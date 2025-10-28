Momentul în care un avion al Forțelor Aeriene americane zboară în interiorul furtunii Melissa. Imagini uluitoare din ochiul uraganului
Digi24.ro, 28 octombrie 2025 15:50
Jamaica este amenințată de cea mai puternică furtună din istoria țării. Uraganul Melissa ar urma să lovească în plin insula din Caraibe cu rafale de aproape 300 de kilometri pe oră. Imagini spectaculoase surprinse de Forțele Aeriene americane arată cum un avion zboară direct prin ochiul uraganului Melissa.
Acum 10 minute
16:00
Eurobarometru: 56% dintre cetățeni susțin extinderea UE. Care dintre țări sunt în favoarea primirii de noi membri # Digi24.ro
Politica de extindere a Uniunii Europene a căpătat un nou impuls politic după invazia rusă din Ucraina. Țările candidate și statele membre se vor reuni la Bruxelles pe 4 noiembrie pentru o dezbatere organizată și găzduită de Euronews. În timp ce extinderea UE capătă un nou impuls politic, un nou sondaj indică faptul că mai mult de jumătate dintre europeni susțin acest proces. Mai precis, 56 % dintre cetățeni sunt de acord cu deschiderea proiectului european către alte țări.
Acum 30 minute
15:50
15:40
Ajutoare pentru locatarii afectați de explozia din Rahova: 51 de familii au primit câte 1.500 de lei de la Primăria Capitalei # Digi24.ro
Un număr de 51 de familii afectate de explozia de la blocul din Rahova, din 17 octombrie, au primit ajutoare de la Primăria Capitalei, 1.500 lei pentru fiecare locatar. În plus, 37 de familii sunt cazate pe termen mediu și lung, iar alte 142 sunt cazare în hoteluri.
Acum o oră
15:20
Jumătate dintre români cred că cei cu venituri mici ar trebui să beneficieze de prețuri subvenționate la energie, arată datele unui sondaj INSCOP. În același timp, o proporție aproape egală dintre români (45%) este de părere că măsura plafonării facturilor la energie adoptată de guvern pentru a reduce impactul scumpirii energiei a fost ineficientă.
15:20
Kenyenii au fost „ademeniti” de recrutori să lupte pentru Rusia în Ucraina, a declarat luni Ministerul de Externe al Kenyei într-un comunicat citat de The Moscow Times.
15:20
Ursula von der Leyen, mesaj pentru Putin privind activele rusești înghețate: Suntem pregătiți să finanțăm Ucraina # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi liderii ţărilor nordice s-au declarat marţi încrezători în găsirea unei soluţii, în luna decembrie, pentru a finanţa nevoile Ucrainei în următorii doi ani prin utilizarea activelor ruseşti îngheţate.
15:10
Colegiul Medicilor, după moartea Ștefaniei Szabo: Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră # Digi24.ro
Colegiul Medicilor din România a transmis un mesaj emoţionant după anunţul privind moartea Ştefaniei Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean Buzău, în camera de gardă a instituției medicale. „Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră”, se arată în mesajul transmis de CMR.
Acum 2 ore
14:50
Cum justifică Trump atacurile americane asupra navelor din Caraibe și Pacific: „Submarinele nu pescuiesc” # Digi24.ro
Într-un discurs ținut marți în fața trupelor americane din Japonia, Donald Trump a justificat atacurile Statelor Unite asupra mai multor ambarcațiuni din Caraibe și Pacific, suspectate de trafic de droguri, ironizând criticile venite din partea democraților.
14:40
Primar PSD din Iași, reținut după ce ar fi lovit doi copii. PNL cere demisia și excluderea lui din partid # Digi24.ro
Primarul comunei ieşene Grozeşti, George Cristea, a fost reţinut marţi de poliţişti, el fiind acuzat că ar fi lovit doi copii. Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni.
14:30
Fii salvator. Prim ajutor în caz de septicemie
14:20
Nicușor Dan: „Stabilitatea nu se poate fără PSD”. Ce spune președintele despre Sorin Grindeanu # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că este pregătit să-l desemneze premier pe Sorin Grindeanu la rotativa guvernamentală din primăvara anului 2027. Șeful statului a adăugat că nu nu poate fi asigurată o guvernare stabilă fără PSD.
