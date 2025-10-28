CS Dinamo - FC Dinamo LIVE de la 21:00, în Cupa României » Duel în premieră între „câini”
Golazo.ro, 28 octombrie 2025 15:50
Meciul dintre CS Dinamo și FC Dinamo se joacă astăzi, de la 21:00, în prima rundă din Cupa României. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
• • •
Acum 30 minute
15:50
15:40
Interes maxim la Bistrița! Partida cu FCSB, din Cupa României, este sold-out: „Am făcut toate demersurile” # Golazo.ro
Biletele pentru partida dintre Gloria Bistrița și FCSB, din prima etapă a fazei grupelor din Cupa României, au fost epuizate.
15:40
Avertismentul lui Koljic Bosniacul de la Rapid dezvăluie capcanele care îi așteaptă pe tricolori la Zenica + cu ce echipă din Bosnia bătuse palma în vară # Golazo.ro
Bosniacul Elvir Koljic (30 de ani) a vorbit în presa din țara sa despre meciul Bosnia - România, programată sâmbătă, 15 noiembrie la Zenica.
Acum o oră
15:30
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre Costel Gâlcă.
Acum 2 ore
15:00
Simona Halep (34 de ani), fostul număr 1 mondial în tenis, revine în circuitul WTA într-o postură inedită, la Turneul Campioanelor 2025.
14:40
Puține activități umane îmbină emoția și strategia mai intens decât pariurile sportive.
14:30
Unde predică Dani Alves Brazilianul apare într-o biserică evanghelică fondată de un american implicat în scandaluri sexuale # Golazo.ro
Dani Alves, 42 de ani, s-a refugiat în biserica Elim, moștenirea „televanghelistului” Jimmy Swaggart, faimos predicator TV american al anilor 1980, acuzat în scandaluri cu prostituate în 1988-1991
14:20
Anunțul lui Mihai Rotaru Ce spune finanțatorul Craiovei despre posibila plecare a lui Mirel Rădoi # Golazo.ro
Mihai Rotaru a venit cu un anunț în privința viitorului lui Mirel Rădoi pe banca Universității Craiova.
Acum 4 ore
13:40
Portarul lui Inter, accident mortal Bărbatul în scaun electric lovit de goalkeeper a murit pe loc. Clubul din Serie A a anulat conferința lui Chivu # Golazo.ro
Josep Martinez (27 de ani), al doilea portar la Inter, a lovit cu mașina un bărbat de 81 de ani, care a murit pe loc.
13:30
Pancu, „secund” în derby-urile din 2025 Aproape de CFR, Pancu va lua licența Pro abia peste 6 săptămâni. Ce mai are de îndeplinit și la ce jocuri nu poate fi A1 # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) spune că a fost căutat de CFR Cluj pentru a prelua echipa, dar deocamdată așteaptă anunțul oficial al clujenilor
13:20
Pancu, aproape de CFR Cluj Fostul selecționer U21 ar putea semna cu formația din Gruia. Când ar debuta # Golazo.ro
Daniel Pancu (48 de ani) ar putea deveni noul antrenor al celor de la CFR Cluj.
13:10
„Cel mai dureros” Ionel Dănciulescu, confesiune după mai bine de 20 de ani: „Am clacat în multe momente, am plâns în vestiar” # Golazo.ro
Ionel Dănciulescu (48 de ani), fostul mare atacant al echipei Dinamo, a vorbit despre momentul dificil pe care l-a trăit când s-a întors în echipa „câinilor”, după perioada petrecută la rivala Steaua.
13:00
Unicul minus al lui Ionuț Radu Ce nu a reușit portarul naționalei să facă până acum într-un sezon foarte bun la Celta # Golazo.ro
Ionuț Radu, 28 de ani, are un 2025 la înălțime, printre cele mai bune ale carierei. După Venezia, altă alegere inspirată, Celta, care l-a ajutat să revină la națională
12:40
Diagnostic crunt pentru Ilaș Cât va lipsi puștiul celor de la FC Botoșani, după accidentarea din meciul cu Hermannstadt # Golazo.ro
Botoșani - Hermannstadt 2-0. Narcis Ilaș (18 ani) a suferit o accidentare îngrozitoare în partida de luni din etapa #14 a Ligii 1.
