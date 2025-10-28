Marian Drăgulescu a ales să călătorească în țară cu un mijloc de transport popular! „În condiții foarte bune”
Gândul, 28 octombrie 2025 15:50
Marian Drăgulescu, cotat drept cel mai valoros gimnast al României din toate timpurile, a redescoperit de curând plăcerea călătoriilor cu trenul. În urmă cu puțin timp, invitat fiind la un eveniment care a fost organizat la Brașov, Marian și soția lui au ales să renunțe la autoturismul propriu și să parcurgă distanța până la Brașov […]
Acum 10 minute
16:00
„Marea” reformă a administrației cerută de Bolojan. Lia Olguța Vasilescu: Vrea în continuare să dăm afară 10.000 de oameni # Gândul
Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache a avut-o ca invitată pe Lia Olguța Vasilescu, unul dintre cei mai influenți lideri ai PSD. Primărița municipiului Craiova a explicat de ce reforma administrației publice, mult lăudată de premierul Ilie Bolojan ca bază a programului său de guvernare, este o falsă soluție. Invitată de […]
Acum 30 minute
15:50
Lia Olguța Vasilescu confirmă dezvăluirea Gândul: PSD îl demite pe Bolojan dacă legea magistraților nu e adoptată în Parlament. PSD nu mai stă la guvernare în orice condiții. Probabil vom iniția o moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan. Poate nu ajungem acolo # Gândul
Invitată în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu a confirmat dezvăluirea Gândul: PSD îl va demite pe Bolojan dacă legea magistraților nu este adoptată în Parlament. “Decizia noastră de astăzi a fost de a-i transmite premierului Bolojan că dacă se încăpățânează să meargă la fel cu aceeași lege care a […]
15:50
Lia Olguța Vasilescu exclude ieșirea PSD din COALIȚIE: „Guvernul Bolojan poate să fie un alt guvern” # Gândul
Invitată în emisiunea Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu a afirmat că PSD rămâne la guvernare, însă nu exclude o schimbare a actualului Cabinet. Ea spune că partidul are angajamente ferme în coaliție și că, potrivit protocolului, peste un an și jumătate funcția de premier trebuie să revina social-democraților. Urmăriți aici emisiunea integrală „Nu […]
15:50
Orașul din România în care o pâine a ajuns să se vândă cu 50 de lei, acum, în octombrie 2025 # Gândul
Care este orașul din România în care o pâine a ajuns să se vândă cu 50 de lei, acum, în octombrie 2025. Iată de ce anume este atât de specială! Pâinea este mereu prezentă pe mesele românilor. De altfel, suntem cei mai mari consumatori de pâine din Uniunea Europeană, cu un consum mediu de peste […]
15:50
Războiul nervilor. Precedent periculos după ce baloanele de 100 euro din Belarus au închis aeroporturi în Lituania. Altă provocare pentru NATO, dar Rusia nu este acuzată direct. „Pentru un cost minim, cu secrete și riscuri minime, o armă nouă și eficientă” # Gândul
Lituania a închis complet granița cu Belarus, la începutul acestei săptămâni, după ce zeci de baloane meteorologice încărcate cu țigări au provocat perturbări ale traficului aerian timp de mai multe zile. Alexandr Lukașenko – președintele Belarusului – a catalogat măsura luată de lituanieni drept „o escrocherie dementă”. Baloanele contrabandiștilor par a fi doar vârful aisbergului, […]
15:50
15:40
Lia Olguța Vasilescu confirmă dezvăluirea Gândul: PSD îl demite pe Bolojan dacă legea magistraților nu e adoptată prin lege în Parlament # Gândul
Invitată în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, Lia Olguța Vasilescu a confirmat dezvăluirea Gândul: PSD îl va demite pe Bolojan dacă legea magistraților nu este adoptată. “Deiczia noastră de astăzi a fost de a-i transmite (premierului, n.r.) că dacă se încăpățânează să meargă la fel… trebuie să-și asume”, a spus Lia Olguța Vasilescu. Lia […]
15:40
FOTO. Cum are grijă Lupu Rednic să nu se îngrașe. ”Și mie mi-e o FOAME de lup, câteodată, dar n-am ce face” # Gândul
