Petrescu. La ASF vor fi reduse 80 de posturi, respectiv 39 de salariați
Cotidianul de Hunedoara, 28 octombrie 2025 15:50
În prezent, ponderea posturilor din cadrul structurilor suport este de aproximativ 25%, ulterior punerii în acord cu prevederile legale The post Petrescu. La ASF vor fi reduse 80 de posturi, respectiv 39 de salariați appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
16:00
Vlad Gheorghe și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei cu săgeți către Drulă # Cotidianul de Hunedoara
Fostul europarlamentar USR spune că „deputatul de Timiș” încă are timp să-și schimbe numele. The post Vlad Gheorghe și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei cu săgeți către Drulă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
15:50
De ce Budapesta nu va fi locul în care Ucraina va primi înapoi garanții de securitate # Cotidianul de Hunedoara
Hopa-mitică, pardon Trump, a anunțat că pregătirile pentru întâlnirea de la Budapesta s-au oprit, declarând că nu dorește o „întâlnire irosită” cu Putin. The post De ce Budapesta nu va fi locul în care Ucraina va primi înapoi garanții de securitate appeared first on Cotidianul RO.
15:50
În prezent, ponderea posturilor din cadrul structurilor suport este de aproximativ 25%, ulterior punerii în acord cu prevederile legale The post Petrescu. La ASF vor fi reduse 80 de posturi, respectiv 39 de salariați appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Grindeanu, reacție la interviul lui Nicușor Dan din Cotidianul: „Avem un protocol” # Cotidianul de Hunedoara
Grindeanu spune că vorbește cu Nicușor Dan la telefon, dar nu dezvăluie ce. Cu toate astea, îi răspunde la declarația din interviul pentru Cotidianul. The post Grindeanu, reacție la interviul lui Nicușor Dan din Cotidianul: „Avem un protocol” appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Adrian Năstase pare cam supărat că nu a fost invitat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fostul premier crede că „probabil“ The post Adrian Năstase, supărat că nu a fost invitat la sfințirea Catedralei appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
15:30
Cristian Chivu și-a anulat conferința de presă ca urmare a unui accident în care a fost implicat portarul său. The post Tragedie la Inter. Chivu și-a anulat conferința de presă appeared first on Cotidianul RO.
15:10
„Vrem spitale, nu catedrale!” Nicușor Dan: Niciodată nu am avut această scandare # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan a precizat sumele alocate de Primăria Bucureștiului pentru Catedrala Mântuirii Neamului în mandatul său de primar, dar a amintit că nu el a luat decizia, ci Consiliul General al Capitalei. The post „Vrem spitale, nu catedrale!” Nicușor Dan: Niciodată nu am avut această scandare appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Bărbatul acuzat că a vrut să intre cu mașina în Ambasada Rusiei e nevinovat # Cotidianul de Hunedoara
Bărbatul acuzat că a vrut să intre cu mașina în poarta Ambasadei Ruse de la București scapă nevinovat. Procurorii resping acuzațiile jandarmilor care însă o țin pe a lor. The post Bărbatul acuzat că a vrut să intre cu mașina în Ambasada Rusiei e nevinovat appeared first on Cotidianul RO.
15:10
ASF şi ANRE nu au prezentat Parlamentului noile organigrame şi nici comparaţie cu organigramele actuale. The post USR spune că șefii ANRE, ASF şi ANCOM nu au venit cu cifre concrete appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
15:00
Edilul este acuzat că a agresat doi minori. The post Primar PSD, reținut de poliție appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Președintele ANCOM, Valeriu Zgonea, a fost întrebat, la parlament, în legătură cu legea privind majoratul, cum va fi aplicată și dacă sunt suficieți oameni care să facă acest lucru. The post Întrebat de salariu, Zgonea spune că e public appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Sfârșitul de toamnă aduce temperaturi record în termometre. După zilele friguroase din ultimele zile, meteorologii spun că în următoarea perioadă (...) The post Vreme neobișnuită în România. Ce ne așteaptă săptămâna viitore appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Dorel lovește din nou. Panică printre locuitorii unei străzi din Capitală după o teavă de gaze s-a spart in urma unor lucrări The post Noi scurgeri de gaze în București. Zeci de oameni, evacuați appeared first on Cotidianul RO.
