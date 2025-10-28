Microsoft a încheiat un acord cu OpenAI, prin care va avea o participație de 27% în cadrul companiei. Care este valoarea tranzacției
Digi24.ro, 28 octombrie 2025 17:20
Microsoft și OpenAI au finalizat un nou acord în cadrul unui parteneriat îndelung negociat. Conform noului pact, Microsoft va obține o participație de 27% în OpenAI, în valoare de aproximativ 135 de miliarde de dolari, au anunțat marți cele două companii într-un comunicat, citat de Bloomberg.
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
17:40
Bărbatul acuzat de uciderea lui Shinzo Abe a pledat vinovat. Motivul pentru care fostul premier japonez a fost asasinat # Digi24.ro
Bărbatul acuzat de uciderea fostului premier japonez Shinzo Abe a pledat vinovat în prima zi a procesului său. Tetsuya Yamagami, în vârstă de 45 de ani, a mărturisit în fața unui tribunal din Tokyo că „totul este adevărat”, conform presei locale, relatează BBC.
Acum 10 minute
17:30
Numărul parlamentarilor ar putea fi redus cu 10%. Scenariul a fost discutat în ședința Coaliției, la propunerea UDMR (surse) # Digi24.ro
În loc să fie redus numărul parlamentarilor la 300, potrivit referendumului din 2009, Coaliția a discutat o nouă variantă: tăierea să fie de 10% din numărul total al senatorilor și deputaților. Potrivit informațiilor Digi24.ro, propunerea a venit chiar de la președintele UDMR Kelemen Hunor.
Acum 30 minute
17:20
Monumente din București, lăsate de izbeliște și distruse: „Cei mari nici nu se opresc din mașinile luxoase să privească” # Digi24.ro
Cele mai relevante monumente din București au fost lăsate de izbeliște și vandalizate de oameni. Ansamblul „Kilometrul 0”, Fântâna Cantacuzino și Podul de Nuc din Cișmigiu, se numără printre cele mai afectate de nepăsare.
17:20
Kremlinul, deranjat de „limbile străine de pe front”. Peskov: „Armata noastră va continua să-şi facă treaba” # Digi24.ro
Kremlinul a declarat marţi că trupele ruse aud constant limbi străine vorbite de cei care luptă pentru Ucraina pe linia frontului şi a promis că aceşti luptători vor fi „distruşi”, relatează Reuters.
17:20
Accident cu doi morţi în judeţul Iaşi. Un BMW s-a ciocnit cu un TIR, după ce şoferul autoturismului a depăşit pe linie continuă # Digi24.ro
Două persoane au murit într-un accident produs marţi după-amiază, pe Drumul European 85, între localităţile ieşene Sârca şi Bălţaţi.
17:20
Microsoft a încheiat un acord cu OpenAI, prin care va avea o participație de 27% în cadrul companiei. Care este valoarea tranzacției # Digi24.ro
Microsoft și OpenAI au finalizat un nou acord în cadrul unui parteneriat îndelung negociat. Conform noului pact, Microsoft va obține o participație de 27% în OpenAI, în valoare de aproximativ 135 de miliarde de dolari, au anunțat marți cele două companii într-un comunicat, citat de Bloomberg.
Acum o oră
17:00
Administrația Trump caută viitorul președinte al Rezervei Federale a SUA. Cinci nume sunt pe lista scurtă a președintelui american # Digi24.ro
Administrația președintelui Donald Trump a început deja căutarea viitorului președinte al Rezervei Federale a SUA (Fed), funcție-cheie pentru economia americană și pentru piețele globale, potrivit declarațiilor făcute de Scott Bessent, secretarul Trezoreriei la bordul avionului Air Force One.
17:00
O nouă zi de pelerinaj la Catedrala Națională. Peste 40.000 de oameni au vizitat lăcașul de cult. Până când se poate intra în Altar # Digi24.ro
Cozi impresionante de creștini ortodocși s-au aflat, și marți după-amiază, în fața Catedralei Naționale, pentru a vizita cel mai mare lăcaș de cult ortodox din lume. Peste 40.000 de oameni au trecut prin Altar, în ultimele 48 de ore. Până vineri, pelerinii au un privilegiu rar: pot păși în Altar, un spațiu deschis doar în aceste zile, anunță Digi24.
