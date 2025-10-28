Replică pentru Pentagon de la creatorul filmului „A House of Dynamite”, după criticile lansate de armata americană: „Sistemul antirachetă este imperfect”
HotNews.ro, 28 octombrie 2025 17:20
Noah Oppenheim, scenaristul thrillerului „A House of Dynamite”, regizat de cineasta americană Kathryn Bigelow, a răspuns la plângerile Pentagonului cu privire la acuratețea modului în care filmul descrie sistemele de apărare ale SUA, spunând, „cu…
Acum 10 minute
17:30
Șefa instanței supreme, Lia Savonea, replică pentru un lider al coaliției: ÎCCJ nu este consilierul legislativ al Guvernului sau Parlamentului / Reacția CSM # HotNews.ro
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, a transmis marți un comunicat de presă prin care instituția „respinge categoric afirmațiile vehiculate în spațiul public potrivit cărora ar fi exprimat un acord sau…
Acum 30 minute
17:20
Replică pentru Pentagon de la creatorul filmului „A House of Dynamite”, după criticile lansate de armata americană: „Sistemul antirachetă este imperfect” # HotNews.ro
Noah Oppenheim, scenaristul thrillerului „A House of Dynamite”, regizat de cineasta americană Kathryn Bigelow, a răspuns la plângerile Pentagonului cu privire la acuratețea modului în care filmul descrie sistemele de apărare ale SUA, spunând, „cu…
17:20
Rivalitatea dintre frați nu poate fi eliminată complet. Și nici nu ar trebui, întrucât un nivel sănătos de competiție poate învăța copiii să negocieze și să-și exprime nevoile. Însă, când comportamentul competitiv dintre frați devine…
17:10
Guvernul Spaniei a aprobat marți un proiect de lege care plasează procurorii în fruntea investigațiilor penale, în locul magistraților de instrucție, în încercarea de a alinia sistemul de justiție penală al țării, considerat învechit, la…
Acum o oră
17:00
Explozia din Rahova. 130 de persoane au primit ajutoare de urgență de 1.500 de lei de la Primăria Capitalei # HotNews.ro
Un sprijin financiar de aproape 200.000 de lei a fost acordat pentru 51 de familii afectate de explozia produsă pe 17 octombrie într-un bloc din cartierul Rahova, potrivit unei informări transmise marți de Primăria Municipiului…
17:00
Lukașenko acuză Occidentul de război hibrid și spune că Lituania „a venit cu o scuză absurdă” pentru închiderea frontierei # HotNews.ro
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a declarat marți decizia Lituaniei de a închide frontiera este o „farsă nebunească” și a acuzat Occidentul că poartă un război hibrid împotriva Belarusului și a Rusiei, transmite Reuters. După seria…
16:40
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air reia și în acest an abonamentul special care, în vara anului trecut, a înfuriat ONG-urile de mediu. Citește mai mult pe Profit.ro.
16:40
Despăgubiri record pentru o femeie care a căzut într-o stație de metrou din București, unde peronul avea o „capcană” # HotNews.ro
Problemele de infrastructură sunt decontate, în majoritatea dezarmantă a cazurilor, chiar de către păgubiți. Dacă faci pană după ce ai nimerit cu mașina într-o groapă de pe șosea, probabilitatea cea mai mare e să rezolvi…
Acum 2 ore
16:30
Adolescentă trimisă în spatele gratiilor și amendată în Rusia, după ce a cântat pe stradă o melodie interzisă # HotNews.ro
O cântăreață stradală rusă în vârstă de 18 ani, care în această lună a stat aproape două săptămâni în spatele gratiilor pentru că a interpretat o melodie anti-Kremlin interzisă, a fost găsită vinovată marți de…
16:30
VIDEO Întrebat de salariu, șeful ANCOM spune că e public, dar nu spune cât e. „Îl găsiți pe site” / El nu și-a depus însă declarația de venituri # HotNews.ro