12:30
Gâlcă a spus „NU” suporterilor Antrenorul de la Rapid a refuzat să înjure rivalele după meciul cu Slobozia! Cum au procedat jucătorii # Golazo.ro
Fanii Rapidului s-au descătușat după 4-1 cu Unirea Slobozia, rezultat care menține echipa din Giulești la egalitate cu FC Botoșani, în fruntea clasamentului Ligii 1
12:10
Gol de Liga Campionilor Un jucător a reușit o execuție acrobatică într-un meci de Liga 4 # Golazo.ro
Un moment spectaculos a avut loc în etapa #9 din Liga 4 Constanța, în meciul CS Lumina – CS Sparta Techirghiol, încheiat cu scorul 4-6 în favoarea oaspeților.
Acum 6 ore
12:00
Ce se întâmplă cu arena Constanța? Primăria, clarificări pentru GOLAZO.ro despre noul stadion „Gheorghe Hagi” » Se blochează proiectul? # Golazo.ro
Primăria municipiului Constanța a răspuns solicitării GOLAZO.ro și a oferit clarificări despre situația construcției noului stadion al Farului
12:00
Igor Tudor, demis! Cine va sta pe banca lui Juventus la următorul meci + Soluțiile pe termen lung ale clubului # Golazo.ro
Igor Tudor (47 de ani) a fost demis de către Juventus, după ultimul eșec din Serie A, 0-1 cu Lazio.
11:40
„Mintea e mai rapidă decât picioarele” Messi vorbește despre Mondial. Ce a spus în septembrie, ce spune acum # Golazo.ro
Leo Messi va împlini 39 de ani pe 24 iunie 2026, în timpul viitorului Mondial. Foarte probabil, va fi acolo, pentru că spune prima oară: „Mi-ar plăcea mult. Sper ca Dumnezeu să-mi permită”
11:30
De Bruyne a ales operația Diagnostic grav pentru fotbalistul lui Napoli, după accidentarea din meciul cu Inter » Cât va lipsi belgianul # Golazo.ro
Kevin De Bruyne (34 de ani) va fi supus unei intervenții chirurgicale, după ce a suferit o accidentare ciudată în ultima partidă din Serie A, cu Inter Milano, scor 3-1.
11:20
Ce a pățit Rareș Pop Jucătorul Rapidului a vorbit despre accidentarea din timpul meciului cu Unirea Slobozia: „Am simțit la momentul pasei” # Golazo.ro
Rapid - Unirea Slobozia 4-1. Rareș Pop (20 de ani) a vorbit despre accidentarea suferită la meciul din etapa a 14-a din Superliga.
11:10
„Ne batem?” Noi detalii de la scandalul din El Clasico. Pe cine a provocat Lamine Yamal și ce răspuns a primit # Golazo.ro
Real Madrid - Barcelona 2-1. Lamine Yamal (18 ani) a avut un schimb tensionat de replici cu Vinicius Junior (25 de ani) și Thibaut Courtois (33 de ani), care a degenerat până la propunerea unei bătăi.
10:50
Cupa României Faza grupelor debutează astăzi, cu 4 partide. CSM Slatina - CFR Cluj și CS Dinamo - FC Dinamo, printre meciurile zilei # Golazo.ro
Patru partide din faza grupelor Cupei României se joacă astăzi, începând cu ora 15:00, cu duelul dintre Sporting Liești și Oțelul Galați.
10:40
Criză neașteptată 5 motive pentru prăbușirea lui Liverpool: de unde vin problemele „cormoranilor” # Golazo.ro
Liverpool, campioana sezonului trecut, pare să nu-și mai revină în ultima lună. Ce spune antrenorul Arne Slot, cum reacționează analiștii. Care sunt problemele după o vară în care „The Reds” au făcut record de transferuri
10:30
Șahtior, de 11 ani fără casă FOTO: Cum arată Donbas Arena în prezent, după atacurile rusești din 2014 # Golazo.ro
Donbas Arena, stadionul celor de la Șahtior Donețk, a fost abandonat în urmă cu 11 ani.