17:00
Nou incident jenant pentru armata lui Putin. Antiaeriana rusă a doborât un elicopter Ka-52 pe care l-a confundat cu o dronă # Digi24.ro
Forțele ruse de apărare antiaeriană au doborât din greșeală propriul elicopter de luptă Ka-52 în timpul respingerii atacului dronelor ucrainene pe teritoriul Rusiei. Acest lucru a fost raportat de canalele Z Fighterbomber, Aviahub și Voevoda Veshchaiet. Potrivit calculelor The Insider, acesta este cel puțin al cincilea caz în care armata rusă pierde un elicopter din cauza „focului prietenos”.
16:50
Oana Gheorghiu, co-fondatoare a unui spital pentru copii, propusă vicepremier de Ilie Bolojan # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu pentru postul de vicepremier rămas vacant după demisia antreprenorului Dragoș Anastasius. Bolojan a trimis propunerea președintelui Nicușor Dan.
16:50
Guvernul SUA a furnizat o asigurare scrisă că activitatea din Germania a companiei ruse Rosneft va fi scutită de noile sancţiuni energetice, deoarece activele sale nu mai sunt sub controlul Rusiei, a declarat marţi pentru Reuters ministrul german al economiei, Katherina Reiche.
Acum 2 ore
16:30
Găselnița prin care Duma de Stat îi va oferi flux continuu de soldați lui Putin pentru frontul din Ucraina # Digi24.ro
Duma de Stat a Rusiei a adoptat marți, 28 octombrie, în lectură finală, un proiect de lege care impune recrutarea militară pe tot parcursul anului. Parlamentul Rusiei a adoptat proiectul de lege care așteaptă semnătura președintelui rus pentru a deveni lege, care ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.
16:20
Baletul lui Viktor Orban. Îl critică pe Trump pentru sancțiunile impuse Rusiei, dar merge la Casa Albă pentru a-l îmbuna # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban speră că preşedintele american Donald Trump va excepta Ungaria de la sancţiunile asupra importurilor de petrol şi gaz din Rusia, a relatat cotidianul italian La Repubblica, ceea ce a provocat critici din partea echipei şefului executivului de la Budapesta.
16:10
Lia Savonea îl contrazice pe Kelemen Hunor: „ÎCCJ nu este consilierul legislativ al Guvernului sau al Parlamentului” # Digi24.ro
Lia Savonea susţine că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu este „consilierul legislativ” al Guvernului sau al Parlamentului, ca reacţie la declaraţiile lui Kelemen Hunor, care a afirmat pentru Digi24 că proiectul de lege privind pensiile magistraţilor ar fi fost transmis, înainte de a fi adoptat, spre „analiză” la instanţa supremă.
16:10
Bolojan a încercat să obțină amânarea jalonului din PNRR privind pensiile speciale, după decizia CCR. Oficialii UE au refuzat (surse) # Digi24.ro
Pentru a avea timp să vină cu un nou proiect după decizia CCR, Guvernul Bolojan ar fi încercat să obțină amânarea jalonului din PNRR care prevede reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale și care trebuie îndeplinit până pe 28 noiembrie. Potrivit unor surse guvernamentale, oficialii europeni ar fi refuzat propunerea Executivului, fără să lase loc de negociere.
16:00
Eurobarometru: 56% dintre cetățeni susțin extinderea UE. Care dintre țări sunt în favoarea primirii de noi membri # Digi24.ro
Politica de extindere a Uniunii Europene a căpătat un nou impuls politic după invazia rusă din Ucraina. Țările candidate și statele membre se vor reuni la Bruxelles pe 4 noiembrie pentru o dezbatere organizată și găzduită de Euronews. În timp ce extinderea UE capătă un nou impuls politic, un nou sondaj indică faptul că mai mult de jumătate dintre europeni susțin acest proces. Mai precis, 56 % dintre cetățeni sunt de acord cu deschiderea proiectului european către alte țări.
15:50
Momentul în care un avion al Forțelor Aeriene americane zboară în interiorul furtunii Melissa. Imagini uluitoare din ochiul uraganului # Digi24.ro
Jamaica este amenințată de cea mai puternică furtună din istoria țării. Uraganul Melissa ar urma să lovească în plin insula din Caraibe cu rafale de aproape 300 de kilometri pe oră. Imagini spectaculoase surprinse de Forțele Aeriene americane arată cum un avion zboară direct prin ochiul uraganului Melissa.
Acum 4 ore
15:40
Ajutoare pentru locatarii afectați de explozia din Rahova: 51 de familii au primit câte 1.500 de lei de la Primăria Capitalei # Digi24.ro
Un număr de 51 de familii afectate de explozia de la blocul din Rahova, din 17 octombrie, au primit ajutoare de la Primăria Capitalei, 1.500 lei pentru fiecare locatar. În plus, 37 de familii sunt cazate pe termen mediu și lung, iar alte 142 sunt cazare în hoteluri.