Președintele autorității de reglementare în comunicații (ANCOM), Valeriu Zgonea, a refuzat marți să spună care este salariul său net. Pe site-ul ANCOM nu se regăsește această informație, așa cum el a susținut, ci declarația de…
16:30
Acord de 1 miliard de euro: Ce armament va produce gigantul german Rheinmetall în Bulgaria # HotNews.ro
Bulgaria și gigantul european din domeniul apărării Rheinmetall au semnat, marți, un acord în valoare de peste 1 miliard de euro (1,2 miliarde de dolari) pentru construirea unei fabrici care va produce praf de pușcă…
16:20
Migrația a dominat din nou campania electorală, înaintea alegerilor anticipate de miercuri din Olanda / Cine sunt favoriții scrutinului # HotNews.ro
Majoritatea partidelor olandeze susțin acum într-o formă sau alta măsuri pentru blocarea sau limitarea migrației. Principala voce pe această temă, Geert Wilders, are șanse să câștige din nou alegerile, miercuri, după succesul electoral din 2023,…
16:10
Apple a devenit a treia companie din istorie care valorează mai mult de 4 trilioane de dolari # HotNews.ro
Apple a depășit marți pentru prima dată pragul de 4 trilioane de dolari (4.000 de miliarde) în capitalizare bursieră, devenind a treia companie Big Tech care reușește acest lucru în contextul în care cererea solidă…
16:10
Primar de comună din Iași, reținut pentru că a bătut doi copii care au intrat în sediul primăriei pentru a merge la toaletă # HotNews.ro
Primarul George Cristea (PSD) din comuna Grozești, județul Iași, a fost reținut marți pentru 24 de ore sub acuzația că a lovit doi minori de 14, respectiv 15 ani, anunță Ziarul de Iași. Potrivit publicației…
16:10
Sorin Grindeanu, după ce Nicușor Dan nu a exclus să îl desemneze premier: „Avem un protocol. PNL dă premierul până în 2027” # HotNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți că social-democrații respectă protocolul coaliției de Guvernare, liberalii find cei care trebuie să propună premierul țarii până în primăvara anului 2027, când ar trebui să aibă…
16:10
BREAKING Oana Gheorghiu, confondatoare „Dăruiește Viață” propusă în funcția de vicepremier / Anunț al Guvernului # HotNews.ro
Cofondatoarea „Dăruiește Viață” Oana Gheorghiu a fost propusă de premierul Ilie Bolojan în funcția de vicepremier, a anunțat Guvernul. Propunerea merge mai departe către președintele Nicușor Dan, care trebuie să semneze în perioada următoare decretul…
16:00
Un machiaj elegant necesită pregătirea tenului înainte de aplicarea fondului de ten, a fardului de obraz și a pudrei bronzante. Acest lucru poate fi realizat în mod complex, prin uniformizarea texturii, a tonului, mascarea roșeții,…
15:50
Schimbare importantă la Rabla 2025. A fost suplimentat cu 45 milioane lei bugetul pentru mașini cu motoare termice și hibride. Când se fac înscrierile # HotNews.ro
Administraţia Fondului pentru Mediu a anunțat că suplimentează cu 45 de milioane de lei bugetul pentru autovehiculele noi cu motoare termice şi hibride din Programul Rabla Auto 2025. Suplimentarea se face prin diminuarea fondurilor alocate…
15:40
Anunțul lui Zelenki, după ce Ucraina a admis că sute de soldați ruși au pătruns în Pokrovsk / Schimburi de focuri și lupte cu drone în orașul strategic # HotNews.ro
În lupta pentru orașul Pokrovsk sunt mobilizați opt militari ruși pentru fiecare soldat ucrainean, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Kievul a consolidat pozițiile din oraș în ultimele zile, pe măsură ce luptele urbane au continuat,…
Acum 4 ore
15:10
Ultimatum pentru un antrenor din SuperLiga: „El e principalul vinovat pentru criză! Nu putem aștepta la infinit” # HotNews.ro
Claudiu Rotar, finanțator al clubului FC Hermannstadt, consideră că antrenorul Marius Măldărășanu este vinovat pentru situația dificilă în care se află echipa. Gruparea sibiană a pierdut luni pe terenul liderului FC Botoșani, scor 0-2, și…