Acum 8 ore
09:50
Cu ei ne batem Bosnia a anunțat lotul pentru meciul cu România » Probleme mari: Barbarez, nevoit să improvizeze # Golazo.ro
Naționala Bosniei și Herțegovinei a publicat lotul de 24 de jucători convocați de selecționerul Sergej Barbarez pentru meciurile decisive cu România și Austria din finalul campaniei de calificare la CM 2026.
09:50
„Avem o șansă să ajungem în Europa” Cristian Manea, după victoria cu Unirea Slobozia: „Noi și Botoșani suntem cele mai în formă” # Golazo.ro
Rapid - Unirea Slobozia 4-1. Cristian Manea (28 de ani), fundașul lateral al giuleștenilor, a vorbit despre victoria care îi ține pe bucureșteni la egalitate cu liderul Botoșani.
09:40
Doi români l-au învins pe Ochotorena Povestea golurilor primite de legendarul portar spaniol în dubla europeană Valencia - Victoria București din 1989 # Golazo.ro
Fostul mare portar spaniol Jose Manuel Ochotorena, decedat la 64 de ani, a jucat de-a lungul carierei sale împotriva unei singure echipe românești: Victoria București.
09:10
Scandal cu ultrașii în Liga 1! Au anunțat că boicotează meciul din Cupă din cauza prețurilor exagerate la bilete: „Sfidător și inacceptabil să coste atât” # Golazo.ro
Galeria UTA-ei Arad a anunțat că nu va fi prezentă pe stadion la partida cu Petrolul Ploiești din prima etapă a Cupei României.
Acum 24 ore
00:00
„Știm clar ce ne dorim” Alex Dobre visează la titlu: „Toată lumea trage, vrem să ne batem acolo sus” # Golazo.ro
Rapid - Unirea Slobozia 4-1. Alex Dobre (27 de ani), căpitanul giuleștenilor, a anunțat ce obiectiv are Rapid după ce a parcurs aproape jumătate din sezonul regular.
27 octombrie 2025
23:40
„Așa vreau să jucăm mereu” Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup # Golazo.ro
RAPID - UNIREA SLOBOZIA 4-1. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre evoluția echipei sale, la finalul partidei din Giulești.
23:20
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată” # Golazo.ro
Doi polonezi pasionați de fotbal de la „Futbol na tak” și „Laga do przodu”, cunoscuți pentru reportajele lor despre fotbalul amator, au fost în weekend la Scornicești.
23:00
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească # Golazo.ro
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, vrea să își dea demisia după doar 10 luni pe banca oltenilor.
22:40
Zi de doliu în Spania Un mare talent a murit la doar 15 ani: „Suspendăm complet toate activitățile” # Golazo.ro
Real Zaragoza a anunțat, astăzi, că Jorge Casado (15 ani), junior în cadrul clubului, a decedat.
22:10
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia! # Golazo.ro
Claudiu Petrila (24 de ani), extrema celor de la Rapid, a deschis scorul, în meciul contra Unirii Slobozia, cu o execuție superbă din afara careului.
21:50
„Ar fi minunat pentru Ținutul Secuiesc!” Toate restricțiile, anulate înainte de Csikszereda - Sepsi: „Mă umple de mândrie ce se întâmplă” # Golazo.ro
Înainte de partida cu Sepsi OSK din Cupa României, cei de la Csikszereda au prezentat partida ca fiind una „între frați”.
21:40
Ce nu s-a văzut la TV 3 lucruri ratate de camere la Rapid - Slobozia : cum a fost primit Papeau, Prepeliță ca Iordănescu și „odele” pentru „Bocciu” # Golazo.ro
GOLAZO.ro îți prezintă 3 momente ratate de camerele TV la Rapid - Slobozia. Cum au fost primiți Jayson Papeau și Liviu Ungurean zis Bocciu la revenirea în Giulești. Andrei Prepeliță a apelat la divinitate înaintea meciului cu Rapid.