15:20
Jumătate dintre români cred că cei cu venituri mici ar trebui să beneficieze de prețuri subvenționate la energie, arată datele unui sondaj INSCOP. În același timp, o proporție aproape egală dintre români (45%) este de părere că măsura plafonării facturilor la energie adoptată de guvern pentru a reduce impactul scumpirii energiei a fost ineficientă.
15:20
Kenyenii au fost „ademeniti” de recrutori să lupte pentru Rusia în Ucraina, a declarat luni Ministerul de Externe al Kenyei într-un comunicat citat de The Moscow Times.
15:20
Ursula von der Leyen, mesaj pentru Putin privind activele rusești înghețate: Suntem pregătiți să finanțăm Ucraina # Digi24.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi liderii ţărilor nordice s-au declarat marţi încrezători în găsirea unei soluţii, în luna decembrie, pentru a finanţa nevoile Ucrainei în următorii doi ani prin utilizarea activelor ruseşti îngheţate.
15:10
Colegiul Medicilor, după moartea Ștefaniei Szabo: Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră # Digi24.ro
Colegiul Medicilor din România a transmis un mesaj emoţionant după anunţul privind moartea Ştefaniei Szabo, directorul medical al Spitalului Judeţean Buzău, în camera de gardă a instituției medicale. „Trebuie să vorbim serios despre sănătatea celor care au grijă de sănătatea noastră”, se arată în mesajul transmis de CMR.
14:50
Cum justifică Trump atacurile americane asupra navelor din Caraibe și Pacific: „Submarinele nu pescuiesc” # Digi24.ro
Într-un discurs ținut marți în fața trupelor americane din Japonia, Donald Trump a justificat atacurile Statelor Unite asupra mai multor ambarcațiuni din Caraibe și Pacific, suspectate de trafic de droguri, ironizând criticile venite din partea democraților.
14:40
Primar PSD din Iași, reținut după ce ar fi lovit doi copii. PNL cere demisia și excluderea lui din partid # Digi24.ro
Primarul comunei ieşene Grozeşti, George Cristea, a fost reţinut marţi de poliţişti, el fiind acuzat că ar fi lovit doi copii. Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Răducăneni.
14:30
Fii salvator. Prim ajutor în caz de septicemie
14:20
Nicușor Dan: „Stabilitatea nu se poate fără PSD”. Ce spune președintele despre Sorin Grindeanu # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marți, că este pregătit să-l desemneze premier pe Sorin Grindeanu la rotativa guvernamentală din primăvara anului 2027. Șeful statului a adăugat că nu nu poate fi asigurată o guvernare stabilă fără PSD.
14:20
Un cimitir din Italia a fost vandalizat: O bandă de români este în colimatorul carabinierilor # Digi24.ro
Vase, statuete de madone și sfinți, cruci rupte. Toate obiectele de cupru de pe morminte au fost smulse și furate în noaptea de duminică spre luni la cimitirul din Merate, în nordul Italiei, între Milano și Bergamo. Luni dimineață, primii vizitatori ai cimitirului s-au confruntat cu devastarea concentrată în partea veche a cimitirului, scrie ilgiorno.it.
14:20
„Vrea doar să ne scuipe”. Volodimir Zelenski exclude definitiv cedarea de teritorii către Rusia # Digi24.ro
Ucraina nu va face paşi înapoi şi nici nu va ceda vreo parte a teritoriului său la eventualele negocieri de pace cu Rusia, faţă de care rămâne deschisă în orice format dacă acestea au vreo şansă să producă un rezultat şi dacă Kievul nu este exclus de la masa negocierilor, a declarat marţi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
14:20
Sorin Grindeanu, după ce Nicușor Dan nu a exclus să îl desemneze premier: „Avem un protocol. PNL dă premierul până în 2027” # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a declarat că PSD respectă protocolul Coaliției de Guvernare, iar liberalii sunt cei care trebuie să propună premierul țarii până în primăvara anului 2027, când ar trebui să aibă loc un schimb între partide. „Coaliția nu e condiționată nici de Bolojan, nici de Grindeanu, nici de Fritz”, a precizat liderul PSD.
14:10
8 maghiari și 2 nemți au murit după ce avionul la bordul căruia se aflau s-a prăbușit în Kenya # Digi24.ro
Un avion de mici dimensiuni cu 11 persoane la bord s-a prăbuşit marţi în Kenya, accidentul soldându-se cu decesul tuturor pasagerilor - opt unguri şi doi germani -, precum şi al căpitanului kenyan al aparatului de zbor, a anunţat compania aeriană Mombasa Air Safari Limited.
