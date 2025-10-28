Surpriză uriaşă în Cupa României! Oţelul a condus-o de 2 ori pe Sporting Lieşti, însă a obţinut un singur punct
Primasport.ro, 28 octombrie 2025 17:20
Surpriză uriaşă în Cupa României! Oţelul a condus-o de 2 ori pe Sporting Lieşti, însă a obţinut un singur punct
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 30 minute
17:20
Surpriză uriaşă în Cupa României! Oţelul a condus-o de 2 ori pe Sporting Lieşti, însă a obţinut un singur punct # Primasport.ro
Surpriză uriaşă în Cupa României! Oţelul a condus-o de 2 ori pe Sporting Lieşti, însă a obţinut un singur punct
17:10
Mihai Rotaru, decizie finală în privinţa lui Mirel Rădoi! Anunţul momentului venit din Bănie # Primasport.ro
Mihai Rotaru, decizie finală în privinţa lui Mirel Rădoi! Anunţul momentului venit din Bănie
Acum o oră
17:00
O nouă demitere în SuperLiga?! Antrenorul aflat sub ameninţarea demiterii: „El este principalul vinovat!” # Primasport.ro
O nouă demitere în SuperLiga?! Antrenorul aflat sub ameninţarea demiterii: „El este principalul vinovat!”
16:50
Veşti bune pentru Samuel Asamoah, fostul jucător de la FCU Craiova! Togolezul a suferit o accidentare horror la gât # Primasport.ro
Veşti bune pentru Samuel Asamoah, fostul jucător de la FCU Craiova! Togolezul a suferit o accidentare horror la gât
16:40
S-a aflat salariul pe care Daniel Pancu îl va avea la CFR Cluj! Când va debuta fostul selecţioner U21 în Gruia # Primasport.ro
S-a aflat salariul pe care Daniel Pancu îl va avea la CFR Cluj! Când va debuta fostul selecţioner U21 în Gruia
Acum 2 ore
16:20
Tragedie de proporţii în Italia! Jucătorul lui Cristi Chivu a fost implicat într-un accidentat mortal! Antrenorul român şi-a anulat conferinţa de presă # Primasport.ro
Tragedie de proporţii în Italia! Jucătorul lui Cristi Chivu a fost implicat într-un accidentat mortal! Antrenorul român şi-a anulat conferinţa de presă
16:20
Editorial Vlad Măcicăşan | Rapid, de la parizer la şampanie
16:10
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Csikszereda - Sepsi se joacă ACUM! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! Csikszereda - Sepsi se joacă ACUM! Programul complet
15:50
Conducătorul celor de la Hermannstadt i-a dat ultimatum lui Marius Măldărăşanu: „Dacă seria neagră continuă nu putem aştepta la infinit” # Primasport.ro
Conducătorul celor de la Hermannstadt i-a dat ultimatum lui Marius Măldărăşanu: „Dacă seria neagră continuă nu putem aştepta la infinit”
15:50
Ioan Andone are cuvinte de laudă la adresa noului tehnician din Superligă: "Un băiat extraordinar" # Primasport.ro
Ioan Andone are cuvinte de laudă la adresa noului tehnician din Superligă: "Un băiat extraordinar"
Acum 4 ore
15:20
Atac dur la adresa lui Lucescu: "Toate meciurile sale au fost aranjate!"
15:00
Ioan Varga a dezvăluit motivul pentru care a renunţat la varianta Dan Petrescu: „A fost grea decizia, mai ales că e favoritul meu” # Primasport.ro
Ioan Varga a dezvăluit motivul pentru care a renunţat la varianta Dan Petrescu: „A fost grea decizia, mai ales că e favoritul meu”
14:30
Unul dintre titularii de drept de la FC Botoşani, scos din joc pentru trei luni
14:30
Brendan Rodgers a demisionat de la Celtic Glasgow
14:10
Marius Şumudică îi ţine pumnii lui Daniel Pancu: „Nu va fi uşor. E o perioadă delicată, una asemănătoare cu cea pe care am prins-o eu la Rapid” # Primasport.ro
Marius Şumudică îi ţine pumnii lui Daniel Pancu: „Nu va fi uşor. E o perioadă delicată, una asemănătoare cu cea pe care am prins-o eu la Rapid”
13:40
Răsturnare de situaţie! Varianta Dan Petrescu la CFR a picat, iar ardelenii se află în negocieri avansate cu un alt antrenor # Primasport.ro
Răsturnare de situaţie! Varianta Dan Petrescu la CFR a picat, iar ardelenii se află în negocieri avansate cu un alt antrenor
Acum 6 ore
13:30
Suporterii lui UTA Arad, indignaţi de preţul biletelor la meciul cu Petrolul: „Tot ceea ce cerem este RESPECT” # Primasport.ro
Suporterii lui UTA Arad, indignaţi de preţul biletelor la meciul cu Petrolul: „Tot ceea ce cerem este RESPECT”
13:10
Daniel Pancu va fi noul antrenor de la CFR Cluj!
