuturor” # Aktual24
În timpul unei vizite la Ankara pentru semnarea acordului, luni, prim-ministrul Sir Keir Starmer l-a descris ca fiind „o victorie pentru lucrătorii britanici, o victorie pentru industria noastră de apărare și o victorie pentru securitatea NATO”. Este cel mai mare acord de export de avioane de vânătoare din aproape două decenii și va susține mii […]
Fenomen ciudat la Cernobîl: cercetătorii au descoperit câini cu blană albastră, dar care par perfect sănătoși – VIDEO # Aktual24
Voluntarii organizației „Dogs of Chernobyl”, afiliată Clean Futures Fund, au făcut o descoperire surprinzătoare în zona de excludere de la Cernobîl: câțiva câini cu blană complet albastră. Animalele le-au atras imediat atenția datorită aspectului neobișnuit, însă, în mod surprinzător, acestea păreau sănătoase și active, fără semne vizibile de boală sau suferință. Fenomenul a stârnit rapid […]
Ucraina își construiește una dintre cele mai puternice aviații de luptă de pe continent: avioane F-16, Gripen și Rafale vor forma coloana vertebrală a acesteia # Aktual24
Ucraina lucrează la un program amplu de dezvoltare a aviației de luptă, urmărind să formeze o flotă modernă de 250 de aeronave, conform declarațiilor făcute de președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii. „Scopul nostru este să creăm o flotă completă de 250 de aeronave noi. Aceasta va constitui baza pentru modernizarea aviației […]
Cetățenii kenieni au fost „ademeniți” de recrutori să lupte pentru Rusia în Ucraina, a anunțat luni Ministerul de Externe al Keniei, într-un comunicat oficial. Mulți dintre aceștia au ajuns ulterior reținuți în tabere militare din întreaga Rusie, se arată în documentul semnat de ministrul de externe Musalia Mudavadi. Ministerul nu a precizat numărul celor recrutați, […]
Noul premier japonez, Sanae Takaichi, îl va nominaliza pe Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace # Aktual24
Noul premier al Japoniei, Sanae Takaichi, și-a anunțat intenția de a-l nominaliza pe președintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru Premiul Nobel pentru Pace. Informația i-a fost transmisă personal de Takaichi lui Trump în cadrul întâlnirii lor de la Tokyo. „Într-o perioadă atât de scurtă, lumea a început să se bucure de mai multă pace”, a […]
Idei puține, dar fixe: Deși mult trâmbițata întâlnire dintre Trump și Putin a fost anulată, Viktor Orban susține că tratatul de pace va fi semnat tot la Budapesta # Aktual24
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că un tratat de pace pentru conflictul ruso-ucrainean urmează să fie semnat la Budapesta, subliniind că pacea poate fi realizată doar cu implicarea forțelor externe. Potrivit publicației maghiare Index, Orban a precizat că summitul de pace de la Budapesta va avea loc, însă data exactă este doar amânată în […]
AUR a adus manifestanți din întreaga țara în fața secției de poliție din Buftea. Circulația a fost blocată # Aktual24
Manifestanți din întreaga țară au fost aduși cu autocarele de AUR, marți, în fața secției de poliție din Buftea unde Călin Georgescu semnează din nou pentru controlul judiciar. Coordonatorii manifestanților poartă însemnele AUR, care au însemne distinctive. Bannerele cu faimosul ”Turul 2 înapoi” sunt și ele prezente precum și pancarte cu județele din care au […]
Efect puternic al sancțiunilor SUA: gigantul petrolier rus Lukoil își vinde activele din străinătate # Aktual24
Gigantul rus Lukoil a anunțat că va începe să își vândă activele din străinătate din cauza sancțiunilor impuse companiei. „Compania își anunță intenția de a-și vinde activele internaționale. Examinarea ofertelor de la potențialii cumpărători a început”, a informat Lukoil într-un comunicat de luni, relatează FT. Vânzarea activelor se desfășoară în baza licenței de lichidare de […]
Donald Trump, total absent și debusolat în timpul vizitei în Japonia – a trebuit să fie condus de mână prin sala de recepții de premierul Sanae Takaichi – VIDEO # Aktual24