14:20
Un cimitir din Italia a fost vandalizat: O bandă de români este în colimatorul carabinierilor # Digi24.ro
Vase, statuete de madone și sfinți, cruci rupte. Toate obiectele de cupru de pe morminte au fost smulse și furate în noaptea de duminică spre luni la cimitirul din Merate, în nordul Italiei, între Milano și Bergamo. Luni dimineață, primii vizitatori ai cimitirului s-au confruntat cu devastarea concentrată în partea veche a cimitirului, scrie ilgiorno.it.
14:20
„Vrea doar să ne scuipe”. Volodimir Zelenski exclude definitiv cedarea de teritorii către Rusia # Digi24.ro
Ucraina nu va face paşi înapoi şi nici nu va ceda vreo parte a teritoriului său la eventualele negocieri de pace cu Rusia, faţă de care rămâne deschisă în orice format dacă acestea au vreo şansă să producă un rezultat şi dacă Kievul nu este exclus de la masa negocierilor, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
14:20
Sorin Grindeanu, după ce Nicușor Dan nu a exclus să îl desemneze premier: „Avem un protocol. PNL dă premierul până în 2027” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a declarat că PSD respectă protocolul Coaliției de Guvernare, iar liberalii sunt cei care trebuie să propună premierul țarii până în primăvara anului 2027, când ar trebui să aibă loc un schimb între partide. „Coaliția nu e condiționată nici de Bolojan, nici de Grindeanu, nici de Fritz”, a precizat liderul PSD.
14:10
8 maghiari și 2 nemți au murit după ce avionul la bordul căruia se aflau s-a prăbușit în Kenya # Digi24.ro
Un avion de mici dimensiuni cu 11 persoane la bord s-a prăbuşit marţi în Kenya, accidentul soldându-se cu decesul tuturor pasagerilor - opt unguri şi doi germani -, precum şi al căpitanului kenyan al aparatului de zbor, a anunţat compania aeriană Mombasa Air Safari Limited.
14:10
PSD continuă să acuze Guvernul Bolojan, din care face parte, de „lipsă de empatie”. Grindeanu: „Nu poți să ai doar politici seci” # Digi24.ro
După ce fostul premier Marcel Ciolacu a acuzat Guvernul de „deficit de empatie”, Sorin Grindeanu a continuat șirul criticilor în aceeași cheie. Liderul PSD a transmis că guvernanții nu trebuie să pună rezultatele mai presus de oameni și să vină doar cu lucruri „reci” și „seci”, făcând referire la deciziile luate în ultima perioadă de premierul Ilie Bolojan.
14:10
Codrii Vlăsiei, protejați prea târziu: pădurea uriașă a ajuns un petic de verdeață. Zona va fi parte din Centura Verde a Capitalei # Digi24.ro
Codrii Vlăsiei, odinioară o pădure uriașă care acoperea sudul și estul Munteniei, au ajuns petice izolate de verdeață. Fragmentele care au supraviețuit, aflate în jurul Bucureștiului, ar trebui să devină parte din viitoarea Centură Verde a Capitalei.
Acum 4 ore
14:00
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia” # Digi24.ro
Colegii doctoriței care a fost găsită moartă în camera de gardă a Spitalului Județean din Buzău spun că Ștefania Szabo se plângea că e obosită și se gândea chiar să demisioneze. „Există o presiune enormă”, a spus și managerul spitalului.
13:50
Nicușor Dan l-a decorat pe veteranul de război Iosif Rus, care împlinește astăzi 110 ani # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan l-a decorat pe veteranul de război Iosif Rus, care împlinește astăzi vârsta de 110 ani cu gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.
13:40
Marea Britanie vinde avioane Eurofighter Typhoon Turciei, pentru apărarea flancului sud-estic al NATO # Digi24.ro
Marea Britanie a încheiat un acord în valoare de aproape 8 miliarde de lire sterline pentru furnizarea către Turcia a 20 de avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon. În timpul unei vizite la Ankara pentru semnarea acordului, prim-ministrul Sir Keir Starmer l-a descris ca fiind „o victorie pentru lucrătorii britanici, o victorie pentru industria britanică de apărare și o victorie pentru securitatea NATO”.
