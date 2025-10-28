Toyota dezvoltă un nou motor cu 4 cilindri: va avea peste 400 CP
Automarket.ro, 28 octombrie 2025 15:50
Constructorul japonez va lansa în curând pe piață un motor puternic care va fi disponibil pentru viitoare modele de performanță. Acest motor, cunoscut sub numele de cod G20E, este o unitate cu 4 cilindri care ar urma să dezvolte peste 400 de cai putere, potrivit unor informații oficiale furnizate de Toyota.Noul motor Toyota G20E de 2.0 litri este derivat din motorul G16E, unitatea în 3 cilindri prezentă la modelele GR Yaris, GR Corolla și Lexus LBX Morizo RR. Pe...
• • •
Alte ştiri de Automarket.ro
Acum 30 minute
15:50
Constructorul japonez va lansa în curând pe piață un motor puternic care va fi disponibil pentru viitoare modele de performanță. Acest motor, cunoscut sub numele de cod G20E, este o unitate cu 4 cilindri care ar urma să dezvolte peste 400 de cai putere, potrivit unor informații oficiale furnizate de Toyota.Noul motor Toyota G20E de 2.0 litri este derivat din motorul G16E, unitatea în 3 cilindri prezentă la modelele GR Yaris, GR Corolla și Lexus LBX Morizo RR. Pe...
Acum o oră
15:10
Zile numărate: Porsche Macan cu motor termic va fi retras din producție la jumătatea lui 2026 # Automarket.ro
Constructorul german se pregătește să-și ia rămas bun de la versiunea cu motor termic a lui Porsche Macan. SUV-ul plasat în gamă sub fratele său mai mare, Cayenne, a fost retras de pe piața europeană în 2024 și înlocuită de noua generație pur electrică. Astfel, versiunea termică a lui Macan a rămas disponibilă doar pentru piețele din afara Europei, cea mai importantă piață fiind cea din America de Nord.Producția lui Porsche Macan cu motor termic se...
Acum 4 ore
13:50
În luna septembrie, europenii au cumpărat 1.236.876 de mașini noi, potrivit noilor date ACEA. Acest număr include atât statele membre ale Uniunii Europene, cât și cele membre EFTA și Marea Britanie. Concret, numărul de mașini vândute în prima lună din toamna lui 2025 reprezintă o creștere de 10.7% a vânzărilor comparativ cu septembrie 2024.Mașinile cu motor hibrid au fost cele mai vândute în această perioadă. Mai exact, europenii...
12:20
RECORD: Kia PV5 Cargo a mers 693 kilometri fără reîncărcare în condiții de sarcină ... # Automarket.ro
Constructorul sud-coreean se poate lăuda cu un record recunoscut oficial de către Guinness World Records. Modelul utilitar electric Kia PV5 Cargo a reușit să meargă 693.38 kilometri fără reîncărcare în condiții de sarcină utilă maximă. Acesta este un record în segmentul vehiculelor utilitare comerciale electrice (eLCV).Pentru stabilirea acestui record a fost folosită varianta cu 4 uși a noului PV5 Cargo și versiunea cu autonomie extinsă. Exemplarul care a...
12:20
STUDIU: Importurile de mașini second-hand, creștere de 18% în primele 8 luni ale anului # Automarket.ro
În cadrul galei anuale Autovit.ro, care a marcat cei 25 de ani de activitate ai platformei online, eveniment la care a fost invitată și Automarket, reprezentanții companiei ne-au oferit mai multe informații despre perioada complicată pe care o traversează piața auto din România.Pentru Autovit.ro, primele 8 luni ale anului 2025, au adus 114.000 de tranzacții declarate, totilizând aproximativ două milioane de euro.SCĂDERE DE 9.6% A ÎNMATRICULĂRILOR DE...
Acum 6 ore
12:00
Record mondial: Kia PV5 Cargo a mers 693 kilometri fără reîncărcare în condiții de ... # Automarket.ro
Constructorul sud-coreean se poate lăuda cu un record recunoscut oficial de către Guinness World Records. Modelul utilitar electric Kia PV5 Cargo a reușit să meargă 693.38 kilometri fără reîncărcare în condiții de sarcină utilă maximă. Acesta este un record în segmentul vehiculelor utilitare comerciale electrice (eLCV).Pentru stabilirea acestui record a fost folosită varianta cu 4 uși a noului PV5 Cargo și versiunea cu autonomie extinsă. Exemplarul care a...