12:50
Suporterii lui UTA Arad, indignaţi de decizia preţul biletelor la meciul cu Petrolul: „Tot ceea ce cerem este RESPECT” # Primasport.ro
Suporterii lui UTA Arad, indignaţi de decizia preţul biletelor la meciul cu Petrolul: „Tot ceea ce cerem este RESPECT”
12:20
Adrian Mutu, uimit de condiţiile cluburilor din România: "Dezastru! Se antrenează şi Liga a 6-a acolo!" # Primasport.ro
Adrian Mutu, uimit de condiţiile cluburilor din România: "Dezastru! Se antrenează şi Liga a 6-a acolo!"
12:00
Cotidianul.ro se relansează: ziar cu tradiţie şi suflu nou digital
Acum 8 ore
11:20
EXCLUSIV | Joyskim Dawa, salvat de transferul la FCSB! Situaţia financiară precară în care se afla fundaşul camerunez înainte de a ajunge în echipa „roş-albaştrilor”: „Îi dădeau lacrimile că el pleacă, că nu are bani de autobuz în ţara lui” # Primasport.ro
EXCLUSIV | Joyskim Dawa, salvat de transferul la FCSB! Situaţia financiară precară în care se afla fundaşul camerunez înainte de a ajunge în echipa „roş-albaştrilor”: „Îi dădeau lacrimile că el pleacă, că nu are bani de autobuz în ţara lui”
10:40
Campionatul Mondial fără Leo Messi? Starul argentinian a dezvăluit momentul în care va lua decizia: „Ar fi minunat să pot apăra titlul pe teren” # Primasport.ro
Campionatul Mondial fără Leo Messi? Starul argentinian a dezvăluit momentul în care va lua decizia: „Ar fi minunat să pot apăra titlul pe teren”
10:00
VIDEO | Alex Dobre a glumit cu Cristi Manea după victoria cu Unirea Slobozia: „Las-o mai uşor, că poate mă ajungi” # Primasport.ro
VIDEO | Alex Dobre a glumit cu Cristi Manea după victoria cu Unirea Slobozia: „Las-o mai uşor, că poate mă ajungi”
10:00
Ce s-a ales de Clinton N'Jie la 4 luni după plecarea de la Rapid!
Acum 12 ore
09:00
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! CS Dinamo - FC Dinamo, duel „frăţesc” pe Arcul de Triumf # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Cupa României se vede în direct la Prima Sport! CS Dinamo - FC Dinamo, duel „frăţesc” pe Arcul de Triumf
Acum 24 ore
00:00
Manny Pacquiao, numit vicepreşedinte al IBA, for interzis de CIO
27 octombrie 2025
23:30
VIDEO | Rapid face spectacol sub bagheta lui Costel Gâlcă. ”Am menţinut acelaşi ritm şi echilibru” # Primasport.ro
VIDEO | Rapid face spectacol sub bagheta lui Costel Gâlcă. ”Am menţinut acelaşi ritm şi echilibru”
23:20
EXCLUSIV | Cel mai echilibrat sezon din ultimii ani! Fostul internaţional evită să desemneze o favorită la câştigarea SuperLigii # Primasport.ro
EXCLUSIV | Cel mai echilibrat sezon din ultimii ani! Fostul internaţional evită să desemneze o favorită la câştigarea SuperLigii
23:10
Claudiu Petrila, meci de excepţie cu Slobozia. ”Mi-e era dor să înscriu”
23:10
EXCLUSIV VIDEO | Dobre, pus la zid după victoria Rapidului: "Jucăm fotbal sau ce jucăm?" # Primasport.ro
EXCLUSIV VIDEO | Dobre, pus la zid după victoria Rapidului: "Jucăm fotbal sau ce jucăm?"