Lupu Rednic, în vârstă de 56 de ani, ține la forma sa fizică. Artistul e spus cum procedează pentru a nu lua în greutate. Lupu Rednic este unul dintre cei mai apreciați interpreți de folclor. În plan personal, Cornelia Rednic formează o familie alături de Lupu Rednic, cel care îi este și partener de scenă. […]
15:40
Cine e înotătorul român care a fost depășit doar de David Popovici. Ce are în comun cu MARELE campion # Gândul
Eric Andrieș e vicecampion național la 200 m liber, acolo unde a fost depășit doar de campionul olimpic. Înotul românesc are viitorul asigurat, mulți juniori încercând să calce pe urmele campionului olimpic, mondial și european David Popovici. Constănțeanul Eric Andrieș este unul dintre aceștia. Sportiv legitimat la CSM Constanța, el visează deja la calificarea la […]
15:40
Gândul.ro va propune o porți de râs cu un banc care va stârni amuzament. Protagonistul este Bulă care are un dialog cu un vameș. – Domnule Bulă, ce aveți în punga asta? – Mâncare pentru papagal, domnule vameș. – Aha și vreți să vă cred că papagalului dumneavoastră îi place „iarba”? – Treaba stă în […]
15:40
Impact pentru milioane de români: ce se întâmplă cu PENSIILE și alocațiile pe luna noiembrie # Gândul
Veste cu impact pentru milioane de români: pentru luna noiembrie se modifică programul de plăți sociale în România, iar acest lucru va afecta atât pensionarii, cât și persoanele care primesc indemnizații. Sunt schimbări minore în distribuirea pensiilor, dar care vor afecta o bună parte a populației. De ce vor întârzia pensiile Astfel, din cauza calendarului […]
15:40
La protestele de miercuri, Jandarmeria permite „doar sloganuri sindicaliste”, la adresa guvernanţilor, şi nu „opinii politice” # Gândul
Jandarmii nu vor să vadă la protestul confederaţiilor sindicale, de miercuri, decât „sloganuri sindicaliste”. Şi au subliniat acest aspect într-un comunicat, în care li se pune în vedere acelora care ar putea să strice buna orânduială că vor exista consecinţe. Miercuri vor avea loc proteste în faţa Guvernului, organizate de marile confederaţii sindicale C.N.S Cartel […]
Acum o oră
15:30
Zodia care se îmbogățește, dar se și îmbolnăvește la început de noiembrie 2025. Avertismentul celebrei Cristina Demetrescu # Gândul
Urmează o săptămână interesantă, planetele nu se vor mișca foarte mult față de poziția lor din săptămâna trecută, însă asta nu înseamnă că nu se vor întâmpla lucruri. Chiar la început de noiembrie, o zodie are parte de schimbări. Ce zodie are parte de bani, însă ghinion la capitolul sănătate Luna va pleca din Capricorn […]
15:30
Primarul din Grozeşti a bătut 2 copii care voiau să intre în curtea primăriei. PNL îi cere lui Grindeanu să-l demită # Gândul
Un bărbat a fost reținut pentru că a lovit doi copii în vârstă de 14, respectiv 15 ani, pentru că au încercat să intre în curtea primăriei. În urma demarării anchetei, s-a dovedit că este vorba chiar de primarul comunei Grozești. PNL cere acum demiterea lui. Bărbatul de 51 de ani, din Grozești, județul Iași, […]
15:30
Invitată în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache”, Lia Olguța Vasilescu a declarat că Ilie Bolojan este autorul blocajelor care sufocă administrația publică locală. „Totul e blocat de Bolojan”, a spus Lia Olguța Vasilescu. Știre în curs de actualizare AUTORUL RECOMANDĂ: Olguța Vasilescu, un nou ultimatum pentru Bolojan: „PSD-ul se va retrage în opoziție. […]
15:30
Lia Olguța Vasilescu dă vina pe Bolojan pentru haosul de la Guvern: „Totul este BLOCAT la ora actuală din cauza lui” # Gândul
Invitată în emisiunea Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu a criticat atitudinea premierului Ilie Bolojan și a afirmat că activitatea Guvernului este complet blocată din cauza acestuia. Edilul Craiovei a spus că partidul său și-a respectat angajamentele din Coaliție, însă premierul este cel care blochează deciziile importante. Urmăriți aici emisiunea integrală „Exact ce vedeți […]
15:20
Ce intrare! Aterizare spectaculoasă a lui Trump de pe portavionul USS George Washington direct la baza navală din Japonia # Gândul