14:10
PSD continuă să acuze Guvernul Bolojan, din care face parte, de „lipsă de empatie”. Grindeanu: „Nu poți să ai doar politici seci” # Digi24.ro
După ce fostul premier Marcel Ciolacu a acuzat Guvernul de „deficit de empatie”, Sorin Grindeanu a continuat șirul criticilor în aceeași cheie. Liderul PSD a transmis că guvernanții nu trebuie să pună rezultatele mai presus de oameni și să vină doar cu lucruri „reci” și „seci”, făcând referire la deciziile luate în ultima perioadă de premierul Ilie Bolojan.
14:10
Codrii Vlăsiei, protejați prea târziu: pădurea uriașă a ajuns un petic de verdeață. Zona va fi parte din Centura Verde a Capitalei # Digi24.ro
Codrii Vlăsiei, odinioară o pădure uriașă care acoperea sudul și estul Munteniei, au ajuns petice izolate de verdeață. Fragmentele care au supraviețuit, aflate în jurul Bucureștiului, ar trebui să devină parte din viitoarea Centură Verde a Capitalei.
14:00
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia” # Digi24.ro
Colegii doctoriței care a fost găsită moartă în camera de gardă a Spitalului Județean din Buzău spun că Ștefania Szabo se plângea că e obosită și se gândea chiar să demisioneze. „Există o presiune enormă”, a spus și managerul spitalului.
13:50
Nicușor Dan l-a decorat pe veteranul de război Iosif Rus, care împlinește astăzi 110 ani # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan l-a decorat pe veteranul de război Iosif Rus, care împlinește astăzi vârsta de 110 ani cu gradul de general de brigadă cu o stea, în retragere.
Acum 6 ore
13:40
Marea Britanie vinde avioane Eurofighter Typhoon Turciei, pentru apărarea flancului sud-estic al NATO # Digi24.ro
Marea Britanie a încheiat un acord în valoare de aproape 8 miliarde de lire sterline pentru furnizarea către Turcia a 20 de avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon. În timpul unei vizite la Ankara pentru semnarea acordului, prim-ministrul Sir Keir Starmer l-a descris ca fiind „o victorie pentru lucrătorii britanici, o victorie pentru industria britanică de apărare și o victorie pentru securitatea NATO”.
13:40
Lavrov se jură că Rusia nu vrea să atace UE sau NATO, în timp ce se plânge că „țările europene se pregătesc de război” # Digi24.ro
Serghei Lavrov a ținut un lung discurs în care s-a plâns de „politicile de apărarea ale Uniunii Europene”. El a vorbit despre „noile amenințări din partea NATO în Eurasia”, despre perspectivele soluționării conflictului din Ucraina și despre întâlnirea dintre liderii Rusiei și SUA.
13:30
Două treimi dintre români, de acord ca țara noastră să livreze Republicii Moldova gaze naturale extrase din Marea Neagră (sondaj) # Digi24.ro
Aproape două treimi dintre români ar fi de acord ca țara noastră să livreze gaze naturale extrase din Marea Neagră către Republica Moldova, arată datele unui sondaj INSCOP, publicat marți. O proporție ceva mai mică ar fi de acord ca România să ajute Ucraina cu energie în caz de urgență, în contextul atacurilor din partea Rusiei.
13:30
Peste 600.000 de români beneficiază de tichete de energie. Cum pot primi ajutorul pentru facturile din septembrie # Digi24.ro
Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a efectuat o nouă tranșă de plăți pentru 628.173 de beneficiari ai tichetului de energie, pentru achitarea facturilor de energie electrică aferente lunii septembrie. Valoarea totală a acestor plăți se ridică la peste 34 de milioane de lei.
13:10
Candidatura lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei a fost validată oficial de PSD. Cum a început campania edilului pe internet # Digi24.ro
Partidul Social Democrat a decis desemnarea lui Daniel Băluță candidat la Primăria Generală a Capitalei, la alegerile din 7 decembrie. În aceeași ședință s-a stabilit, oficial, că edilul Sectorului 4 va prelua și șefia PSD București.
13:10
Statut incert pentru ambasadorul Rusiei la Chișinău: Oleg Ozerov este „agreat, dar neacreditat” # Digi24.ro
Ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, beneficiază în prezent doar de statutul de ambasador „agreat, dar neacreditat”, a declarat luni seara, într-o emisiune la televiziune publică moldoveană TRM, ministrul de externe în exerciţiu, Mihai Popşoi, relatează marţi Radio Chişinău.