10:40
Alpine va deschide comenzile pentru primul său SUV în decembrie: start de la 67.500 euro # Automarket.ro
Constructorul francez de mașini sport a confirmat oficial deschiderea comenzilor pentru noul A390. Comenzile pentru primul SUV din istoria mărcii franceze vor fi deschise în decembrie.Pentru început, va fi disponibilă doar o singură versiune, A390 GT. Aceasta primește un propulsor electric alcătuit din 3 motoare electrice, capabile să dezvolte împreună 400 de cai putere. Astfel, Alpine A390 GT accelerează de la 0 la 100 km/h în 4.8 secunde. Bateria de 89 kWh...
Acum 8 ore
09:50
Nu a trecut mult timp de când am călătorit la Malaga pentru a conduce noua Kia EV4. Încă de atunci știam că modelul cu zero emisii va primi o versiune cu tracțiune integrală, dar și o versiune de performanță GT.Acum a venit momentul să vedem primele imagini cu viitoarea Kia EV4 GT. Pentru a păstra suspansul, constructorul asiatic nu s-a concentrat pe noutățile tehnice, ci a pus accentul pe designul camuflajului care îmbracă prototipul.Kia susține că...
Acum 24 ore
17:20
Producătorul britanic de automobile Aston Martin a anunțat în această săptămână un parteneriat cu Valor Real Estate Development din Clearwater pentru a construi un complex rezidențial de tip „ultra-luxos” cu 18 etaje, situat pe malul mării, în Daytona Beach Shores.Proiectul, numit Aston Martin Residences, va fi amplasat la adresa 3411 S. Atlantic Ave., iar finalizarea este programată pentru anul 2029, potrivit declarației comune a celor două companii...
17:00
Constructorul chinez Geely vrea să se extindă și mai mult în Europa, atât în ceea ce privește gama de modele, cât și rețeaua sa de dealeri pe continentul nostru. Concret, noul plan al celor de la Geely este să ajungă să aibă 1000 de dealeri în mai multe țări din Europa în următorii 5 ani.A doua parte a planului prevede extinderea gamei cu nu mai puțin de 15 modele electrice și hibride plug-in noi. Potrivit oficialilor mărcii, toate aceste...
Ieri
15:50
Anul acesta, Mercedes-Benz marchează 30 de ani de când a fost lansat modelul utilitar Sprinter. Despre fiecare generație în parte vei putea afla mai multe detalii într-un articol dedicat acestui moment aniversar. Actuala generație Mercedes-Benz Sprinter datează din 2019, iar acum producătorul german este pregătit să reîmprospăteze modelul utilitar cu o generație nouă.Pentru asta, Mercedes-Benz a dezvăluit un mod mai neobișnuit de a oferi primele indicii...
14:10
Ultimele 3 ediții ale cursei de 24 de ore de la Le Mans, cea mai mare cursă de anduranță din lume, au fost câștigate de Ferrari. Pentru a marca succesul mărcii în această cursă, marca de la Maranello a dezvăluit prima sa mașină creată exclusiv pentru lumea digitală. Acest model exotic se numește F76 și este conceput sub forma unui jeton nefungibil (NFT).Numele F76 nu a fost ales întâmplător. Proiectul digital sărbătorește 76 de ani de la prima...
13:10
Formula 1: Lando Norris câștigă detașat în Mexic și este noul lider al campionatului # Automarket.ro
Marele Premiu din Mexico City a fost a 20-a etapă a sezonului 2025 de Formula 1. La finalul acestei curse avem un nou lider în campionat, în persoana lui Lando Norris. Britanicul de la McLaren, care a început sezonul în această poziție, a dominat categoric cursa, în timp ce principalii săi rivali pentru titlu, Oscar Piastri și Max Verstappen, au avut parte de o cursă mai tumultuoasă.NORRIS, CEL MAI BUN ÎN CALIFICĂRI Înainte de a vorbi despre...
13:10
Noua generație Honda Prelude a debutat la începutul lunii septembrie. După o pauză de 25 de ani, acest model va fi oferit din nou pe Bătrânul Continent, urmând ca pe piața din România să fie disponbil din primăvara anului 2026. Așadar, fanii acestui model nu mai au mult de așteptat.A șasea generație Honda Prelude este echipată cu un sistem de propulsie full hybrid, care are la bază un motor de 2.0 litri, pe benzină. Unitatea termică este asistată de...