13:40
Lavrov se jură că Rusia nu vrea să atace UE sau NATO, în timp ce se plânge că „țările europene se pregătesc de război” # Digi24.ro
Serghei Lavrov a ținut un lung discurs în care s-a plâns de „politicile de apărarea ale Uniunii Europene”. El a vorbit despre „noile amenințări din partea NATO în Eurasia”, despre perspectivele soluționării conflictului din Ucraina și despre întâlnirea dintre liderii Rusiei și SUA.
13:30
Două treimi dintre români, de acord ca țara noastră să livreze Republicii Moldova gaze naturale extrase din Marea Neagră (sondaj) # Digi24.ro
Aproape două treimi dintre români ar fi de acord ca țara noastră să livreze gaze naturale extrase din Marea Neagră către Republica Moldova, arată datele unui sondaj INSCOP, publicat marți. O proporție ceva mai mică ar fi de acord ca România să ajute Ucraina cu energie în caz de urgență, în contextul atacurilor din partea Rusiei.
13:30
Peste 600.000 de români beneficiază de tichete de energie. Cum pot primi ajutorul pentru facturile din septembrie # Digi24.ro
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a efectuat o nouă tranșă de plăți pentru 628.173 de beneficiari ai tichetului de energie, pentru achitarea facturilor de energie electrică aferente lunii septembrie. Valoarea totală a acestor plăți se ridică la peste 34 de milioane de lei.
13:10
Candidatura lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei a fost validată oficial de PSD. Cum a început campania edilului pe internet # Digi24.ro
Partidul Social Democrat a decis desemnarea lui Daniel Băluță candidat la Primăria Generală a Capitalei, la alegerile din 7 decembrie. În aceeași ședință s-a stabilit, oficial, că edilul Sectorului 4 va prelua și șefia PSD București.
13:10
Statut incert pentru ambasadorul Rusiei la Chișinău: Oleg Ozerov este „agreat, dar neacreditat” # Digi24.ro
Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, beneficiază în prezent doar de statutul de ambasador „agreat, dar neacreditat”, a declarat luni seara, într-o emisiune la televiziune publică moldoveană TRM, ministrul de externe în exerciţiu, Mihai Popşoi, relatează marţi Radio Chişinău.
13:10
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia cere măsuri urgente. Reacția lui Bolojan # Digi24.ro
Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a atras atenția, marți, asupra nivelului ridicat al deficitului bugetar al României, care a ajuns anul trecut la 9,3% din PIB, cel mai mare din întreaga Uniune Europeană. Oficialul european a cerut Guvernului să continue reformele și să mențină disciplina fiscală pentru a evita sancțiuni și pierderea fondurilor europene.
13:10
Digi24 a fost cea mai citată sursă din media în luna septembrie 2025, potrivit analizei realizate de mediaTRUST.
13:00
MAI a trimis Corpul de Control la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, la 10 zile după tragedia din Rahova # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Interne a trimis corpul de control al Inspectoratului General pentru Situației de Urgență. E verificat modul în care această instituție a fost condusă în ultimii doi ani. Controlul îl vizează și pe generalul cu patru stele Dan Iamandi, care conduce inspectoratul, potrivit informațiilor Digi24. Decizia a fost luată la 10 zile de la tragedia din Rahova, unde a avut loc o explozie în urma unei acumulări de gaze, soldată cu 3 morți.
12:50
Kremlinul amenință să „distrugă” trupele străine care luptă pentru Kiev: „Armata noastră își face treaba” # Digi24.ro
Kremlinul a declarat, marți, că trupele ruse aud în mod constant limbi străine vorbite de cei care luptă pentru Ucraina pe linia frontului și a promis că astfel de combatanți vor fi „distruși”, relatează Reuters.
12:40
Reacție furioasă a lui Lukașenko după decizia Lituaniei de a închide granița cu Belarus: „O escrocherie dementă” # Digi24.ro
Decizia Lituaniei de a închide complet granița cu Belarus a stârnit furia președintelui Alexander Lukașenko, care a catalogat măsura drept „o escrocherie dementă”. Liderul belarus acuză Vilniusul că duce un „război hibrid” ca să perturbe comerțul cu China și relațiile regionale.