15:00
ChatGPT va integra în aplicație una dintre cele mai faimoase platforme de plăți electronice # HotNews.ro
PayPal a anunțat că semnat un parteneriat cu OpenAI pentru a integra în ChatGPT serviciile sale de „portofel electronic” (digital wallet). Anunțul este parte a strategiei OpenAI care vrea ca tot mai mulți useri să…
14:50
„Ne îngrijorează”. Avertismentul unui comisar european venit la București pentru a discuta cu Ilie Bolojan despre problema deficitului / Cum a replicat premierul # HotNews.ro
Deficitul bugetar al României a ajuns în 2024 la un nivel nesustenabil de 9,3% din PIB, cel mai mare din UE, a avertizat marți comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis, la capătul unei întrevederi avute…
14:40
Fostul șef al Intel spune că lucrează la un proiect care să „grăbească” întoarcerea lui Iisus # HotNews.ro
În luna martie, la trei luni după ce a fost forțat să părăsească funcția de director general al companiei Intel și a fost dat în judecată de acționari, Patrick Gelsinger a preluat conducerea Gloo –…
14:30
SuperLiga: Cristiano Bergodi, antrenorul etapei după primul meci la Universitatea Cluj. Cum arată echipa ideală a rundei a 14-a # HotNews.ro
Cristiano Bergodi a fost desemnat antrenorul etapei a 14-a din SuperLiga, după ce a debutat cu o victorie pe banca tehnică a echipei Universitatea Cluj, 2-1 pe terenul celor de la Oțelul Galați. Farul ș…
14:20
Metaminds sprijină digitalizarea României prin migrarea aplicațiilor ADR în Cloudul Privat Guvernamental, cu cele mai înalte standarde de securitate și performanță # HotNews.ro
Digitalizarea administrației publice intră într-o nouă etapă – Metaminds a semnat acordul-cadru cu Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) pentru migrarea aplicațiilor în Cloudul Privat Guvernamental – Lotul 1: Servicii de migrare a aplicațiilor în Cloudul…
14:10
SuperLiga: Narcis Ilaş a primit un diagnostic dur după ce a fost scos pe targă și dus la spital înainte ca meciul FC Botoşani – FC Hermannstadt să se termine # HotNews.ro
Fundașul Narcis Ilaş a suferit o accidentare gravă în minutul 14 al duelului câştigat luni seară de FC Botoşani cu FC Hermannstadt, scor 2-0, în Superliga, scrie News.ro. Tânărul de 18 ani a ieşit de…
14:00
Omul care a condus forțele de invazie ruse în Ucraina acuză Occidentul că vrea să împartă Rusia în zeci de state mai mici # HotNews.ro
Occidentul pune „presiune agresivă” asupra Rusiei și încearcă să împartă țara în zeci de state independente, acuză fostul ministru rus al Apărării Serghei Șoigu, în prezent secretarul Consiliului de Securitate de la Moscova, citat de…
14:00
Cum explică Jandarmeria incidentul de la Ambasada Rusiei unde un bărbat a fost imobilizat pe motiv că a încercat intre cu mașina în poartă, acuzație respinsă de procurori # HotNews.ro
Bărbatul a fost imobilizat pentru că a efectuat un viraj brusc la stânga pe Șoseaua Kiseleff, unde e sens unic, și apoi a direcționat mașina spre poarta Ambasadei Ruse, transmite marți Jandarmeria București într-un răspuns…
13:50
Producătorul român de fructe Abund Berry și-a pus panouri solare și baterii de stocare a energiei, printr-un parteneriat cu portughezii de la Greenvolt # HotNews.ro
Firma românească Abund Berry, controlată de antreprenorul gorjean Ionel Burtea, cu afaceri în producția și procesarea de mure, afine, căpșuni și alte fructe, și-a instalat o centrală de panouri fotovoltaice, cu baterii pentru stocarea energiei…
13:40
Nicușor Dan: Nu văd de ce nu l-aș nominaliza premier pe Grindeanu. Nu se poate stabilitate fără PSD? Ce răspunde întrebat despre Ordonanța 13, dată de Grindeanu # HotNews.ro