Japonezii nu vor uita prea curând intrarea grandioasă a președintelui american Donald Trump la baza navală Yokosuka, din această dimineață. Republicanul a efectuat o aterizare dramatică la bordul portavionului USS Washington, înainte de a se adresa trupelor americane din Japonia. În imaginile care au făcut deja înconjurul iternetului, Trump poate fi văzut cum coboară dintr-un […]
15:20
CS Dinamo – Dinamo, în Cupa României. Zeljko Kopic: „Există rivalitate. Echipa noastră a doua este în Liga a treia” # Gândul
Zeljko Kopic a spus că echipa sa e favorită în meciul din Cupa României cu CS Dinamo, că este rivalitate între cele două, formația din Superliga având ca obiectiv câștigarea competiției. Dinamo întâlnește CS Dinamo, echipa din Liga 2, de la ora 21:00, pe Stadionul Arcul de Triumf. Meciul e în prima etapă a Grupei […]
15:20
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 10-7=12 într-o egalitate corectă # Gândul
Test de inteligență. Gândul.ro vine cu o nouă provocare, astăzi: un nou test de inteligență în care trebuie să mutați un singur chibrit, pentru a transforma 10-7 = 12, într-o operație corectă. Dacă nu ați găsit răspunsul corect, varianta bună se află mai jos, în articol. Pentru acest test este nevoie de o atenție sporită […]
15:10
Întotdeauna există compromisuri. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 29 octombrie 2025. Berbec S-ar putea să descoperi că cineva te abordează cu cuvinte dure, care pot avea un impact semnificativ asupra stării tale de spirit. S-ar putea chiar să te simți paralizat, în sensul că începi să-ți pui la îndoială acțiunile actuale […]
15:10
Lia Savonea, șefa Curții Supreme de Justiție, face praf Guvernul Bolojan și îl atacă pe Kelemen Hunor: “Afirmațiile nu corespund realității” Ce spune despre “consultările informale” pe proiectul privind pensiile magistraților # Gândul
Meciul între Justiție și Guvernul condus de Ilie Bolojan pe tema pensiilor magistraților este departe de a se fi încheiat. Subiectul este discutat astăzi și în coaliție. Numai că, în același timp, „capul” Curții Supreme de Justiție din România îl scoate în decor chiar pe președintele UDMR, Kelemen Hunor. Acesta a dezvăluit aseară că proiectul […]
Acum 2 ore
15:00
Te-ai gândit vreodată să pregătești granola de casă, însă nu știai exact care sunt ingredientele care nu ar trebui să îți lipsească? Alimentul poate fi consumat sub formă de gustare sau chiar la micul dejun, pentru a-i oferi organismului o masă hrănitoare. Iată mai jos, în articol, cum se pregătesc aceste batoane granola. Granola de […]
15:00
Nicuşor Dan a avansat în grad un general în vârstă de 110 ani: „Domnul Rus rămâne un simbol al demnității și al patriotismului” # Gândul
Preşedintele a semnat un decret prin care i-a fost acordat gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere, veteranului de război Iosif Rus. Iosif Rus are 110 ani şi a luptat pe fronturile anilor 1942-1945. Nicuşor Dan i-a acordat gradul de general de brigadă cu o stea care a format „generații de elevi […]
15:00
Comuna din România, părăsită de localnici pentru Austria: „Mai bine câștigă îngrijind babe” # Gândul
Vârstnicii au rămas populația majoritară într-o comună din Banatul Montan, cu un specific aparte. Multe familii s-au stabilit în Austria, în vreme ce alți localnici, mai ales femei, muncesc pe durate determinate tot în Austria, la îngrijirea bătrânilor. Peste 2.500 de oameni trăiesc în satele din comuna Carașova: Carașova, Nermed, Iabalcea, situate în vecinătatea municipiului […]
15:00
Surse: PSD l-a înștiințat direct pe Bolojan că va fi DEMIS în cazul în care legea pensiilor magistraților nu este adoptată în formula pe care o dorește premierul # Gândul
PSD a intrat în ședința coaliției de marți cu un mandat clar pentru premierul Ilie Bolojan, conform surselor Gândul. Prim-ministrul ar urma să fie demis dacă, până pe 28 noiembrie, reforma pensiilor magistraților nu va fi aprobată prin lege, cu avizul de constituționalitate din partea CCR. Practic, în cazul în care reforma pensiilor magistraților nu […]
14:50
