Șoc la o școală din Moldova: directorul Gimnaziului ”Ion Creangă”, Sergiu Opaeț, a murit la numai 35 de ani

Catedrala este un succes pe toate planurile, filosofic, estetic și instituțional. Dar cel mai mare succes este acela că vindecă românul de micime. Acesta era și scopul ei, iar acest scop este evident, că este la vedere și este scris în chiar numele Catedralei, n-are cum să-ți scape. Micimea e boală grea. Nici un spital nu o poate vindeca. D-aia facem catedrale.