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, a fost surprins marți, la Tokyo, fiind ghidat de noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, în timpul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul de Stat Akasaka. Momentul, filmat de jurnaliști și rapid distribuit pe rețelele sociale, a stârnit reacții intense printre internauți, care au […]
Musk este din nou în grațiile lui Trump după disputele din vară: ”A avut o perioadă proastă. A avut un moment prost” # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat că este în contact cu Elon Musk și că relația lor este acum „bună”. După câteva luni de conflicte publice, această încălzire ar putea avea un impact vizibil asupra arenei politice și a mass-media înaintea alegerilor intermediare, din 2026 și cele generale, din 2028. Președintele american Donald Trump a […]
A murit directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, membră PSD. Ea avea doar 37 de ani, reacția Poliției # Aktual24
Tragedie în această dimineață la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Dr. Ștefania Szabo, director medical al unității sanitare, a fost găsită fără viață în camera de gardă, în jurul orei 05:00. Medicul avea 37 de ani. Surse judiciare au declarat că s-a deschis dosar pentru moarte suspectă. Potrivit managerului spitalului, Sorin Pătrașcu, alarma telefonului ar […]
Directoarea medicală a Spitalului Județean Buzău, găsită fără viață în această dimineață, în camera de gardă – femeia abia împlinise 37 de ani # Aktual24
O veste șocantă a zguduit, în această dimineață, Spitalul Județean Buzău și întreaga comunitate medicală: medicul chirurg și director medical al unității, Ștefania Szabo, a fost găsită fără viață în cabinetul în care își desfășura garda. Momentan, autoritățile nu au oferit detalii clare privind circumstanțele producerii decesului, însă sursele preliminare arată că nu există urme […]
Un tâmplar francez care a lucrat timp de trei ani la reconstrucția Catedralei Notre-Dame a primit permisiunea extraordinară de a se căsători în faimosul lăcaș de cult – VIDEO # Aktual24
Un moment de o emoție rară a avut loc recent Paris, unde Martin Laurence, tâmplarul care a contribuit la refacerea structurii de lemn a Catedralei Notre-Dame, și-a unit destinele cu partenera sa chiar în interiorul faimoasei biserici. Ceremonia a reprezentat o excepție de la regulile stricte ale Arhiepiscopiei din Paris, care nu permite în mod […]
„Modelul Piedone”: Directoarea DSP Brașov, cercetată de DNA după ce ar fi avertizat conducerea unui spital că a doua zi va avea loc un control # Aktual24
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus măsura controlului judiciar față de Ancuța-Ofelia Blănaru, director executiv al Direcției de Sănătate Publică (DSP) Brașov, aceasta fiind acuzată de trei infracțiuni legate de folosirea și divulgarea de informații confidențiale. Instituția anticorupție a anunțat luni că aceasta ar fi permis accesul neautorizat la date care nu sunt destinate […]
Donald Trump cere Curții Supreme dreptul de a demite o directoare a Bibliotecii Congresului care refuzase să permită miliardarilor tehnologici din jurul președintelui utilizarea de informații fără licență # Aktual24
Președintele Donald Trump a depus luni o cerere la Curtea Supremă a SUA pentru a putea concedia un oficial de rang înalt de la Biblioteca Congresului, în ciuda deciziilor anterioare ale instanțelor inferioare care au stabilit că oficialul respectiv aparține ramurii legislative și nu se află sub autoritatea Casei Albe. Cazul o implică pe Shira […]
„Vulpița sălbatică” – profesoara din Iași care făcea videochat, acuzată că ar fi convins și un elev de 19 ani să se filmeze cu ea # Aktual24
Un nou scandal lovește sistemul de învățământ din România. O profesoară de biologie din județul Iași, în vârstă de 24 de ani, este acuzată că ar fi dus o viață dublă: ziua preda la catedră, iar noaptea apărea pe platforme destinate adulților, unde își spunea „vulpița sălbatică”. Cazul a stârnit indignare în rândul părinților, profesorilor […]
Istoria, rescrisă ca în romanele lui Orwell: Elon Musk a lansat Grokipedia, care oferă o versiune AI „conservatoare” a evenimentelor istorice # Aktual24