14:40
”Vom lucra cu ei pentru a renunța la gazele din Rusia”, a spus ambasadorul SUA la NATO despre guvernul Ungariei, după ce Viktor Orban declarase că MOL va eluda sancțiunile The post Cine va dezvăța Ungaria de dependența de Rusia appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Social-democrații și-au votat candidații la alegerile parțiale. Fostul lor șef nu a avut unanimitate. The post Cine e baronul PSD care s-a lepădat de Marcel Ciolacu appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Turneul va include concerte în SUA, Anglia, Irlanda și Scoția. The post Bon Jovi revine în muzică appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
14:00
Veste bună pentru români! Banii pentru tichetele de energie au fost livrați! # Cotidianul de Hunedoara
Românii vulnerabili vor trebui să se descurce, din nou, cu mai puțini bani. În timp ce facturile continuă să crească, ajutoarele de stat sunt din ce in ce mai mici The post Veste bună pentru români! Banii pentru tichetele de energie au fost livrați! appeared first on Cotidianul RO.
13:50
România ocupă locul 44 la nivel global și 24 la nivel de UE. The post România coboară în clasamentul statului de drept appeared first on Cotidianul RO.
13:50
România mai are 10 luni să folosească 10 miliarde de euro din PNRR. Bolojan a setat și țintele pentru deficit. The post Guvernul vrea să facă în 10 luni ce n-a reușit în 4 ani appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Întrebat dacă i se pare corect salariul pe care îl încasează, de 15.000 de euro The post Nu președintele George Niculescu a stabilit nivelul salariului appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Liderii din domeniul tehnologiei se laudă cu creșterea productivității și eficienței datorită inteligență artificială, dar se feresc să afirme că tehnologia le va înlocui angajații The post ”Baie de sânge” la Amazon. AI reduce locurile de muncă appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Pensiile speciale sunt motivul pentru care premierul Ilie Bolojan a fost admonestat de comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis. The post Premierul, certat de comisarul european pe economie VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk, va fi judecat îmbrăcat în civil. # Cotidianul de Hunedoara
Tyler Robinson, va compărea îmbrăcat civil, dar va fi încătușat și imobilizat The post Suspectul în cazul asasinării lui Charlie Kirk, va fi judecat îmbrăcat în civil. appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Există trei Românii. Prima e România elitelor osificate, a doua Românie, cea a elitelor din mocirla opulentă iar a treia (...) The post Trei Românii și o tăcere appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Daniel Băluță, desemnat candidatul PSD la Primăria București. Decizia, luată în unanimitate # Cotidianul de Hunedoara
Primarul Sectorului 4 preia și conducerea PSD București. The post Daniel Băluță, desemnat candidatul PSD la Primăria București. Decizia, luată în unanimitate appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Mai e Drulă favoritul lui Nicușor Dan pentru Capitală? Răspunsul președintelui # Cotidianul de Hunedoara
Președintele refuză să-și numească favoritul, pentru a nu crea tensiuni în coaliție. The post Mai e Drulă favoritul lui Nicușor Dan pentru Capitală? Răspunsul președintelui appeared first on Cotidianul RO.
12:50
INTERVIU Nicușor Dan: Nu văd de ce nu l-aș nominaliza premier pe Grindeanu. Nu se poate stabilitate fără PSD – VIDEO Partea I # Cotidianul de Hunedoara
,,Întrebarea mea este: care este alternativa la această stabilitate de care eu vorbesc? Totul e foarte frumos când emiți opinii în spațiul public, dar în momentul în care te uiți la o realitate ..." The post INTERVIU Nicușor Dan: Nu văd de ce nu l-aș nominaliza premier pe Grindeanu. Nu se poate stabilitate fără PSD – VIDEO Partea I appeared first on Cotidianul RO.