12:30
Nissan marchează 25 de ani de la debutul lui X-Trail: 8.1 milioane de unități vândute # Automarket.ro
În luna noiembrie 2000, adică în urmă cu 25 de ani, Nissan prezenta lumii întregi modelul X-Trail. Un SUV care, la acea vreme, se adresa tinerilor cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, cu o viață activă și amatori de sporturi în natură.Prima generație, cunoscută după codul intern T30, a fost comercializată până în 2007 și propunea un habitaclu spațios, scaune care puteau fi curățate foarte ușor, un volan care avea un grad...
12:00
Chinezii de la Omoda&Jaecoo, deținuți de gigantul Chery Group, au investit mult în electrificare și, mai ales, în încercarea de a cuceri continentul european cu mașinile lor. În tot acest timp, constructorul asiatic nu a uitat de perfecționarea motorului termic.Cu ocazia International User Summit 2025, Omoda&Jaecoo a prezentat un nou motor termic care impresionează cu o eficiență termică de 48%. Asta în timp ce media industriei se situează...
11:10
Constructorul francez de mașini sport s-ar fi răzgândit în privința motorizărilor viitoarei generații a modelului A110. Alpine anunțase inițial că noua generație A110 va fi un model de performanță exclusiv electric. Acum însă, se pare că viitorul model ar putea avea și versiuni cu motoare termice, potrivit unor declarații noi dezvăluite de publicația britanică Evo.Într-un interviu pentru această publicație, Philippe Krief, CEO-ul Alpine, a precizat...
10:30
După multe insistențe din partea fanilor, Toyota a cedat, într-un final, și a prezentat o nouă generație Supra în 2019. Cârcotașii s-au legat de faptul că noua Supra era dezvoltată pe aceeași platformă cu BMW Z4, cu care și împărțea foarte multe componente, inclusiv propulsoarele.Ambele modele sunt produse, încă, la uzina Magna Steyr din Austria. De ce "încă"? Pentru că atât Toyota cât și BMW a vorbit recent despre momentul...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
10:40
Această abordare hibridă are scopul de a crea o conexiune emoțională cu utilizatorii, făcând interacțiunea mai personală și captivantă.Eporo este poziționat ca un „agent” AI generativ pentru automobile, capabil să joace rolul unui asistent digital. Acesta poate sugera rute, oferi informații despre mediul înconjurător sau condițiile meteo și purta conversații în limbaj natural.Sistemul este activat prin așezarea unei figurine speciale pe bordul...
25 octombrie 2025
13:20
VIDEO: Rivalitate britanică! Liniuță între Range Rover Sport SV și Aston Martin DBX707 # Automarket.ro
Rivalitate britanică! Liniuță între Range Rover Sport SV și Aston Martin DBX707 Care este cel mai rapid SUV britanic? Cei de la Car Expert au vrut să alfe, iar pentru asta au realizat o liniuță între Range Rover Sport SV și Aston Martin DBX707. Aflați în video care model a câștigat. drag race, liniuta, aston martin, range rover, range rover sport sv, range rover drag race, aston martin dbx707, aston martin drag race...
11:00
Schimbarea de strategie costă scump: Porsche înregistrează pierderi de un miliard de euro # Automarket.ro
Porsche a raportat o pierdere operațională mai mare decât se aștepta în al treilea trimestru. Acest lucru subliniază criza prin care trece producătorul din Stuttgart în timp ce își schimbă strategia privind vehiculele electrice și încearcă să oprească scăderea vânzărilor din China, principala sa piață.Pierderea operațională a companiei a fost de 967 milioane de euro, comparativ cu un profit de 974 milioane de euro în aceeași...
24 octombrie 2025
16:00
La finalul anului trecut, Carlos Tavares și-a dat demisia de la conducerea Stellantis. Portughezul, care a condus grupul de la înființarea sa în ianuarie 2021 până în decembrie 2024, a plecat de la conducerea Stellantis după prăbușirea vânzărilor pe piețele cheie din Statele Unite și Europa.Acum, la aproape un an de la plecarea sa de la Stellantis, Tavares a publicat o carte în care precizează că grupul ar putea să se destrame în viitorul...
