Președintele Nicușor Dan a decorat un veteran în vârstă de 110 ani

13:00

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbătă, 25 octombrie 2025, la ora 12:00, la Mausoleul Eroilor din Focșani, va avea loc inaugurarea Memorialului eroilor din Grupul Chilian, un moment de mare încărcătură istorică și emoțională pentru Vrancea. Directorul Muzeului Vrancei, Valentin Muscă, a anunțat că prin acest eveniment este readusă la lumină una dintre cele mai dramatice și mai puțin cunoscute […] Articolul Memorialul eroilor din Grupul Chilian va fi inaugurat la Focșani – o filă de istorie adusă la lumină după mai bine de un secol apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.