12:40
AFM suplimentează bugetul Rabla 2025 pentru mașini termice și hibride, redirecționând fonduri de la programul pentru electrice. The post AFM: bugetul Programului Rabla 2025 crește appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, The post Tudorel Toader. Legea pensiilor magistraților va trece de CCR appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Ședință de coaliție la Palatul Victoria. Ce divergențe există între lideri înaintea întâlnirii # Cotidianul de Hunedoara
Candidații coaliției la Primăria București au început să se atace. Reforma administarției publice locale și salariul minim brut țin în tensiune coaliția The post Ședință de coaliție la Palatul Victoria. Ce divergențe există între lideri înaintea întâlnirii appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Valeriu Iftime a dezvăluit, la Prima Sport, faptul că Joyskim Dawa a fost salvat, din punct de vedere financiar, de transferul la FCSB. The post Dawa, salvat de transferul la FCSB appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Ministerul Educației vorbește despre plata cu ora a profesorilor, The post Ministrul David vrea să crească plata cu ora pentru profesori appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:00
O deputată din Peru a fost fotografiată în timp ce un consilier îi făcea masaj și îi tăia unghiile de la picioare. The post Deputată fotografiată în timp ce un consilier îi făcea pedichiura appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Transgaz și omologul său ungar FGSZ vor crește capacitatea de export/import pe gazoductul care leagă sistemele României și Ungariei. The post Crește capacitatea de export gaze către Ungaria appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Este doliu în lumea medicilor din România. Doctorița Ștefania Szabo a murit la doar 37 de ani. Ea a fost găsită decedată chiar în camera de gardă a Spitalului Jud Buzău The post Doctorița care a murit în spital trăia doar pentru halatul alb appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Compania ungara MOL este interesata de afacerile Lukoil din Bulgaria și România, dar analiștii avertizează că nu are capacitatea financiară necesară, iar cineva trebuie să fie în spatele companiei The post Ungaria lui Orban, cu ochii pe Lukoil appeared first on Cotidianul RO.
11:10
În ultimii cel puțin 15 ani a existat în fiecare an o hotărâre de guvern privind majorarea salariului minim brut pe țară. Pas cu pas, valoarea acestuia a ajuns de la câteva sute de lei, în anii 2000, la peste 4.000 de lei, în 2025. The post Blocaj în coaliție privind salariul minim. Evoluția în ultimii ani appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Cariera didactică nu mai este suficient de atractivă. Inspectoratul Școlar București se plânge că tot mai mulți profesori își dau demisia din diferite motive. The post Profesorii pleacă din învățământ appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Grokpedia nu va include articole despre subiectele combătute de MAGA. The post Elon Musk lansează Grokipedia, o alternativă conservatoare la Wikipedia appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Jumătate dintre români trăiesc la sate, iar populația se îmbătrânește rapid, ceea ce afectează economia, infrastructura și sustenabilitatea sistemului de pensii. The post Populația României este în scădere appeared first on Cotidianul RO.
10:20
O nouă taxă pentru șoferi. De data acesta au fost luați în vizor șoferii de trotinete electrice care urmează să plăteasca o poliță RCA. Costul nu depășește 300 de lei. Cu toate acestea este mai avantajos față de polițelele pentru mașini. The post Cât costă polița RCA pentru trotinete față de cea pentru o mașină appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Facturile la încălzire vor crește din noiembrie. TVA-ul crește de la 5% la 11% # Cotidianul de Hunedoara
Din noiembrie, TVA-ul pentru energia termică crește de la 5% la 11, ceea ce va duce la facturi mai mari la încălzire. The post Facturile la încălzire vor crește din noiembrie. TVA-ul crește de la 5% la 11% appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
09:50
Diana Buzoianu vrea să schimbe conducerea Romsilva din Ilfov. Problemele din Codrul Vlasiei # Cotidianul de Hunedoara
Schimbarea conducerilor va veni deodată cu reforma Romsilva. Declarația vine după ce jurnaliștii au semnalat nereguli în Codrii Vlăsiei. The post Diana Buzoianu vrea să schimbe conducerea Romsilva din Ilfov. Problemele din Codrul Vlasiei appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Sunt zile în care totul se prăvale contra unui Ilie Bolojan rămas destul de singur în fața sindicatelor, a pensionarilor, a oamenilor loviți de scumpiri și a presei mult prea îndatorată guvernării PSD din mandatul lui Marcel Ciolacu. The post Ilie Bolojan, în dificultate appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Faza grupelor Cupei României la fotbal debutează astăzi cu patru meciuri. The post Începe faza grupelor în Cupa României. Duel frățesc între ”câini”. appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Facturile la energie electrică vor crește din decembrie, după ce ANRE majorează contribuția pentru cogenerare și alte taxe. The post Facturile la energie electrică cresc din nou în decembrie pentru români appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Cadrul medical a fost găsit de colegi fără suflare în camera de gardă. The post Directoarea Spitalului Județean Buzău, găsită moartă la 37 de ani appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Decizia vine după o ședință a Statului Major condusă de președintele Ucrainei. The post Ucraina extinde atacurile cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Măsura are legătură directă cu noile restricții economice anunțate de administrația Donald Trump, menite să limiteze influența Rusiei pe piețele energetice globale. The post Lukoil vinde activele internaționale appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
07:40
Președintele Franței lansează o dezbatere despre impactul rețelelor sociale și al internetului asupra democrației. The post Macron: rețelele sociale sunt un pericol pentru democrație appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.