12:20
Ora 14:00. Coaliția discută din nou pensiile magistraților, după ce la ultima ședință PSD s-a supărat și a părăsit sala # Digi24.ro
Liderii Coaliției de guvernare au o nouă ședință, de la ora 14:00, pentru a discuta ce se întâmplă cu pensiile magistraților, după ce proiectul a fost respins de Curtea Constituțională. Subiectul a alimentat tensiunile dintre partide după ce PSD a chemat la discuții, separat, reprezentanții din Justiție și a propus varianta unui proiect de lege care ar permite magistraților o pensie mai mare față de varianta adoptată inițial de Guvern.
12:10
De la furtună tropicală la uragan devastator: Melissa arată cum încălzirea globală amplifică fenomenele extreme # Digi24.ro
Alimentată de apele anormal de calde ale Mării Caraibilor, furtuna tropicală Melissa a devenit un uragan de categoria 5 şi se deplasează cu o viteză foarte mică, o combinaţie ce ar putea să îi amplifice efectele, între vânturi violente şi ploi diluviene.
12:10
Zelenski dezvăluie câți ani ar mai putea dura războiul și cât costă Rusia sancțiunile recente impuse de SUA # Digi24.ro
Estimări făcute de unii dintre aliaţii Kievului relevă că pierderile provocate industriei petroliere ruse de sancţiunile impuse de SUA împotriva companiilor Lukoil şi Rosneft s-ar putea ridica la aproximativ 5 miliarde de dolari pe lună, a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în declaraţii făcute presei, care au fost sub embargo până marţi. Zelenski a mai apreciat că Ucraina are nevoie de ajutorul Europei pentru încă doi sau trei ani de luptă împotriva Rusiei.
Acum 6 ore
12:00
Tudorel Toader spune că reforma pensiilor magistraților poate trece de CCR: Modificările nu schimbă fundamental datele problemei # Digi24.ro
Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, a declarat marți la Digi24 că reforma pensiilor speciale ale magistraților poate trece de CCR, chiar dacă Guvernul menține forma inițială. El a subliniat însă că se va analiza „pe fond” neconstituționalitatea și că modificările privind procentul pensiei sau vârsta de pensionare „nu schimbă fundamental datele problemei”.
11:50
Calendarul electoral pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie: Lista localităților unde se votează # Digi24.ro
Alegerile locale parțiale programate pentru 7 decembrie 2025 se vor desfășura în municipiul București pentru ocuparea funcției de primar general, în județul Buzău pentru președinția Consiliului Județean și în alte 12 localități din țară, pentru desemnarea primarilor în funcțiile vacante
11:50
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor # Digi24.ro
Apar noi detalii în cazul directorului medical al Spitalului Județean Buzău, Ștefania Szabo, care a fost găsită moartă în camera de gardă. Tragedia a fost descoperită de un coleg. Între timp, poliția și Inspectoratul Teritorial de Muncă au declanșat anchete în acest caz.
11:40
Un bărbat din Polonia a dus un obuz din al Doilea Război Mondial acasă. Proiectilul a explodat în timp ce bărbatul bea cu prietenii # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de 62 de ani din sud-vestul Poloniei riscă 10 ani de închisoare după ce un obuz din al Doilea Război Mondial a explodat în apartamentul său în timpul unei petreceri cu prietenii.
11:40
Miliardarul filantrop Bill Gates a lansat un apel către liderii globali pe care îi îndeamnă să se concentreze mai degrabă la măsuri de adaptare la vremea extremă şi de îmbunătăţire a stării de sănătate a oamenilor, decât la ţintele de reducere a temperaturilor. Mesajul lui Bill Gates a fost dat publicităţii înaintea summitului COP30 din Brazilia.
11:40
Scandal în comisia unde se discută activitatea ANRE: „Vă scoatem microfonul din priză“/ „Schimbați-vă tonul, că nu suntem la Vaslui” # Digi24.ro
Senatorii și deputații s-au certat în comisia în care se dezbătea activitatea ANRE, iar unui dintre aleși a părăsit sala. Președintele de ședință, social-democratul Adrian Solomon a fost numit „vătaf”, după ce a amenințat cu scoaterea microfoanelor din priză.
11:40
„Occidentul vrea să rupă Rusia în zeci de bucăți”, acuză fostul ministru rus al Apărării, Serghei Șoigu # Digi24.ro
Serghei Șoigu se plânge că „Occidentul pune o presiune agresivă asupra Rusiei și urmărește divizarea țării în zeci de state independente. Actualul secretar al Consiliului de Securitate al Federației Ruse susține că scopul este „destrămarea țării”.