Comisarul european Dombrovskis încurajează măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan: „Măsurile curajoase sunt esențiale” # Gândul
Comisarul European pentru Economie, Valdis Dombrovskis, a vorbit cu premierul Ilie Bolojan despre deficitul bugetar complet scăpat de sub control. În 2024, deficitul bugetar al României a fost cel mai mare din întreaga Uniune Europeană, de 9,3% din PIB. Comisarul European susține că e nevoie de măsuri curajoase pentru ca situația să fie corectată, iar […]
14:50
Transalpina, drumul închis și IZOLAT de autorități în fiecare iarnă. SOLUȚIA disperată găsită de oamenii de afaceri din zonă # Gândul
Criza de pe Transalpina i-a adus la exasperare pe oamenii de afaceri. Drumul Curpăt – Obârșia Lotrului, parte din Transalpina, este închis de către autorități în fiecare iarnă. Antreprenorii de pe Transalpina estimează pierderi anuale de câteva milioane de lei și, disperați, se oferă să deszăpezească singuri o parte din drum. Antreprenorii din această zonă […]
14:40
FOTO. Din trecutul lui chef Alexandru Sautner. ”Pe la 14 ani, în vacanța de vară, copiii mergeau în tabere, iar eu la MUNCĂ” # Gândul
Chef Alexandru Sautner a povestit amănunte mai puțin cunoscute din trecutul său. Acesta a muncit de la vârsta de 14 ani. Chef Alexandru Sautner este cunoscut publicului telespectator din postura de jurat la show-ul culinar ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1. În ceea ce privește viața personală, chef Alexandru Sautner este căsătorit cu […]
14:40
Sean „Diddy” Combs iese mai devreme din închisoare. Cu cât îi va fi redusă pedeapsa magnatului hip-hop # Gândul
Rapperul Sean „Diddy” Combs va ieși din închisoare mai devreme decât era de așteptat. Potrivit unui document, publicat de Biroul federal al închisorilor din Statele Unite, starul în vârstă de 55 de ani urmează să fie eliberat pe data de 8 mai 2028, mai devreme cu un an decât era prevăzut inițial. Conform sursei citate, […]
14:40
Estimări făcute de unii dintre aliaţii Kievului relevă că pierderile provocate industriei petroliere ruse de sancţiunile impuse de SUA împotriva Lukoil şi Rosneft s-ar putea ridica la aproximativ 5 miliarde de dolari pe lună, a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev mai speră ca, în cadrul întrevederii prevăzute pentru joi în Coreea […]
14:20
Uriașa Catedrală a Neamului, neîncăpătoare pentru marile orgolii politice. Năstase nu a fost invitat la Sfințire, deși a dat primii bani. În primul rând a fost prezent Nicușor Dan, care a tăiat finanțarea ei # Gândul
Zi de zi ne lovim de ipocrizia liderilor politici care reconfigurează realitatea și „joacă” pe prejudecăți. Iată un alt exemplu: Deși fostul premier Adrian Năstase a fost primul care a alocat bani pentru construirea Catedralei Naționale în mandatul său de premier, acesta nu a fost invitat la inaugurare. În schimb, Nicușor Dan, care în primele […]
14:20
Grindeanu recunoaște că are discuții PRIVATE cu președintele Nicușor Dan. Au vorbit și astăzi, înainte de coaliție # Gândul
Președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu spune, marți, că are discuții private cu președintele Nicușor Dan. Au vorbit și astăzi, înainte de coaliție Sorin Grindeanu a fost întrebat când a vorbit ultima oară cu președintele Nicușor Dan. „Astăzi. Nu pe discuții pe acest timp (n.r. despre coaliție). Sunt lucruri… care, până va fi o hotărâre […]
14:20
După ce Traian Basescu şi Klaus Iohannis au reevaluat PSD, i-a venit vremea şi lui Nicuşor Dan să o facă # Gândul
Stabilitatea României stă în mâinile PSD. Deşi poate părea o ştire pamflet, este cât se poate de adevărată. Iar ca supriza să fie şi mai mare, afirmaţia îi aparţine chiar lui Nicuşor Dan, cel care a protestat în stradă împotriva fostului premier social-democrat, Sorin Grindeanu. Întrebat într-un interviu pentru Cotidianul.ro dacă va avea vreo problemă […]
14:20
Sărbătoare mare în calendarul ortodox din 29 octombrie. Sfânta care a rămas orfană de la trei ani # Gândul