14:10
VIDEO: BMW M2 de 1100 cai putere, drifturi în interiorul uzinei din Munchen Un BMW M2 pregătit pentru competițiile de drifturi a făcut derapaje chiar în interiorul uzinei BMW din Munchen, Germania. La volanul mașinii s-a aflat Elias Hountondji, pilot al echipei Red Bull Driftbrothers. bmw, m2, bmw m2, drift, bmw drift, munchen, bmw drift munchen, bmw m2 drift munchen...
13:50
Chinezii de la Leapmotor comercializează mai multe modele pe Bătrânul Continent, inclusiv SUV-ul B10. Numai că, la fel ca toate mașinile produse în China, modelele Leapmotor sunt afectate de noile tarife crescute impuse de Uniunea Europeană.Grupul Stellantis, care deține parțial marca Leapmotor, ia acum în calcul să comercializeze modelul B10, în Europa, sub sigla Opel. Această transformare ar urma să aibă loc de anul viitor, dar reprezentanții companiei...
12:50
Berlin: referendum pentru restricționarea circulației de mașini în centrul capitalei # Automarket.ro
Centrul Berlinului ar putea deveni în curând o zonă pietonală pentru o mare parte din an. „Berlinul fără mașini”, o mișcare ecologistă din Germania, propune un referendum pentru restricționarea circulației de mașini în centrul capitalei. Conform noului proiect al grupării ecologiste, circulația de mașini va fi limitată la numai 12 zile pe an pentru fiecare persoană în interiorul S-Bahn-Ring, centura feroviară care delimitează centrul...
11:50
Înainte, toate aceste versiuni M, dar care nu sunt M pur-sânge, aveau și sufixul "i". De exemplu, M235i. Nu mai este cazul, pentru că BMW a ales să păstreze această literă numai pentru modelele pur electrice. Așadar, de aici numele M235. Cea mai puternică versiune a Seriei 2 Gran Coupe este printre ultimele care nu integrează nicio formă de electrificare. Nici măcar un sistem mild-hybrid. Sub capotă ai un motor de 2.0 litri turbo, pe benzină, care oferă 300 de cai putere între 5.750 și 6.500 de...
11:00
Bentley a lansat o colecție dedicată Ateneului Român: toate cele 4 exemplare au fost vândute # Automarket.ro
România este din ce în ce mai vizibilă pentru marii producători de automobile. Așa cum bine știi, Porsche a dezvoltat ediția limitată Tribute to Transfăgărășan pentru noul 911 Carrera 4 GTS, atunci când celebrul drum montan a împlinit 50 de ani.Acum, Bentley anunță lansarea unei colecții Mulliner dedicată Ateneului Român. Este prima astfel de colecție realizată de divizia Mulliner în Uniunea Europeană, iar numele său oficial este Mulliner...
10:40
Porsche Cayenne va primi foarte curând o versiune pur electrică. Marca germană continuă campania de promovare a noului model cu detalii tehnice noi care scot în evidență câteva dintre tehnologiile noi pe care le va avea Cayenne Electric. Anterior, am vorbit despre un nou sistem de încărcare wireless, despre care poți afla mai multe detalii aici.Acum, Porsche a publicat o serie de informații tehnice importante despre noul model. În primul rând,...
23 octombrie 2025
16:30
Ediție aniversară pentru Rolls-Royce Phantom: marchează 100 de ani de la debutul modelului # Automarket.ro
În urmă cu exact un secol, Rolls-Royce a lansat primul Phantom din istorie. Pentru a marca acest moment special, marca britanică de mașini de lux a dezvăluit o ediție specială nouă pentru actualul Phantom, limuzina de lux a mărcii.Noua ediție specială poartă numele Centenary Private Collection și aduce câteva detalii vizuale și accesorii noi comparativ cu un Phantom obișnuit. În primul rând, noua ediție este vopsită într-o nuanță specială de...
16:00
Constructorul de la Mioveni a vândut 521.387 de mașini noi la nivel mondial în ultimele 9 luni. Asta înseamnă o creștere de 4.1% față de același interval din 2024. Dintre numărul total de mașini vândute, 449.634 de vehicule au fost comercializate în Europa, fiind o creștere de 5.3% pe această piață față de primele 9 luni din 2024. Cu aceste rezultate, Dacia se află pe locul 9 în clasamentul mărcilor la nivel european și este pe locul 2...