11:30
În contextul în care SUA își sporesc presiunea asupra guvernului autoritar al Venezuelei, președintele Maduro primește sprijin de la Putin. Rusia și Venezuela au încheiat un parteneriat strategic, relatează focus.de.
11:20
Ionel Dănciulescu: Cred că pentru un jucător de fotbal cel mai dureros lucru este să fie apostrofat, înjurat de către suporteri # Digi24.ro
Marca goluri, făcea performanță, dar trăia un calvar: era înjurat și huiduit de proprii suporteri! E povestea lui Ionel Dănciulescu, fotbalistul care a jucat pentru două rivale, Steaua și Dinamo. "Am plâns de multe ori în vestiar", ne-a spus fostul atacant în campania "Împreună, fără ură".
11:10
„Rabla 2025”. AFM transferă 45 de milioane de lei de la mașini electrice la cele cu motoare termice. Când se fac înscrierile # Digi24.ro
Bugetul pentru autovehiculele termice şi hibride din Programul „Rabla 2025”, destinat persoanelor fizice, va fi suplimentat cu 45 de milioane de lei, a anunţat marţi Administraţia Fondului pentru Mediu.
11:10
„Trebuie ucisă pentru că este din Ucraina”. Mărturiile cutremurătoare ale copiilor ucraineni care au fugit din teritoriile ocupate # Digi24.ro
Șaptesprezece copii au fost aduși înapoi în Ucraina din teritoriile ocupate de Rusia. Printre ei se află un băiat pe care rușii au încercat să-l ia de la bunicii săi și un adolescent care a fost forțat să intre într-o „tabără militară”.
11:00
Doi bărbați din județul Bacău au fost prinși de jandarmii din Fălticeni cu 6,6 kilograme de trufe culese ilegal pe drumul forestier Râșcuța din comuna Râșca, în valoare de peste 10.000 lei. Toată cantitatea a fost confiscată, iar cei doi au fost amendați cu 2.000 lei fiecare.
10:50
Putin a trimis în Belarus temutele rachete Oreșnik. „O chestiune care agită anumiți politicieni nebuni” # Digi24.ro
Rusia a amplasat oficial complexul de rachete de ultimă generație „Oreșnik” în Belarus. Cel puțin asta susține dictatorul de la Minsk. Acesta declară că rachetele pe care Putin le descrie ca fiind invincibile sunt un răspuns la „acțiunile țărilor europene”.
10:40
Ministrul David vrea să crească plata cu ora pentru profesori; „Când vom lucra la buget vom ști pe ce indicatori discutăm” # Digi24.ro
După aproape două luni de haos în școli, ministrul educației, Ministerul Educației face un pas înapoi și ia în calcul să modifice decizia privind plata cu ora a profesorilor. Măsura a generat un val de nemulțumiri în rândul cadrelor didactice și a adâncit criza de personal din școli. Plata cu ora a scăzut la 30-40 de lei în acest an școlar, de la aproximativ 75-80 lei anul trecut, a spus la Digi24 ministrul educației, Daniel David. El adaugă că o creștere a plății cu ora va fi prinsă în bugetul pe anul viitor, dar nu a precizat o sumă.
10:40
„Franța trimite Legiunea Străină în Ucraina”. Noua fumigenă lansată de către spionii lui Putin # Digi24.ro
Franța intenționează să trimită în Ucraina un contingent de aproximativ două mii de militari, transmite Serviciul de Informații Externe al Rusiei.
10:30
Președintele american Donald Trump a declarat luni că a fost supus unei examinări RMN, fără a spune de ce, relatează Reuters. „Am făcut un RMN. A fost perfect”, le-a declarat reporterilor președintele în vârstă de 79 de ani, la bordul aeronavei prezidențiale, Air Force One, în drum spre Tokyo, scrie focus.de.
10:30
„Zilele îi sunt numărate”. Un senator american îl amenință direct pe președintele venezuelean, Nicolas Maduro # Digi24.ro
Senatorul republican din Florida Rick Scott, un critic virulent al regimului venezuelean, l-a atacat pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro în emisiunea CBS ”60 Minutes”, despre care a spus că ar face bine să plece din ţară ”în Rusia sau China” şi ameninţând că ”zilele îi sunt numărate”, în timp ce Statele Unite îşi intensifică prezenţa militară în Caraibe.