21:30
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României # Golazo.ro
Dinamo București a anunțat, astăzi, seturile de echipament pe care le va utiliza în Cupa României.
21:20
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive” # Golazo.ro
Apple TV a achiziționat drepturile de televizare a Formulei 1 în Statele Unite pentru următorii 5 ani.
20:50
„Procesul Secolului”, aproape de final Când ar putea afla Manchester City sancțiunea în procesul intentat de Premier League # Golazo.ro
Manchester City ar putea primi în noiembrie verdictul procesului în care clubul este ținta a 115 capete de acuzare .
20:20
Pleacă de la Barcelona? Vedeta catalanilor, în vizorul unui colos din Anglia + Ce ar putea bloca mutarea # Golazo.ro
Chelsea, formație aflată pe locul #9 în Premier League, ar lua în calcul împrumutul lui Marc-Andre ter Stegen (33 de ani).
20:00
„De ce să ne panicăm?” Dan Șucu, declarații în Italia, după ce Genoa a ajuns ultima în Serie A: „Am trăit asta și la Rapid” # Golazo.ro
Dan Șucu (62 de ani), acționarul majoritar al clubului Genoa, are încredere că echipa își va îndeplini obiectivul.
19:30
Ghinion teribil pentru Ilaș FOTO. Marele talent de la Botoșani, luat cu targă după o accidentare dură # Golazo.ro
Narcis Ilaș (18 ani), fundașul celor de la FC Botoșani, s-a accidentat, în duelul contra lui Hermannstat și nu a putut continua partida.
19:20
Benfica, alegeri istorice Clubul de pe „Da Luz”, peste 98% dintre municipiile din Portugalia + A doborât recordul deținut de FC Barcelona # Golazo.ro
Alegerile pentru funcția de președinte al clubului Benfica Lisabona au mobilizat mai mulți alegători decât în 98% din municipii la ultimele alegeri locale din Portugalia.
19:10
Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
19:00
A urcat în top 40 WTA Jaqueline Cristian este cel mai bine clasată jucătoare din România! Pe ce locuri se află celelalte românce # Golazo.ro
Jaqueline Cristian (27 de ani, #39 WTA) rămâne cel mai bine clasată jucătoare din România în clasamentul WTA simplu.
18:50
„Nu mă respecți!” Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a intervenit în conflictul dintre Florin Tănase (30 de ani) și Giovanni Becali (73 de ani).
18:40
Iese în față după El Clasico Dezvăluiri despre momentul care a declanșat haosul la Real - Barca: „Ce s-a întâmplat cu Yamal e și din vina mea” # Golazo.ro
Ibai Llanos, co-proprietarul competiției de minifotbal Kings League, își asumă parțial vina pentru conflictul dintre Lamine Yamal (18 ani) și Dani Carvajal (33 de ani), de la finalul meciului Real Madrid - FC Barcelona, 2-1.
18:20
I-a pus gând rău „Regelui” Mauro Icardi atacă recordul lui Hagi: „Înțeleg criticile, dar ăsta e scopul meu” # Golazo.ro
Mauro Icardi (32 de ani), atacantul celor de la Galatasaray, vrea să îl depășească pe Gheorghe Hagi (60 de ani) în topul celor mai buni marcatori străini din istoria formației din Istanbul.
17:50
„Se pare că sunt fotbalist” Tsitsipas, confundat de un taximetrist cu vedeta lui Atletico Madrid: „Bună încercare, tu ești!” # Golazo.ro
Stefanos Tsitsipas (27 de ani, locul 25 ATP) a împărtășit o întâmplare amuzantă petrecută în Statele Unite ale Americii. Sportivul a fost confundat de un taximetrist sârb cu celebrul fotbalist francez Antoine Griezmann (34 de ani), jucătorul lui Atletico Madrid.
