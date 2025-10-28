Concedieri masive la Amazon: Peste 30.000 de angajaţi vor fi daţi afară, în unul dintre cele mai ample procese de restructurare din istoria companiei. Care sunt domeniile vizate
Ziarul Financiar, 28 octombrie 2025 14:30
Concedieri masive la Amazon: Peste 30.000 de angajaţi vor fi daţi afară, în unul dintre cele mai ample procese de restructurare din istoria companiei. Care sunt domeniile vizate
Start-up-ul local BraveX.Aero, care dezvoltă drone, a încheiat un parteneriat cu compania germană Uniq Things UG pentru dezvoltarea de soluţii de coordonare a roiurilor de drone # Ziarul Financiar
BraveX.Aero, producător român de drone, a încheiat un parteneriat cu Uniq Things UG, companie germană specializată în soluţii hardware şi software, pentru dezvoltarea de soluţii de coordonare a roiurilor de drone, care pot fi folosite la intervenţii în zone afectate de calamităţi naturale, protejarea frontierelor şi a obiectivelor critice sau extinderea reţelelor de comunicaţii .
Anton Niculescu, INULTA – furnizor de soluţii software pentru managementul financiar: Vizăm triplarea implementărilor în România în 2026. Soluţiile de management strategic nu mai sunt un lux, ci o necesitate. Rolul CFO-ului devine tot mai important # Ziarul Financiar
Compania românească INULTA, specializată în consultanţă şi furnizare de soluţii software dedicate managementului financiar, lanţului de aprovizionare şi performanţei vânzărilor, şi-a propus ca anul viitor să îşi tripleze prezenţa în implementările din România şi să-şi extindă operaţiunile pe pieţele din Asia-Pacific şi America Latină.
Cine este distribuitorul de medicamente din top zece care ia în calcul să vândă sau să închidă o parte din farmaciile mici. „Distribuţia de medicamente este tot mai puţin profitabilă“. În trecut, grupul a vândut o parte din farmacii către Help Net # Ziarul Financiar
Farmaceutica Remedia, unul dintre primii zece distribuitori de medicamente la nivel naţionali, se gândeşte să renunţe la o parte din cele 22 de mici farmacii pe care le are în mediul rural sau chiar să le închidă, deoarece distribuţia de medicamente şi chiar vânzarea lor e tot mai puţin profitabilă şi se concentrează pe o nouă divizie de business, de distribuire a roboţilor pentru farmacii şi pentru spitale.
Octavian Păltănea, Carmistin The Food Company: Noi nu mai importăm carne de porc din afara României. Jumătate din capacitate ne este asigurată de fermele proprii, iar cealaltă de alte ferme din ţară. România are un deficit de 1 mld. euro produs de carnea de porc în 2024, astfel că grupul a văzut oportunitatea de a investi # Ziarul Financiar
Carmistin The Food Company, deţinut de Justin şi Andra Paraschiv, vrea să replice modelul din sectorul cărnii de pasăre şi în sectorul cărnii de porc, un domeniu în care mulţi investitori ezită să intre din cauza virusului pestei porcine africane, prezent încă din 2017.
Scăderea voucher-ului Rabla Plus a prăbuşit piaţa de maşini electrice în România: Vânzările de maşini electrice au scăzut cu 26,5% faţă de anul trecut. Românii au cumpărat în schimb cu 23,9% mai multe hibride. Per total, în România înmatriculările noi au scăzut cu 5,8%, iar în UE cu 1% # Ziarul Financiar
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Franciza de educaţie matematică Mathnasium mizează pe 25 de centre în România şi promite recuperarea investiţiei în doi ani, pe o piaţă în care 80% dintre meditaţii sunt la matematică # Ziarul Financiar
Mathnasium, considerată cea mai mare reţea globală de francize specializate exclusiv în predarea matematicii, a intrat pe piaţa locală după aproape un an de adaptare a metodologiei la curriculumul naţional.
Kaufland: Sunt esenţiale investiţiile în vremuri dificile, sunt singura cale de a menţine stabilitatea pe termen lung. Noi nu reacţionăm la context, ci construim pe termen lung # Ziarul Financiar
Kaufland, unul dintre cei mai puternici actori din comerţul autohton, vrea să ajungă la 250 de magazine în România şi Republica Moldova până în 2030, deschizând între 10 şi 15 unităţi anual. În paralel, compania pariază şi pe modernizarea reţelei existente.