Miercuri, 29 octombrie 2025, este sărbătoare în calendarul ortodox. Este prăznuită Sfânta Muceniță Anastasia Romana. Ea a trait în vremea împăraților păgâni Deciu (249-253) și Valerian (253-260). Potrivit crestinortodox.ro, Anastasia Romana a rămas orfană de ambii părinți, de la vârsta de trei ani. Ea a fost luată spre creștere de stareța unei mănăstiri de lângă […]
14:10
Zodia pentru care luna noiembrie 2025 va fi dezastruoasă. Se va confrunta cu probleme în familie și va trece prin schimbări emoționale și profesionale # Gândul
Veștile nu sunt tocmai pozitive pentru o zodie, căci luna noiembrie 2025 îi va aduce momente dificile în mai multe planuri. Luna viitoare ar urma să fie una dezastruoasă pentru acest nativ și se va confrunta cu probleme în familie. De altfel, va traversa o perioadă cu multe schimbări profesionale și emoționale. Luna noiembrie 2025 […]
Acum 4 ore
14:00
Documentarul lansat pe Netflix în octombrie, care le-a făcut pielea de găină românilor. Mulți nu l-au putut privi: „Imposibil de privit” # Gândul
La data de 10 octombrie 2025, platforma Netflix a lansat un documentar care a marcat profund publicul din România. Documentarul se numește My Father, the BTK Killer. Filmul este regizat de Skye Borgman și spune povestea cutremurătoare a lui Kerry Rawson, fiica lui Dennis Rader, cunoscut sub pseudonimul BTK (Bind, Torture, Kill), un criminal în […]
14:00
Noua regulă care vine în ajutorul românilor cu CREDITE de nevoi personale. Cum pot renunța la împrumut fără penalități # Gândul
Potrivit unui nou proiect de lege pregătit de Ministerul Economiei, românii care au credite de nevoi personale vor putea beneficia de o protecție suplimentară. Concret, noile reguli oferă consumatorilor mai multă siguranță financiară, scrie bzi.ro. Transparența în relația client-bănci este foarte importantă pentru autorități, transmite sursa citată. Posibilitatea de a anula împrumutul în 14 zile […]
14:00
Valentin Stan în emisiunea „Marius Tucă Show” din 27 octombrie 2025, vorbește despre războiul din Ucraina și negocierile de pace. Stan susține că atacurile forțate și agresive ale lui Putin au avut scopul de a forța încheierea unei înțelegeri pe termen scurt, dar presiunea americană și europeană au împiedicat realizarea acesteia. Urmăriți aici, integral emisiunea […]
13:40
FOTO. Irina Columbeanu, despre PRIMA întâlnire dintre Irinel Columbeanu și Mr. Pink. ”Mi-a plăcut foarte mult” # Gândul
Irina Columbeanu a povestit despre prima întâlnire dintre tatăl ei, Irinel Columbeanu, și Mr. Pink, actualul partener de viață al mamei sale. Irinel Columbeanu a fost căsătorit cu Monica Gabor. Monica Gabor s-a mutat în America imediat după divorțul de omul de afaceri. Vedeta și-a găsit liniștea alături de omul de afaceri chinez Mr. Pink. […]
13:40
Care sunt planurile gigantului Carrefour după ce pleacă din România. Retailerul intră pe o piață în plină expansiune # Gândul
Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de prezență pe piață. Deși cifra de afaceri a crescut la 12,5 mld. de lei, francezii vor să renunțe la lanțurile de magazine din țară. Acum Carrefour își accelerează extinderea pe piaţa produselor bio și achiziționează lanţul francez Le Grand Panier Bio. După ce […]
13:40
Din Japonia, Trump anunță o investiție uriașă în America. 490 de miliarde de dolari în energie și semiconductori. Ce prevede acordul # Gândul
Statele Unite și Japonia vor semna acorduri de investiții în valoare de 490 de miliarde de dolari, a anunțat, marți, secretarul american al Comerțului Howard Lutnick. În timpul întâlnirii administrației Trump cu liderii de afaceri de la Tokyo, oficialul a transmis: „Sunt incredibil de mândru să anunț că, în această seară, vom semna o investiție […]
13:30
Sindicatele amenință că BLOCHEAZĂ Capitala. Proteste, miercuri, pentru creșterea salariului minim și stoparea măsurilor de austeritate ale Guvernului # Gândul