Elon Musk a lansat oficial Grokipedia, o enciclopedie online alimentată de inteligență artificială, dezvoltată de compania sa xAI, ca alternativă la Wikipedia. Lansarea platformei a avut loc pe 27 octombrie 2025, iar Grokipedia este disponibilă publicului pe site-ul grokipedia.com, scrie Business Insider. Grokipedia se prezintă ca o platformă „mai puțin părtinitoare și mai obiectivă” decât […]
Viktor Orban intenționează să creeze în UE, alături de Slovenia și Cehia, un bloc care să se opună total sprijinirii Ucrainei # Aktual24
Ungaria intenționează să formeze împreună cu Cehia și Slovacia o alianță împotriva Ucrainei, potrivit declarațiilor făcute de Balázs Orbán, consilier politic și director al prim-ministrului ungar Viktor Orbán. Inițiativa are scopul de a întări poziția Budapestei în cadrul Uniunii Europene și de a influența deciziile privind sprijinul acordat Kievului, scrie POLITICO. Planul ar implica o […]
După ce a sabotat toate reformele încercate de Bolojan, Sorin Grindeanu avertizează: „Nu vom fi parteneri de lungă durată dacă nu există dialog” # Aktual24
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un avertisment clar partenerilor din coaliția de guvernare, subliniind că lipsa dialogului și tendința de a impune unilateral deciziile pot pune în pericol stabilitatea alianței politice aflate la guvernare. Invitat la Observator, în cadrul seriei de dezbateri „Toată România Noastră”, Grindeanu a declarat că, deși coaliția „funcționează […]
Mesaj ferm de la UE pentru țările care refuză folosirea activelor rusești înghețate: „Dacă nu vreți să confiscați banii Rusiei, plătiți voi pentru Ucraina” # Aktual24
Uniunea Europeană intensifică presiunea asupra guvernelor reticente în privința finanțării Ucrainei (mai precis asupra Budapestei și Bratislavei), avertizându-le că, dacă nu vor aproba folosirea activelor rusești înghețate, vor trebui să deschidă propriile portofele. Potrivit publicației POLITICO, Comisia Europeană folosește amenințarea cu o alternativă și mai puțin populară – emiterea de obligațiuni comune europene (eurobonduri) – […]
Organizația Națiunilor Unite acuză oficial Rusia de crime împotriva umanității și crime de război în Ucraina # Aktual24
Un nou raport al Organizației Națiunilor Unite acuză Federația Rusă de crime împotriva umanității și crime de război comise pe teritoriul Ucrainei, în special prin atacuri deliberate asupra civililor și prin transferul forțat al populației din zonele ocupate. Documentul, elaborat de Comisia Internațională Independentă de Anchetă privind Ucraina, a fost prezentat luni la Geneva și […]
Cutremur de magnitudine 6,1 în vestul Turciei: panică la Istanbul și Izmir, o persoană a decedat # Aktual24
Un seism cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter a zguduit luni seară vestul Turciei, potrivit Agenției Turce pentru Gestionarea Dezastrelor și Situațiilor de Urgență (AFAD). Epicentrul a fost localizat în districtul Sındırgı, provincia Balıkesir, o zonă aflată între Marea Egee și Marea Marmara, relativ aproape de marile orașe Izmir și Istanbul, anunță agenția […]
Creșterea „nejustificată” a prețurilor abonamentelor de schi din Italia înseamnă că sportul ar putea fi accesibil doar bogaților, avertizează un organismul de supraveghere # Aktual24
Creșterile „complet nejustificate” ale prețurilor la abonamentele de schi din Italia în această iarnă înseamnă că sportul riscă să devină privilegiul exclusiv al celor bogați, a avertizat președintele unei asociații italiene pentru protecția consumatorilor. De la Alpi și Dolomiți în nord până la pârtiile din regiunea Abruzzo din centrul Italiei, prețurile sunt pe cale să […]
Jamaica, în calea uraganului Melissa, de categoria cinci, care va atinge insula marți. Guvernul jamaican a ordonat evacuarea unor părți din capitala Kingston # Aktual24
Un uragan lent, dar mortal, se apropie încet de Jamaica, amenințând să dezlănțuie ploi torențiale și vânturi distructive asupra insulei din Caraibe. Cu viteze ale vântului de până la 270 km/h, uraganul Melissa a fost promovat luni la categoria cinci – intensitatea maximă. Se așteaptă ca furtuna să atingă uscatul în primele ore ale zilei […]
Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului care a avut loc duminică, 27 octombrie, a atras atenția națională și internațională. De la dimensiunile sale, până la opiniile polarizante și discuțiile despre rolul Bisericii în societate, cea mai mare catedrală ortodoxă din lume rămâne, la 15 ani de la începerea construcției sale, un subiect fierbinte în societatea românească. Asociated […]
Crucea Roșie se îndreaptă spre Gaza pentru a recupera trupul unui alt ostatic. Un membru al Hamas a primit permisiunea să intre pe teritoriul controlat de Armata israeliană să ajute la căutarea cadavrelor # Aktual24
Crucea Roșie se află în drum spre nordul Gazei pentru predarea unui alt ostatic decedat, a anunțat Armata israeliană. Dacă se confirmă, acesta va fi al 16-lea cadavru al unui ostatic decedat în timpul sau după atacurile din 7 octombrie care va fi returnat Israelului. Declarația a venit în contextul în care guvernul israelian a […]
Un american care a trăit cu un rinichi de porc modificat genetic un număr record de 271 de zile își reia dializa, au anunțat medicii luni. Experiența sa îi ajută pe cercetători în căutarea transplanturilor de la animal la om. Tim Andrews din New Hampshire, în vârstă de 67 de ani, a suferit transplantul pe […]
Președintele Donald Trump a refuzat luni să respingă speculațiile conform cărora ar candida pentru un al treilea mandat și a declarat că nu a luat în considerare posibilitatea de a merge în instanță pentru a contesta limita de două mandate prevăzută de Constituția SUA pentru președinți. Al 22-lea amendament al Constituției prevede, în parte, că […]
Președintele american Donald Trump a declarat luni că a fost supus unui RMN în timpul celei mai recente vizite la Centrul Medical Militar Național Walter Reed, dar a refuzat să ofere detalii despre motivul acestuia. A fost pentru prima dată când Trump, în vârstă de 79 de ani, a oferit o explicație pentru al doilea […]
Rusia pare tot mai îngrijorată de mișcările recente ale președintelui american Donald Trump, care a impus sancțiuni Rusiei, mai precis companiilor energetice Lukoil și Rosneft. Așa că Rusia a trecut la o nouă tactică: sapă la temelia orgoliului lui Donald Trump. Cum? Transmițând că acesta ar fi „presat” de europeni să continue războiul din Ucraina. […]
București: Strada Ion Câmpineanu închisă temporar din cauza unei avarii la o țeavă de gaz # Aktual24
Strada Ion Câmpineanu din Capitală a fost închisă, luni seara, după ce o persoană a sunat la 112 anunțând că se simte miros de gaz. Echipele Distrigaz au confirmat că s-a produs o avarie în apropiere de Primăria Capitalei. Strada a fost blocată, iar la fața locului a ajuns și un echipaj de pompieri. Alimentarea […]
Un cutremur cu magnitudinea de 6,5 s-a produs luni în apele deschise ale Oceanului Atlantic și a fost resimțit în toată zona de est a Caraibelor, au declarat oficialii. Cutremurul s-a produs la aproximativ 160 de kilometri est de insula Guadelupa din Caraibele franceze, la o adâncime de 10 kilometri, potrivit Serviciului de Studii Geologice […]
Foaierul Camerei Deputaților a vernisat, luni, expoziția aniversară la 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, organizată de Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. Expoziția reunește două perspective complementare asupra moștenirii Reginei Maria: una vizuală, prin panoul filatelic emis de Romfilatelia, simbol național și reper identitar, […]
Nicuşor Dan l-a decorat Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I. Și Patriarhia Română a fost decorată # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 27 octombrie 2025, decretele de decorare a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Patriarhiei Române. În semn de înaltă apreciere pentru activitatea neobosită în slujba unității Bisericii, a dialogului interconfesional și interreligios, a păcii și protecției mediului, precum și pentru sprijinul acordat României în […]
Incendiu la biserica dintr-un sat din Pahova. Acoperișul a ars pe o suprafață de 200 de metri pătrați # Aktual24