Cu cât au crescut încasările din TVA după majorarea de la 19% la 21%? Cât a contat scăderea consumului în august? # Ziarul Financiar
Majorarea TVA cu două puncte procentuale nu se vede pregnant în încasările la buget. Creşterea încasărilor la buget, ca puncte procentuale, este cea mai mică de la criza Covid încoace. Doar un plus de 7,7%, la nouă luni, faţă de un plus de 15% în aceeaşi perioadă a anului trecut când TVA era de 19%. Nu există decât o explicaţie logică: consumul scade. Guvernul primeşte inversul a ceea ce şi-a dorit.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Răzvan Marincoi, Generatik: Vrem să atragem o investiţie de 1-2 mil. euro în 2026 pentru a duce în Europa Centrală şi de Est platforma care reduce planificarea publicităţii din mall de la 20 de zile la 20 de minute # Ziarul Financiar
Generatik, platforma dezvoltată de compania locală Brand Management pentru automatizarea planificării şi implementării campaniilor de publicitate indoor (în special în mall-uri), se pregăteşte pentru o primă rundă de finanţare externă, vizând atragerea a 1-2 milioane de euro în al doilea trimestru din 2026.
Bursă. Un investitor care a subscris 300 de acţiuni Cris-Tim, volumul minim permis în ofertă, va primi într-un final 7, aşa cum stau lucrurile cu două zile înainte de final, sau 9 dacă retailul primeşte o cotă mai mare prin supraalocare # Ziarul Financiar
Un investitor care a subscris 300 de acţiuni, pentru 5.250 de lei, ale producătorului de mezeluri Cris-Tim (CFH), adică volumul minim permis în oferta de listare la Bursa de Valori Bucureşti, va primi – aşa cum stau lucrurile cu două zile înainte de închiderea subscrierilor – doar 7 acţiuni pentru circa 120 de lei, în timp ce restul banilor îi vor fi returnaţi în cont, potrivit calculelor realizate de ZF
Bursă. Corneliu Manole, investitor: Văd cu ochi buni finalul de an. Listările pot aduce un suflu nou în piaţă, însă pentru mine rămân prioritare analiza şi acumularea pe termen lung # Ziarul Financiar
Participanţii bursieri locali privesc cu optimism finalul anului, care ar putea aduce noi recorduri pe indici, în lipsa unor evenimente neaşteptate, precum tensiunile politice în România, apreciază Corneliu Manole, investitor la Bursa de Valori Bucureşti.
Sistemul RoPay Alias a depăşit 7,8 milioane de utilizatori, care sunt clienţii celor 7 bănci ce au aderat la serviciul de transferuri instant cu numărul de telefon # Ziarul Financiar
RoPay Alias, serviciu integrat în schema naţională RoPay şi care permite transferuri instant şi gratuite între persoane fizice folosind doar numărul de telefon, a ajuns la peste 7,8 milioane de utilizatori în România, adică aproape jumătate din populaţia bancarizată.
Centrul de soluţionare a litigiilor din Washington respinge cererea guvernului român de încetare a procedurilor de arbitraj iniţiate de grupul bulgar de care aparţinea Euroins, firmă intrată în faliment # Ziarul Financiar
Centrul internaţional pentru soluţionarea litigiilor privind investiţiile de la Washington (ICSID) a respins cererea guvernului român de încetare a procedurilor de arbitraj iniţiate de Eurohold Bulgaria şi Euroins Insurance Group (EIG) cu privire la revocarea licenţei Euroins România şi declararea insolvenţei acesteia de către autorităţile române, potrivit informaţiilor transmise de grupul bulgar.
Asirom a inclus kitul de testare ADN în cele cinci produse de asigurări de viaţă cu componentă de economisire şi investiţie. Prima lunară: minimum 335 de lei # Ziarul Financiar
Asirom, companie parte a grupului austriac Vienna Insurance Group, a inclus gratuit kitul de testare ADN pentru clienţii companiei cu asigurări de viaţă, pentru cele cinci produse cu componentă de economisire şi investiţie, care au o primă lunară minimă de 335 lei, potrivit informaţiilor transmise de companie.
Cum s-a văzut majorarea TVA în piaţa farma. Adina Vizoli, partener taxe la PwC România: Impactul se vede imediat în preţ. Şi trebuie văzut dacă pacientul poate merge pe acelaşi tratament sau caută o variantă mai ieftină # Ziarul Financiar
Majorarea cotelor de TVA în luna august a impactat şi preţul medicamentelor şi al suplimentelor alimentare, ceea ce face ca la unii pacienţi să fie nevoie de o evaluare a situaţiei, pentru vedea dacă ei îşi permit costul tratamentului sau caută o variantă mai ieftină, este de părere Adina Vizoli, partener taxe la PwC Romania.
