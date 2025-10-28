Momentul în care un avion al Forțelor Aeriene americane zboară în interiorul furtunii Melissa. Imagini uluitoare din ochiul uraganului

10:40

După aproape două luni de haos în școli, ministrul educației, Ministerul Educației face un pas înapoi și ia în calcul să modifice decizia privind plata cu ora a profesorilor. Măsura a generat un val de nemulțumiri în rândul cadrelor didactice și a adâncit criza de personal din școli. Plata cu ora a scăzut la 30-40 de lei în acest an școlar, de la aproximativ 75-80 lei anul trecut, a spus la Digi24 ministrul educației, Daniel David. El adaugă că o creștere a plății cu ora va fi prinsă în bugetul pe anul viitor, dar nu a precizat o sumă.