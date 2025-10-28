Adrian Codîrlașu (CFA România): Riscul de recesiune economică este ridicat

13:30

'Să știți că nu a fost o decizie ușoară. Am stat mult și am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6? Am întors decizia aceasta pe toate fețele. Acum ați aflat, nu de la mine, dar ați aflat că voi candida. De aceea vă scriu această scrisoare, pentru că este normal să vă spun de ce am luat această decizie', a scris Ciprian Ciucu, pe Facebook.