Proteste de amploare vor fi organizate, miercuri, în Capitală de marile confederaţii sindicale. Sindicaliştii cer, printre altele, creşterea salariului minim şi a pensiilor, taxare echitabilă şi stoparea austerităţii pentru categoriile vulnerabile. Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia, CSDR şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian organizează, miercuri, un amplu protest în faţa Guvernului, reclamând „problemele sociale şi […]
13:30
În timp ce alții doar filmau și făceau poze, Ioan, un român din Italia, a salvat un bărbat și pe fiica nevăzătoare a acestuia dintr-o mașină înghițită de ape # Gândul
Un român a devenit erou în Italia, după ce a salvat, împreună cu un coleg albanez, o fată nevăzătoare și pe tatăl ei, dintr-o mașină scufundată în apă. În vreme ce alții doar filmau, Ioan Bogato a sărit fără ezitare în mijlocul puhoaielor, pentru a-i scoate pe cei doi și a-i aduce în siguranță la […]
13:30
Igor Tudor (47 de ani) nu mai este antrenorul celor de la Juventus, după ultimul eșec din Serie A, duminică seara, 0-1 cu Lazio. Locul său la următoarea partidă va fi luat de interimarul Massimo Brambilla, în prezent antrenor la Juventus Next Gen, iar pe termen lung clubul are alte trei opțiuni. Cine preia Juventus […]
13:30
S-a stabilit data pentru judecarea neconstituţionalităţii legii trimisă la CCR de Nicuşor Dan, pentru funcţionarea Academiei de Științe Agricole # Gândul
Nicuşor Dan cere CCR să declare neconstituţionale prevederile legii privind funcționarea Academiei de Științe Agricole„Gheorghe Ionescu-Șișești”. Încălcarea aceleiași legi a stat la baza dosarului DNA – ICA- Dan Voiculescu. Acesta a sesizat, luni, Curtea Constituţională, iar maţi a şi fost stabilit termenul de judecare. Curtea Constituţională a României a transmis marţi termenul de judecată pentru […]
13:10
Incident aviatic în Kenya. 12 persoane sunt date dispărute, după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit # Gândul
Un incident aviatic tragic a avut loc în Kenya, în cursul dimineții de marți, 28 octombrie 2025. În urma incidentului petrecut în regiunea de coastă Kwale, 12 persoane sunt date dispărute. Autoritățile se tem că pasagerii ar putea fi decedați. Incidentul aviatic a avut loc la circa 40 de kilometri de aerodromul Diani, în regiunea […]
13:10
Ucraina are nevoie de sprijinul financiar al Europei pentru a continua lupta împotriva forțelor ruse invadatoare încă doi sau trei ani, a afirmat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în declarații făcute presei „Am reiterat acest lucru tuturor liderilor europeni. Le-am spus că nu vom lupta zeci de ani, dar că trebuie să demonstrați că veți putea […]
13:10
Daniel Băluţă, validat de conducerea PSD pentru a fi candidatul partidului la Primăria Capitalei – SURSE # Gândul
Edilul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a primit, marţi, votul Consiliului Politic Naţional al PSD pentru a fi candidatul partidului la Primăria Capitalei. Potrivit unor surse din PSD, Daniel Băluţă a fost validat cu unanimitate de voturi de CPN pentru această candidatură. Organizaţia PSD Bucureşti l-a propus luni pe Daniel Băluţă drept candidatul partidului pentru Primăria […]
13:00
O nouă șansă pentru românii care vor o mașină pe benzină, motorină sau hibrid. Bugetul RABLA 2025 se suplimentează cu 45 de milioane de lei # Gândul
Românii care vor să-și mai cumpere o mașină nouă pe benzină, motorină sau hibrid mai au o șansă. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat marți că suplimentează bugetul Programului Rabla Auto 2025 cu încă 45 de milioane de lei pentru mașinile cu motoare clasice și hibride. Fondurile provin din bugetul alocat inițial autovehiculelor electrice, […]
13:00
DEZVĂLUIRI din interiorul clubului Universitatea Craiova. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Mirel Rădoi # Gândul
La Craiova nu este liniște nici când echipa se află pe podium și joacă în cupele europene. Sunt de ajuns unul, două rezultate neconforme cu așteptările și spiritele se inflamează, iar intrigile de culise își fac loc. PROSPORT publică în exclusivitate un material cu dezvăluiri din interiorul clubului Universitatea și prezintă numele antrenorilor împinși în […]