23:00
VIDEO | Vlădoiu a recunoscut superioritatea celor de la Rapid. ”Ne-a dat o lecţie”
22:30
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia 4-1. Demonstraţie de forţă a giuleştenilor
22:20
Vlad Dragomir a marcat pentru a treia etapa la rând în campionatul Ciprului
22:10
VIDEO | Ghinion pentru Rapid! Rareş Pop a ieşit accidentat după ce a marcat în prima repriză # Primasport.ro
VIDEO | Ghinion pentru Rapid! Rareş Pop a ieşit accidentat după ce a marcat în prima repriză
22:00
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Înscrie şi Dobre # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Înscrie şi Dobre
21:50
Jose Manuel Ochotorena, fost portar al echipelor Real Madrid şi Valencia, a murit la 64 de ani # Primasport.ro
Jose Manuel Ochotorena, fost portar al echipelor Real Madrid şi Valencia, a murit la 64 de ani
21:50
Mijlocaşul polonez Grzegorz Krychowiak se retrage din activitate la 35 de ani
21:30
Red Bull va anunţa coechipierul lui Max Verstappen pentru 2026 la începutul lunii decembrie # Primasport.ro
Red Bull va anunţa coechipierul lui Max Verstappen pentru 2026 la începutul lunii decembrie
21:30
FRG, după acuzaţia că nu a luat în seamă o plângere a sportivei Denisa Golgotă, privind tratamente preferenţiale la lot. ”Condamnăm ferm” # Primasport.ro
FRG, după acuzaţia că nu a luat în seamă o plângere a sportivei Denisa Golgotă, privind tratamente preferenţiale la lot. ”Condamnăm ferm”
21:30
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Repriză de vis pentru giuleşteni # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Repriză de vis pentru giuleşteni
21:20
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pop dublează avantajul giuleştenilor # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Pop dublează avantajul giuleştenilor
21:00
VIDEO | Grozavu nu poate savura pe deplin a şasea victorie la rând. ”Nu-mi place să vorbesc despre evenimentele nefericite” # Primasport.ro
VIDEO | Grozavu nu poate savura pe deplin a şasea victorie la rând. ”Nu-mi place să vorbesc despre evenimentele nefericite”
20:50
EXCLUSIV | Au scăpat de teama retrogradării, iar acum au intrat în lupta pentru titlu! Ce obiectiv şi-a setat FC Botoşani după a şasea victorie consecutivă: ,,Suntem buni” # Primasport.ro
EXCLUSIV | Au scăpat de teama retrogradării, iar acum au intrat în lupta pentru titlu! Ce obiectiv şi-a setat FC Botoşani după a şasea victorie consecutivă: ,,Suntem buni”
20:50
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Petrila înscrie după o mare ocazie irosită de oaspeţi # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Petrila înscrie după o mare ocazie irosită de oaspeţi
20:40
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Rapid - Unirea Slobozia, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:30
Mirel Rădoi, şedinţă crucială cu patronul Mihai Rotaru. Decizia urmează să fie anunţată # Primasport.ro
Mirel Rădoi, şedinţă crucială cu patronul Mihai Rotaru. Decizia urmează să fie anunţată
20:20
Valeriu Iftime, exuberant după o nouă victorie a Botoşaniului! Jucătorul care l-a lăsat cu gura căscată pe patronul moldovenilor: „E greu să construieşti fără el. Copilul e formidabil acum” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Valeriu Iftime, exuberant după o nouă victorie a Botoşaniului! Jucătorul care l-a lăsat cu gura căscată pe patronul moldovenilor: „E greu să construieşti fără el. Copilul e formidabil acum” | VIDEO EXCLUSIV
20:10
"Trecem printr-o perioadă neagră”. Măldărăşanu a vorbit fără menajamente despre situaţia grea de la Hermannstadt # Primasport.ro
"Trecem printr-o perioadă neagră”. Măldărăşanu a vorbit fără menajamente despre situaţia grea de la Hermannstadt
20:10
EXCLUSIV VIDEO | Propunere şoc în studioul Prima Sport: "Eu aş renunţa la VAR!"
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.