Un incendiu a izbucnit, luni, la biserica din satul Podu Văleni, comuna Poienarii Burchii, județul Prahova. Focul a făcut scrum acoperișul bisericii, pe o suprafață de 200 de metri pătrați. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoplatformă de intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD și […]
„Nu se vede lumină la capătul tunelului”. Bursa rusă, în picaj după ce SUA a „schimbat foaia” # Aktual24
Bursa rusă s-a prăbușit luni, după vizita în Statele Unite a emisarului economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, care pare să nu fi adus niciun rezultat concret în detensionarea relațiilor dintre Moscova și Washington, pe fondul războiului din Ucraina. Dmitriev a zburat în SUA pentru discuții la doar câteva zile după ce președintele Donald Trump a […]
Alertă în centrul Bucureștiului: miros de gaz pe str. Ion Câmpineanu, acces restricționat # Aktual24
Miros puternic de gaz a fost semnalat luni pe strada Ion Câmpineanu, în centrul Bucureștiului, iar autoritățile au intervenit imediat. Echipajele de intervenție ale companiei de gaze au fost mobilizate la fața locului, iar ISUBIF a luat măsuri de balizare și restricționare parțială a accesului pietonal și în totalitate pentru autoturisme, pentru siguranța locuitorilor și […]
Belarus, o nouă tehnică de ”război hidrid” contra unui stat NATO. Lituania a decis să închidă frontierele cu Belarus # Aktual24
Lituania a denunţat luni un „atac hibrid” belarus la adresa sa, după intruziunea pe teritoriul său a zeci de baloane ce transportau ţigarete de contrabandă şi care a dus la închiderea temporară a aeroporturilor din Vilnius şi Kaunas, informează AFP, citată de Agerpres. Ca răspuns, Lituania a închis luni ultimele două puncte de trecere a […]
Niciodată în istoria recentă un trimis al președintelui rus aflat în vizită în SUA nu a fost tratat așa cum a fost tratat zilele astea Kirill Dmitriev. E un semn al iritării maxime al Americii față de Rusia, demonstrată de altfel de sancțiunile aplicate companiilor energetice Lukoil și Rosneft. „Chiar veți publica ce spune un […]
Cum sfidează fiul Laurei Vicol pe TikTok: ”Eu port geci de 5.000 de euro, voi nu. Eu stau la Monaco, voi nu. Trimiteți-vă părinții la muncă” – VIDEO # Aktual24
Luca Vicol, fiul fostei deputate PSD Laura Vicol, este foarte activ pe TikTok și Reddit, unde se războiește cu cei care au păreri critice la adresa mamei sale. El preia temele de atac al Laurei Vicol și, în plus, îi ironizează pe cei cu care se ceartă că nu-si permit să stea in Monaco sau […]
Georgescu, prim-ministru. În ce situație AUR va solicita ”președintelui să acorde mandatul de premier domnului Georgescu și acesta să-și stabilească majoritatea” # Aktual24
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat luni, într-o conferință de presă la Parlament, că partidul său dorește să intre la guvernare fie în urma unor alegeri anticipate, fie „în urma epuizării experienței de acum”, pe care o consideră dăunătoare pentru țară. „În principiu, noi dorim să intrăm la guvernare fie în urma unor alegeri […]
Orban pleacă de urgență la Washington pentru a-l îmbuna pe Trump. SUA cer Ungariei să renunșe urgent la gazele Rusiei # Aktual24
Ministrul de Externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a anunțat luni, 27 octombrie, că premierul Viktor Orbán se va întâlni săptămâna viitoare cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a discuta sancțiunile impuse recent de Washington companiilor petroliere rusești. Szijjártó a declarat pentru jurnaliști la Budapesta că în această săptămână Ungaria va evalua „impactul legal și fizic […]
Drulă intră în ofensivă contra lui Băluță (PSD): “Fântână de 6 milioane de euro, dar fără bani pentru asfalt în București” # Aktual24
Deputatul USR și candidat la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a lansat luni critici dure la adresa lui Daniel Băluță, edil PSD și contracandidat în cursa pentru București. Declarațiile au venit după ce PSD, PNL și AUR au blocat în Senat adoptarea procedurii de urgență pentru proiectul care ar transpune în lege referendumul convocat anul trecut […]