15:10
În anii '60, mai exact în 1966, cehii de la Skoda prezentau coupe-ul 1000 MBX, un model derivat din sedanul 1000 MB. Cu portiere fără ramă și fără montant B, Skoda 1000 MBX a fost echipată inițial cu un motor de 988 cmc care oferea 42 de cai putere.Doi ani mai târziu a debutat o versiune ceva mai puternică. În cazul său, cilindreea motorului a crescut la 1.107 cmc, iar puterea la 52 de cai putere. Producția s-a încheiat în 1969, după ce au fost...
14:50
Mașina record este un Superb de serie, cu excepția anvelopelor cu rezistență redusă la rulare și a arcurilor de suspensie preluate de la versiunea Sportline. Garda la sol a fost redusă cu 15 milimetri pentru o aerodinamică mai bună, dar în rest mașina a rămas nemodificată.Pentru a-și maximiza șansele de a stabili recordul, Marczyk a umplut până la refuz rezervorul de 66 de litri al mașinii sale personale. Traseul său a început în Łódź,...
14:20
Numită TM-B, bicicleta electrică de clasa 3 (care nu necesită permis de conducere), va fi lansată în primăvara anului 2026, oferind asistență la pedalare de până la 45 km/h. Edițiile Launch și Performance, ambele la prețul de 4.500 de dolari, vor împărți aceleași caracteristici, în timp ce o versiune standard mai ieftină, cu un preț sub 4.000 de dolari, va fi lansată mai târziu anul viitor.Also a fost desprinsă din Rivian în martie, cu o...
14:20
Marele Premiu al Statelor Unite va rămâne în calendar pentru mai multă vreme. Formula 1 a prelungit contractul cu organizatorul cursei, astfel încât cursa găzduită pe Circuit of The Americas va rămâne în calendarul competițional până în sezonul 2034. Circuitul din statul Texas a găzduit prima cursă de Formula 1 în 2012, atunci când campionatul a revenit în Statele Unite pentru prima dată din 2007. Pe acest circuit au...
14:00
Alexandre Malval este noul director de design al mărcii Renault. Vine de la Mercedes-Benz # Automarket.ro
Noul an vine cu schimbări la Renault. Începând cu 2 ianuarie, marca franceză va avea un nou director de design, care îi va raporta lui Laurens van den Acker, Chief Design Officer.Numele său este Alexandre Malval, absolvent al Royal College of Art din Londra. Acum în vârstă de 55 de ani, Malval și-a început cariera la Renault în 1994, în cadrul Departamentului de Design Avansat.Apoi s-a alăturat Grupului Volkswagen, acolo unde a conceput...
12:30
BYD Seal U DM-i este cel mai vândut model plug-in hybrid pe mai multe piețe europene. Acum, constructorul chinez de automobile vrea să profite de acest moment și să introducă o versiune plug-in hybrid pentru alt model pe Bătrânul Continent.Este vorba despre Atto 2. Noul BYD Atto 2 DM-i va fi disponibil în două versiuni si, potrivit reprezentanților companiei, va putea acoperi 90 de kilometri în modul pur electric. Cu bateria încărcată și cu rezervorul...
12:00
Noul DS N°8 sau, cu alte cuvinte, etalonul mărcii franceze a debutat la finalul anului trecut. Mulțumită unei caroserii aerodinamice, cu un coeficient Cd de 0.24, și a unei baterii de 97.2 kWh, noul DS N°8 promite o autonomie de până la 750 de kilometri.În urmă cu ceva timp, constructorul francez a demonstrat că noul N°8 poate acoperi 500 de kilometri pe autostradă, fără reîncărcare, efectuând o serie de teste în mai multe țări europene....
11:50
În luna septembrie, cea mai vândută mașină în Europa a fost Tesla Model Y. Modelul electric al mărcii americane a fost vândut în 25.938 de exemplare, potrivit noilor date preliminare furnizate de cei de la Data Force. Este pentru prima dată din ianuarie când Tesla Model Y ocupă prima poziție în clasamentul european. Totuși, modelul electric a avut vânzări mai mici cu 9% comparativ cu septembrie 2024. După Tesla Model Y în...
10:50
Producția lui Volkswagen Golf va fi oprită temporar începând din 29 octombrie, a anunțat oficial marca germană. Potrivit informațiilor inițiale, această oprire ar fi cauzată de criza de semiconductori prin care trece compania Nexperia, care produce cipuri pentru mașini. Un comunicat oficial al celor de la Volkswagen precizează, însă, că această informație este doar o simplă speculație.Vestea opririi producției lui Volkswagen Golf pentru o perioadă apare la...