Președintele spune, într-un interviu pentru ziarul Cotidianul, că este pregătit să-l desemneze premier pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, la rotativa guvernamentală din 2027. Întrebat dacă își amintește despre Ordonanța 13, adoptată în 2017 de Guvernul…
Acum 6 ore
13:20
De la ANRE pleacă doar 4 oameni în urma restructurării cerute de Bolojan / Șeful instituției, întrebat dacă este justificat salariul său de 15.000 euro: Nu eu am stabilit # HotNews.ro
Doar patru oameni vor pleca de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în urma aplicării Legii adoptate de guvernul Bolojan privind restructurarea autorităților de reglementare ANRE (energie), ASF (supraveghere financiară) și ANCOM…
13:10
Nicușor Dan, întrebat de sondajele care dau AUR la 40%: ,Mă îngrijorează componenta pro-Rusia din discurs la care oamenii nu reacționează” # HotNews.ro
Scorul AUR din sondajele de opinie reprezintă „o realitate” și „exprimă o neîncredere în modul în care se gestionează politic administrația în România”, a declarat președintele Nicușor Dan într-un interviu pentru Cotidianul. Datele unui sondaj…
12:50
Noi detalii despre chirurgul Ștefania Szabo găsită moartă la spitalul din Buzău. Managaer: „Sunteți supraîncărcați, unii pot rezista, unii pot cere ajutor, dar sunt și unii care pot ceda” # HotNews.ro
Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, Sorin Pătraşcu, a declarat marţi, că directorul medical al unităţii sanitare, Ștefania Szabo, era un medic dedicat iar cu o zi în urmă a avut o atitudine normală și…
12:40
INTERVIU „Românii ar trebui să înțeleagă mai bine decât alții”. Un cunoscut avocat rus explică de ce au ajuns adolescenții din Rusia să fie arestați de pe stradă # HotNews.ro
O fată de 18 ani din Sankt Petersburg, pe nume Diana Loghinova, a fost arestată săptămâna trecută pentru că a cântat pe stradă mai multe cântece considerate „anti-regim”. HotNews a vorbit cu un avocat specializat…
12:30
Avion de mici dimensiuni prăbușit. Autoritățile din Kenya se tem că toate persoanele aflate la bord au murit # HotNews.ro
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit marți dimineață în regiunea de coastă Kwale din Kenya, în timp ce se îndrepta spre Rezervația Națională Maasai Mara. 12 persoane sunt date dispărute, iar autoritățile se tem…
12:20
Anunțul făcut de OpenAi care ridică semne de întrebare privind sănătatea mintală a persoanelor care vorbesc cu ChatGPT # HotNews.ro
Peste un milion de persoane vorbesc săptămânal despre cum se gândesc să își facă singuri rău în conversațiile pe care le au cu ChatGPT. Anunțul făcut de compania fondată de Sam Altman sugerează că inteligența…
12:20
Somnul pierdut după 40 de ani: de ce nu te mai poți odihni și de ce femeile chiar trebuie să doarmă mai mult decât bărbații # HotNews.ro
Somnul nu este o opțiune, ci o formă de igienă biologică. De el depind memoria, echilibrul hormonal, imunitatea și sănătatea inimii. Iar cercetările arată constant același lucru: femeile au nevoie de mai mult somn decât…
12:20
Ședință la PSD. Daniel Băluță primește votul final pentru candidatura la Primăria Capitalei # HotNews.ro
Social-democrații îl desemnează oficial astăzi pe Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, drept candidat la funcția de primar general al Bucureștiului. Săptămâna trecută, coaliția a stabilit că alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7…
12:10
Un jurnalist care făcea dezvăluiri despre cartelurile de droguri a fost asasinat și lăsat pe o autostradă / Alături, polițiștii au găsit un mesaj scurt # HotNews.ro
Lângă cadavru a fost găsită un mesaj pe care scria, potrivit presei locale: „Pentru că ai răspândit acuzații false împotriva locuitorilor din Durango”, scrie CNN. Un jurnalist mexican care scria despre cartelurile de droguri a…
12:10