13:10
Avertisment de la Bruxelles: România are cel mai mare deficit din UE. Comisia cere măsuri urgente. Reacția lui Bolojan # Digi24.ro
Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a atras atenția, marți, asupra nivelului ridicat al deficitului bugetar al României, care a ajuns anul trecut la 9,3% din PIB, cel mai mare din întreaga Uniune Europeană. Oficialul european a cerut Guvernului să continue reformele și să mențină disciplina fiscală pentru a evita sancțiuni și pierderea fondurilor europene.
13:10
Digi24 a fost cea mai citată sursă din media în luna septembrie 2025, potrivit analizei realizate de mediaTRUST.
13:00
MAI a trimis Corpul de Control la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, la 10 zile după tragedia din Rahova # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Interne a trimis corpul de control al Inspectoratului General pentru Situației de Urgență. E verificat modul în care această instituție a fost condusă în ultimii doi ani. Controlul îl vizează și pe generalul cu patru stele Dan Iamandi, care conduce inspectoratul, potrivit informațiilor Digi24. Decizia a fost luată la 10 zile de la tragedia din Rahova, unde a avut loc o explozie în urma unei acumulări de gaze, soldată cu 3 morți.
12:50
Kremlinul amenință să „distrugă” trupele străine care luptă pentru Kiev: „Armata noastră își face treaba” # Digi24.ro
Kremlinul a declarat, marți, că trupele ruse aud în mod constant limbi străine vorbite de cei care luptă pentru Ucraina pe linia frontului și a promis că astfel de combatanți vor fi „distruși”, relatează Reuters.
12:40
Reacție furioasă a lui Lukașenko după decizia Lituaniei de a închide granița cu Belarus: „O escrocherie dementă” # Digi24.ro
Decizia Lituaniei de a închide complet granița cu Belarus a stârnit furia președintelui Alexander Lukașenko, care a catalogat măsura drept „o escrocherie dementă”. Liderul belarus acuză Vilniusul că duce un „război hibrid” ca să perturbe comerțul cu China și relațiile regionale.
12:20
Ora 14:00. Coaliția discută din nou pensiile magistraților, după ce la ultima ședință PSD s-a supărat și a părăsit sala # Digi24.ro
Liderii Coaliției de guvernare au o nouă ședință, de la ora 14:00, pentru a discuta ce se întâmplă cu pensiile magistraților, după ce proiectul a fost respins de Curtea Constituțională. Subiectul a alimentat tensiunile dintre partide după ce PSD a chemat la discuții, separat, reprezentanții din Justiție și a propus varianta unui proiect de lege care ar permite magistraților o pensie mai mare față de varianta adoptată inițial de Guvern.
12:10
De la furtună tropicală la uragan devastator: Melissa arată cum încălzirea globală amplifică fenomenele extreme # Digi24.ro
Alimentată de apele anormal de calde ale Mării Caraibilor, furtuna tropicală Melissa a devenit un uragan de categoria 5 şi se deplasează cu o viteză foarte mică, o combinaţie ce ar putea să îi amplifice efectele, între vânturi violente şi ploi diluviene.
12:10
Zelenski dezvăluie câți ani ar mai putea dura războiul și cât costă Rusia sancțiunile recente impuse de SUA # Digi24.ro
Estimări făcute de unii dintre aliaţii Kievului relevă că pierderile provocate industriei petroliere ruse de sancţiunile impuse de SUA împotriva companiilor Lukoil şi Rosneft s-ar putea ridica la aproximativ 5 miliarde de dolari pe lună, a afirmat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în declaraţii făcute presei, care au fost sub embargo până marţi. Zelenski a mai apreciat că Ucraina are nevoie de ajutorul Europei pentru încă doi sau trei ani de luptă împotriva Rusiei.
12:00
Tudorel Toader spune că reforma pensiilor magistraților poate trece de CCR: Modificările nu schimbă fundamental datele problemei # Digi24.ro
Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, a declarat marți la Digi24 că reforma pensiilor speciale ale magistraților poate trece de CCR, chiar dacă Guvernul menține forma inițială. El a subliniat însă că se va analiza „pe fond” neconstituționalitatea și că modificările privind procentul pensiei sau vârsta de pensionare „nu schimbă fundamental datele problemei”.
11:50
Calendarul electoral pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie: Lista localităților unde se votează # Digi24.ro
Alegerile locale parțiale programate pentru 7 decembrie 2025 se vor desfășura în municipiul București pentru ocuparea funcției de primar general, în județul Buzău pentru președinția Consiliului Județean și în alte 12 localități din țară, pentru desemnarea primarilor în funcțiile vacante