22 octombrie 2025
17:20
Motoarele cu 18 cilindri sunt foarte rar întâlnite la mașini, însă nu sunt o invenție nouă. Ferrari a vrut să construiască un motor W18 spre sfârșitul anilor ’60 pentru a fi folosit pe monoposturile sale de Formula 1, însă a renunțat la această idee. Mercedes-Benz și-a dorit ca versiunea etalon a celei de-a treia generații a Clasei S să aibă sub capotă un motor W18. Într-un final, cea mai puternică versiune a acestui model a primit un...
15:40
Piața auto din România tocmai s-a extins cu două mărci noi venite din China. Jaecoo și Omoda, două mărci deținute de către chinezii de la Chery, au fost lansate oficial pe piața noastră. Gama de lansare include 3 modele. Două dintre acestea vor fi vândute sub sigla Omoda, iar celălalt model rămas va purta emblema Jaecoo.Astfel, Omoda va oferi pe piață două modele: Omoda 5 și Omoda 9 SHS. Primul model este un SUV de dimensiuni compacte disponibil în...
15:30
13:40
Dacia Sandero este în continuare în topul modelelor vândute pe piața europeană după primele 9 luni ale lui 2025. De la începutul anului până la finalul lui septembrie, modelul mărcii de la Mioveni a fost vândut în 185.947 exemplare pe Bătrânul Continent. Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, Dacia a vândut mai puține exemplare în Europa cu aproximativ 17.000 de unități. Pe locul 2 este Renault Clio, cu 170.256 de...
12:10
Modelele chinezești nu atacă doar mașinile obișnuite ci și segmentul mașinilor de înaltă performanță. Cel mai bun exemplu este Yangwang U9 Xtreme care, în urmă cu scurt timp, a stabilit un record mondial de viteză după ce a atins 496.22 km/h.Ca orice mașină de performanță care se respectă, Yangwang U9 Xtreme a fost testată și dezvoltată, din vara anului trecut, pe legendarul circuit Nurburgring Nordschleife.După recordul mondial de viteză, modelul...
12:00
Volkswagen nevoită să oprească producția lui ID. Buzz și Multivan la fabrica din Germania # Automarket.ro
Compania a declarat pentru agenția de presă germană DPA că această decizie îi va permite să adapteze flexibil procesele de producție la condițiile schimbate ale pieței.Când ID. Buzz a fost lansat, Volkswagen susținea că fabrica din Hanovra ar putea produce până la 130.000 de unități anual, însă realitatea a fost departe de această țintă. În ultimii doi ani, modelul a reușit să atingă doar aproximativ 30.000 de vânzări globale pe an....
11:10
Potrivit statisticilor, pe teritoriul Uniunii Europene se înregistrează anual circa 20.000 de decese din cauza accidentelor rutiere. Pentru a reduce acest număr și, mai ales, pentru a crește siguranța rutieră, Parlamentul European tocmai a adoptat o revizuire a normelor UE privind permisele de conducere.Legislația europeană spune că aceste norme vor intra în vigoare în a 20-a zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al UE. Chiar și așa, țările membre vor...
10:40
Constructorul german a îmbogățit gama lui Macan electric cu noua versiune GTS. Această versiune este cea mai puternică a lui Macan, alături de versiunea Macan Turbo. Ambele versiuni împărtășesc același motor electric de 571 cai putere și 955 Nm.Cu acest motor, noul Macan GTS accelerează de la 0 la 100 km/h în 3.8 secunde și atinge o viteză maximă de 250 km/h, limitată electronic. Bateria are o capacitate de 100 kWh și asigură o autonomie de 586 kilometri...
21 octombrie 2025
16:20
Alfa Romeo își propusese inițial ca următoarele generații ale modelelor Giulia și Stelvio să fie exclusiv electrice. Însă, din cauza cererii mai mici pentru mașinile electrice la nivel mondial, constructorul italian este nevoit să reproiecteze cele două mașini pentru a putea avea și motorizări termice și hibride.Tocmai de aceea, Alfa Romeo a decis să prelungească producția actualelor generații Giulia și Stelvio până în 2027. Cele două modele...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.