Președintele Taiwanului citează o poveste biblică și numește modelul pentru apărarea insulei amenințate de China # HotNews.ro
Președintele taiwanez Lai Ching-te a declarat într-un mesaj publicat marți că Israelul este un model de la care țara sa poate învăța în ceea ce privește consolidării apărării, liderul de la Taipei amintind totodată de…
11:50
O femeie din nouă va primi diagnostic de cancer la sân. Dr. Andreea Crăciunescu, oncolog Regina Maria: „Cancerul mamar nu mai este o sentință. Este o provocare care, cu ajutorul științei, al medicilor și al curajului fiecărei femei, poate fi învinsă” # HotNews.ro
Multe dintre tipurile de cancer mamar pot fi tratate cu terapii noi, foarte eficiente, care nu doar că prelungesc viața pacienților, dar le asigură și o calitate foarte bună a ei. Cu o condiție: cancerul…
11:50
Un necunoscut s-a apropiat pe stradă de un trecător și a aruncat cu o mică avere în el. A rostit doar trei cuvinte și a plecat # HotNews.ro
O scenă neobișnuită a avut loc zilele trecute într-un parc din Praga, Cehia, unde un bărbat necunoscut s-a apropiat de un trecător, i-a aruncat un teanc de bancnote în valoare de 120.000 de coroane cehe,…
11:40
Colectiv, după 10 ani. Ce a supraviețuit din revolta de atunci și semnul cel mai neliniştitor al acestui deceniu pierdut # HotNews.ro
După un deceniu, numele „Colectiv“ este numele unei tragedii, dar şi al unei speranţe la care nu putem renunţa decât cu preţul abandonării propriei umanităţi. Civismul la care am sperat în clipele de după se…
Acum 8 ore
11:30
VIDEO Rusia a testat al doilea prototip al avionului MC-21 cu care vrea să înlocuiască modelele Boeing și Airbus # HotNews.ro
Rusia a efectuat un zbor cu un al doilea prototip al avionului de pasageri MC-21, destinat rutelor medii, construit cu componente interne, a anunțat marți Ministerul Industriei de la Moscova în contextul în care sancțiunile…
11:30
După zece zile intense de cinema de calitate dedicate proiecțiilor, dezbaterilor, întâlnirilor cu cineaști și cu publicului din Sibiu, Astra Film Festival 2025 continuă în online. Între 26 octombrie și 9 noiembrie, iubitorii de documentar…
11:10
Deși cele două emisfere ale Pământului se află pe părți opuse ale planetei și diferă în multe privințe, ele împărtășesc o trăsătură comună ciudată – sau cel puțin așa era până recent. Emisfera Nordică și…
11:10
Sunt însărcinată și tocmai am aflat că sufăr de boală cronică de rinichi, dar sunt dispusă să lupt până la capăt # HotNews.ro
M-am așezat pe marginea patului, cu testul de sarcină în mână, iar inima îmi bătea nebunește. Bucuria s-a amestecat cu frica, dar niciun sentiment nu se compara cu vestea ce urma să vină: am boală cronică de…
11:00
O deputată fotografiată în timp ce un consilier îi făcea pedichiura în biroul din parlamentul din Peru va fi anchetată # HotNews.ro
Președintele Congresului din Peru, Fernando Rospigliosi, a calificat luni drept „reprobabil” gestul deputatei și a cerut sancționarea acesteia, informează AFP. Deputata de stânga Lucinda Vasquez a fost fotografiată așezată pe o canapea, în timp ce…
10:50
Liderii coaliției, o nouă ședință despre pensiile magistraților, respinse de CCR / Grindeanu va veni cu aceeași cerere care a generat conflict între partide # HotNews.ro
Liderii PSD, PNL, USR și UDMR se întâlnesc din nou, marți, pentru a discuta despre reforma pensiilor magistraților, după ce legea Guvernului Bolojan a fost respinsă de Curtea Constituțională din motive de procedură. Ședința Coaliției…
10:50
Adevărul pe care nu voiai să-l auzi: copilul tău e gay. Cum reacționezi, ce spui, ce simți # HotNews.ro
Poate nu te-ai gândit niciodată că vei avea această conversație. Ori poate ți-ai dat seama de mult că fiul ori fiica ta simte altfel. Momentul în care copilul chiar vine și-ți spune că e atras…
